Добрый день. Я тут обнаружил, что если раньше через приложение от Team23 для Picasa автоматически прописывались метки, указанные в фотографиях (использовалось API ЯФа), то после смены интерфейса, метки перестали автоматически прописываться :(
Каким образом можно избежать необходимости второй раз прописывать метки для фоток при заливке на ваш сервис? В Picasa они уже прописаны и сохранены внутри JPG'шек. Хотел бы выложить фотографии с очередного отпуска, но заколебусь же еще раз к этим тысячам фотографий прописывать метки.