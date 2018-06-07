Яндекс объединяет интерфейсы для управления Коннектом и Почтой для домена

В прошлом году мы запустили Коннект — платформу, важнейшей частью которой стала Почта для домена. У администраторов появилась возможность перевести свои домены туда или продолжить управлять ими в старом интерфейсе Почты для домена. Мы хотим, чтобы через несколько месяцев остался только один пункт управления — в Коннекте. Для этого с июня мы сами начнём переносить туда все домены. На работе почтовых ящиков это никак не скажется — и во время переноса, и после него всё будет как обычно. Подключать новые домены скоро можно будет только в Коннекте.

В Коннекте администратор получит больше возможностей — например, сможет создать систему учётных записей сотрудников, которая будет отражать структуру компании. Для каждого отдела будет своя рассылка. Это избавит от множества рутинных задач. Нового коллегу достаточно будет определить в нужный отдел — и он окажется подписан на всё, что должен получать.

В новом интерфейсе можно будет легко подключить другие сервисы, которые входят в состав Коннекта — например, базу документов Вики и систему для организации работы Трекер.

Управляйте всеми сервисами для вашей команды в едином интерфейсе

Переключение на интерфейс Коннекта занимает несколько минут — в это время сервис будет недоступен для администраторов. Можно не ждать переключения, а перейти на новый интерфейс самостоятельно — в любое удобное время.

Перейдите по ссылке в интерфейсе управления доменами

Вопросы и ответы

Я пользуюсь ПДД через API, как быть после переезда?

Миграция доменов будет проходить постепенно. Если вы используете API, вам стоит посмотреть на то, как устроено API Коннекта, но о переносе доменов, которые пользуются API, мы напишем дополнительно, сейчас не должно ничего сломаться.

Я использую ПДД и сервисы Битрикс24, все ли будет хорошо в Коннекте с этим?

Пользователи сервисов Битрикс24 не будут пока мигрированы автоматически. Мы сейчас работаем над вопросом интеграции с Битрикс24, поэтому, пожалуйста, не переносите свои домены вручную в Коннект. О работе Почты для домена с Битриксом мы напишем дополнительно.

Я пользуюсь только Почтой на своем домене и другие сервисы мне не нужны, можно не переезжать в Коннект?

Почта для домена в Коннекте практически ничем не отличается от привычной вам ПДД. Изменится управление доменом, но это редкая операция. Для пользователей почты все остается как есть — просто логинитесь в свой ящик и пользуетесь. Для доменов, которые мы будем переносить автоматически, общая адресная книга и другие сервисы совместной работы будут отключены по умолчанию.

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