Клуб Фоток

август 2009
Метки при аплоуде
10 августа 2009, 17:08

Добрый день. Я тут обнаружил, что если раньше через приложение от Team23 для Picasa автоматически прописывались метки, указанные в фотографиях (использовалось API ЯФа), то после смены интерфейса, метки перестали автоматически прописываться :(

Каким образом можно избежать необходимости второй раз прописывать метки для фоток при заливке на ваш сервис? В Picasa они уже прописаны и сохранены внутри JPG'шек. Хотел бы выложить фотографии с очередного отпуска, но заколебусь же еще раз к этим тысячам фотографий прописывать метки.

6 комментариев
API,метки
Любимые авторы
11 августа 2009, 19:06

У меня сейчас очень большой список любимых авторов. Если я, например, хочу посмотреть фотографии какого-то одного автора за последние несколько дней, то ник нужного мне человека приходится искать в списке очень долго. Можно ли сделать так, чтобы ники размещались в алфавитном порядке, а то сейчас в списках путаница?

11 комментариев
любимые авторы
Ищу фото
12 августа 2009, 17:14

Коллеги, правилами не воспрещается обсуждать фото, правда? Да как же это фото обсуждать, если я его найти не могу. День или два  назад популярным был портрет девчушки. Лицо на весь кадр, и главное, язык высунула.

Помогите найти.

17 комментариев
Hasselblad
17 августа 2009, 09:07

Господа профессионалы, кто мне объяснит зачем покупать этот фотоаппарат за такие деньжища?

Не, ну реально, объясните любителю, я по своему скудоумию разницы между ним и своей мыльницей не ощущаю.

Спасибо :-)


52 комментария
Сортировка - фичреквест
17 августа 2009, 13:36

Во-1х, очень хотелось бы, чтобы по умолчанию фотографии в альбоме сортировались "по дате съёмки, от старых к новым", а не по времени загрузки, как сейчас.

Во-2х, очень хотелось бы сортировку суб-альбомов. Сейчас при редактировании альбома, содержащего другие альбомы, можно поменять только его название и описание. Однако, туда же просто напрашивается сортировка суб-альбомов по алфавиту (дефолтно) и дате создания. Ну, можно ещё и по дате последнего обновления.

27 комментариев
фичреквест,сортировка,альбомы
Поддержка XMP-тэгов
18 августа 2009, 00:37

На сегодняшний день XMP-тэги являются неофициальным стандартом представления метаданных для фотографии. Современные продукты Adobe и Microsoft предоставляют возможность присваивать фотографиям оценки, группировать их с помощью тегов. Из известных мне фотохостингов, Flickr, Nokia "Share on Ovi", Windows Live, Fotki.com и Фишап уже поддерживают этот формат тэгов.


Если бы XMP поддерживался и в Яндекс.Фотках, это не только не только не помешало бы развитию лидирующего национального фотохостинга, но и помогло бы привлечь больше профессионалов и любителей. Еще одно важное обстоятельство отпугивает многих от Яндекс.Фоток - невозможно произвольно задать разрешение отображения фоток "по умолчанию" ни для отдельных альбомов, ни для всего аккаунта в целом. Хотелось бы поставить, например, 1000x700, чтобы фотографии открывались у гостей альбома на всю ширину экрана. Также, в полноэкранном режиме разрешение очень низкое. Вероятно, это сделано не по недосмотру, а специально - для уменьшения нагрузки на сервер. Очень жаль, если так.


Вот такие пожелания. Благодарю потративших время на чтение!

26 комментариев
фичреквест
Виджеты Яндекс.Фоток
20 августа 2009, 16:46

Вы наверняка знаете, что Фото Дня можно увидеть не только на Фотках, но и на главной странице Яндекса. Блок с маленьким Фото Дня называется «виджет». У Яндекс.Фоток на сегодняшний день есть 3 виджета для главной страницы Яндекса:

1. Фото Дня: 
vidjets
2. Фото Дня и все популярные фото:
vidjets

установить виджет


3. Фото дня и 15 самых популярных фотографий:
vidjets

установить виджет

Для того, чтобы видеть популярные фото на главной странице Яндекса, включите нужный виджет в «настройках».

