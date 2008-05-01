Клуб Фоток

май 2008
Просмотр работ любимых авторов
1 мая 2008, 05:56

Такой вот у меня назрел вопрос:

Возможно ли как-то сделать, чтобы настраивать формат фото при просмотре ленты с работами любимых авторов? Если - нет. То, может быть, можно сделать чтобы в этом сервисе снимки просматривались в таком же виде и формате, как, например, "50 лучших"..?.. 

2 комментария
любимые авторы
Массовый загрузчик - массовый отказ?
1 мая 2008, 10:37
Все это время стоял плагин 0.9.10.0 версии - и претензий не было. Внезависимости от скорости соединения- загружал. Надежно. Единственно что - не передавал экзив. Поэтому пришлось обновиться до текущей версии. Теперь же- массовый загрузчик не работает вообще. При этом неважно, пытаюсь ли я загрузить через ИЕ- или же через файрфокс. Это сделано как-то специально? О.о
7 комментариев
Что мне делать?
1 мая 2008, 21:19
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,что мне делать.В списке друзей у меня числится 11 человек.Портретов с именами показано только 10.Следовательно,что бы перейти к страничке своей подруги(сообственно её портрета и не хватает) мне нужно искать свою фотографию,где она оставляла коммент,у там уже нажимать на её портрет.Это не удобно!
12 комментариев
Яндекс считает себя спамом?
2 мая 2008, 01:36

Почтовый ящик на яндексе. Открыв папку "спам"- увидел в ней письмо "Яндекс.Фотки. Вам отвечает пользователь такой-то". Это на самом деле комментарий) При этом ручных манипуляций (пожаловаться на спам) мною не совершалось.

 

Круто :)

1 комментарий
Выбор фото дня
2 мая 2008, 12:56
У меня запоздалое предложение: прикрутить голосовалку за фото будущего дня к топ-10. За сутки в десятке перебывает несколько десятков фотографий. Если голосовалка будет прикручена к позиции, а не к фотографии, то голосовать можно будет только тогда, когда фото в десятке. А вот только "за" или "за" и "против", я еще не поняла. Таким образом формируется "народная десятка (пятерка)", из которой фото дня выбирают модераторы. Потому что я уверена, что отдавать выбор полностью в народные руки неправильно.
2 комментария
Выбор наиболее интересных фоток на Яндекс.Фотках? По какому принципу производится?
2 мая 2008, 17:45

Меня интересует, по какому принципу выбираются "новые интересные фото", размещаемые на странице http://fotki.yandex.ru/recent/?

 

Сколько бы и какие бы фотографии не добавляла на сервис, мои никогда там не появлялись? Получается, что мои фото совершенно неинтересны? Да и про некоторые фотографии там довольно сложно сказать, что они интересные...

Объясните, как фотография попадает на эту страницу http://fotki.yandex.ru/recent/ ?

 

Спасибо за ответы!

49 комментариев
Глюк системы
2 мая 2008, 21:11

Коротко суть проблемы.

Если у человека есть альбом на Яндекс.Фотки, но его забанили на Я.Ру, то невозможно попасть на его альбом в Фотках, который остался доступным и работоспособным. 

Я не буду говорить кого забанили (хотя это был <a target="_blank" href="http://skitalets-1961.ya.ru/">Скиталец</a> ), но теперь на его <a target="_blank" href="http://fotki.yandex.ru/users/skitalets-1961/">страничку на Фотках</a> можно попасть только по заранее сохраненной ссылке.

Требую чтобы доступ к его страничке на Фотках был открыт.

45 комментариев
но почему после модерации нет моей темы?
2 мая 2008, 23:05
3 комментария
Почему?
3 мая 2008, 14:50

Почему в топах еще небыло фоток с надписями? ( подпись не вщет).

Были пару раз анимации, а вот с надписями еще нет.Их нет или модерация непропускает такие?

4 комментария
как же достал беспорядок с метками!
3 мая 2008, 19:49

хотела посмотреть на фото с зимой, а вылезло: машины, жаба, цветы, дома и т.д. и т.п.!!!

неужели нельзя порядок навести?

