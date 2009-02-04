У многих наверное возникало желание выложить старые фотки и к ним выложить фото этого же места сегодня, после прошествия времени.

Почему бы не сделать специальный тип альбома на Фотках когда демонстрируются парные фото. Можно также подумать над каким-нибудь функционалом, например, синхронное кадрирование или синхронное масштабирование, выделение ключевых зон и совмещение фотографий с последующим переключением с одной фотграфии на другую.

Было бы интересно услышать мнения комьюнити о таком типе альбомов фоток.