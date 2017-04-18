Почта для домена существует в Яндексе с октября 2009 года, и за 7,5 лет довольно много пользователей решили связать свой домен с Яндексом. Поэтому несмотря на то, что сейчас Почта для домена это часть Яндекс.Коннекта, мы не переключаем всех пользователей сразу и автоматически, а даем возможность администраторам домена переключиться в Коннект самостоятельно.