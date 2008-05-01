Здравствуйте. Есть у меня такой вот вопрос-предложение. Не знаю, по адресу ли, но надеюсь, что да.:)
Можно ли как-то сократить путь из дневника к своим фоткам?
В смысле это я о том, что когда страница настроена как дневник, то прежде, чем попасть в "Мои фото" - необходимо сначала пройти по ссылке "Полная информация" и только оттуда перейти к фоткам... Может быть, как-то можно "Мои фотки" в дневнике оттдельной ссылкой сделать, чтобы проще, напрямую и без лишних действий выходить на них непосредственно из дневника..??...
И ещё.
При загрузке фоток в дневнике (т.е. когда я в дневнике выбираю вместо "сделать запись" ИЛИ и "загрузить фото") - не проставляются метки и нет возможности разместить эти фотки непосредственно и сразу в тот альбом, в котором они будут находиться. Т.е. они автоматически (и без меток) загружаются в "Неразобранное"..
Можно ли как-то предусмотреть и подкорректировать эти моменты при загрузке фоток в дневнике?..
Спасибо.:)