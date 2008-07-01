1) Нужно заменить сегодняшний ТОП-50 сегодняшней рубрикой Новые Интересные Фотографии, обновляемой строго один раз в час.

2) Заменить Фото Дня одного автора на слайд-шоу из Новых Интересных с интервалом в 10 минут.

3) Совсем избавиться от сегодняшней системы голосования, которая унижает авторов и разжигает страсти и нездоровый ажиотаж, заменив ее на одну кнопку НРАВИТСЯ, или просто оставить только графу "Количество Просмотров".

Почему это небходимо сделать?

1) ТОП полностью или процентов на 80 оккупирован спамерами, двумя тремя десятками одних и тех же домохозяек, чьи фотографии ничуть не лучше, чем фотографии тысяч других пользователей, у которых нет времени и возможности писать целый день тысячи зазывных комментов вроде "5, Супер, Зацепило, Чудесно, Классно и т.д." За редким исключением пользователи боятся или стесняются писать объективные комментарии опасаясь мести в виде плохих оценок, что приводит к долго-играющим вендеттам среди пользователей и их группировок.

2) Фото Дня в том виде, в каком оно сейчас есть оказалось не продуктивным. Ни один пользователь ЯФа объективно не заслуживеат того, чтобы его фото целый день мозолило глаза миллионам людей. Отсюда столько раздражения и недовольства почти каждый день. Замена Фото Дня на постоянно меняющееся слайд-шоу из Новых Интересных фото, на мой взгляд, вполне приемлемая альтернатива тому, что мы имеем сегодня.

3) Существующая система оценок не сплачивает пользователей ЯФа, а раздражает, унижает и разъединяет их. Это не проф. хостинг, и никто здесь по определению не заслуживает четверок или пятерок с точки зрения фотографии как искусства, а другие критерии слишком неопределенны. Системой оценок успешно пользуются спамеры, чтобы постоянно, хоть и незаслуженно, болтаться в ТОПе, а также для того, чтобы "убивать" фотографии кронкурентов, или чужаков (не из их стаи), и мстить критикам за высказывание своего честного и искреннего мнения. Коренное преобразование системы оценок, или полная отмена ее мгновенно оздоровит климат на Яндексе, создаст почву для появления большего числа объективных комментариев.

Яндекс-Фотки в своей идее замечательный ресурс. У него уже есть огромная масса неоспоримых достоинств. Сейчас Яндекс-Фотки переживают кризис роста. А значит, сейчас самое время произвести реформы. Решения могут быть иными, но в рамках обозначенных выше проблем.