23 комментария
Про почту
3 мая 2008, 20:59
Я наверное не по адресу,но надеюсь,что найдутся добрые люди и помогут,подскажут.У моей знакомой случилась неприятность.Она-деловой человек,а её почтовый пороль узнали нежелательные люди.Почту заводить новую не может,т.к. у многих её прежный адрес.Вопрос вот в чём:можно ли сменить пороль к почте,не меняя её адреса?
22 комментария
Загрузка фотографий в галерею
3 мая 2008, 22:06
нельзя ли сделать возможность загрузки фотографий в галерею (клуба) со своей страницы, а не только с диска? Ведь они всё-равно загружаются в итоге ко мне в альбом. Так, я сегодня разместил у себя фотки, а потом захотел их ещё и в галерею добавить для разнообразия, и в итоге они  у меня продублировались. Старые мне удалять неохота, так как их уже прокомментировали
10 комментариев
интеграция
Фото недоступно!?
4 мая 2008, 13:04
Обнаружил во френдленте кучу "недоступных" фотографий. Потом залез к себе в альбом и увидел ту же картину - превьюшка фотки видна, а сама она недоступна. Оригинал тоже недоступен. Куда подевались фотографии?
13 комментариев
Проблемы на сервисе?
5 мая 2008, 14:44

Не открывается половина фоток!

Клубы и те со страницы пропадают!

6 комментариев
Глюк?
5 мая 2008, 17:26
Глюк что ли!
«Глюк что ли!» на Яндекс.Фотках

Мнений - 3, просмотров и за сегодня и за неделю и за все время - 1.
8 комментариев
просмотры
О хорошем
5 мая 2008, 23:34
Это уже похоже не на клуб сервиса, а на клуб критики сервиса. Я хочу сказать, что в последнее время заметны улучшения и в топе 50 и в новых интересных фото. Может уже можно и похвалить модераторов?
23 комментария
Про альбомы
6 мая 2008, 16:13

Я.Ф.прекрасный проект,но мне кажется,что всё-таки,кое-что можно было бы усовершенствовать. У меня есть предложение.

Скажем у человека 20 альбомов.Заходя на его страницу,вы видите 6 альбомов(или не 6...,но смысл в том,что не все!)Соответственно в старые альбомы уже никто не заглянет,хотя там могут быть классные фотки.Мо-моему логичнее было бы сделать альбомы по подобию папки в мобильном.Скажем,альбом животные,открываем,там альбомы:собаки,кошки...и т.п..

13 комментариев
Быть в курсе событий — новый Яндекс.Бар
6 мая 2008, 17:25
Обновился Яндекс.Бар — расширение для браузеров Firefox и Internet Explorer, для более удобного пользования сервисов Яндекса.

В новой версии появились кнопки Яндекс.Фоток и Я.ру, которые показывают:
— сколько раз посмотрели ваши фотки;
— сколько новых комментариев вам написали;
— сколько новых фото добавили ваши любимые авторы;
— число сообщений, оставленных вам друзьями на Я.ру.

Установив или обновив расширение, вам не нужно будет постоянно забегать на свои странички в ожидании нового — оно само помашет ручкой, когда появится что-то новенькое :)

Скачать Яндекс.Бар можно по адресу http://bar.yandex.ru/
4 комментария
яндекс.бар
Дневник и фото
6 мая 2008, 18:38

Здравствуйте. Есть у меня такой вот вопрос-предложение. Не знаю, по адресу ли, но надеюсь, что да.:)

Можно ли как-то сократить путь из дневника к своим фоткам?

В смысле это я о том, что когда страница настроена как дневник, то прежде, чем попасть в "Мои фото" - необходимо сначала пройти по ссылке "Полная информация" и только оттуда перейти к фоткам... Может быть, как-то можно "Мои фотки" в дневнике оттдельной ссылкой сделать, чтобы проще, напрямую и без лишних действий выходить на них непосредственно из дневника..??...

И ещё.

При загрузке фоток в дневнике (т.е. когда я в дневнике выбираю вместо "сделать запись" ИЛИ и "загрузить фото") - не проставляются метки и нет возможности разместить эти фотки непосредственно и сразу в тот альбом, в котором они будут находиться. Т.е. они автоматически (и без меток) загружаются в "Неразобранное"..

Можно ли как-то предусмотреть и подкорректировать эти моменты при загрузке фоток в дневнике?..

Спасибо.:) 

10 комментариев
Поздравляю! 12.000.000 Фоток на Фотках.
7 мая 2008, 01:49
38 комментариев