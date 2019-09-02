Мы обновили методику проверки ответов навыков. После того, как навык опубликован, Яндекс.Диалоги будут периодически убеждаться в том, что навык работает и корректно отвечает на запросы. Если навык не работает в течение нескольких часов, он может быть отключен. Чтобы опубликовать его повторно, придется заново проходить модерацию.
Через Яндекс.Диалоги уже год можно подключать чаты с вашим бизнесом к Поиску, Алисе и Директу. С сегодняшнего дня виджет с таким чатом можно будет добавить и на ваш сайт. Благодаря этому у пользователя появится единое место для хранения истории переписки, а у бизнеса — возможность оповестить пользователя об ответе даже если он уже ушёл с сайта: используя сервисы Яндекса для уведомления об этом.
Теперь у навыков есть прямые ссылки для попадания прямо в диалог. Они доступны для всех опубликованных навыков на странице «Продвижение сайта», где ранее уже был представлен другой способ продвижения навыков — бейдж Алисы для установки на сайт. При переходе по такой ссылке пользователь будет попадать сразу в навык Алисы, если на его устройстве Алиса есть, или на страницу навыка в Каталоге, если вдруг он по какой-то причине ещё не пользуется голосовым ассистентом.
Вот и подходит к концу март, а это значит настала пора назвать победителей «Премии Алисы» в этом месяце. А также рассказать о том, какие изменения в Премию мы решили внести.
А вот и новый урок от Школы Алисы: Вера Александровская расскажет о том, какие конструкторы навыков сейчас существуют на рынке и как выбрать лучший: