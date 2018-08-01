Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Яндекс.Формы для всех

Формы — инструмент для создания опросов, форм регистраций, анкет, голосований и сбора информации.

Мы сделали сервис удобнее, добавили функции и готовы представить обновленные Яндекс.Формы.

В бета-версии Формами можно было пользоваться только внутри компании, теперь их можно делать публичными: собирайте базу контактов, получайте обратную связь о ваших продуктах и регистрируйте гостей на открытые мероприятия.

В Формах есть разные типы вопросов: с вариантами ответа, полем для ввода текста, выбором даты. Можно настраивать отображение вопросов в зависимости от предыдущих ответов и сделать форму многостраничной.

Чтобы создать форму, не нужно специальных знаний. Подберите вопросы под ваши цели или возьмите готовый шаблон: такие есть, например, для регистрации на мероприятие или обратной связи. Вы можете менять настройки приватности, чтобы форма была доступна только вашим коллегам или всем, у кого есть ссылка. Готовую форму можно встроить на сайт и в рассылку или просто скопировать ссылку и отправить кому нужно. Удобно использовать формы на страницах Вики: к странице «Как уйти в отпуск» можно приложить форму заявления.

Результаты легко оценивать: ответы будут собраны в таблицу в XLSX или CSV или придут вам на почту. Для ответов можно создать страницу на Вики или отдельную очередь в Трекере. С помощью настроек уведомлений вы можете автоматически создавать задачи в Трекере по результатам заполнения формы — например, собирать сведения об ошибках и исправлять их.

Вот несколько ситуаций, в которых использование Форм сильно облегчит вам работу: 

  • шаблонная заявка на отпуск или отклик на вакансию;
  • обратная связь по проекту;
  • регистрация на мероприятие;
  • маркетинговые или социологические исследования;
  • анкеты;
  • голосования.

И мы точно знаем, что есть еще множество случаев, в которых заполнение формы сильно упрощает и ускоряет решение ваших задач. Собрать мнение о количестве и сортах шашлыка для пикника тоже можно через формы :) 

Чтобы начать работу с Формами, зарегистрированным пользователям Яндекс.Коннекта достаточно подключить их в настройках. Если вы еще не пользуетесь Коннектом, зарегистрируйтесь в нем.

27 комментариев
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fidukoff
8 августа 2018, 15:43
Планируете ли в формах добавить возможность ставить точки на карте? 
Masha
Сотрудник Яндекса10 августа 2018, 10:51
fidukoff,
А расскажите чуть подробнее, что имеется ввиду? Как вы себе эту возможность представляете и где планируете использовать? 
fidukoff
15 августа 2018, 16:33
Masha,
Я имею ввиду например такой случай, конкретная задача - есть территория вокруг дачи, там растут борщевик :) Моя зада его изничтожать )
Я делаю на сайте дачного товарищества форму, в которой прошу указать  точку на карте, где кто-то нашел растение, количество единиц его (одиночное, группа) и возможно контакт на всякий случай если я не нашел. Все это сваливается мне на мыло. 
blagpro
8 августа 2018, 20:44
Огромное спасибо!!!
Планируется ли добавление возможности тестирования через формы, чтобы пользователь, заполнивший форму увидел в этом же окне результат (баллы, оценки и т.п.)
Masha
Сотрудник Яндекса10 августа 2018, 10:50
blagpro,
Интересная возможность! Больше похоже на платформу обучения, чем на собственно формы, поэтому в самых ближайших планах нет, но передам в команду - подумаем. 
rr@svyataya.com
13 августа 2018, 22:31
Masha,
Очень нужна такая функция , для тестированная персонала ! Сделайте пожалуйста , это очень важно для организаций .
Deaned@denisedelkin.yaconnect.com
2 октября 2018, 21:31
Masha,
Согласен с коллегами. У Гугла есть такая возможность, но я хочу Яндекс)
ru@atmclub.ru
8 августа 2018, 21:06
И через некоторое время Яндекс будет готов передать ФСБ еще и одну часть деятельности вашего бизнеса.
А присовокупив сюда Трекер— еще и ваш программный код...
vitalybik
9 августа 2018, 05:29
Очень не хватает таймера-лимитёра на вопрос в гугл формах. Интересно, в яФормах это добавят нативно? 
Было бы удобно конструировать всякие формы тестов, опросов, анкетирования  для сотрудников с лимитированием по времени на тест.
blagpro
9 августа 2018, 16:14
vitalybik,
поддерживаю!!!

