Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Яндекс объединяет интерфейсы для управления Коннектом и Почтой для домена

В прошлом году мы запустили Коннект — платформу, важнейшей частью которой стала Почта для домена. У администраторов появилась возможность перевести свои домены туда или продолжить управлять ими в старом интерфейсе Почты для домена. Мы хотим, чтобы через несколько месяцев остался только один пункт управления — в Коннекте. Для этого с июня мы сами начнём переносить туда все домены. На работе почтовых ящиков это никак не скажется — и во время переноса, и после него всё будет как обычно. Подключать новые домены скоро можно будет только в Коннекте.

В Коннекте администратор получит больше возможностей — например, сможет создать систему учётных записей сотрудников, которая будет отражать структуру компании. Для каждого отдела будет своя рассылка. Это избавит от множества рутинных задач. Нового коллегу достаточно будет определить в нужный отдел — и он окажется подписан на всё, что должен получать.

В новом интерфейсе можно будет легко подключить другие сервисы, которые входят в состав Коннекта — например, базу документов Вики и систему для организации работы Трекер

Управляйте всеми сервисами для вашей команды в едином интерфейсе

Переключение на интерфейс Коннекта занимает несколько минут — в это время сервис будет недоступен для администраторов. Можно не ждать переключения, а перейти на новый интерфейс самостоятельно — в любое удобное время.

Перейдите по ссылке в интерфейсе управления доменами

Вопросы и ответы

Я пользуюсь ПДД через API, как быть после переезда?
Миграция доменов будет проходить постепенно. Если вы используете API, вам стоит посмотреть на то, как устроено API Коннекта, но о переносе доменов, которые пользуются API, мы напишем дополнительно, сейчас не должно ничего сломаться.

Я использую ПДД и сервисы Битрикс24, все ли будет хорошо в Коннекте с этим?
Пользователи сервисов Битрикс24 не будут пока мигрированы автоматически. Мы сейчас работаем над вопросом интеграции с Битрикс24, поэтому, пожалуйста, не переносите свои домены вручную в Коннект. О работе Почты для домена с Битриксом мы напишем дополнительно. 

Я пользуюсь только Почтой на своем домене и другие сервисы мне не нужны, можно не переезжать в Коннект?
Почта для домена в Коннекте практически ничем не отличается от привычной вам ПДД. Изменится управление доменом, но это редкая операция. Для пользователей почты все остается как есть — просто логинитесь в свой ящик и пользуетесь. Для доменов, которые мы будем переносить автоматически, общая адресная книга и другие сервисы совместной работы будут отключены по умолчанию.

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310 комментариев
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Maniyax
7 июня 2018, 16:32
Стоп-стоп-стоп!
Я, конечно, к Яндексу отношусь с уважением, но вы все же сначала сервис доработайте в части accessibility, а потом уже насильно переносите.

Вашим "продуктом" же пользоваться не возможно!
Давид Г
3 июля 2018, 01:35
Maniyax,
солидарен!
Aequivaleresky
6 июля 2018, 15:37
Давид Г,
+++++
i.kadackiy@optimaservis.su
9 июля 2018, 12:39
Maniyax,
+++

mailthmnk
9 июля 2018, 15:23
Maniyax,
+++++++++++++++++++++++
kov.a.i
16 июля 2018, 05:43
Согласен
quber-pro
17 июля 2018, 15:16
Поддерживаю!!!
x9266100
26 июля 2018, 20:06
Это какой-то ужас. Коннект сырой. 2й домен не добавить (он становится алиасом), а у меня 4 организации и что мне делать?
blackman2003
7 июня 2018, 18:07
API доменов не поломается после этого переноса?
maniyax@maniyax.yaconnect.com
7 июня 2018, 18:31
blackman2003,
А, во, кстати.
У меня слетит как минимум четыре сервиса с почтой на домене, потому что для коннекта у вас другое API совершенно!
Masha
Сотрудник Яндекса7 июня 2018, 18:49
blackman2003,
Правильный вопрос :) На самом деле, миграция доменов, конечно, проходит постепенно. Если вы используете API, вам стоит посмотреть на то, как устроено API Коннекта, но о переносе доменов, которые пользуются API, мы напишем дополнительно, сейчас не должно ничего сломаться. 

maniyax@maniyax.yaconnect.com
7 июня 2018, 20:05
Masha,
Здравствуйте!


Скажите, пожалуйста, будет дан какой-то ответ по позиции Яндекса относительно accessibility? и сроков насильного переноса?


Если вы в одностороннем порядке перенесете домены в Яндекс.коннект, незрячие и слабовидящие пользователи в подавляющем большинстве потеряют нормальный доступ к управлению DNS, почтовыми ящиками и настройками доменов, не говоря уж об ином функционале Яндекс.коннекта, который так активно рекламируется.


В 2004 году ваша компания делала упор на accessibility, видя в этом и экономические, и социальные плюсы. Скажите, правильно ли я понимаю, что все изменилось, и для возобновления работы в этом направлении потребуется привлечение внимания общественности и государства?


Вспомните историю с недоступностью Вконтакте, а ведь социальная сеть не так значительно важна, как Яндекс.
Masha
Сотрудник Яндекса8 июня 2018, 14:48
maniyax@maniyax.yaconnect.com,
Вы правы, и мы работаем над этими вопросами для Коннекта. К сожалению, работы еще не закончены. Пока мы точно можем сказать, что ваши домены в автоматическую миграцию не попали. Мы напишем, как только будут новости про accessibility. 
maniyax@maniyax.yaconnect.com
8 июня 2018, 17:28
Masha,
Здравствуйте!
Хорошо, если не попали, и если не попадут. Мой аккаунт maniyax@yandex.ru.



best reader
9 июля 2018, 14:59
Masha,
Пока Вы не наладите нормально accessibility, я хотел бы, что бы аккаунт krik00112@yandex.ru тоже не попадал в автоматическую миграцию.
Лишится нормально доступного интерфейса, мне как-то совсем не хочется.
Так как очень часто приходится им пользоваться.
rds2006
7 июня 2018, 18:51
Добрый день


Спасибо за отличный сервис. Уточните, пожалуйста, перед миграцией нужно создавать  новую учетную запись в Коннекте? Или просто нужно нажать "мигрировать" и все само создастся?
Митя
Сотрудник Яндекса7 июня 2018, 19:11
rds2006,
 добрый день!
Новую запись заводить не нужно. Достаточно прийти в раздел управления переносом доменов, выбрать желаемый домен, нажать "Перенести" и дождаться завершения переноса.
Обновлено 7 июня 2018, 19:13
rds2006
7 июня 2018, 19:41
Митя,
Ок. спасибо. Уже перенес один домен)


А если в ПДД было получено дополнительное место в Яндекс - Диске (по акции за подключение на телефоне весной давали + 45 ГБ, вроде)


То при переносе в Коннект какой размер будет? 10 Гб по умолчанию, или 55 Гб?


И что будет с файлами, если 10 гб дадите? Сотрутся? =)
rds2006
7 июня 2018, 19:48
rds2006,
Немного добавлю. Видимо, сейчас массово домены админы переносят, пришлось подождать немного более, чем несколько минут=)


Но это стоило того. Кстати, Ямб очень понравился. Вообще отличная штука на первый взгляд. На телефоне просто летает, в отличии от неповоротливых аналогов с кучей ненужных функций. Да и наружу ничего при всем желании не отправишь по ошибке. Никто ломиться со спамом не будет, что очень актуально.
Dmitry
7 июня 2018, 20:59
Тот самый момент, когда надо валить на biz.mail.ru
sale@91321.ru
8 июня 2018, 10:40
У меня просто почтовый ящик прикрученный к домену. Делегирование сделано у хостера. Я просто захожу в яндекс-почту на свой ящик и пользуюсь, с компьютера и с телефона. Теперь все, ящик отрубится и надо идти в коннект? Этого коннекта нет в списке сервисов яндекса. Я не понимаю зачем он нужен и как туда попасть. Вики-шмики, диски, задачи, коллективы - мне это вообще не нужно и от меня далеко. Могу ли я продолжить просто пользоваться почтой?
Masha
Сотрудник Яндекса8 июня 2018, 14:52
sale@91321.ru,
С Вашей почтой вообще ничего не случится, не переживайте, пожалуйста. Почта для домена в Коннекте практически ничем не отличается от привычной вам ПДД. Изменится управление доменом, но это редкая операция. Для пользователей почты все остается как есть — просто логинитесь в свой ящик и пользуетесь. Для доменов, которые мы будем переносить автоматически, общая адресная книга и другие сервисы совместной работы будут отключены по умолчанию.
Фёдор Пономарёв
9 июня 2018, 00:49
Пару недель назад в коннекте изменили немного процедуру добавления домена - в описании одного из способов указано добавить DNS запись, но не указано какую (ранее было CNAME). Справка новому способу тоже сейчас не соответствует. Поддержка дала невнятный ответ - что функция сейчас не работает. Я так и не понял - привязка домена через DNS-запись работает или нет, а если работает - поправьте, пожалуйста, документацию и уточните способ.


Еще было бы неплохо предусмотреть возможность назначать пользователю конкретный домен, если организация использует в Коннекте несколько.
Митя
Сотрудник Яндекса9 июня 2018, 15:59
Фёдор Пономарёв,
спасибо за ваше замечание.
Мы обновим документацию в ближайшее время и исправим эту неточность.


Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть подробнее, что конкретно вы подразумеваете под назначением "пользователю конкретного домена"? Как это должно работать ч точки зрения пользователя и какую задачу решать?
admin@skynet74.ru
7 июля 2018, 19:02
Митя,
а если у организации пачка доменов и они добавлены как алиассы основного, надеюсь вы пачку организаций не заведёте?
Фёдор Пономарёв
11 июля 2018, 14:35
Митя,
Митя, спасибо за ответ. Мы, например используем поддомены (а иногда отдельные домены) для внешних пользователей. Не хотелось бы, чтобы они имели возможность использовать почту со всех, прикрепленных к Коннекту. А создавать отдельные аккаунты Коннекта для разных доменов неудобно. Посмотрите, как работает инструмент "Группы для сотрудничества" в Facebook Work. В Коннекте есть все необходимое, если включить возможность назначения конкретного домена.субдомена пользователям.
etishka007
15 июля 2018, 14:12
admin@skynet74.ru,
Отгадай - завидут.  я теперь админ 5 проектов зашибись. зачем мне столько гемора? ухожу
XFS
9 июня 2018, 19:36
Уважаемые разработчики Яндекс.Коннект (далее ЯК),  почему в ПДД я мог удалить все свои домены, а в ЯК я этого не могу сделать. Система говорит мне, что нельзя удалить последний домен. Хорошо, пускай технология платформы это не позволяет сделать, но вы можете во время удаления последнего домена предложить создать временно ваш домен %name%.yaconnect.com и привязать его к учетной записи, ведь технология позволяет это сделать? Надеюсь, мне ответят.
Митя
Сотрудник Яндекса11 июня 2018, 19:16
XFS,
в ближайшее время такая возможность будет реализована.
anton-khilov
15 июня 2018, 11:34
Митя,
а что такое "ближайшее время"? Год назад (апрель, 2017) я уже задавал подобный вопрос в службу поддержки. там сказали, что такой функции как удаление созданного домена (как это было возможно в ПДД) - НЕТ! Объясните, пожалуйста, срок в вашем понимании, когда вы упоминаете словосочетание "в ближайшее время"? Так как в рамках например 10-ти лет ближайшее время может классифицироваться как 4-5 лет... И вопрос, как я понял, многих пользователей: "Зачем насильно переводить в новый сервис/интерфейс, если он до конца не закончен?". Или у вас там KPI подгорает и нужно выпуливать проект как есть, чтобы по шее не получить от руководства, иначе как объяснить сырость продукта?  
Обновлено 15 июня 2018, 11:34
info@akrilium.ru
17 июня 2018, 15:14
Митя,
действительно, это же простейший вопрос. Если не всё ещё доработанно, то ЗАЧЕМ переводить людей на сырой продукт?
Masha
Сотрудник Яндекса19 июня 2018, 15:33
info@akrilium.ru,
 Переводим же постепенно, только тех, для кого продукт готов и хорошо прожарен :) 
pablomedok
13 июня 2018, 18:04
А что с Битриксом24? Насколько я знаю, пока интеграции с Коннектом у них еще нет. Если вы перенесете домены, то перестанет работать возможность создания ящиков из админки Б24, менять пароли и т.д. 


