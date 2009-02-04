Клуб Фоток

февраль 2009
Яндекс.Фотки - специальный тип альбома
4 февраля 2009, 15:43

У многих наверное возникало желание выложить старые фотки и к ним выложить фото этого же места сегодня, после прошествия времени.

Почему бы не сделать специальный тип альбома на Фотках когда демонстрируются парные фото. Можно также подумать над каким-нибудь функционалом, например, синхронное кадрирование или синхронное масштабирование, выделение ключевых зон и совмещение фотографий с последующим переключением с одной фотграфии на другую.

Было бы интересно услышать мнения комьюнити о таком типе альбомов фоток.

9 комментариев
Принадлежность фотографии к альбому
4 февраля 2009, 16:17

Было бы неплохо, если одной фотографии можно было бы задать принадлежность к разным альбомам.

Например, на фото есть и пчела и цветок - соответсвенно показать ее можно в альбомах "насекомые" и "цветы".  

Я знаю, что можно пользоваться тэгами, но это не всегда удобно и не все про них знают.

20 комментариев
альбомы
Запрет на копирование
5 февраля 2009, 16:45

Возможно ли сделать запрет на копирование фотографий в настройках альбомов или индивидуально в редактировании фотографий?

22 комментария
программы и плагины,права и доступ
Госдума внесла изменения в закон об авторском праве
5 февраля 2009, 17:16

03 февраля, 2009

Госдума РФ приняла во втором чтении изменения в законе об авторском праве. Теперь провайдеров сделали ответственными за «пиратский» контент в их сетях, а гражданам придется в суде доказывать «необходимость» даже копирования картинки из окна браузера.

 здесь подробнее
http://www.securitylab.ru/news/367472.php

15 комментариев
программы и плагины
Детальный просмотр звезд. Возможно ли?
6 февраля 2009, 13:08

Всем привет!

Хочется, чтобы была реализована такая вещь:

Когда мышкой наводишь на звезды, всплывает маленькое окошко, где детально прописывается сколько у фотки пятёрок, сколько четвёрок, троек, двоек и колов. Для начала, фичу предлагаю реализовать только в отношении своих фоток. Ну и для сохранения анонимности, конечно разбивку белать не указывая ники.

Кто за?

39 комментариев
голосование звездами
Возможность убирать конкретные фото под пароль
7 февраля 2009, 17:51

Хотелось бы возможность убирать конкретные фото под пароль! 

Например сделан альбом "я и море",  фото там где море, ракушки и тому подобное хочу показать ВСЕМ, фото типа я и памятник, я и ракушка - хочу показать только своим. При нынешнем раскладе мне нужно сделать 2 альбома - один с паролем, другой без пароля. Было бы намного удобнее - при заходе в альбом у вас появляется окошечко с возможностью ввести пароль, если паролья у вас нет - вам видно только фото общего доступа, если есть - вам видно ВСЕ фото в альбоме. Повесить это штучку можно там же где распологаются кнопки доступа. 

Плюс -прикиньте облом, я завела под пароль альбом с 1000 фото, а потом передумала и решила его вывести из-под пароля... у моих друзей в ленте видно что я загрузила 1000 фото!? почему так? 

15 комментариев
альбомы,права и доступ
"Популярное у меня..." (фичреквест)
10 февраля 2009, 13:30

1. Хотелось бы, чтобы при установке опции "запретить оценивать" у фотографии сбрасывались ранее установленные оценки. А то при её просмотре их уже не видно, а в моём топе она всё ещё зачем-то висит.

2. Хотелось бы, аналогично п.1 опцию "Не считать показы". А то верхние позиции топа занимают картинки, выложенные чисто для технических целей, количество просмотров которых меня ну совершенно не интересует.

3. В редактировании альбома есть пункт "Оценивать - разрешить/запретить", фактически переключающий одновременно опцию оценок и комментариев. Хорошо бы его разделить, либо переформулировать в соответствии с фактическим действием.

1 комментарий
фичреквест,альбомы
Яндекс.Фотки подружились с iPhone
11 февраля 2009, 13:04

Теперь у  владельцев iPhone  и iPod touch есть возможность использовать фотокамеру вместе с загрузчиком фотографий на «Фотки»

Приложение Яндекс.Фоток для iPhone умеет фотографировать и сразу добавлять свежие фото в ваши альбомы на «Фотках», либо загружать уже существующие на телефоне фотографии.


