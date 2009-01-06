Клуб Фоток

январь 2009
Рождественская шутка?!?!
6 января 2009, 21:11

А так бывает: "

  2 оценки
Смотрели сегодня 1 раз, за неделю 1 раз, всего 1 раз"??? Или это Рождественская шутка?!?!
11 комментариев
просмотры
Пропали метки
7 января 2009, 23:41
Некоторое время назад, обратила внимание на то, что мои метки отображаются на моей странице фоток, по разному. В случае, если я не залогинена, я не вижу и пятидесяти процентов своих меток.:) Почему?:) Я уже задавала этот вопрос ранее и ответа не получила.:( Хочу все знать.:)
6 комментариев
"МУЖСКОЙ КОНКУРС" к 23 февраля!
7 января 2009, 23:43

Всех с Рождеством!

ТовариШЧи! А почему бы не сделать "оружейный" конкурс ко дню Защитника Отечества? Назвать можно "Магия оружия" или что-то в этом роде.

Спасибо за внимание :)

41 комментарий
Описание к меткам
9 января 2009, 20:51

Проскочила тут у меня одна мысля. Вот к фоткам описание написать можно. И к альбомам можно. А к меткам - нельзя. Может, имеет смысл добавить и такую опцию: описание к меткам. Чтобы при выводе фоток по метке (у конкретного пользователя, разумеется, а не по всему сервису) в верхней части страницы был текст от автора.

41 комментарий
фичреквест
Ограничения на просмотр фотки на МЯФ и я.ру
18 января 2009, 16:53

Ситуация такая: выложил фотку в альбоме. Без ограничений, т.е. "показывать всем". Потом захожу на странице фотки в "опубликовать на я.ру" и вывешиваю ее у себя в дневнике с ограничением "только для друзей". На фотке в альбоме тут же появляется замок, т.е. там тоже просмотр ограничивается. Зачем? Если бы мне хотелось, чтобы эту фотку видели бы не все, то я бы сразу ее с ограничением загрузил. Или потом в настройках поставил. Доступ-то я вернул, но это совершенно лишнее действие, все-таки.

И еще: только заметил, что на этой фотке опять появился замок. Наверное из-за того, что я редактировал запись в дневнике, и ее сохранение опять отразилось на статусе фотки на МЯФ. Как-то неправильно это...

15 комментариев
интеграция,права и доступ
Фотки стали мобильнее.
19 января 2009, 17:53
В наше время люди проводят много времени в дороге. В это время мы оторваны от всего привычного, поэтому всегда приятно, когда любимые вещи можно взять с собой. Мы решили что Яндекс.Фоткам очень сильно не хватает мобильной версии. И мы её сделали. Версия Яндекс.Фоток для смартфонов находится на http://m.ya.ru/fotki Как и на большой версии Фоток, есть возможность посмотреть фото дня, популярные и новые фото и даже загрузить свою фотографию напрямую из браузера. К сожалению, не все браузеры поддерживают такой способ загрузки, но для таких случаев у нас есть приложение Яндекс.Фотки (поддерживаются практически все распространённые мобильные платформы).
10 комментариев
О блокировке комментариев!
22 января 2009, 14:58

Третий день, через 2 часа, на комп-ре появляется надпись, блокировки комментов, ввиду того, ЧТО ВЫ активно комментировали ранее, сейчас комменты ограничены!

Почему, отчего, какой пункт Правил нарушен!

Тем более, что эти дни, я, вообще, не выхожу в конкурс, на фото!

Прошу объяснить!

И невозможно почему-то получить ответ, на свой вопрос!

Как долго ЭТО будет продолжаться!?

Спасибо!

7 комментариев
Раздел "Популярное у меня"
26 января 2009, 13:33

Скажите, а нельзя ли сделать в разделе "Популярное у меня" ссылку "Смотрели за день" или "Смотрели сегодня"?


21 комментарий
фичреквест
Смотреть? Удобнее! Редактировать? Проще!
26 января 2009, 18:05

Параллельно с работой над мобильной версией Фоток мы готовили еще несколько полезных улучшений и сегодня готовы представить их вашему вниманию.

Теперь на тех пользовательских страницах, где выводится сразу много фотографий (например, страница со списком всех альбомов или странице просмотра фотографий в альбоме), появился специальный элемент, который управляет размером превью.

Если вы перетащите ползунок, размеры иконок фотографий изменятся (увеличатся или уменьшатся). То есть, если вы считаете что размер превью фотографий, который показывается по умолчанию, слишком большой или слишком маленький, его можно настроить по вашему вкусу. При этом сделанные вами изменения будут сохранены, и все остальные страницы будут показываться уже с настроенным «под вас» размером превью.

Помимо этого мы сделали возможность настраивать порядок расположения фотографий в альбоме - по алфавиту и вручную. Для этого выберите альбом, нажмите на ссылку «редактировать альбом»  - на открывшейся странице вы можете мышкой перетаскивать фотографии, чтобы расположить снимки в альбоме в нужном вам порядке.

64 комментария
интерфейс,сортировка,альбомы
Когда "засыпаеет" и "просыпается" сервис ЯндексФотки?
29 января 2009, 11:30
Понятно, конечно, что все бразды управлением сервисом ЯндексФотки находятся в Москве. Как и то, что модераторы тоже люди и им хочется ночью спать. Хотя, возможно, у тутошних модераторов есть и ночная смена. Правда немного сомневаюсь в этом, поскольку ночью жизнь на сервисе замирает. То есть не то чтобы совсем. Пользователи сидят, смотрят фотки, добавляют свои, общаются между собой. И это не одни только полуночники, поскольку часовых поясов в России много. Но вот этот момент как-то упускается из виду. Я не уверен, что действительно надо обновлять ленту новых интересных фоток в ночное для Москвы время. Но то, что она совсем не обновляется несколько часов - это факт. И "пробуждается" сервис как-то медленно, вяло. На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке народ уже вовсю работает, готовится к обеду, а на ЯндексФотках царит безмятежное спокойствие. Такое впечатление, что сервис работает в основном на москвичей и на тех, кто живет в том же часовом поясе. Отсюда вопрос (может, больше риторический) - А нормально ли это? Вот, к примеру, у нас уже полдень (+3 часа к Москве). И какой-то мой земляк Вася Пупкин добавляет фотку сейчас или немного раньше. И пусть одна будет трижды суперфоткой, ее вряд ли увидят многие из пользователей, поскольку модераторам сервиса не до фоток пока. Они же еще глаза толком не протёрли ото сна. И шансы на то, что фотка Васи Пупкина попадет в ленту интересных, минимальны. Подчеркну: я не утверждаю, что всё есть на самом деле так, но впечатление такое возникает. И, думаю, не только у меня.
18 комментариев
iPhoto 09
29 января 2009, 18:22
А как плагин с ним работает? работает ли вобще? если нет то апдейт уже готовите? Сделайте пожалуйста загрузчик похожий на встроенный для фликра, очень удобно.
4 комментария
фичреквест
Метки
29 января 2009, 18:22

И, все-таки, может, сделаете возможность выдирания меток из мета-данных загруженных фотографий? Через Picassa дофига всего прописал. Заново прописывать на Яндексе - как-то не гуманно по отношению к собственным стараниям и времени :( Сделайте, пожалуйста, эту возможность

4 комментария
exif
Exif
30 января 2009, 13:02

Скопировал для фотожабы фото дня.

После того как вывесил, оказалось что сохранение интернет-оригинала на компьютер сохраняет его EXIF.

То есть не знающий человек может легко загрузить полномасштабное фото, при том что его могут использовать вместе с экзиф файлом. Понимаю, что подделать его несложно, но эта маленькая деталь упрощает кражу фотографии, при том что автору доказывать авторство будет куда сложнее.

Почему бы не сделать так, чтобы экзифа при сохранении не было? Или хотя бы добавить в настройках своей страницы возможность "показывать" или "не показывать" EXIF.


P.S.: Некоторые люди используют я.фотки в качестве хранителя фотографий, для них наличие EXIF может быть важным фактором, но, допустим, они не хотят показывать его другим.

57 комментариев
exif