октябрь 2017
Приложения Ямба для Windows и MacOS
4 октября 2017, 13:19
У Ямба появились приложения для компьютера под Windows и Mac OS. Их можно скачать со страницы приложений Коннекта или из веб-версии Ямба.
Вики в Коннекте
9 октября 2017, 12:41
Вики в составе Яндекс.Коннекта работает уже почти полгода. Мы видим, что множество организаций уже подключили себе этот инструмент и пользуются им.
Нам хочется, чтобы Вики приносила вам как можно больше пользы. Поэтому мы хотим немного рассказать о том, как лучше и удобней использовать Вики для эффективной работы вашей организации или команды.
Вики: Справочник компании или Книга нового сотрудника
31 октября 2017, 15:32
Продолжаем рассказывать, как можно использовать Вики в вашей организации. Сегодня поговорим о том, как Вики помогает экономить усилия, время и нервы на введение в курс дела новых сотрудников.