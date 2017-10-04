Вики в составе Яндекс.Коннекта работает уже почти полгода. Мы видим, что множество организаций уже подключили себе этот инструмент и пользуются им.

Нам хочется, чтобы Вики приносила вам как можно больше пользы. Поэтому мы хотим немного рассказать о том, как лучше и удобней использовать Вики для эффективной работы вашей организации или команды.