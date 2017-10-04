Коннект, Трекер, Почта для домена

октябрь 2017
Приложения Ямба для Windows и MacOS
4 октября 2017, 13:19

У Ямба  появились приложения для компьютера под Windows и Mac OS. Их можно скачать со страницы приложений Коннекта или из веб-версии Ямба.

Вики в Коннекте
9 октября 2017, 12:41

Вики в составе Яндекс.Коннекта работает уже почти полгода. Мы видим, что множество организаций уже подключили себе этот инструмент и пользуются им. 
Нам хочется, чтобы Вики приносила вам как можно больше пользы. Поэтому мы хотим немного рассказать о том, как лучше и удобней использовать Вики для эффективной работы вашей организации или команды.

Вики: Справочник компании или Книга нового сотрудника
31 октября 2017, 15:32

Продолжаем рассказывать, как можно использовать Вики в вашей организации. Сегодня поговорим о том, как Вики помогает экономить усилия, время и нервы на введение в курс дела новых сотрудников.