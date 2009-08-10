Ситуация: побывал где-то, снял что-то, выложил в отдельный альбом и хочу рассказать зрителям, а что это там снято. Иду в альбом, пишу к нему описание. Вроде, все хорошо, да вот только никто туда не заглядывает, что, в общем-то, закономерно. Потому что фотки видят обычно либо из ленты любимых авторов, либо находят по меткам, и в альбомы не лезут. А писать или даже просто копипастить текст в описание к каждой фотке – это слишком долго и мучительно, особенно если фоток много. Варианты "лечения": 1. Указывать на странице просмотра фотки, что у данного альбома есть описание, дать ссылку на него. 2. Модификация п.1 – где-нибудь на странице фотки выделить место, где будет виден текст описания к альбому. 3. Дать возможность "пакетного заполнения" описаний к фоткам: а) на стадии загрузки, т.е. чтобы вместе с метками и названиями можно было ставить и описание, б) после загрузки, во время редактирования альбома, в) при написании описания к альбому предложить перенести этот текст также и в описание всех фоток, загруженных в данный альбом.