Где узнать, попали ли мои домены в очередь?
Masha
Сотрудник Яндекса15 июня 2018, 12:33
pablomedok,
Мы пока автоматически не переносим домены, которые интегрированы с Битрикс24. 
fedorov@consultantvn.yaconnect.com
13 июля 2018, 10:27
Masha,
Здравствуте. Возникла проблема при интеграции нового домена с Битрикс.
Сделать по старой схеме через Почту для домена нельзя (там просто заглушка со ссылкой на Коннект), а через Коннект не стыкуется: постоянная ошибка mail api.
И вот что в такой ситауции делать?
АНТЕ
18 июля 2018, 19:20
Masha,
наш домен к этому списку не отнесли? А ведь интеграция у нас была а теперь ее нет. По факту перенесли и мы, вдруг, почту в CRM перестали получать.
Начинаем терять деньги ...  
Обновлено 18 июля 2018, 19:20
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 19:31
АНТЕ,
Чтобы это починить, нам нужен ваш домен. Вы писали уже в службу поддержки? 
mail4biorich
18 июля 2018, 20:47
Masha,
Кому и что необходимо написать? У нас такая же история, домен был интегрирован в Битрикс24, но вы насильственно переключили в Коннект. Как вернуться обратно?
progi.com
14 июня 2018, 14:33
 День Добрый! Перешел в коннект. Но столкнулся с трудностями, не могу удалить домен из своего  аккаунта яндекс коннекта?  Удалить его нет возможности, так как нет такой функции, домен один в аккаунте. Человек хочет управлять им из своего личного (другого) аккаунта. Вопрос:  если я привяжу новый домен в этом аккаунте,  смогу ли я удалить нужный домен и привязать его в другом аккаунте, а новый домен оставить там, до тех пор пока не появится такая функция у яндекса? Заранее спасибо за помощь.
Митя
Сотрудник Яндекса14 июня 2018, 16:41
progi.com,
добрый день!
Да, так можно будет сделать.
Спасибо за понимание! Функционал открепления последнего мастер-домена скоро будет доступен.
progi.com
15 июня 2018, 15:43
Митя,
День Добрый! перенес еще два домена, но удалить не один из них я не могу. В итоге у меня три домена в моем аккаунте.
FoxHind
15 июня 2018, 11:39
Здравствуйте, весной пробовал создать организацию, сейчас мигрировал одну ПДД в Коннект, теперь та, первая организация не нужна, но удалить её нельзя.
А  ещё, поскольку нужен стартрек, я его включил, и мне опять подарили 2 месяца. Это OK?
Masha
Сотрудник Яндекса15 июня 2018, 12:31
FoxHind,
Добрый день! Удалить организацию нельзя, но вы можете просто ей не пользоваться :) Почему ж не ок - пользуйтесь Трекером на здоровье! 
aspcadm
19 июня 2018, 14:54
Masha,
А что делать, если вкладка "мои домены" в пдд стала неактивной и мне нечего переносить в коннект? в пдд теперь пусто и нет ничего о моём домене. где искать свои почтовые адреса?
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 17:42
aspcadm,
Надеюсь, вы нашли свои домены, но если что, смотрите в https://connect.yandex.ru/portal/admin/ - там списки адресов на домене, а в левом верхнем углу - выпадающий список с вашими доменами.
bekkuz
16 июня 2018, 08:03
Пробую Коннект. Была почта у сотрудника например менеджер@мойдомен. Хочу отдать эту почту в Отдел, а для сотрудников сделать почты вида менеджер1, менеджер2@мойдомен. В настройках Сотрудника нельзя поменять почту. Как это корректно сделать, чтобы не пропала вся почта.
aspcadm
19 июня 2018, 13:05
А что делать, если вкладка "мои домены" в пдд стала неактивной и мне нечего переносить в коннект? в пдд теперь пусто и нет ничего о моём домене. где искать свои почтовые адреса?
Masha
Сотрудник Яндекса19 июня 2018, 15:05
aspcadm,
Скорее всего, вы смотрите в ПДД с какого-то другого аккаунта Яндекса.
Если у вас были домены и они перенесены в Коннект, то так и будет написано - см. картинку в посте. 
bekkuz
19 июня 2018, 15:13
Masha,
не могли бы ответить на мой вопрос выше
aspcadm
20 июня 2018, 09:01
Masha,
а если это невозможно? ещё неделю назад я создавал ящики и была привязана только одна учётка к домену уже два года. куда мне можно обратиться или позвонить, чтобы оперативно решить свой вопрос? 
Митя
Сотрудник Яндекса20 июня 2018, 19:19
aspcadm,
добрый день!
Обратитесь, пожалуйста, в нашу службу поддержки. Мы сделаем все, чтобы разобраться с данной ситуацией в кратчайшие сроки.
aspcadm
21 июня 2018, 13:46
Митя,
а есть номер горячей линии? по почте мне отвечают раз в сутки и ответов по существу нет. три дня уже я ищу свой домен.
Masha
Сотрудник Яндекса21 июня 2018, 14:35
aspcadm,
Вижу ваше обращение в поддержку, постараемся разобраться как можно быстрее. 
Вы точно заходите на connect.yandex.ru под тем же логином, что и в ПДД заходили? 
Попробуйте перейти прямо на https://connect.yandex.ru/portal/admin 
Александр Арзамасцев
20 июня 2018, 14:12
Опа. 
Я как раз недавно отправлял яндексу письмо. Что мы на работе получаем письма с коллегами с одной задачаей, но иногда забывают в копию ставить какого либо сотрудника, потом приходится пересылать сообщения ему, чтобы мы видели какие задачи выполняются или пока он занят, я смог выполнить другую задачу. 


Видимо Яндекс взял на вооружение эту идею. 


Получается, что если по отделам распределить сотрудников, то этот отдел будет получать одно письмо, которое направят этому отделу, верно? Если да, то это круто.
Митя
Сотрудник Яндекса20 июня 2018, 19:16
Александр Арзамасцев,
добрый день!
Да, письма отправленные на почтовый ящик отдела будут доставлены всем сотрудникам, входящим в отдел.
Александр Арзамасцев
20 июня 2018, 14:14
И такой вопрос, на обычную почту это как-то влияет? Не корпоративную, обычная почта. Если влияет, то как? 
Митя
Сотрудник Яндекса20 июня 2018, 19:17
Александр Арзамасцев,
нет, обычная почта не меняется.
Хачатурова Надежда
20 июня 2018, 15:26
Здравствуйте! Если в PDD аккаунт мигрировал, доступны только входы в почту. А как сменить пароли в коннекте, найти не могу. Насколько понимаю, пароли могут менять только сотрудники, для которых создавались ящики с алиасами? Совсем не могу разобраться. Очень жду ответа! Возник форс-мажор у клиентов со взломом. Лаборатория Касперского рекомендовала сменить пароли с принудительным выходом из аккаунтов на всех устройствах. Слава Богу, не в моем аккаунте, но знать такие вещи надо.
Митя
Сотрудник Яндекса20 июня 2018, 17:51
Хачатурова Надежда,
добрый день!
Есть несколько способов сменить пароль:
1. Администратор может осуществить смену пароля с использованием панели администрирования (при необходимости установив требование смены пароля при первом входе).
2. Самостоятельно в настройках аккаунта (в Паспорте): https://passport.yandex.ru/profile/security
Обновлено 20 июня 2018, 17:51
Masha
Сотрудник Яндекса20 июня 2018, 18:01
Хачатурова Надежда,
3. Воспользовавшись соответствующим пунктом в выпадающем меню под вашим именем (правый верхний угол). ;) 
Хачатурова Надежда
20 июня 2018, 18:11
Masha,
и Митя, спасибо! Поняла, что стандартно. Правда, никогда не использовала установку требования смены пароля при первом входе. 
kamchatka
20 июня 2018, 19:33
Уж очень все как-то противоречиво.


На странице "Переезд с почты" https://yandex.ru/support/connect/migration.html


> Изменения коснутся только инструментов администратора, на работе почтовых ящиков миграция никак не скажется.


И спустя несколько строчек:


> Внимание. Во время миграции почтовые ящики могут работать нестабильно.
Митя
Сотрудник Яндекса21 июня 2018, 17:11
kamchatka,
добрый день!

Спасибо за замечание!
Это предупреждение относилось к старому механизму миграции. На данный момент оно не актуально. Попросил коллег исправить.
pdd.todes
21 июня 2018, 15:26
Доброго дня! к моему аккаунту был привязан домен (todes.ru). Но сейчас он исчез... как управлять доменом? Куда он исчез... ???
pdd.todes
21 июня 2018, 15:36
pdd.todes,
Так... Зашел на https://connect.yandex.ru/portal/admin как советовали пользователю с похожей проблемой... Там было указанно что Домен не подтвержден... Пришлось заного подтверждать домен... (Делал это  через файл, имя файла и код внутри него, система выдала другие... не те что до этого лежали на сервере)... Пока разбираюсь дальше... но не вижу не одну из ранее созданных почт (а их было около 300).


Фигово, что переход на коннект, происходит с такими косяками...
pdd.todes
21 июня 2018, 16:20
pdd.todes,
ALARM !!! ) Теперь PDD пишет что не настроена mx запись. Проверили все настроено в соотвествии с документацией! И на в списке отображается только 2 адреса хотя их должно быть около 250-300... (хотя письма до адресов которые ранее создавали, и сейчас не отображаются в списке доходят) Что делать? как управлять существующими почтовыми ящиками? Почему не опреляеться корректная mx запись?
Митя
Сотрудник Яндекса21 июня 2018, 16:39
pdd.todes,
добрый день!
Так быть не должно! Сейчас посмотрим.
Митя
Сотрудник Яндекса21 июня 2018, 17:04
pdd.todes,
по имеющейся у нас информации, mx-записи смотрят на нас.
Количество почтовых ящиков 265.
Наши специалист из службы поддержки в ближайшее время свяжутся с вами и помогут разобраться в ситуации.
pdd.todes
21 июня 2018, 17:19
Митя,
 Ок, жду, т.к. у меня отображается только 2 адреса...
pdd.todes
22 июня 2018, 11:50
pdd.todes,
Ситуация никак не поменялась...
Masha
Сотрудник Яндекса22 июня 2018, 12:14
pdd.todes,
Пожалуйста, пришлите скриншот, как вас попросили в нашей службе поддержки (письмо у вас в ящике от 21 июня 2018, 18:56). 
Dmitry
23 июня 2018, 10:07
Masha,
как написать письмо в службу поддержки пока еще ПДД? Есть ПРЯМАЯ форма ? По этой ссылке https://yandex.ru/support/pdd/troubleshooting/troubleshooting.html нет возможности отправить описание проблемы и приложить скрин.
Masha
Сотрудник Яндекса25 июня 2018, 14:25
Dmitry,
Напишите через эту форму
Никита Бакаев
22 июня 2018, 20:37
Добрый день,


А управление dns записями через api для домена(у которого nameserver yandex) есть либо его не будет?


Сейчас можно получить список доменов только,но никакой возможности добавить новую dns запись в документации не вижу
https://tech.yandex.ru/connect/directory/api/concepts/domains/read-domains-list-docpage/



В пдд это есть https://tech.yandex.ru/pdd/doc/reference/dns-add-docpage/
Masha
Сотрудник Яндекса25 июня 2018, 12:09
Никита Бакаев,
API Коннекта развивается и в части управления доменами будет соответствовать API Почты для домена. Конкретно про этот метод уточню у разработчиков. 
crick
30 июня 2018, 18:32
Masha,
меня тоже в крайней степени волнует этот вопрос. Я его уже задавал многократно. Мне уже отвечали Ваши коллеги, что API управления доменами в части редактирования DNS-записей еще нет в Коннекте и когда будет неизвестно. Но ситуация начинает раздражать. Баннер с бескомпромиссной формулировкой "Скоро ваши домены переедут в Коннект" раздражают. У меня слишком многое завязано именно на API редактирования DNS-записей.
Masha
Сотрудник Яндекса30 июня 2018, 22:44
crick,
В Почте для домена (к счастью :) очень много пользователей, в том числе те, кому использование API неактуально. Мы постарались предупредить всех о переезде как можно раньше. В посте написано, что тех, кому нужно API, автоматически не переносят. Но уж на баннер такая фраза не влезла, простите :( 
Мы обязательно расскажем новости про управление DNS и API, как только они появятся. 
Юлия
23 июня 2018, 18:42
Как в API коннекта можно сделать вот такое: https://tech.yandex.ru/pdd/doc/reference/dns-edit-docpage/
Юлия
23 июня 2018, 19:15
Как мигрировать обратно из коннекта в почту для домена?
Это связано с НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ DNS ЗАПИСЯМИ ЧЕРЕЗ API КОННЕКТА
Нам был нужен полноценный DNS хостинг с удобным API, ну и почта.

Обновлено 23 июня 2018, 19:17
Антон Реутов
24 июня 2018, 17:57
Юлия,
Присоединяюсь к вопросу. Как вернуться в ПДД ?
Обновлено 24 июня 2018, 17:58
Masha
Сотрудник Яндекса25 июня 2018, 14:18
Юлия,
Напишите, пожалуйста, в Службу поддержки - там помогут 
Masha
Сотрудник Яндекса25 июня 2018, 14:18
Антон Реутов,
Напишите, пожалуйста, в Службу поддержки
Юлия
25 июня 2018, 14:26
Masha,
Ок
admin@cryptbit.yaconnect.com
26 июня 2018, 13:10
Нет возможности создать удалить организации, нет контроля над списком организаций
хотя выдержка при миграции гласит:
Перенос доменов в Яндекс.Коннект
После переноса каждый домен из ПДД станет отдельной организацией в Коннекте. Вы также можете подключить новую организацию. -> ( Где можно подключить новую организацию???)
Нет возможности привязать сотрудника при создании к конкретному домену
(если в списке есть несколько доменов нельзя создать пользователя только с email адресом
user@domen1.ru)
Продукт на мой взгляд очень сырой, требует доработки и принудительная миграция на него в текущий момент может сказаться на имидже "бизнеса"
Антон Реутов
26 июня 2018, 17:16
admin@cryptbit.yaconnect.com,
Создать можно, но получается что 1 новый профиль на Яндексе = 1 организация, что крайне не удобно если много доменов. Я уже предложил сделать возможность централизованного управления организациями из одного аккаунта Яндекса. К примеру делегированием прав, а лучше созданием организаций в одном профиле Яндекса. Создание новой организации на главной странице коннекта. https://connect.yandex.ru , но опять таки будет отдельный профиль. Нет возможности удаление ораганизации, нет возможности удаления основного домена. Продукт действительно сырой. Я попросил службу поддержки вернуться обратно в ПДД, но сказали что через пару месяцев ПДД закроют.
Обновлено 26 июня 2018, 17:17
Митя
Сотрудник Яндекса26 июня 2018, 18:59
Антон Реутов,
в Коннекте так же как и в ПДД есть так называемые внешние администраторы - это учетные записи вида <login>@yandex.ru которые добавили домен в платформу и подтвердили право владения этим доменом. Сейчас это можно сделать так же как и в ПДД со страницы добавления домена. Для Коннекта это страница - http://connect.yandex.ru/pdd/
Митя
Сотрудник Яндекса26 июня 2018, 19:04
admin@cryptbit.yaconnect.com,
каждый независимы домен действительно превращается в отдельную организацию. Если у какого-то из доменов были добавлены домены-алиасы, то эти домены станут частью организации основного домена.
При этом, стандартным является поведение при котором пользователь в домене mycorp.com автоматически получает дополнительный адрес в домене supercorp.com, как только домен supercorp.com будет добавлен в качестве алиаса.
Maniyax
26 июня 2018, 19:18
Митя,
Подскажите, пожалуйста.
В поддержке говорят, что через два месяца закроют PDD.
Когда как с accessibility у сервиса "Коннект" на нуле.


Вы можете передать вопрос руководству, чтобы можно было бы уладить как-то вопрос мирным путем?


Крайне не хочется создавать шумиху через публикацию питицию и добиваться уважения прав инвалидов через СМИ.
Антон Реутов
26 июня 2018, 20:14
Митя,
Я вам пишу про новые домены (организации), а не про те которые мигрировали с ПДД, как раз с ними всё нормально и есть управление всеми организациями из моего аккаунта. Вопрос в другом: как быть с новыми организациями? Именно для них надо создавать отдельный профиль.
Митя
Сотрудник Яндекса27 июня 2018, 10:32
Maniyax,
добрый день!
Как уже выше писала Маша, команда Коннекта сейчас работает над повышением доступности интерфейсов Коннекта слабовидящими пользователями.
Митя
Сотрудник Яндекса27 июня 2018, 10:38
Антон Реутов,
добрый день!
Сейчас есть 2 варианта добавления организации в Коннект.
1. Через форму регистрации на странице платформы: https://connect.yandex.ru В этом случае будет зарегистрированна полностью отдельная организация с техническим доменом. Это позволит приступить к настройке организации сразу и без необходимости приобретать и/или подтверждать право владения естественным доменом.
2. Через форму добавления домена из раздела ПДД: https://connect.yandex.ru/pdd/ В этом случае домен будет добавлен как новая организация Коннекта, но привязанная к той Паспортной записи, которой вы были аутентифицированы на момент добавления. Точно так же, как это было в ПДД.
pdd.serv001
27 июня 2018, 11:13
Митя,
Пункт второй, а можно как то сделать чтобы и при создании новой орагнизации (Не перенос из pdd) так же была привязана к той Паспортной записи, которой я был аутентифицирован на момент добавления
Maniyax
27 июня 2018, 11:29
Митя,
Здравствуйте!
Да, Маша писала об этом.
Но за прошедшее время ничего улучшено не было.
У меня возникают сомнения, что без тестирования незрячими пользователями за два месяца вы успеете с нуля адаптировать сервис.
Митя
Сотрудник Яндекса27 июня 2018, 14:01
Maniyax,
сейчас как раз наши незрячие тестировщики Яндекс готовят комментарии и рекомендации для команды Коннекта.
Maniyax
27 июня 2018, 14:19
Митя,
Искренне надеюсь, что ваши незрячие тестеровщики являются активными пользователями как сервиса PDD в частности, так и интернета в целом, потому что, если они походят на печально известного Антона Тулякова...
Антон Реутов
28 июня 2018, 11:05
Митя,
https://connect.yandex.ru/pdd/ то что нужно, но форму эту обнаружил только после вашего ответа.  Сделайте возможность удаления организации и основного домена.
admin@ksk-factor.ru
27 июня 2018, 11:23
а как вообще оперативно решить проблему? Написал в "обратную связь" - и сутки тишина. Пропал домен ksk-factor.ru из личного кабинета, при попытке добавить "Добавляемый домен уже занят другим администратором"
kamchatka
27 июня 2018, 16:05
admin@ksk-factor.ru,
я уже вторую неделю жду ответа по аналогичной ситуации, так что вряд ли у них получится "оперативно"...
it@melt-spb.ru
28 июня 2018, 15:09
ВЕРНИТЕ ВСЕ КАК БЫЛО! НЕХОРОШИЕ ЛЮДИ! УЖАСНЫЕ ЛЮДИ! И ЕЩЕ МНОГО ПЛОХИХ ВАМ СЛОВ!

it@melt-spb.ru
28 июня 2018, 15:12
Если по существу: почта для домена интегрирована с Битрикс24. Связка перестанет работать из за вашего "гениального" "Новшества". Нам что делать? Битрикс уже предлагает переходить к ним на почтовый сервер. Правда они, так же как и вы, не дальновидны и не дают внятного механизма переноса содержимого на их почтовые сервера. так что и вы и они - плохие люди.

Митя
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:10
it@melt-spb.ru,
 команда Коннекта сейчас работает над интеграцией с Битрикс 24, поэтому организации, которые интегрированы с Битрикс на платформу Коннект пока не переносятся.
Если какой-то из ваших доменов интегрирован с Битрикс и по какой-то причине оказался перенесен в Коннект, напишите, пожалуйста к нам в службу поддержки и мы вернем домен в ПДД.


Насколько я вижу, домен melt-spb.ru сейчас подключен к старому ПДД и в Коннект не переносился.
d-intermedia
29 июня 2018, 11:30
Митя,
allmet.ru  и armframe.ru верните в ПДД
d-intermedia
29 июня 2018, 14:45
Митя,
У меня несколько проектов. Ипочту длядомена от Яндекса я очень любил, до недавнего времени..
myregion33
29 июня 2018, 12:43
Добрый день! Не могу подтвердить домен. На сервисе домен делегирован. При подтверждении выдает ошибку.
Masha
Сотрудник Яндекса30 июня 2018, 23:02
myregion33,
Напишите, пожалуйста, в Службу поддержки с указанием вашего домена 
Ильдар
30 июня 2018, 11:04
Стоп!
Вы пишите: Все дополнительные подтвежденные домены являются алиасами основного — почтовые ящики организации будут работать на всех доменах. Например, если вы подтвердили домены example.ru и example.com, вы сможете получать письма отправленные на login@example.ru, login@example.com и login@domain.yaconnect.com.
https://yandex.ru/support/connect/domains.html


А если мне надо добавить два домена и там создать свои разные почты. То как мне теперь это делать?


В pdd раньше я мог добавить несколько разных доменов и там создать какие мне надо ящики, причем разные и они не являлись алиасами. Зачем мне домены алиасы?
Лучше сделайте почту алиас, чтобы login@example.ru была алиасом для info@example.com
Masha
Сотрудник Яндекса2 июля 2018, 16:15
Ильдар,
Вы можете привязать новые домены через https://connect.yandex.ru/pdd - тогда на каждом вы сможете заводить свои ящики, не алиасы. 
Ильдар
2 июля 2018, 16:36
Masha,
Вы пишете что переносите домены из ПДД в Коннект. Сам ПДД будет работать после переноса, или он станет Коннектом?
kov.a.i
16 июля 2018, 05:54
Masha,
я привязал таким образом домен и он автоматически стал алиасом к уже существующему домену. Теперь из-за этого возникла большая проблема, потому что через коннект отключить этот алиас нельзя (список алиасов для сотрудников пуст).
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 17:44
Ильдар,
Почта для домена работает, как прежде. Меняется только интерфейс управления вашими доменами - он переезжает в Коннект. 

Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 17:48
kov.a.i,
 Ваш исходный вопрос в том, как привязать домены к вашему управляющему логину на Яндексе. Мы ответили -  через https://connect.yandex.ru/pdd. После такой привязки, вы не получаете эти домены, как алиасы к существующим, вы создаете под каждый домен как бы свой отдельный Коннект, но управлять ими можете из-под вашего одного логина вида login@yandex.ru
 Теперь из-за этого возникла большая проблема, потому что через коннект отключить этот алиас нельзя (список алиасов для сотрудников пуст).


Правильно, вы же хотели его привязать не к домену, которым управляете в Коннекте, а к своему логину. Если вы хотите привязывать домены-алиасы, это надо делать в интерфейсе управления основным доменом.
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 17:48
Ильдар,
Лучше сделайте почту алиас, чтобы login@example.ru была алиасом 
для info@example.com

Так можно, уже давно сделано
kov.a.i
18 июля 2018, 20:47
Masha,
Вы наговорили, но по факту ничего не понятно :) Мне нужно, чтобы было всё просто, легко и не занимало такое громадно количество времени. 

