В прошлом году мы запустили Коннект — платформу, важнейшей частью которой стала Почта для домена. У администраторов появилась возможность перевести свои домены туда или продолжить управлять ими в старом интерфейсе Почты для домена. Мы хотим, чтобы через несколько месяцев остался только один пункт управления — в Коннекте.