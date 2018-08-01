Яндекс.Формы для всех

Формы — инструмент для создания опросов, форм регистраций, анкет, голосований и сбора информации.

Мы сделали сервис удобнее, добавили функции и готовы представить обновленные Яндекс.Формы.

В бета-версии Формами можно было пользоваться только внутри компании, теперь их можно делать публичными: собирайте базу контактов, получайте обратную связь о ваших продуктах и регистрируйте гостей на открытые мероприятия.

В Формах есть разные типы вопросов: с вариантами ответа, полем для ввода текста, выбором даты. Можно настраивать отображение вопросов в зависимости от предыдущих ответов и сделать форму многостраничной.

Чтобы создать форму, не нужно специальных знаний. Подберите вопросы под ваши цели или возьмите готовый шаблон: такие есть, например, для регистрации на мероприятие или обратной связи. Вы можете менять настройки приватности, чтобы форма была доступна только вашим коллегам или всем, у кого есть ссылка. Готовую форму можно встроить на сайт и в рассылку или просто скопировать ссылку и отправить кому нужно. Удобно использовать формы на страницах Вики: к странице «Как уйти в отпуск» можно приложить форму заявления.



Результаты легко оценивать: ответы будут собраны в таблицу в XLSX или CSV или придут вам на почту. Для ответов можно создать страницу на Вики или отдельную очередь в Трекере. С помощью настроек уведомлений вы можете автоматически создавать задачи в Трекере по результатам заполнения формы — например, собирать сведения об ошибках и исправлять их.

Вот несколько ситуаций, в которых использование Форм сильно облегчит вам работу:

шаблонная заявка на отпуск или отклик на вакансию;

обратная связь по проекту;

регистрация на мероприятие;

маркетинговые или социологические исследования;

анкеты;

голосования.

И мы точно знаем, что есть еще множество случаев, в которых заполнение формы сильно упрощает и ускоряет решение ваших задач. Собрать мнение о количестве и сортах шашлыка для пикника тоже можно через формы :)

Чтобы начать работу с Формами, зарегистрированным пользователям Яндекс.Коннекта достаточно подключить их в настройках. Если вы еще не пользуетесь Коннектом, зарегистрируйтесь в нем.