Я подключал домен через ПДД, но в итоге вот это всё произошло. Что мне делать, чтобы ситуация разрешилась и у меня наконец появилась почта типа info@rla.by?
yutruck
30 июня 2018, 14:31
ЗЗдравствуйте. Мой домен был перенесен. Когда зашел в админку, то меня разочаровала то, что не подключен ЯМБ. Попробовал зарегистрироваться без своего домена, то там есть ЯМБ. Когда ЯМБ будет доступен для домена? Или вообще не будет доступен. А так бы хотелось, что у каждого из нашего работников был общий чат. 
Masha
Сотрудник Яндекса30 июня 2018, 23:04
yutruck,
Вы можете пользоваться Ямбом и другими сервисами внутри Коннекта, когда вы залогинены в соответствующий домен. То есть вы сами должны войти под учетной записью вида name@DOMAIN.tld, а не name@yandex.ru. 

yutruck
1 июля 2018, 05:59
Masha,


В том то и дело, что захожу а мне пишет такого пользователя нет. И в админку ЯМБ почему то не активированный. 
Удалённый пользователь
1 июля 2018, 06:37
Masha,


И еще, захожу с сайта пишет вот что:
{"status": "error", "data": {"text": "access denied for uid: 1130000028643303", "code": "connect_user_not_exist"}}
Masha
Сотрудник Яндекса2 июля 2018, 16:17
yutruck,
 При автоматической миграции Ямб, действительно, надо включать в админке самостоятельно. А вообще, напишите, пожалуйста, нам в Службу поддержки с названием вашего домена и скриншотами ошибок - попробуем разобраться детально
Обновлено 2 июля 2018, 16:18
zkelo
30 июня 2018, 17:43
Подскажите, а почта для домена так и останется для меня бесплатной после переезда?
Антон Реутов
30 июня 2018, 17:56
zkelo,
Да
Masha
Сотрудник Яндекса30 июня 2018, 23:03
zkelo,
Да, останется. Для Вас и для всех остальных тоже :) 
A.V.Krivolapov
30 июня 2018, 23:45
Я не понимаю, как в коннекте понять, был ли успешно делегирован домен на яндекс или нет. Есть где-то вообще такая информация?
Антон Реутов
1 июля 2018, 10:48
A.V.Krivolapov,
Организация -> Домены
Если успешно делегирован, то рядом с доменом будет зеленая галочка
A.V.Krivolapov
1 июля 2018, 20:33
Антон Реутов,
Зелёная галочка – это подтверждён, но не делегирован
Антон Реутов
1 июля 2018, 21:14
A.V.Krivolapov,
Смотрите всплывающую подсказку при наведении мыши на эту галочку.
onselshop
1 июля 2018, 17:35
Здравствуйте! У меня домен зарегистрирован на аккаунт типа login@yandex.ltd и он был перенесен на яндекс.коннект . Там есть приложение Ямб. и оно недоступно для аккаунта типа login@yandex.ltd (при создании нового сотрудника ничего не решается.) Я зарегистрировал аккаунт типа login.yaconnect.com, но не могу добавить там свой домен, пишет что "Добавляемый домен уже занят другим администратором", что делать, если удалить домен или даже передать права администратор из аккаунта типа login@yandex.ltd не могу (нет кнопки).
dengivodshshsch
2 июля 2018, 16:07
onselshop,
Вот и я хотел об этом спросить Яндексщиков.
Masha
Сотрудник Яндекса2 июля 2018, 16:20
onselshop,
 Вы можете просто включить Ямб в админке вашего домена (под аккаунтом  login@yandex.ltd). Правда, чтобы общаться с другими членами команды, вы должны быть залогинены в этот домен.  
onselshop
2 июля 2018, 16:51
Masha,
Я бы включил, но там тоже нет кнопки, на других приложениях есть а на Ямб нет. 
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 17:50
onselshop,
Да, с этим некоторая заминка (и простите за заминку с ответом). Команда работает, чтобы Ямб можно было включить, а пока мы пометили его опять значком "бета"  - это вряд ли утешит, но хотя бы объяснит, почему так...
em-nt
1 июля 2018, 22:45
Забираю все свои домены  с Яндекса. Яндекс Коннект? спасибо, не надо.
Антон Реутов
1 июля 2018, 22:51
em-nt,
Точно так же работает как и ПДД, мне Коннект больше нравится, только нужно сделать удаление организаций и основных доменов.
www.777.777
1 июля 2018, 22:46
Так вот в чем дело!
А я всё не врублюсь, почему у меня часть сервисов стала глючить и некоторые мои сайты периодически падают.
Огромная, преогромная просьба, прекратите насильный перенос  доменов в Яндекс.коннект.
Хотябы на два месяца. Я за это время подберу другой DNS-сервис и без ажиотажа забуду о Яндексе. Возможно, Яндекс.коннект вещь крутая и всё такое, но лично мне нужен старый сервис, на стабильной работе которого построены все мои алгоритмы.
avangardsmr
2 июля 2018, 00:30
нигде не указаны контакты техподдержки почты для домена. как в нее обратиться? 
Masha
Сотрудник Яндекса2 июля 2018, 00:44
avangardsmr,
Напишите через форму
rukipalki
2 июля 2018, 10:10
Когда будет возможность резервного копирования почты? Сейчас этого нет, а это очень нужно! Пусть и платно.
Комментарий удалён
Антон Реутов
2 июля 2018, 13:17
Владислав,
Миграция всё равно состоится. Точно такой же функционал и остался и он по-прежнему бесплатный. Также работает почта для домена, также работает днс. Изменился интерфейс управления, стал гораздо удобнее и лучше. Ищите другой сервис днс. Яндекс от этого ничего не потеряет и тем более не откажется от Коннекта.
Обновлено 2 июля 2018, 13:18
Комментарий удалён
Антон Реутов
2 июля 2018, 14:36
Владислав,
Для меня сам интерфейс управления стал удобнее, а функционал остался как в ПДД + новые возможности. То есть  перейдя в Коннект я ничего не потерял. Та же почта для домена, тот же днс. По API ничего не могу сказать, так как мне он не нужен.
dengivodshshsch
2 июля 2018, 16:05
Мы хотим перенести содержание списка всех своих доменов на другой аккаунт Яндекса с его собственным доменом, например с эл адресом vadim.zhogot@yandex.ru, а тут нет кнопок удаления данных списков от доменов, как будто мы должны до гроба содержать список именно через этот аккаунт Яндекса, когда на том аккаунте имеется список от нашего другого домена.
Евгений Витальевич
2 июля 2018, 21:54
Все классно и круто. Но вот пользоваться в Украине тяжело. 
Сам то еще нормально, но вот остальные не уверен. Сложно где либо внедрять сервис, когда доступность недостаточная.
Давид Г
3 июля 2018, 01:34
Перестала работать корпоративная почта.
Пишу с Гугл и тд ящиков: в ответ получаю ошибку. Сообщения соответственно не доходят. Вот такая почта для домена!!!
Написал в Службу поддержки. Ответа нет почти неделю.


И так не айс почта. Отправленные не сохраняет - ну это мы стерпим. Но когда пиисьма, то что отправляет мой сотрудник дублируются на мою почту это вообще огонь
Обновлено 3 июля 2018, 01:38
sitemedia3
4 июля 2018, 16:01
Давид Г,
"Но когда пиисьма, то что отправляет мой сотрудник дублируются на мою почту это вообще огонь"


у нас такая же проблема


появилась ли информация, почему так происходит? Где в настройках может такое регулироваться?
Давид Г
11 июля 2018, 00:07
sitemedia3,
написал в службу поддержки - никаких комментариев!
Очень сырая почта. Невозможно работать.
Тут два варианта : она (почта) какая есть такая есть и ничего ты с этим не сделаешь.
либо такие косяки пошли после переезда в Коннект.
Я не так давно стал активно пользоваться почтой яндекс, мне трудно выдать диагноз.


Обновлено 11 июля 2018, 00:11
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 17:54
Давид Г,
Насколько я вижу, вам ответили, проблема была в настройке MX-записей. Надеюсь, вы исправили их и всё заработало. 
uralbazis
3 июля 2018, 09:18
у меня пропал домен в списке доменов (uralbazis.ru) администратора не меняли. Писал в ТП, но толку нет. куда смотреть? 
Masha
Сотрудник Яндекса4 июля 2018, 01:02
uralbazis,
Вижу, что мои коллеги уже общаются с вами. 
uralbazis
4 июля 2018, 07:24
Masha,
это конечно хорошо что они ответили, но на основной вопрос не был дан ответ. Как без моего ведома поменялся администратор? 

z2164416
4 июля 2018, 00:06
Написал письмо, чтобы перевели обратно на pdd (не спросив, автоматом перебросили в connect). На письмо ответили автоматом, не прочитав, написали бред.

Нам нужно вернуться обратно, так как на коннекте пока нет API для управления днс-зоной
Masha
Сотрудник Яндекса4 июля 2018, 00:57
z2164416,
Вижу ваше обращение в поддержку, завтра с утра разберемся обязательно! 
sitemedia3
4 июля 2018, 15:54
Не перешли в коннект по одной простой причине
У нас много служебных рассылок - допустим - уволили человека, сделали его почту рассылкой (чтобы временно не терять письма)


ЭТИ ВРЕМЕННЫЕ / СЛУЖЕБНЫЕ рассылки НЕ БЫЛО возможности исключить из ЯМБА


а они нам там очень не нужны (зачем нам фамилия уволенного человека?). НЕТ ПРОСТО такой опции - не включать рассылку или почту в ЯМБ. 


Таким образом обещание "создать систему учётных записей сотрудников, которая будет отражать структуру компании" не выполняется полностью.
sitemedia3
4 июля 2018, 15:59
Еще вопрос - коннект создает общую рассылку
по умолчанию all@... домен


С нашей точки зрения - кладезь для спаммеров


Как отказаться от наличия такой рассылки?
mailthmnk
9 июля 2018, 16:24
sitemedia3,
Очень интересно, я бы хотел тоже узнать - КАК?
Dealer
4 июля 2018, 16:14
Добрый день! Я не хочу пользоваться Коннектом и мне в принципе этот функционал не нужен. Я сижу и пол дня пытаюсь понять для чего мне это? Меня функционал ПДД вполне устраивал!!! Почему почти все мои домены автоматически перенесли в Коннект без моего согласия? Функционал не понятен и не работает должным образом! Я не могу переключаться между моими доменами в личном кабинете https://connect.yandex.ru/portal/admin. Приходится сначала заходить в ПДД, а от туда уже в Коннект, что за нафиг такой? И еще, мне надо добавить еще одну доменную почту, как мне теперь это сделать в Коннекте, привязывать ее к другой доменной почте? Я этого делать не хочу, т.к. вся доменная почта у меня привязана к личной почте.
Антон Реутов
4 июля 2018, 17:16
Dealer,


>>>Почему почти все мои домены автоматически перенесли в Коннект без моего >>>согласия?
Потому что ПДД скоро закроется и от согласия здесь ничего не зависит.

>>>Меня функционал ПДД вполне устраивал!!!
Точно такой же функционал есть в Коннекте.
При миграции из ПДД все домены переносятся в вашу учетную запись Яндекса и называются организациями. 1 домен = 1 организация.
После миграции в админке https://connect.yandex.ru/portal/admin должны быть все ваши домены. Во всяком случае у меня после ручной миграции есть централизованное управление всеми доменами из аккаунта Яндекса. По добавлению организаций тут уже есть ответ. Митя из Яндекса ответил как можно добавить. https://yandex.ru/blog/connect/yandeks-obedinyaet-interfeysy-dlya-upravleniya-konnektom-i-pochtoy-dlya-domena#5b333f134f081a00202ab013
mailthmnk
9 июля 2018, 16:23
Антон Реутов,
>>>Точно такой же функционал есть в Коннекте.



Не лгите людям, самые важные вещи по работе с ящиками - как раз отсутствуют!


