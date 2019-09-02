Блог Яндекс Диалогов

март 2019
Школа Алисы. Как пройти модерацию навыка для Алисы?
1 марта, 11:00

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

О проверке ответов навыков, или что бывает, если навык не отвечает
5 марта, 10:00

Мы обновили методику проверки ответов навыков. После того, как навык опубликован, Яндекс.Диалоги будут периодически убеждаться в том, что навык работает и корректно отвечает на запросы. Если навык не работает в течение нескольких часов, он может быть отключен. Чтобы опубликовать его повторно, придется заново проходить модерацию.

Школа Алисы. Как создавать голосовой пользовательский интерфейс?
8 марта, 11:00

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Школа Алисы. Как связать сценарий, контент и код для навыка в единое целое?
15 марта, 11:00

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Виджет с чатом Яндекса теперь и для вашего сайта
15 марта, 18:00

Через Яндекс.Диалоги уже год можно подключать чаты с вашим бизнесом к Поиску, Алисе и Директу. С сегодняшнего дня виджет с таким чатом можно будет добавить и на ваш сайт. Благодаря этому у пользователя появится единое место для хранения истории переписки, а у бизнеса — возможность оповестить пользователя об ответе даже если он уже ушёл с сайта: используя сервисы Яндекса для уведомления об этом.

Школа Алисы. Как правильно работать с оценками и отзывами на навык?
22 марта, 11:00

В Школе Алисы мы учим разработчиков делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы.

Сразу в навык: прямые ссылки для открытия
22 марта, 16:36

Теперь у навыков есть прямые ссылки для попадания прямо в диалог. Они доступны для всех опубликованных навыков на странице «Продвижение сайта», где ранее уже был представлен другой способ продвижения навыков — бейдж Алисы для установки на сайт. При переходе по такой ссылке пользователь будет попадать сразу в навык Алисы, если на его устройстве Алиса есть, или на страницу навыка в Каталоге, если вдруг он по какой-то причине ещё не пользуется голосовым ассистентом.

Новые правила Премии Алисы и победители марта
28 марта, 17:35

Вот и подходит к концу март, а это значит настала пора назвать победителей «Премии Алисы» в этом месяце. А также рассказать о том, какие изменения в Премию мы решили внести.

Школа Алисы. Как создать навык без программирования?
29 марта, 11:00

А вот и новый урок от Школы Алисы: Вера Александровская расскажет о том, какие конструкторы навыков сейчас существуют на рынке и как выбрать лучший: