июнь 2018
В прошлом году мы запустили Коннект — платформу, важнейшей частью которой стала Почта для домена. У администраторов появилась возможность перевести свои домены туда или продолжить управлять ими в старом интерфейсе Почты для домена. Мы хотим, чтобы через несколько месяцев остался только один пункт управления — в Коннекте.
В Трекере появилась возможность отправки писем из задачи
25 июня 2018, 15:43
Новая возможность позволяет видеть в задаче не только обсуждение с коллегами, но и информацию, поступающую извне. Письмо, отправленное из задачи, и все ответы на него прикрепляются к задаче в виде комментариев.