ПРОБЛЕМА №1
Теперь приходится ВРУЧНУЮ ПЕЧАТАТЬ КАЖДУЮ ФАМИЛИЮ, чтоб всего лишь добавить кого-то в рассылку(команду), всех юзеров теперь надо знать наизусть или держать перед собой листок со списком ящиков, чтоб никого не пропустить, вот до такого маразма дошли со своим коннектом!
Раньше в ПДД всего лишь открывал рассылку, и нажимал добавить напротив нужного эмейла, все нужные ящики были в списке, я мог видеть весь список и видеть кто из него добавлен а кто нет, никого таким образом не пропустишь, сейчас в коннекте только максимально навредили управлению рассылками!
ПРОБЛЕМА №2
Как теперь видеть полный список ящиков, если вдруг созданы отделы? Можно ли не заходя в отдел посмотреть общий список всех созданых эмейлов? ответ яндекса - в админке НИКАК! Невозможно!
Так еще хуже то, что если хочешь вернуть кого-то в общий список из отделов - то прийдеться потратить на это пол дня, искать пользователя в каждом отделе, и еще хуже то, что для того чтоб переместитьего в общий список приходится теперь заходить в меню КАЖДОГО СОТРУДНИКА, в его редактирование, и только потом там удалять отдел! В каждого, КАРЛ!!!
Антон Реутов
9 июля 2018, 22:43
mailthmnk,
Меня ваши проблемы не интересуют. Я говорю про функционал, который мне нужен и как раз он присутствует в Коннекте. Это почта для домена и ДНС. То есть минимальный функционал создания почтовых ящиков и управление днс редактором домена. Возможно вам нужно что-то ещё.  Ну так и пишите о проблемах в суппорт. Пусть они дорабатывают или возвращают ваши домены в ПДД, хотя это мало вероятно.
allmet.ru
5 июля 2018, 10:51
Верните пожалуйста домен allmet.ru и armframe.ru на ПДД. У нас почты интегрированы с Битриксом. Все перестало корректно работать.
Антон Реутов
5 июля 2018, 13:21
allmet.ru,
Нельзя, так как совсем скоро ПДД закроется. Напишите лучше в поддержку Коннекта
Обновлено 5 июля 2018, 13:22
Кира
Сотрудник Яндекса5 июля 2018, 15:29
allmet.ru,
добрый день! Наш специалист поддержки уже связался с Вами по данному вопросу. 
mosexpert1
5 июля 2018, 16:47
Новый интерфейс просто ужасно тормозит и постоянно отваливается по таймауту. Банальный сброс пароля пользователя превращается в историю на пол-дня :(((
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 17:58
mosexpert1,
Мы не наблюдаем такого, но если проблемы у вас сохраняются, пожалуйста, напишите нам, возможно, вопрос в каких-то особенностях в том числе на вашей стороне 
naspbru
5 июля 2018, 22:55
Здравствуйте, вопрос к сотрудникам Яндекса. Скажите, а планируется ли android приложение yandex connect, по типу как, google admin? Если да, то когда?

Masha
Сотрудник Яндекса6 июля 2018, 15:14
naspbru,
 У нас есть возможность управлять Коннектом с мобильного - через сайт. А зачем вам было бы нужно такое именно в приложении? 

naspbru
7 июля 2018, 11:43
Masha,
ну например у гугла, есть приложение гугл админ, через него очень удобно управлять доменом, почтой и прочим, если бы такое было у яндекса, было бы очень удобно. Как минимум у приложения, элементы интерфейса не привязаны к серверу, андроид приложение намного более отзывчиво, чем его вебаналог.
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 17:58
naspbru,
Спасибо, мы подумаем, пока такого приложения нет
Grinenko Dmitry
6 июля 2018, 14:11
5 июля что-то произошло с отправкой почты с сайта через SMTP smtp.yandex.ru.
Несколько лет всё работало стабильно. Подумал, что это может быть связано с миграцией, мигрировал этот домен в Коннект, но это не помогло.


Домен делегирован Яндексу, был давно подключен к ПДД. Второй день не ходят письма, люди не могут регистрироваться и не получают оповещений. Скажите хоть, кому писать про эту проблему?
Masha
Сотрудник Яндекса6 июля 2018, 15:09
Grinenko Dmitry,
Напишите, пожалуйста, в службу поддержки по этой ссылке. Нужны будут детали, касающиеся именно вашего домена и ящиков. 
IT-gls
6 июля 2018, 15:40
Здравствуйте сотрудники яндекса! у меня пропал доступ к странице мои домены! в коннект я ничего не переводил. последний раз свой домен gl-s.ru на яндексе я видел 26.06.18. Пишу, через задний проход, т.к. по другому не получается, в поддержку - не отвечают! Что делать то?
Митя
Сотрудник Яндекса10 июля 2018, 19:33
IT-gls,
добрый день!
Приношу извинения за задержку с ответом со стороны службы поддержки.

Я вижу, что мои коллеги из службы поддержки уже подключились к решению проблемы и помогают перенести управление на вашу новую учетную запись.
best reader
10 июля 2018, 20:17
Митя,
Пожалуйста, верните меня на пдд! У коннекта проблемы с accessibility. Я не могу им полноценно пользоваться.
Антон Реутов
10 июля 2018, 20:41
best reader,
К сожалению не вернут
Митя
Сотрудник Яндекса11 июля 2018, 12:10
best reader,
напишите, пожалуйста, в поддержку.
Мои коллеги помогут решить вашу проблему.
maksitregubo
7 июля 2018, 13:25
Добрый день, вот у меня такая проблема я зарегистрировал домен и хочу его подключить но сервис пишет мне:
Невозможно подключить домен, т.к. этот домен уже подключен у другого пользователя, и в нем созданы ящики.



Что мне делать если это мой домен и мне нужно корпоративная почта
Митя
Сотрудник Яндекса10 июля 2018, 19:36
maksitregubo,
добрый день!
К сожалению пока в Коннекте так же как и в ПДД передача домена между владельцами - это ручная операция.
Обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки и мои коллеги помогут вам с решением данного вопроса.
elad2
9 июля 2018, 11:04
Полная бесполезность интерфейса. Невозможно управлять организованной почтой. Дебильные яркие кнопки как для блондинок. Вы сделали более-менее полезный сервис корпоративной почтой - абсолютно бесполезным!
Где теперь искать почтовые ящики? Зачем мне всякие ники и прозвища? У нас корпорация а не гей парад! Как теперь рулить алиасами? Случайно автор идеи обновить не Артём Лебедев, который превратил в полное г.. такие сайты как: ситилинк, ДНС билайн сбербанк и др ?
Обновлено 9 июля 2018, 11:07
AndrewButov
9 июля 2018, 11:59
elad2,
Поддерживаю и подписываюсь под каждым словом! Это писец!
admin@thmnk.com
9 июля 2018, 16:11
elad2,
++++++++++++++++  поддерживаю! Яндекс уничтожил почту!
elad2
10 июля 2018, 15:38
admin@thmnk.com,
Будьте добры, подскажите куда ещё можно перенести почту чтоб не ограничеваться размером и количеством писем? Просто на хостинге всего 5Гб дают  и на 40 рыл этого мало. Каждый желает хранить все письма на сервере.
Как дела с майлом для бизнеса? Помнится там гейпарад из рекламы требовал хорошую видеокарту с видеопамятью иначе онлайн пользовать затруднительно...
elad2
9 июля 2018, 11:09
Как вернуться на старый скромный интерфейс из этого дебильного коннекта? НЕвозможно вобще как либо организовать ничего.. плююсь. никакой логики
admin@thmnk.com
9 июля 2018, 16:09
elad2,
+++++++++++++++++++++
elad2
10 июля 2018, 15:47
admin@thmnk.com,
Предлагаю назвать сервис "Яндексу КОНЕЦ"
Митя
Сотрудник Яндекса10 июля 2018, 19:39
elad2,
добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что конкретно вы пытаетесь "организовать" и с какими сложностями сталкиваетесь.
Я постараюсь помочь вам в решении возникших вопросов. Кроме того, вы можете обратиться со своими вопросами в службу поддержки и мои коллеги проконсультируют вас.
elad2
11 июля 2018, 07:42
Митя,
В старом PDD было удобно видеть все ящики. Так же было удобно настраивать рассылку. Администратор не блондинка и ему ненужны пестрящие аватарки и фамилии имена ники.. ему нужны списки адреса@домен.ру а так же адреса рассылок. в PDD нехватало только создания переадресации, которая присутствует на всех почтовых хостингах. Выкручивался только тем, что держал список паролей от всех ящиков и заходил в ящик и там настраивал переадресацию (с сохр копии или без) на другие ящики. Либо настраивал сбор почты (но это неудобно потому что если пользователь сменит пароль то сборщик с этого ящика уже не работает.
Ситуация сейчас: невозможно видеть на одном экране емайл адреса. Зачем-то сделали аватарки и ФИО. ЗАчем??? а если 40-100 сотрудников? Они меняются часто что даже не успеваешь с ними познакомиться. А если 1000 адресов?

Так же понятие рассылок обозвали группами. Какой неграмотный это придумал?

Рассылки должны называться рассылками. Алиас - так и должен называться и чтобы не лезть в профиль пользователя и не догадываться телепатически как же там это обозвали это понятие "блондинки" работающие в Яндекс.
И зачем навязывать то, что добровольно никому ненужно? Популярность должна зарабатываться а не назначаться как сегодняшний "росстат".

Верните PDD и добавьте туда переадресацию как на всех нормальных почтовых серверах и будет вам Уважуха.
Если желаете - я могу подробней обьяснить систему и предоставить принтскрины админок удобных почтовых сервисов, где всё предусмотрено, кроме безлимитного места хранения писем.
elad2
11 июля 2018, 07:48
Митя,
А так же ещё критика в адрес яндекса: Кто-нибудь из разработчиков считает сколько его банеры приложения жрут видеопамяти? Этому учат в хороших ИТ ВУЗах. Потому что часто получается что из-за одной страницы наполненой рюшечками эффексами и картинками тормозит весь комп и даже сервер. А кто сейчас сидит на одной странице? у всех паралельно открыто по нескольку десятков вкладок и размер потребляемых ресурсов крайне важен.

Я не использую Яндекс браузер потому, что он жрёт видеопамяти больше чем другие и оперативной памяти больше чем другие. А так же выбрал pdd.yandex только потому что на mail.ru каждая страница перегружена и тормозит больше чем если играть в 3D игры. Для бизнеса обычно не покупают игровые компьютеры с мониторами FullHD и видеокартами 2Gb и обычно нет 8Gb ОЗУ. Так, что ориентируйтесь на таких, а то смысл ваших сервисов быстро потеряется. А кому нужен гейпарад и рюшечки на страницах и в админках - сделайте опцию шкурки.
admin@thmnk.com
9 июля 2018, 16:08
Сначала сервис доработайте!!! А потом мигрируйте, вы же людям делаете ужасные проблемы!

Соболезную всем кто использует одну лишь почту и кому не нужны эти сервисы коннекта!


ПРОБЛЕМА №1
Теперь приходится  ВРУЧНУЮ ПЕЧАТАТЬ КАЖДУЮ ФАМИЛИЮ, чтоб всего лишь добавить кого-то в рассылку, всех юзеров теперь надо знать наизусть или держать перед собой листок со списком ящиков, вот до такого маразма вы дошли со своим коннектом!
Раньше в ПДД всего лишь открывал рассылку, и нажимал добавить напротив нужного эмейла, все нужные ящики были в списке, я мог видеть весь список и видеть кто из него добавлен а кто нет, никого таким образом не пропустишь, сейчас вы только максимально навредили управлению рассылками! 

ПРОБЛЕМА №2
Как теперь видеть полный список ящиков, если вдруг созданы отделы? Можно ли не заходя в отдел посмотреть общий список всех созданых эмейлов? ответ яндекса - в админке НИКАК! Невозможно!
Так еще хуже то, что если хочешь вернуть кого-то в общий список из отделов - то прийдеться потратить на это пол дня, искать пользователя в каждом отделе, и еще хуже то, что для того чтоб переместитьего в общий список приходится теперь заходить в меню КАЖДОГО СОТРУДНИКА, в его редактирование, и только потом там удалять отдел! В каждого, КАРЛ!!!


Ответ яндекса
Здравствуйте!
Если Вам не подходит функционал API, то к сожалению, другой возможности посмотреть все ящики домена одновременно нет. Как и нет возможности другим способом добавить сразу всех нужных пользователей в состав команды.
Благодарю Вас за подробный отзыв о трудностях, с которыми Вы столкнулись при использовании нашего сервиса. Я обязательно передам его нашим специалистам. Мы постоянно работаем над развитием и улучшением Яндекс.Коннект и нам очень важна обратная связь от наших пользователей.
--
Прошу Вас оценить полученный ответ, перейдя по ссылке https://yandex.ru/support/appraisal/?session=28ec40b69af73631f39ce3038552a224ab108925-56587002-99015062
С уважением, Лев Добров
Служба поддержки Яндекса
http://help.yandex.ru



МЫ НЕ ХОТИМ КОННЕКТ!

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕГО! МЫ ХОТИМ СТАРУЮ ПДД!
НЕ НУЖНО ОБМАНЫВАТЬ ПРО ТО ЧТО ОНИ ПОХОЖИ!
КОННЕКТ ПРОСТО УЩЕРБНЫЙ!
ВЕРНИТЕ НАШ ДОМЕН  В ПДД, И НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ТУДА НАШИ ОСТАЛЬНЫЕ ДОМЕНЫ!

МЫ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЗА ПДД, ТОЛЬКО ОСТАВЬТЕ НАС ТАМ!
elad2
10 июля 2018, 15:45
admin@thmnk.com,
А Мы не готовы платить за навязывание рекламы и сбор данных о пользователях. Такое только бесплатно. И вобще у нас большинство сторонники гугла, но там идиотизм довёл до того, что чтолибо послать во вложении - проблемматично.
Митя
Сотрудник Яндекса10 июля 2018, 19:45
admin@thmnk.com,
добрый день!
Попросил коллег из поддержки связаться с вами, чтобы лучше понять ваш сценарий и предложить вам решение.
leha3077
10 июля 2018, 03:28
А-А-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы что натворили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня двадцать доменов было на управлениии, а теперь доступ только к ОДНОМУ!!! Верните меня в Почту для доменов. Я как теперь должен управлять ящиками в недоступных доменах.
bugaevda
10 июля 2018, 14:43
leha3077,
Полностью поддерживаю. Все домены привязана к одному аккаунту Яндекса, как поменять пароли при необходимости?????? ЯНДЕКС ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ, ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ!!!!!!!!!!
Митя
Сотрудник Яндекса10 июля 2018, 19:31
leha3077,
управление всеми вашими доменами доступно в панели управления Яндекс.Коннект.
для этого вам нужно аутентифицироваться вашей учетной записью под которой производилось добавление доменов.
Если это не так, обратитесь в нашу службу поддержки, мы разберемся со сложившейся ситуацией.
leha3077
10 июля 2018, 19:59
Митя,
У вас криворукие программисты. Если я захожу в https://pdd.yandex.ru/domain_list/ и кликаю по ссылке https://connect.yandex.ru/portal/admin?domain=domen.ru (тут естественно имя моего домена), то попадаю в панель управления Коннекта для этого домена, но если я выбираю в коннекте из выпадающего списка другой домен, то происходит быстрый редирект со страницы https://connect.yandex.ru/portal/admin/org/XXXXX (здесь цифровой id, я так понимаю, домена на который я пытаюсь переключится) на страницу https://connect.yandex.ru/portal/admin но при этом домен управления остается прежним. Вообще это верх тупости хранить текущий домен в куках. Если бы я выпустил такой сайт в продакшн, меня бы давно уволили в волчьим билетом.
leha3077
12 июля 2018, 10:55
Ну вот почти починили )))) Можете, когда хотите...
energo-vympel
10 июля 2018, 08:53
А на кой пес с меня стали требовать обязательное фамилию и имя сотрудника? Что делать когда почта настроена в стороннем ПО на каком-либо АРМе и несколько сотрудников ее используют?
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 17:59
energo-vympel,
Имя и фамилия могут быть любыми :) 

info@respectwr.ru
10 июля 2018, 10:46
Яндекс, здравствуйте!..
Если вы читаете этот блог, то прошу прояснить ситуацию со сменой администратора домена. Ваша поддержка представляет из себя робота, который строчит одинаковые и бестолковые ответы на вопросы.
Мне нужно сменить администратора, т.к. информация об аккаунте администратора была утеряна невнимательным сотрудником и теперь мне нужно передать администрирование на другой аккаунт типа login@yandex.ru
Вот что отвечает ваша поддержка:


"В рамках сервиса Яндекс.Коннект невозможно полностью отключить от управления изначальный аккаунт администратора и перенести управление во внешний аккаунт вида login@yandex.ru, либо в любой другой аккаунт.
Для своего удобства Вы можете назначить администратором любой внутренний ящик на Вашем домене. Для этого необходимо в разделе Админка -> Управление организацией -> Оргструктура открыть карточку сотрудника и в настройках выбрать пункт "Сделать администратором"."

Учётка админа утеряна, как я смогу кого-либо назначить вместо него, друзья мои?..
Митя
Сотрудник Яндекса10 июля 2018, 19:49
info@respectwr.ru,
добрый день!
Для того чтобы восстановить доступ к управлению доменам вам нужно пройти процедуру подтверждения владения доменом.
Мои коллеги из поддержки свяжутся с вами и помогут выполнить эти действия.
leko.seo
10 июля 2018, 11:15
Коннект совершенно не интересен, он никак не в состоянии заменить те сервисы, которыми пользуемся, PDD жаль, желание раскрутить коннект за счет пдд понятное, но очень не приятное.
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 18:01
leko.seo,
Все сервисы ПДД остаются, пользоваться сервисами Коннекта вы можете по вашему желанию, речь не идет о раскрутке. Меняется интерфейс управления почтой. Если вы не нашли какие-то привычные вам возможности, напишите, пожалуйста, мы подскажем.
kashirinas
10 июля 2018, 15:06
Присоединяюсь к проблеме постигшей aspcadm и IT-gls. Также пропали домены в pdd. Пытаемся восстановить управление доменом, но поддержка молчит уже сутки.
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 18:02
kashirinas,
Насколько я вижу, наша служба поддержки ответила Вам, а проблема решилась. 
izh-klimat-kontrol
10 июля 2018, 18:59
Красавчики, сломали интеграцию почты ПДД с битрикс 24, верни нафик обратно ПДД, работать не возможно
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 18:03
izh-klimat-kontrol,
Простите за неудобство. Мы не мигрируем те домены, про которые точно знаем, что они пользуются Битриксом. Насколько я вижу, ваш домен вернули в ПДД. 
admhome
11 июля 2018, 11:13
pdd.yandex.ru - очень крутой инструмент, коннект же не столь очевиден. В частности, в pdd.yandex.ru у меня был домен как основная сущность, и у него была почта и dns, теперь же сущностью становится организация, к которой можно привязать несколько доменов.


Это всё конечно хорошо, но было бы ещё лучше, чтобы яндекс на прощанье с pdd.yandex.ru привели хотя бы принципиальную схему как всё это работает, чтобы каждый заинтересованный сделал свой PDD со своими доменами.
pereligin.v.v
11 июля 2018, 13:34
Добрый день. Подскажите пожалуйста, я захожу в PDD а там нет подключенного домена, ГДЕ ОН?
Антон Реутов
11 июля 2018, 14:08
pereligin.v.v,
в Коннекте скорее всего. https://connect.yandex.ru/portal/admin
pereligin.v.v
11 июля 2018, 14:17
Антон Реутов,
Браво и дальше, как мне зайти в админку, как мне проверить что все пучком, почему миграция происходит без предупреждения и уведомления, что за бизнес "по -русски", лояльность к пользователям должна быть, это же нормально с точки зрения человеческого общения.
Антон Реутов
11 июля 2018, 14:25
pereligin.v.v,
Не ко мне вопросы.
pereligin.v.v
11 июля 2018, 14:34
Антон Реутов,
Да к Вам вопрос нет, у меня вопросы к сотрудникам YANDEX и к тех поддержке которая не отвечает.
Антон Реутов
11 июля 2018, 14:40
pereligin.v.v,
У меня тоже к ним некоторые вопросы, но как было сказано в поддержке - перенос обратно в ПДД не осуществляется и совсем скоро ПДД закроют :((
Обновлено 11 июля 2018, 14:41
pereligin.v.v
11 июля 2018, 14:55
Антон Реутов,
Тут вопрос в парочном круге, хрен с ним перенесли домен в коннект, но как мне в него зайти пишет  "Чтобы зайти на сервис Коннект, нужно авторизоваться в рабочем аккаунте Яндекс.Коннекта. Сейчас Вы авторизованы в обычном аккаунте Яндекса.".
Вопрос под каким аккаунтом я должен зайти, как мне авторизоваться. манул просто отдыхает. 
makwinter
11 июля 2018, 14:11
Опять подстава! Переключение доменов не работает страница просто обновляется, приходится возвращаться в старый интерфейс и у нужного домена нажимать перейти в коннект! 
Обновлено 11 июля 2018, 14:11
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 18:04
makwinter,
Мы не наблюдаем такого, но если проблемы у вас сохраняются, пожалуйста, напишите нам, возможно, вопрос в каких-то особенностях в том числе на вашей стороне 
Анатолий
11 июля 2018, 14:23
Здравствуйте.
Перестал работать API в pdd.yandex.ru, был вынужден мигрировать в Connect. Зарегистрировал приложение, но не могу понять как менять ip-адрес для домена и к домена третьего уровня.
Через pdd менял так: https://pddimp.yandex.ru/nsapi/edit_a_record.xml?token=$TOKEN&domain=$DOMEN&subdomain=$SUB&record_id=$RECID&content=$currentIP&ttl=1800
А как менять ip-адрес на Сonnect, через API,  я так и не понял. Из инструкцию только понял, что нужно использовать метод patch и ресурс domains, и на этом мое понимание происходящего закончилось. Также упоминается про json и python, но я в этом не разбираюсь. 
Помогите, пожалуйста, составить http запрос, чтобы я мог как и раньше пользоваться dns хостингом, меняя ip-адрес домена, через API.
Спасибо.
pereligin.v.v
11 июля 2018, 14:39
Так парни HELP, кто столкнулся с подобной проблемой. Захожу в PDD домена нет, хорошо, прям радости полные штаны. Как теперь зайти в этот коннект. Почта админа не катит пишет "Чтобы зайти на сервис Коннект, нужно авторизоваться в рабочем аккаунте Яндекс.Коннекта. Сейчас Вы авторизованы в обычном аккаунте Яндекса.". И внимание вопрос, под каким аккаунтом я должен зайти. 
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 18:05
pereligin.v.v,
Ваши домены доступны по ссылке https://connect.yandex.ru/portal/admin/. Для этого вы должны быть авторизованы тем же логинам Яндекса, которым управляли доменами в ПДД. 
pereligin.v.v
19 июля 2018, 11:43
Masha,
Добрый день. Пишет, доступ запрещен, "Чтобы зайти на сервис Коннект, нужно авторизоваться в рабочем аккаунте Яндекс.Коннекта. Сейчас Вы авторизованы в обычном аккаунте Яндекса."
И это уже длиться 2 неделю, (Ticket#18071113550323185)
Masha
Сотрудник Яндекса19 июля 2018, 16:26
pereligin.v.v,
Вот буквально чуть-чуть осталось, сегодня все должно произойти. Простите за задержку 
Masha
Сотрудник Яндекса19 июля 2018, 17:23
pereligin.v.v,
проверяйте, все должно работать! 
anbar
11 июля 2018, 20:50
Подтверждение домена через днс-записи н работает? Прописал, но ничего не происходит. Домен зареган на руцентре только для почты, админка там убогая. Как можно еще подтвердить?
Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 18:07
anbar,
Насколько я вижу, все вопросы решены в нашей службе поддержки. Подтверждение работает :) 
anbar
19 июля 2018, 09:13
Masha,
Да, все решилось. Правда, не через добавдение ДНС, а через создание TXT-записи
Анатолий
11 июля 2018, 20:51
Написал письмо в тех.поддержку, что не могу разобраться с Connect, меня послали лесом. Как это понимать? (((


