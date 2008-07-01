Клуб Фоток

июль 2008
"Как нам реорганизовать РАБКРИН" - три предложения.
1 июля 2008, 11:49

1) Нужно заменить сегодняшний ТОП-50 сегодняшней рубрикой Новые Интересные Фотографии, обновляемой строго один раз в час.

 

2) Заменить Фото Дня одного автора на слайд-шоу из Новых Интересных с интервалом в 10 минут.

 

3) Совсем избавиться от сегодняшней системы голосования, которая унижает авторов и разжигает страсти и нездоровый ажиотаж, заменив ее на одну кнопку НРАВИТСЯ, или просто оставить только графу "Количество Просмотров".

 

Почему это небходимо сделать?

 

1) ТОП полностью или процентов на 80 оккупирован спамерами, двумя тремя десятками одних и тех же домохозяек, чьи фотографии ничуть не лучше, чем фотографии тысяч других пользователей, у которых нет времени и возможности писать целый день тысячи зазывных комментов вроде "5, Супер, Зацепило, Чудесно, Классно и т.д." За редким исключением пользователи боятся или стесняются писать объективные комментарии опасаясь мести в виде плохих оценок, что приводит к долго-играющим вендеттам среди пользователей и их группировок.

 

2) Фото Дня в том виде, в каком оно сейчас есть оказалось не продуктивным. Ни один пользователь ЯФа объективно не заслуживеат того, чтобы его фото целый день мозолило глаза миллионам людей. Отсюда столько раздражения и недовольства почти каждый день. Замена Фото Дня на постоянно меняющееся слайд-шоу из Новых Интересных фото, на мой взгляд, вполне приемлемая альтернатива тому, что мы имеем сегодня.

 

3) Существующая система оценок не сплачивает пользователей ЯФа, а раздражает, унижает и разъединяет их. Это не проф. хостинг, и никто здесь по определению не заслуживает четверок или пятерок  с точки зрения фотографии как искусства, а другие критерии слишком неопределенны. Системой оценок успешно пользуются спамеры, чтобы постоянно, хоть и незаслуженно, болтаться в ТОПе, а также для того, чтобы "убивать" фотографии кронкурентов, или чужаков (не из их стаи), и мстить критикам за высказывание своего честного и искреннего мнения. Коренное преобразование системы оценок, или полная отмена ее мгновенно оздоровит климат на Яндексе, создаст почву для появления большего числа объективных комментариев.

 

Яндекс-Фотки в своей идее замечательный ресурс. У него уже есть огромная масса неоспоримых достоинств. Сейчас Яндекс-Фотки переживают кризис роста. А значит, сейчас самое время произвести реформы. Решения могут быть иными, но в рамках обозначенных выше проблем.   

18 комментариев
голосование звездами
Яндекс.Фотки для WLW на Windows Live Gallery
1 июля 2008, 13:10

Тепереь плагин к Windows Live Writer опубликован на Windows Live Gallery.

И его можно найти и установить просто кликнув на ссылку Add Plug-in в клиенте WLW.

27 комментариев
программы и плагины
Новые фичи в выдаче кода для вставки
1 июля 2008, 13:10

Здравствуйте.

 

Интересуют следующие фичи при выдаче кода для вставки на сайт/блог:

 

1. Возможность выделять много фото в альбоме, а потом получать HTML-код для всех выделенных сразу. Флеш-крутилка гламурна, но не есть достаточная замена.

 

2. Возможность получать HTML-код не только с названием фото внизу, но и с текстом комментария/описания (если он был введен). 

13 комментариев
код для вставки
AJAX-based переименование и редактирование описаний
1 июля 2008, 16:57

Снова я, здравствуйте!

 

Очень не хватает быстрого функционала для редактирования названия (хотя бы) и описания фотографии — без перезагрузки всей страницы. Часто хочется дать каждой фотографии уникальное имя, а не шаблон, данный в uploader'е. Но в настоящий момент механизм редактирования имени и описания фотографии слишком долгий — и самое главное он требует перезагрузки страницы целиком. В то время, как на других известных российских фотохостингах (photofile, mail.ru) была реализована возможность редактировать название фото, просто кликнув по названию фото и введя в появившееся тут же поле текст, и при этом вся страница не перезагружается и таким образом процедура проходит очень быстро. Насколько я понимаю, необходимо использовать элементы технологии AJAX. Думаю, что это было бы очень уместное применение.

Спасибо!

26 комментариев
редактирование
Хамство и оскорбления на Я.Фотках
3 июля 2008, 00:15
Уважаемые модераторы! Это уже переходит всякие границы!!!! Некий пользователь под ником Буратино,  совсем распоясался совсем! Мало того что он позволяет себе просто хамство, а теперь перешел и на оскорбления, в нецензурной форме, оскорбляя нетолько меня конкретно но и др. пользователей! Прошу принять меры!!! Комментарии не удаляла , вот ссылка http://fotki.yandex.ru/users/azor321/view/65976/?p=0&#_child-1-14407810
114 комментариев
Как на Яндекс.Фотках переместить фотографию из одного альбома в другой?
3 июля 2008, 08:43
подскажите!
18 комментариев
Неудобное расположение комментариев во всех частях сервиса!
3 июля 2008, 13:12
Частенько, оставляешь комментарий одному человеку, а он публикуется в самом низу, создавая впечателние, что прокомментировала совершенно другого! Можно сделать так, чтобы комментари публиковались прямо под комментируемым сообщением?
11 комментариев
интерфейс
Избранные фото
3 июля 2008, 19:46
А нельзя ли предусмотреть возможность компановать Избранные фото по тематическим альбомам? А то там мешанина какая-то получается, мешающая приятному просмотру классных фоток.
3 комментария
избранные
Помогите пожалуйста!!!!!!
3 июля 2008, 20:05
Когда я захожу на свою или чьюнибудь страничку на Яндексе у меня зависает компьютер.Я немогу просмотреть фотографии,а также закачать.Подскажите что мне делать!!!
38 комментариев
Раз-два-три, звёздочка не гори
4 июля 2008, 20:36
У нас сразу две новости, хорошая и хорошая :)

1. Появились возможности поворота на 90 градусов свои фото и изменение или добавление названия и описания фотографии прямо на странице просмотра. Для этого кликните на заголовок или описание у фото. Кстати, сохранение работает по нажатию комбинации клавиш Control+Enter.

2. Теперь можно запретить другим пользователям голосовать за свои фото. За все сразу или за отдельные. При запрете будут скрыты звёздочки голосования и сами результаты голосования, если кто-то раньше оставил свой голос.

Запретить или разрешить голосование сразу для всех изображений можно в ваших настройках на Яндекс.Фотках (пункт «Запретить голосовать за мои фото»). Для управления запретом одной фотографии или всех фото одного альбома нужно перейти на страницу редактирования одного фото или страницу редактирования альбома.

Традиционно с удовольствием выслушаем замечания и предложения по новым возможностям.

И следите за новостями, скоро появятся и другие новинки.
44 комментария
редактирование,права и доступ
Ограничение публикаций
4 июля 2008, 22:02

Есть предложение увеличить количество страниц на страничке "Новые интересные фото".

При этом ограничить возможность публикации на ЯФ снимков в течение дня одним - двумя снимками в день (для одного пользователя). Подчеркну, что речь идет не об ограничении количества заливаемых на ресурс снимков, а именно о количестве оппубликованных фоток, напротив которых ставится галочка "опубликовать на Я.ру". Тем самым будет ограничен поток отстойных бытовых снимков, которых высвечивается просто тьма. А большинство действительно достойных работ среди новых опубликованных не появляются и соответственно незаслуженно обделены вниманием.

Народ, публикующий снимки, будет более отвественно относиться к тем работам, которые он хочет выставить для всеобщего обозрения.

Будет меньше замечаний модераторам по поводу висящих в ТОПе и фотодня слабеньких безграмотных снимков.

29 комментариев
Новый глюк!
4 июля 2008, 22:53

 В колонке "последние комментарии" в течение последних трёх часов у некоторых комментаторов вместо ника прочерк. В фотографиях, куда ведут эти ссылки-комментарии, всё нормально.

13 комментариев
Ограничение доступа к оригиналам залитых фоток
5 июля 2008, 00:52
Очень хочется получить настройку доступа к оригинальным полноразмерным фотографиям с такими параметрами: «все» / «друзья» / «только я». Если будут действовать ограничения, тогда посторонние смогут смотреть только пережатые превьюшки.
20 комментариев
размеры,права и доступ
Проблемы с Оперой.
5 июля 2008, 14:40
Чё то у меня перестал сервис ЯФ работать нормально с Оперой. Не могу комментировать записи (при клике на "комментировать или" просто перезагружается страница). И другие кнопки "глючат", все где приписано "или". Интересно, у меня у одного такая беда и как с ней бороться?
15 комментариев
Заголовок не указан
5 июля 2008, 18:18
КАРАУЛ!!! ПРОПАЛИ ВСЕ ЗАГОЛОВКИ!!! Вместо них надпись"Добавить заголовок". А вернуть нельзя???!!!
32 комментария
Пятнадцать из пятидесяти
5 июля 2008, 21:45
Я про выбор Фото дня. Про голосование с 21.00 до 23.59 всё более-менее понятно. А как из 50-ти выбираются 15-ть? Два дня в лучшей 50-ке висели Белые Мишки. Хотела за них проголосовать, но среди избранных они так и не появились. Обьясните механизм отбора, плиз.
6 комментариев
топ 50 топ 10 топ любимых авторов модератора
6 июля 2008, 12:10
Без претензий к пользователям, но с вопросами к модераторам....

1. Фото которые были предложены на выбор в Фото дня ВЧЕРА до сих пор висят в ТОП
Хотя когда нажимаешь на фото, то там чётко написано " Вы смотрите одну из 50 лучших фотографий за последний час" причём замечено, что некоторые фото пропадают быстренько из ТОПОВ, а другие висят сутки, а то и больше. Явно не порядок!!!!

2. В яндексе миллионы фотографий и тысячи авторов, но почему то в ТОП и Свежие фото попадают одни те же авторы ( мы рады за них конечно же и претензий к самим авторам конечно же нет, у некоторых очень красивые фото) . Почему?

3. Раньше можно было листать до без предела "все новые фото" почему теперь нет такой функции...?
19 комментариев
Подскажите,как опубликовать фото в дневнике?
6 июля 2008, 22:15
 Раньше нажимала справа от фото "Опубликовать на Я.ру" и запись появлялась в дневнике и приходило письмо друзьям. Как быть сейчас?!
8 комментариев
интеграция
Есть пожелание по поиску...
7 июля 2008, 00:33

недавно задался вопросом "как бы мне найти свои комментарии на яндекс фотках?"

так и не получилось... а очень жаль....

 

иногда очень хочется найти все комментарии определенного пользователя, но нет такой возможности :(

да и вообще, на яндекс фотках частенько комментарии превосходят описания самой фотки, т.е. ключевых слов побольше, чем в тех же метках... 

 

что думаете господа? 

11 комментариев
Не могу разместить фото в клубе
7 июля 2008, 01:20

При размещении фотки, кнопка разместить активна 3 секунды, потом на нее жать уже нельзя, т.к. она сереет и все если еуспел, то опоздал...

Что за интересная функцмя? Все то-же самое если хочешь подружиться.

Ребята, сделайте чудо, пусть она не пропадает.

15 комментариев