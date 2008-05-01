Меня интересует, по какому принципу выбираются "новые интересные фото", размещаемые на странице http://fotki.yandex.ru/recent/?

Сколько бы и какие бы фотографии не добавляла на сервис, мои никогда там не появлялись? Получается, что мои фото совершенно неинтересны? Да и про некоторые фотографии там довольно сложно сказать, что они интересные...

Объясните, как фотография попадает на эту страницу http://fotki.yandex.ru/recent/ ?

Спасибо за ответы!