Yandex Fotki for iPhone

 


Вы запускаете приложение, фотографируете и выбираете альбом для загрузки. Через несколько секунд вы можете посмотреть готовый снимок на Яндекс.Фотках или сделать еще несколько кадров. Также вы можете выбрать для загрузки уже существующие в телефоне фото (например, сделанные фотокамерой ранее или синхронизированные с iTunes). В «настройках» можно добавлять к фотографиям метки и название, ограничивать доступ и комментарии, настраивать размер фото. )       Yandex Fotki for iPhone: login
Окно авторизации
    Yandex Fotki for iPhone: albumbs
Выбор альбома для загрузки
   Yandex Fotki for iPhone: Global Settings
Глобальные настройки

Приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store (ссылка открывается с помощью iTunes)

2 комментария
мобильные яндекс.фотки
Иконки для запароленных фоток
13 февраля 2009, 16:12

хотелось бы иметь какой нибудь значек рядом с теми фото, которые находняться  под паролем, типа того " глазика",  который обозначает фото только для друзей,  ведь  когда смотришь свои фото, то показываются абсолютно ВСЕ фото.

Так же хотелось бы возможность как то пометить фото, которые вывешиваються на я.ру, так как когда случайно или по забывчивости удаляешь фото с Яфа, то оно пропадает и на я.ру тоже! 

7 комментариев
интерфейс,права и доступ
Клиент для iPhone и геотаггинг?
13 февраля 2009, 16:21

Поддерживает ли клиент ЯФ для iPhone геотаггинг? То есть когда я делаю фото на iPhone в EXIF пишутся текущие координаты. Сохраняются ли они после ресайза фотки клиентом и отправки ее в альбом на Яндексе (при этом фотка автоматически привязывается к карте по данным из EXIF)?

6 комментариев
мобильные яндекс.фотки
Использование Фотографий третьими лицами
13 февраля 2009, 19:43

У Меня вопрос!

Где можно прочитать соглашение между пользователем и сайтом Яндекс фото?


Я тут на днях увидел свою фотографию на сайте Yoga.ru  они предлагают мою фотографию со своим лейблом, при этом никаких ссылок на автора или источник фотографии не указано, на сколько правомерны их действия?

9 комментариев
Открыт клуб пользователей приложения «Яндекс.Фотки для iPhone»
17 февраля 2009, 20:16

Сегодня открылся официальный клуб пользователей приложения «Яндекс.Фотки для iPhone/iPod touch». Здесь обсуждается всё, что касается нашего клиента: функциональность, багрепорты, фичереквесты. На ваши вопросы ответит создатель приложения: 

Также в этом клубе будет публиковаться информация о новых релизах.

1 комментарий
Предложение провести "Кошкин день" на Яндекс.Фотках
24 февраля 2009, 14:54

Идея проведения Кошкиного дня принадлежит замечательной женщине и фотографу Murlenko. Состоит в том, чтобы учредить новый праздник - Кошкин день в первую субботу ( или другой день) марта. Можно было бы в этот день выкладывать на ЯФ снимки только о кошках, которые являются одними из любимейших объектов наших съемок. Кроме того, дополнить фотографии можно было бы реальной заботой о мурлыках : покормить бездомных кисок или приютить котенка. Давайте поддержим , хороший ведь может получиться праздник !

51 комментарий
Доступ в закрытые альбомы
24 февраля 2009, 18:26

У меня среди альбомов есть один запароленный. Когда я, предварительно разлогинившись, просматриваю свои фотки по тэгам, то мне выдаются превьюшки и тех фоток что находятся в запароленном альбоме. Приходится ставить на них аттрибут показывать только мне. Зачем же в таком случае закрытые альбомы?

19 комментариев
права и доступ
копирайты/ватермарки
25 февраля 2009, 12:28

Прошу сделать функцию Поставить копирайт/ватермарку на фотографию.

И что бы пользователь мог загружать и свой образец (допустим если он хочет поставить свой логотип на фото), и мог написать что то типа Конь В Пальто (с) 2009.

Так же что бы был выбор места куда лепить на фотке это, слева снизу, вертикально итд..



31 комментарий
фичреквест