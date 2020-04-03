Как управлять продуктом в Трекере

Продолжаем писать о том, как организовать рабочие процессы в Трекере. В этот раз мы поговорили с Александрой Трушкиной, продакт-менеджером Трекера. Она рассказала, как настроены продуктовые процессы команды, какие инструменты помогают эффективно работать и с чего начать работу в Трекере продакт-менеджеру.

Кто такой продакт-менеджер



Продакт-менеджер отвечает за стратегическое развитие продукта. Его задача — формулировать гипотезы, которые могут повлиять на развитие продукта или на цели команды. Эти гипотезы нужно быстро проверить и оценить. Продакт-менеджер придумывает, как это сделать: взять интервью у пользователей, провести опрос или проанализировать метрики. До команды разработки доходят уже проверенные гипотезы, и на их основе команда создает новые функциональности и улучшает продукт.

Как настроен рабочий процесс команды в Трекере



Важно отметить, что команда Трекера работает по методологии SCRUM. Это определяет то, как мы организовываем процессы в Трекере.



Я считаю, что все задачи, которые относятся к одной команде, должны находиться в одной очереди. Мы собираем все задачи команды разработки в общую очередь продукта.



Задачи формируются из запросов пользователей в службу поддержки. Они бывают двух типов — баг-репорты и фичреквесты. Мы сразу же проставляем в этих задачах компоненты по функциональности сервиса. Например, все баг-репорты, связанные с Agile-доской, объединяем с помощью компонента «Agile-доска». Задачи с общим компонентом легко фильтровать. Если их много — значит, надо улучшать эту часть сервиса.



Важную роль играет приоритизация. Чтобы понять, за разработку какой функциональности браться в первую очередь, мы указываем приоритет каждой задачи. Это просто сделать с помощью преднастроенных приоритетов в Трекере.



В начале полугодия мы приоритизируем крупные цели. Это сложнее, поэтому мы используем систему скоринга. Мы определили параметры, которые влияют на важность и срочность задачи, оцениваем их по шкале, подставляем числа в формулу и получаем цифру, которая и определяет приоритетность задачи. Таких систем много, самые простые и понятные, на мой взгляд, — RICE или ICE . Систему скоринга можно придумать самостоятельно: выделите параметры, которые влияют на изменения в продукте, определите их важность и продумайте формулу. Чтобы не считать скоринг вручную, настройте автовычисление в поле задачи. Как только вы это сделаете, достаточно будет заполнить поля с параметрами, которые учитываются в формуле, и результат скоринга появится в задаче автоматически.

Как не теряться в потоке задач



Не потеряться в задачах мне помогают уведомления Трекера на почту, дашборды и доски.



Я сортирую уведомления Трекера в почте. На каждую очередь и тип задач есть отдельная папка. У меня есть приоритетные папки, в них попадают уведомления о задачах, в которых заканчивается SLA, или срочные запросы от службы поддержки.



Очень помогают дашборды. У меня их два: с багами и фичреквестами. На дашборде с багами я вижу задачи, которые надо оценить, сортирую их и решаю, какие взять в спринт, а какие надо доработать. Дашборд с фичреквестами помогает мне систематизировать запросы пользователей и определить, какая функциональность нужна большинству пользователей.



Я часто смотрю на доску своей команды, слежу за выполнением задач. Мы открываем ее на стендапах, чтобы определить фокус на день, проанализировать сходимость задач и выделить те, которым нужно уделить больше внимания.



У меня также есть доска-бэклог, где я собираю интересные и потенциально важные задачи. Часть из них уже запланирована на следующие спринты, остальные надо доработать с командой и переосмыслить. Раз в неделю я разбираю эту доску, удаляю задачи, которые уже не актуальны. Сейчас на этой доске около 50 задач, но их может быть и 200. Я стараюсь не превышать эту цифру.

Как автоматизировать процессы в Трекере



Важно заполнять задачи как можно подробнее и размечать их тегами и компонентами. Это упрощает работу в Трекере. Но заполнять поля однотипных задач вручную надоедает, автор задачи не всегда указывает компоненты и дает полную информацию в описании. Мы избавились от этих проблем с помощью шаблонов задач.

Я пользуюсь шаблоном, когда ставлю задачу на разработку новой фичи. Ребята создали шаблон так, что в нем уже заполнены поля, а в описании стоят вопросы, которые помогают дать максимум информации. Я могла бы не указать, где лежат макеты дизайна — но команде это важно знать, поэтому в шаблоне для этого есть отдельный пункт. Шаблоны в Трекере можно добавлять к себе в избранное, так они всегда будут под рукой.



Мы автоматизировали многие процессы в команде разработки: настроили триггеры, автоматические уведомления. Об этом уже подробно рассказал Игорь.

Как организовать работу с коллегами из других отделов



У нас распределенная команда. Мы находимся в двух городах, поэтому все взаимодействие как с работниками из других отделов, так и с членами команды, происходит онлайн.



Для работы с другими отделами мы используем интеграцию Форм и Трекера. Если нужно вычитать текст, я заполню форму для задачи на редактора. Она автоматически появится в очереди EDITORS, а исполнитель получит уведомление на почту.



Мы регулярно проводим встречи, а результаты обсуждений фиксируем в комментариях к задаче или на Вики — так коллеги, которых не было на встрече, видят актуальную информацию.



Все задачи, которые выполняют другие отделы, не теряются: они связаны с корневой задачей и появляются на досках и дашбордах благодаря компонентам и тегам. Если я открою задачу на разработку какой-то новой функциональности, то найду там ссылки на задачи дизайнера, редактора, тестировщика и аналитика. Все в одном месте, это удобно.

Как анализировать эффективность и результат работы команды



Есть несколько показателей, которые определяют эффективность команды, и на которые я обращаю особое внимание:



— Время цикла: как быстро разработка дойдет до продакшена.

— Мощность команды: какой объем работы команда может сделать в спринт.

— Сходимость задач: сколько запланированных задач доходят до продакшена.



Мы не пользуемся диаграммой Ганта, хотя это и удобный способ визуализировать работу по срокам. Дело в том, что мы планируем задачи по двухнедельным спринтам. Надо, чтобы за 2 недели задача была выполнена — и неважно, в начале первой недели или в конце второй. При таком формате намного удобнее отслеживать прогресс на диаграмме сгорания задач: если прошла неделя, а график не пошел вниз — значит, что-то не так.

Как настроить рабочий процесс в Трекере продакт-менеджеру



Организовать доску-бэклог. Для этого заранее нужно сформулировать гипотезы, создать по ним задачи, а потом создать доску по фильтру.



Подумать, как размечать задачи. Продумайте систему разметки по компонентам и тегам. Создайте по компоненту на каждую сущность вашего продукта: например, у команды Трекера есть компоненты «Страница фильтра», «Страница очереди», «Страница задачи».

Создать шаблоны задач. Заведите шаблон, чтобы создавать задачи однотипно и собирать в них всю информацию, нужную исполнителю. Так у вас не будет задач с одним заголовком или слишком длинным описанием, а все поля будут заполнены автоматически.



Подумать о приоритизации. Выберите систему скоринга или придумайте свою. Настройте автоматическое заполнение поля по формуле, чтобы у каждой задачи было поле с результатом расчётов, и вы могли сортировать задачи по его значению.



Настроить дашборды. Проставьте компоненты в задачах и организуйте дашборды по типам задач. Это поможет не теряться и наглядно представлять объем работы.

Полезные ссылки



Инструменты гибкой разработки

Как настроить компоненты

Шаблоны задач в Трекере

Настройка дашборда



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