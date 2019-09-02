Теперь у навыков есть прямые ссылки для попадания прямо в диалог. Они доступны для всех опубликованных навыков на странице «Продвижение сайта», где ранее уже был представлен другой способ продвижения навыков — бейдж Алисы для установки на сайт. При переходе по такой ссылке пользователь будет попадать сразу в навык Алисы, если на его устройстве Алиса есть, или на страницу навыка в Каталоге, если вдруг он по какой-то причине ещё не пользуется голосовым ассистентом.