PS. Читал руководство не понял, спросил. Послали читать руководство. Офигенно!
Антон Реутов
11 июля 2018, 21:20
Анатолий,
Пробовали заходить в коннект с почтового ящика домена?
Сначала авторизация в почтовом ящике , далее переход в админку организации (домена)
1 домен = 1 организация насколько я понял.
Анатолий
11 июля 2018, 22:29
Антон Реутов,
У меня такая проблема, ранее на pdd, я через API менял ip-адрес для домена, сейчас не понимаю как настроить. Зарегистрировал токен, но дальше не понимаю как составить http запрос. Т.е. мне нужен только DNS хостинг и почта для домена.
Обновлено 11 июля 2018, 22:31
best reader
11 июля 2018, 23:16
А можно, пожалуйста, адрес этой самой поддержки? А то у Вас всё прям на видном месте располагается. До сих пор не нашёл.
Антон Реутов
11 июля 2018, 23:36
best reader,
В поддержку можно обратиться по ссылке
best reader
11 июля 2018, 23:55
Антон Реутов,
Спасибо Вам большое, но это снова тот случай, когда я просто из-за отсутствия какой-либо доступности на сайте, не могу выбрать варианта, потому что не подписаны они для слепых людей. :-)
Именно по этому будет проще, если есть электронный адрес.
Антон Реутов
12 июля 2018, 00:05
best reader,
Попробуйте написать на connect@support.yandex.ru
ainonovo
12 июля 2018, 13:22
еле еле добавил домены
но теперь не могу создать ящики в пдд
а в коннекте пишет ошибка 422 при добавлении пользователя
vosete
12 июля 2018, 13:41
Я перенес несколько доменов в коннект, в левом верхнем углу появился выпадающий список с доменами. Если пытаюсь добавить новый, он добавляется к текущему, а не в главный список. Документации нет. Попытка перейти на https://connect.yandex.ru/faq - переадресовывает на главную. Уже месяц, как идет перенос, сервис нормально не работает. 
У меня один вопрос: зачем вы тратите чужое время? 

Антон Реутов
12 июля 2018, 16:49
vosete,
Добавить домен к существующему аккаунту можно через форму
vosete
12 июля 2018, 19:10
Антон Реутов,
как удалить домен из главного списка(который слева)?
Их несколько, но один создан методом тыка, его и хочу убрать.
Антон Реутов
12 июля 2018, 19:43
vosete,
Пока только через поддержку
vlad0send
13 июля 2018, 13:25
Завел 2 домена (tautface.ru и .club) в Почту для Домена, уже дня 3 висит в состоянии проверка МХ, хотя полностью передал управление ДНС Яндексу, странно.
Антон Реутов
13 июля 2018, 13:41
vlad0send,
У меня тоже очень долго висело, но потом домен полностью делегировался.
etishka007
15 июля 2018, 14:13
сотворили бесповоротную фигню.  всех в одну кучу надо не надо пофиг...  перенсли автоматом, теперь на сайте письма автоматом не приходят - случайность? 

Masha
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 18:10
etishka007,
Надеюсь, у вас все заработало. Если нет, напишите, пожалуйста, в нашу службу поддержки с указанием деталей, в т.ч. домена, в котором не приходили письма. 
bvg.garsia
16 июля 2018, 09:30
Вы же сами написали что не будете переносить в Коннект домены подключенные к Битрикс.
Все мои домены, в том числе и основной подключенный к Битрикс был перенесен в коннект. 
350 чел сидят без почты.
Верните как было.
Masha
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 12:21
bvg.garsia,
Вас уже вернули обратно, простите за неудобства
bumagazzz
16 июля 2018, 11:08
Воу-воу ! По-легче ! Верните PDD ! Вы мне Битрикс сломали ! Пожалуйста !
Masha
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 12:21
bumagazzz,
 Вас уже вернули обратно, простите за неудобства
ray@bumaga-s.ru
16 июля 2018, 13:23
Masha,
Огромное вам человеческое спасибо )
Антон Реутов
16 июля 2018, 17:07
Masha,
Так ПДД останется или нет? Ваши же сотрудники говорят что через 1-2 месяца ПДД не станет и поэтому домены в ПДД уже не возвращают. Что за бардак?
Обновлено 16 июля 2018, 17:09
sdg9791
16 июля 2018, 11:53
В коннекте работать нет вообще возможности, как вернуть в исходное состояние?
Masha
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 12:08
sdg9791,
Уточните, пожалуйста, что именно не работает? 
kentastik00
16 июля 2018, 14:18
Может кто сразу аналог сервиса напишет, не хочу в коннект всеми фибрами, а еще стало сильно дольше делегирование домена, видимо "плюсы" коннекта уже проявляются.
admalasharaorg
16 июля 2018, 14:53
Каким образом можно выгрузить почтовые ящики в домене (а не Фамилии Имена) ?
Каким образом можно вернуться обратно в PDD ?
aleksandr.kornilov85
16 июля 2018, 15:05
Ребята, помогите разобраться, что не так сделал. Был домен№1, на PDD. В нем куча адресов. перенес на коннект, все работало. Домен№1 подошел к сроку окончания регистрации. Купил новый домен№2, делегировал на Yandex, далее сделал его в коннекте основным, старый удалил в том числе и все учетки. И понеслось! Создаю учетку, пытаюсь под ней зайти, пишет "нет такого аккаунта" это как????? дальше больше, через некоторое время под учеткой зашел, но письма не отправляются ни с учетки ни на учетку) что я мог сделать не так? также, в разделе PDD отображает мне, что в на домене номер2 создано 11 ящиков, но у меня их нет! там всего один ящик.
aleksandr.kornilov85
16 июля 2018, 16:10
верните пожалуйста обратно , все мои домены на PDD. 
fedorov@consultantvn.yaconnect.com
16 июля 2018, 16:47
Пожалуйста, переведите мой домен (@consultantvn.yaconnect.com) на ПДД. Не работает интеграция с Битрикс, в итоге почты просто нет!!!
fish-lavka
17 июля 2018, 14:15
Блин тупой вопрос, я сделал новый ящик в конекте как теперь узнать его логин и пароль, как узнать\изменить логин и пароль от старйо почты.
Антон Реутов
18 июля 2018, 19:29
fish-lavka,
Ваши почтовые ящики теперь называются "Сотрудники"
admalasharaorg
17 июля 2018, 14:44
Так ...

во первых, что здесь перестали отвечать на вопросы ?
во вторых - что за список рассылки all@<домен> ? Вот спамеры будут довольны ...
в третьих, что надо сделать, чтобы вернуться на PDD ? Сколько это будет стоить ?
Андреев
17 июля 2018, 16:44
Банально в Коннекте не нашел возможность установить дефолтный почтовый ящик для получения писем на несуществующие адреса...
Хотелось бы иметь более четкое разграничение прав администраторов в Коннекте. Ну не хочу я помощнику давать право править DNS, но управлять почтовыми ящиками он должен... Как быть?
Так же хотелось бы в Коннекте иметь:
возможность указать какой из сотрудников уволен без блокировки почтового ящика;
изменение имен дефолтных рассылок для домена

Обновлено 17 июля 2018, 16:48
andronov.dm
17 июля 2018, 17:13
Как сменить пароль у пользователя в этом грёбанном коннекте ?
Masha
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 18:08
andronov.dm,
Почтовые ящики в Яндекс.Коннекте привязаны к учетным записям сотрудников. Чтобы изменить пароль сотрудника:
1. Убедитесь, что вы авторизованы в Яндекс.Коннекте как администратор.

2. Перейдите на страницу Оргструктура


3. Выберите сотрудника из списка

4. На карточке сотрудника нажмите Изменить пароль

5. Настройте пароль и сохраните изменения.
Обновлено 17 июля 2018, 18:09
andronov.dm
17 июля 2018, 18:25
Masha,
Ну и где это всё ?


https://www.dropbox.com/s/46biejmmf6jrfij/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%821.png?dl=0 - это картинка, что я администратор
А это https://www.dropbox.com/s/mdgpn2wpz1vp3hr/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%822.png?dl=0

шарада - Найди кнопку смены пароля


Masha
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 19:25
andronov.dm,
 Ну, она там есть, но, Вы правы, несколько спрятана...
в правом верхнем углу  нажать на три точки https://yadi.sk/i/n1uE_H4a3W83K7
andronov.dm
17 июля 2018, 17:33
Работает ли форма обратной связи ? Или как всегда - нагадили и в кусты ?
Написал в форму - ни ответа ни привета ни подтверждения в почту.


Вы там будете работать или где ?


Верните уже PDD и не мешайте ...


Чё делать то ?
Ivan
17 июля 2018, 17:42
Взяли и без предупреждения и без спроса перенесли мои домены в какой-то коннект. Безобразие! И я об этом узнаю, когда коннект начал уже спам слать. Хочу обратно в ПДД.
Ivan
17 июля 2018, 18:34
Ivan,
Хотя бы сделали рассылку за месяц, что начинает принудительный перенос.
Антон Реутов
17 июля 2018, 22:26
Ivan,
Вам на all@ шлют ?
Ivan
18 июля 2018, 10:25
Антон Реутов,
Я имел ввиду спам от яндекса с рекламой его трекера. На all@ пока спама нет. В коннекте видел возможность, по моему в профиле пользователя, удалить пользователя из группы all@.
andronov.dm
17 июля 2018, 17:45
В поддержке есть кто-нибудь ? Или сегодня выходной ?
Masha
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 18:10
andronov.dm,
Если вы писали нам в службу поддержки, вам обязательно ответят, ориентировочно в течение суток, а может быть и раньше. 
vosete
22 июля 2018, 21:10
Masha,
Не обманывайте! меня игнорят вторую неделю! 
Зато уведомления обновили, молодцы!
Masha
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:44
vosete,
Просим извинить за долгое ожидание ответа от службы поддержки. Насколько я вижу, ваш запрос удовлетворен. 
andronov.dm
17 июля 2018, 17:53
Аууууууууууууууууууууу !!!!!!!!!!!!
Поддержка ! Где Вы ?
andronov.dm
17 июля 2018, 18:11
Зашибись работает поддержка.


Ни через форму, ни по эл.почте, ни в блоге нет никого :-(


Опять очередную пакость замышляют.


Уж, если обосрались со своим коннектом то или верните всё взад или разгребайте, а не прячьтесь.
Ivan
17 июля 2018, 18:33
Вам надо было разделить эти сервисы. ДНС отдельно, Коннект отдельно. 
Митя
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:55
Ivan,
добрый день!
Возможно вы правы, но люди привыкли, что в рамках ПДД есть возможности DNS-хостинга, поэтому такой функционал был поддержан и в ПДД на платформе Коннект.
info@krosteh.ru
21 июля 2018, 08:20
Здравствуйте, как обстоят дела с интеграцией с Битриксом? Почта из СРМ, уведомления и т.п. на почту в коннекте не приходят
Masha
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:52
info@krosteh.ru,
 Интеграция - двусторонний процесс, мы взаимодействуем с коллегами из Битрикс24, но сейчас не готовы назвать срок решения вопроса - зависит не только от нас. 
denmit
22 июля 2018, 14:07
Наблюдаю такую тенденцию:
Яндекс придумывает новый классный сервис. Начинаешь им пользоваться, привыкаешь. И тут опаньки — сервис закрывают. Коллекции видео и дневники вообще не прощу никогда.
Обратиться в поддержку — тоже отдельный квест.
Теперь вот ПДД куда-то переезжает. Нет доверия к Яндекс-инициативам.
Думаю о переходе на другие платформы, сайт и облако давно перевел в другие места. Почтой продолжаю (пока) пользоваться только из привычки и эстетики. 
vegetorius
29 июля 2018, 17:08
denmit,
Да поддержку спрятали шикарно :D чуют черти.
vosete
22 июля 2018, 21:12
Удалите домен eg-rla.ru из коннекта, сколько можно игнорить?!!
Добавил домен, он встал криво и не работает уже вторую неделю!
Зато уведомления обновили, молодцы!
vosete
22 июля 2018, 21:19
Я сам программист и отвечаю, что разогнал бы клоаку, которая пишет и дебажит Коннект. Эти скоты запустили сервис год назад. Их ***дить надо!
Митя
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:46
vosete,
добрый день!
Насколько я понимаю, вам помогли с удалением вашего домена.

