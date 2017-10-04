У Ямба появились приложения для компьютера под Windows и Mac OS. Их можно скачать со страницы приложений Коннекта или из веб-версии Ямба.
Тем, кто больше любит отдельные приложения, станет еще удобнее, ведь не нужно будет держать вкладку браузера открытой, достаточно поставить приложение себе на компьютер.
Напоминаем, большой плюс Ямба заключается в том, что в нём уже есть все коллеги. Просто находите в поиске нужного человека и начинаете с ним общаться
В чаты можно добавлять не только людей, но и целые отделы, команды. Если в команду или отдел вы добавите нового сотрудника, то он автоматически появится в чате. А если сотрудник покинет компанию, он сразу потеряет доступ к Ямбу и переписке.
В общих чатах удобно привлечь внимание коллеги — используйте символ @ и логин, например «@vasya, пошли пить кофе!» или «@petr у вас ошибка в программе, всё сломалось!» А еще в Ямбе можно настраивать нотификации у чата, например, выключить все, а оставить только упоминания вашего имени — обидно пропустить кофе, а тем более, ошибку.
Если у вас есть вопросы по работе приложения, напишите нам.
В Яндексе Вики существует с 2003 года, это один из первых, самых любимых и ежедневно используемых инструментов. Мы как-то посчитали что сейчас в нашей Вики почти 1 миллион статей, 75% сотрудников не просто читают, а пишут, они авторы статей в Вики. За рабочий день в среднем совершается 17 000 правок (это 35 правок в минуту).
Вики в составе Яндекс.Коннекта работает уже почти полгода. Мы видим, что множество организаций уже подключили себе этот инструмент и пользуются им.
Нам хочется, чтобы Вики приносила вам как можно больше пользы. Поэтому мы хотим немного рассказать о том, как лучше и удобней использовать Вики для эффективной работы вашей организации или команды.
Вики — это инструмент для совместной работы, сервис для коллективного создания полезной информации. Самые простые, но от того не менее полезные виды документов, которые могут быть размещены на Вики любой организации: правила внутреннего распорядка, планы компании на год, описание проектов, инструкции для разных подразделений, справочники по любым вопросам. Причем живые, постоянно обновляемые справочники!
Но быть большим справочником — не единственная функция Вики. Её можно использовать как инструмент для планирования и совместной работы. Например, мы в Яндексе заводим странички на Вики, когда нужно составить описание готовящегося проекта и разложить всё по полочкам: что мы хотим сделать, как это будет работать и кому понадобится; что уже для этого есть, а что предстоит сделать; кто будет отвечать за конкретные аспекты работы; и так далее.
Конечно, всё это можно сделать и в обычном текстовом документе или на листе бумаги. Но у странички на Вики есть несколько больших преимуществ. Во-первых, она не потеряется: вы ее уже опубликовали, она надежно сохранена, во-вторых, ею легко поделиться — надо просто отправить ссылку нужному человеку, отделу или команде. Когда у всех есть общая отправная точка в виде описания на Вики, работать над большими задачами гораздо проще. Кстати, на общих страницах работает совместное редактирование — при этом старые версии сохраняются, а все заинтересованные получают уведомления об изменениях на Почту.
Еще один полезный рецепт: если вы не готовы сходу открыть страницу с описанием проекта для команды или всей компании, можете закрыть доступ к ней от всех и поработать над документом самостоятельно (это можно сделать, кстати, и в вашем личном разделе, он есть у каждого сотрудника). В тот момент, когда вы будете готовы представить документ для обсуждения, просто измените права доступа. Если окажется, что логичнее разместить документ в другом разделе (кластере), просто переместите его — и готово. Не нужно копировать и заново оформлять текст.
Кстати, у Вики в Коннекте есть целых два справочника: обычная Помощь и справочник-песочница, встроенный прямо в Вики вашей организации — оттуда легко копировать разметку для сложных случаев.
Желаем эффективной совместной работы.
Продолжаем рассказывать, как можно использовать Вики в вашей организации. Сегодня поговорим о том, как Вики помогает экономить усилия, время и нервы на введение в курс дела новых сотрудников.
В любой организации, компании и команде всегда есть некоторое количество информации, которую необходимо (или хочется) рассказать новичкам. Начиная с нормативных документов и регламентов, заканчивая важной информацией о том, как в компании принято делать перерыв на кофе, как устроен обед и что делать, если что-то идёт не так. Например, в Яндексе у нас получилась целая книга нового сотрудника — большой кластер на Вики, где собрана и структурирована информация обо всем, что может понадобится новичку (хотя, если честно, и всем вообще работникам такое бывает иногда полезно).
Хотим поделиться примерным списком того, что полезно разместить на Вики вашей организации.
Информация о компании
- Формальные сведения: реквизиты, адрес офиса — быстрый справочник и проверенные данные, которые всегда под рукой,
- История компании: можно говорить о непубличных фактах, ведь вы хотите побыстрее сделать новичка своим.
- Миссия и ценности: даже если у вас нет отдельного большого документа, сказать пару слов о том, что вы считаете важным — важно.
Работа и правила внутреннего распорядка
- Формальные документы: Правила внутреннего распорядка, инструкции по безопасности и т. п. Всё это, конечно, попросят подписать в отделе Кадров, но удобно иметь их текст на Вики, чтобы все могли спокойно прочитать заранее или освежить в памяти при необходимости.
- Внутренние правила и традиции: всё, что касается непосредственно работы в компании — как заказывать канцтовары и можно ли говорить вслух в опенспейсе, что делать, если нужна новая техника для работы.
- Где в офисе аптечка и что делать, если случилось что-то непонятное — такие сведения, конечно, есть в формальных документах, но мы рекомендуем написать отдельный раздел с самыми важными деталями — коротко и неформальным языком.
Досуг и жизнь вокруг работы
- Как принято отмечать праздники в компании: общие вроде Нового года или личные. Расскажите, что (не)рекомендуется делать сразу, это поможет избежать неловкостей и неприятностей.
- Кружки по интересам: если в вашей компании уже есть какие-то «внеклассные занятия», напишите на Вики, вдруг к вам пришел классный вратарь или мастер по спорта по Го.
- Благотворительность: если у вас есть какие-то правили или традиции по благотворительности, обязательно опишите их в справочнике.
Нештатные ситуации
- Быстрый справочник и список советов, что делать при возникновении проблем.
Кстати, любой отдел или команда могут написать свои разделы и дать на них ссылку в общем кластере.
А теперь пару советов о том, какие возможности Вики помогут оформить такой раздел.
- Воспользуйтесь функцией Структура кластера: можно смотреть, а можно вставить прямо на заглавную страницу раздела, с помощью оператора {{tree}}.
- Если информации на одной странице много, используйте Оглавление.
- Файлы с документами удобно загружать через левое меню, ссылку для вставки на страницу можно получить в 1 клик.
- И наконец, весь ваш внутренний Справочник можно легко выгрузить в удобный формат (doc/pdf). Например, чтобы было удобно его распечатать.