– На главной странице кликнуть «настроить»
– кликнуть «добавить новый блок»
vidjets

– выбрать раздел «Виджеты Яндекса»
vidjets

– выбрать виджет Яндекс.Фоток
vidjets

– поместить его в то место страницы, которое кажется Вам наиболее подходящим
vidjets

Настраивайте Яндекс по вашему вкусу и любуйтесь фотографиями.

9 комментариев
виджеты
Что значит запретить печать своих фото и возможность просматривать оригинал?
20 августа 2009, 20:09

 И что тогда фото не будет видно вообще? А что можно просматривать? А смысл? Разъясните, пожалуйста!

8 комментариев
печать фотографий,права и доступ
Metrika.Yandex.Ru и Fotki.Yandex.ru
23 августа 2009, 15:47

Буквально вчера узнал про сервис Яндекс.Метрика.

Нажал кнопку, счётчик автоматически добавился на страницу Я.Ру (ksahin.ya.ru)

Посмотрел на код своих страниц на Яндекс.Фотках - там тоже есть код счётчика Яндекс.Метрика, но идентификатор счётчика другой.  При попытке посмотреть статистику (metrika.yandex.ru/[counter_id]) - "К сожалению, у вас нет прав доступа к этому объекту"

Вопрос: есть ли возможность получить доступ к данным этого счётчика или добавить свой счётчик Яндекс.Метрика на все свои страницы fotki.yandex.ru? Если да, то как это сделать?

3 комментария
Где вы больше всего фотографируете?
24 августа 2009, 17:19
11 комментариев
Бесконечный слайдер.
24 августа 2009, 18:40
Теперь фото из альбома, популярные фотографии и фотографии на конкурсе можно листать по кругу: фотографии в слайдере закольцованы, а первое фото от последнего отделяет значок с птичкой. Смотрите до головокружения.
33 комментария
Вот бы убрать "все фотки" со страницы "мои фотки" и оставить одни альбомы!
31 августа 2009, 21:09

Наверное, это уже обсуждалось, но я не нашла. Нельзя ли сделать ну хоть какие-то настройки вида главной страницы - http://fotki.yandex.ru/users/имя-пользователя?

Мое пожелание примитивно: я не хочу, чтобы там были видны последние загруженные фото. Я хочу, чтобы там были только обложки альбомов. По-моему, это логично, разве нет? Так, дома мы ставим на полку красивые фотоальбомы, а не швыряем туда разрозненные отпечатки неаккуратной кучкой - ну по крайней мере, стараемся прибраться, когда приходят гости :) Просто сделать где-то галочку, чтобы был выбор, показывать "все фотки" или нет! Если их убрать со страницы, то и альбомов на нее больше поместится, и вообще будет красота, ведь эта страница - лицо пользователя, а для обложек альбомов мы обычно выбираем самые лучшие снимки.

21 комментарий
Описание к альбому
31 августа 2009, 21:10
Ситуация: побывал где-то, снял что-то, выложил в отдельный альбом и хочу рассказать зрителям, а что это там снято. Иду в альбом, пишу к нему описание. Вроде, все хорошо, да вот только никто туда не заглядывает, что, в общем-то, закономерно. Потому что фотки видят обычно либо из ленты любимых авторов, либо находят по меткам, и в альбомы не лезут. А писать или даже просто копипастить текст в описание к каждой фотке – это слишком долго и мучительно, особенно если фоток много. Варианты "лечения": 1. Указывать на странице просмотра фотки, что у данного альбома есть описание, дать ссылку на него. 2. Модификация п.1 – где-нибудь на странице фотки выделить место, где будет виден текст описания к альбому. 3. Дать возможность "пакетного заполнения" описаний к фоткам: а) на стадии загрузки, т.е. чтобы вместе с метками и названиями можно было ставить и описание, б) после загрузки, во время редактирования альбома, в) при написании описания к альбому предложить перенести этот текст также и в описание всех фоток, загруженных в данный альбом.
12 комментариев
фичреквест