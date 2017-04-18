апрель 2017
Переключение Почты для домена в Коннект
18 апреля 2017, 13:55
Почта для домена существует в Яндексе с октября 2009 года, и за 7,5 лет довольно много пользователей решили связать свой домен с Яндексом. Поэтому несмотря на то, что сейчас Почта для домена это часть Яндекс.Коннекта, мы не переключаем всех пользователей сразу и автоматически, а даем возможность администраторам домена переключиться в Коннект самостоятельно.
Теперь официально!
25 апреля 2017, 13:08
Сегодня в офисе Яндекса прошла пресс-конференция, на которой наш Коннект был представлен официально. В блоге Яндекса опубликован пост с любопытной фотографией — как все начиналось, когда, пожалуй, кроме почты никаких внутренних инструментов все-таки не было.