Если у вас еще остались вопросы, напишите, пожалуйста в службу поддержки. Наши коллеги постараются помочь вам с их решением.
roman.shkabko
23 июля 2018, 17:15
Я не нажимал переносить домены, а они перенеслись и СЛОМАЛИ БИТРИКС24!!!! Верните обратно!
Митя
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:43
roman.shkabko,
добрый день.
Напишите, пожалуйста в поддержку. Мои коллеги помогут вам вернуть ваши домены в ПДД.
avtolider-ekb
24 июля 2018, 20:46
Я в шоке, господа программисты. Мало того, что через коннект я не смог сделать подтверждение владением домена (пришлось нажимать кнопку "вернуться в старый интерфейс и делать подтверждение в pdd без проблем), так еще и все учетки, которые добавили в pdd куда-то испарились. Их нету в новой версии, а старая страница pdd уже теперь и не доступна. Днем еще все работало, а вечером накрылось медным тазом. Как с этим работать? Я уже второй раз переношу миграцию почты у клиента. Зачем вы экспериментируете на пользователях?
Митя
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:41
avtolider-ekb,
здравствуйте!
Судя по имеющейся у меня информации, ваш домен успешно перенесен в Коннект и там 13 почтовых ящиков.

Если у вас все еще есть какие-то сложности, напишите, пожалуйста в службу поддержки, чтобы мы могли диагностировать проблему и помочь с ее устранением.
sintezrnd
25 июля 2018, 11:36
у меня полный кавардак и путаница со всеми доменами. то они не обслуживаются, то не могу убрать алиас, то показывает что не делегирован, хотя делегирован - и не ясно куда писать, с кем говорить. не рад уже что связался
Митя
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:36
sintezrnd,
если у вас возникли сложности, обратитесь в службу поддержки.
Наши коллеги помогут с решением возникших проблем.
margaritafomina11
25 июля 2018, 15:13
Не дай Бог!
Второй раз в жизни попробовал коннект, и ужаснулся! Глючная бестолковая херня, пока что.
marenda
26 июля 2018, 11:22
из документации по API

"Если параметр fields не задан, ответ содержит полный набор полей"
Это не так. Возвращаются только id
Митя
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:34
marenda,
добрый день!
Большое спасибо!  Попросил коллег поправить документацию.
chikk
26 июля 2018, 14:50
Бывает, случается, что в прекрасный и отлично работающий сервис (услугу) приходит упырь-школотас с глазами горящими и... Начинается. Вернее - заканчивается. Если совсем по-русски: сервису приходит 3,14здец. Какие Вики, чатики, рассылки, вы чего? Что за опиаты такие ваш топменеджер (или кто там был инициатором этого говна, не суть важно) вкурил, что выдал всё это? За каким лешим мне лишние адреса почт в моём аккаунте? Яндекс, вы чего, а?!


Почему, имея на (в) своём домене 1 (один) адрес почты, я сейчас, заходя в pdd вижу "4 почтовых ящика". Кто все эти люди, юлдеать? А, самое интересное, где они и как их удалить? Мне казалось, что это мой домен, а тут - за меня решают. Может там ещё чего заюзано: поддоменчики какие и прочая, а?


Другой домен - был вагон и тележка почт сотрудников, всё работало прекрасно, так - а получите вот "Данный домен перенесен в Яндекс.Коннект". И... А вот и никуя, в Коннекте-то пусто. Сотрудников нет. Как управлять аккаунтами сотрудников - никак. У пипла даже перестал работать этот ваш Я-календарь, да, понятное дело, что сабж хз зачем, но кто-то его пользовал.
Сейчас что, снова и опять руками аккаунты пользователей писать в Коннект? А как с паролями быть, там же поле обязательно. Вы хоть представляете, какой небоскрёб кирпичей высрет пользователь, у которого внезапно кто-то там взял и поменял пароль, да ещё - а не получит ли он чистый ящик вместо своего уютненького? Ах да, конечно - можно же API пойти и покурить. Гениально! Только, дорогой Яндекс, скажу вам по секрету: не всё страдают красноглазием чуть менее чем полностью, многих реально устраивало то, что раньше можно было делать всё то, что можно было делать, без вебдванольных плиток и чОрного экрана консоли. Ога.



Нет, ну была же нормальная бизнес-модель: я вам ключевые слова из писем, файлы с проном на диске, вы мне - DNS-ки и почту. Всех устраивало, всё работало. А теперь - да, теперь полный 3,14здец (повторяюсь уже наверное, да и по...).


В общем - только один вопрос: как можно вот взять и выложить в паблик глюкавую и кривую поделку, да ещё взять и всех анально заставить в неё перейти? Вам что, просто жить скучно?




Обновлено 26 июля 2018, 14:53
book79
29 июля 2018, 17:05
chikk,
Ох как я тебя понимаю :D



забавно что у коннекта все еще нет кнопки удаления, чтоб удалить и забыть этот кошмар, походу яндекс ложил на GDPL.
chikk
1 августа 2018, 00:10
book79,
 уже всё, разобрался с вопросом "удаления". Внезапно понатыкал в biz.mail.ru и, о чудо, сабж даёт именно то, для чего это всё и нужно. Да, няшки в виде облаков и прочего - за деньги, но именно на эти няшки и было положить огромный МПХ. Хотя, конечно, то, что в интерфейсе майла постоянно висят эти ссылки на Второклассников и прочие Миры не добавляет ему корпоративной привлекательности, да и uBlock сообщает о сотне блокировок, но...


Да, за неимением гербовой - и Майл сойдёт. Тем более реально удобнее даже pdd.
rabota86ru
28 июля 2018, 19:39
Настроил МХ запись, а Яндекс мне говорит, что запись НЕ настроена, основываясь на проверке от 24 июля, а я её сегодня прописал....., а как перезапустить проверку настройку МХ-записи для своего домена ХЗ. 
Яндекс...., что за хрень **???
book79
29 июля 2018, 17:01
rabota86ru,
Просто забей и ищи другой сервис, такой косяк еще год назад был. Коннект днище сырое.
origami.akostr
31 июля 2018, 03:17
rabota86ru,
уже даже добавляли алиас и его делали основным (и обратно), чтобы "просрался" - безрезультатно...
Митя
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:23
rabota86ru,
добрый день!
Обратитесь, пожалуйста, к нашим коллегам из службы поддержки, они помогут решить, сложившуюся у вас ситуацию.
svtol
1 августа 2018, 18:46
Митя,
как ваших коллег найти? По ссылке из письма "обратитесь в поддержку" попадаешь в помощь.
Test Account
29 июля 2018, 12:27
"но о переносе доменов, которые пользуются API, мы напишем дополнительно"
А как скоро напишите? Непонятно, можно ли спокойно продолжать использовать PDD API или уже начинать подготовку к переходу на Directory API. Хотя в Directory API нет многих методов из PDD API (управление логотипом, получение кол-ва новых писем, DKIM, DNS и т.д)
Митя
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:15
Test Account,
добрый день!
Мы знаем, что в API Коннекта нет некоторых методов, которые есть в API ПДД. Это является одной из причин, по которой мы пока не переносим активных пользователей API ПДД в Коннект.

В Ближайшее время в API Коннекта появятся в том числе и методы для управления DNS.

Не смотря на выше изложенное, вы можете уже сейчас начать подготовку к переходу на новый API.
inseospec
29 июля 2018, 22:19
Ребята, а можно не трогать святое? Я имею ввиду pdd.yandex.ru ?


Кто хочет, пусть переходит в коннект, а кто не хочет, пусть так и остаётся в pdd


Нахера насильно всех переносить? Недовольству нет предела!


Если вам так хочется, просто продублируйте в этом санном коннекте весь необходимый функционал.


Мне, как и сотням вебмастеров, нахер не нужен этот коннект. Походу придётся мигрировать в google dns...
Masha
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:36
inseospec,
К сожалению, из вашего текста не очень понятно, что именно вам не хватает в Коннекте. Но, кажется, вы просто можете подождать, мы потихоньку добавляем туда всё недостающее, в том числе для работы  с DNS. Если вы используете API, то не будете мигрированы автоматически, пока это не будет поддержано в API Коннекта. 
origami.akostr
31 июля 2018, 03:16
Куда можно написать, чтобы переключили домены с коннекта на pdd? Кто-нибудь нашел более внятную форму или почту? От ТП письма не приходят уже более суток. В коннекте домены добавляются, но не подтверждаются MX записи, но как я поняла, это стабильный глюк, который уже скоро станет фитчей)
Dmitry
1 августа 2018, 15:44
origami.akostr,
тоже ждали больше суток, также MX записи не подтверждены. Плюс к этому сломали нам почтовые настройки в Битриксе клиента, ушли от этого головняка в biz.mail.ru
atana09
31 июля 2018, 17:13
проставила МХ-записи, в коннекте пишет "для этого домена не проставлены МХ-записи".  Как завести почтовые ящики не могу понять, перечитала все инструкции, завела непонятно что и непонятно где, в том числе  ...yaconnect.com ??? Писала в вашу поддержку дважды, ответов не дождалась. 
Я не владею навыками IT технологий, помогите мне разобраться как удалить всю созданную муть, и как создать почтовый ящик с моим доменом, как и куда заходить, чтобы получать и отправлять с него письма. Прошу прощения за свою некомпетентность, но уже 3ий день голову ломаю)))

origami.akostr
31 июля 2018, 17:33
atana09,
Это у всех такие проблемы, так как сервис не развивают. Аналогично никто их ТП не отвечает
Masha
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:00
atana09,
Насколько я вижу, все в порядке с вашими MX, да и служба поддержки вам ответила. Если проблема сохранилась, напишите, пожалуйста, еще раз, обязательно разберемся! 
Обновлено 1 августа 2018, 18:00
skadnikov
1 августа 2018, 09:33
Здравствуйте.
Видимо в связи с процедурой автоматического переноса я полностью лишился управления доменом seeneco.ru.


У меня было 2 домена  seeneco.com и seeneco.ru.
Вчера зашел в ПДД - seeneco.com на месте, а seeneco.ru исчез. Долго пытался понять что случилось, написал в поддержку - тишина.


Наткнулся на мысль про автоматический перенос - решил что терять уже нечего и сказал что готов чтобы оставшийся домен тоже перенесли в коннект, в надежде что я там увижу и домен seeneco.ru
Все прошло отлично - но в коннекте домена seeneco.ru я так и не увидел.
seeneco.com появился.


Как мне теперь достать свой основной домен seeneco.ru который завис где-то посередине между прекрасным будущим - коннектом и видимо проклятым прошлым - ПДД?


Как с Черноморской киностудией у Ильфа и Петрова - звукового кино еще нет, а немного кино уже нет


Для меня это похоже на катастрофу.

Митя
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 17:56
skadnikov,
добрый день!


Я вижу, что оба домена перенесены в Коннект, но закреплены за разными администраторами.
Свяжитесь, пожалуйста, с нашей службой поддержки, чтобы коллеги помогли вам разобраться в сложившейся ситуациии.
lar
1 августа 2018, 17:06
Коллеги, а импорт почты со своего сервера у кого-то работал вообще или это конкретно мне так не повезло, что он второй день по любому адресу выдаёт ошибку «Не удалось соединиться с сервером импорта»? И поддержка глухо молчит, сутки уже прошли.
Masha
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 17:51
lar,
Импорт должен работать, а поддержка обязательно ответит вам! Просим прощения за задержку 
svtol
1 августа 2018, 18:44
Ни odd ни новый сервис не видят уже больше суток MX записи, при этом pdd и файла подтверждения владения не видит (
Митя
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 18:57
svtol,
добрый день!
Напишите, пожалуйста, в службу поддержки и мои коллеги вам обязательно помогут.