Aureus.corp
9 августа 2018, 20:23
vitalybik,
Будет очень хорошо
Masha
Сотрудник Яндекса10 августа 2018, 10:50
vitalybik,
спасибо за идею, подумаем! 
Deaned@denisedelkin.yaconnect.com
2 октября 2018, 21:32
vitalybik,
Отличная идея!
voynov@pixperfect.pro
13 августа 2018, 18:39
Здравствуйте!
Вот ещё бы чеклисты добавить. Было бы супер. И чтоб можно было добавлять эти чеклисты к типовым повторяющимся задачам в трекере.
aively
21 августа, 12:05
voynov@pixperfect.pro,
Здравствуйте! в Трекере есть возможность добавить чеклист в задачу, но, к сожалению, пока нет возможности добавить его через форму =(
Roman B.
14 августа 2018, 13:01
Какое-то время назад в отчетах можно было увидеть имя проголосовавшего или ответившего и другую дополнительную информацию. Потом это убили, а сейчас вдруг решили что эти, ухудшенные формы, и есть релиз. Грустнота.
Maxim Portnyagin
15 августа 2018, 05:20
Планируется ли разработка скриптов на подобие Google Apps Scripts?
aively
21 августа, 12:06
Maxim Portnyagin,
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, а какие типы автоматизации вы хотели бы реализовать с помощью такого конструктора скриптов?
info@a-rial.ru
25 августа 2018, 01:42
Сделайте что-то больше чем конкуренты.
1) Формулы  Если, И, ИЛИ, +, -, *, /, = и тд.

2) Динамика - Калькуляторы
3) Визуальное оформление не только строками но и колонками, у нас под 25 вопросов, попробуй промотай...
4) Работа с табличными данными (Если выбран пункт 1 то равно _____ )
5) Результаты в табличку с фильтрами

вот вам и "бизнес-процесс"
6) Скрытые формулы Если форма А + форма Б = С то  результат Д
peasant
9 сентября 2018, 11:01
Очень глючно работает отправка ответов Формы на емейл, иногда вообще не приходит. Как сделать, чтобы в поле "от кого" автоматически проставлялся емейл ответившего? "Ответ на вопрос-емейл" не получается, пишет ошибку. В итоге письма приходят с адреса devnull@yandex.ru
aively
21 августа, 12:09
peasant,
Здравствуйте! все письма из формы отправляются с адреса devnull@yandex.ru
в поле "От кого" можно указать имя отправителя, но не адрес. Подробнее можно почитать тут -  https://yandex.ru/support/connect-forms/common/notifications.html#notifications__section_ysx_njc_tbb
Если возникают ошибки, напишите, пожалуйста, о них поподробнее тут https://yandex.ru/support/connect-forms/common/feedback.html
Энергосберегающие технологии
6 февраля, 16:26
Хотелось бы получить пояснения касательно использования форм в коммерческих целях. В лицензионном соглашении написано, что подобное использование не допускается. Мы например планируем использовать формы при выборе потенциальным покупателем запрашиваемого товара. Это форма теста, заполнив которую заказчик определиться товар с какими характеристиками ему нужен и после этого уже сделает или не сделает заказ товара. Рассматривается ли это как коммерческое использование Форм?
aively
21 августа, 12:11
Энергосберегающие технологии,
Здравствуйте! Нет, данный случай не является коммерческим использованием.
stef2k
5 августа, 11:17
Добрый день, могу ли я скопировать форму в другой аккаунт?
aively
21 августа, 12:12
stef2k,
К сожалению, такой возможности нет. 
Но если у вас есть организация в Коннекте https://connect.yandex.ru, то вы можете перенести эту форму в организацию (На странице Доступ) и уже после этого поделиться этой формой с другим пользователем для совместного редактирования.
roman4ik.s1doroxcbn
22 августа, 17:33
Инструмент хороший, но мне к сожалению много чего в функционале не хватило. Пришлось на stepform.io перейти. Взять хотя бы дизайн форм, изменить на что-то более человеческое и красивое невозможно. Не говоря уже об калькуляции, вменяемой настройки данных для отправки, каких-то нужных интеграций и вообще, зачем привязка к какому-то Коннекту если нужно просто формы использовать.
railyrin
23 августа, 12:05
Здравствуйте, а можно ли перенести форму с аккаунта на другой акк? 