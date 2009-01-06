Понятно, конечно, что все бразды управлением сервисом ЯндексФотки находятся в Москве. Как и то, что модераторы тоже люди и им хочется ночью спать. Хотя, возможно, у тутошних модераторов есть и ночная смена. Правда немного сомневаюсь в этом, поскольку ночью жизнь на сервисе замирает. То есть не то чтобы совсем. Пользователи сидят, смотрят фотки, добавляют свои, общаются между собой. И это не одни только полуночники, поскольку часовых поясов в России много. Но вот этот момент как-то упускается из виду. Я не уверен, что действительно надо обновлять ленту новых интересных фоток в ночное для Москвы время. Но то, что она совсем не обновляется несколько часов - это факт. И "пробуждается" сервис как-то медленно, вяло. На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке народ уже вовсю работает, готовится к обеду, а на ЯндексФотках царит безмятежное спокойствие. Такое впечатление, что сервис работает в основном на москвичей и на тех, кто живет в том же часовом поясе. Отсюда вопрос (может, больше риторический) - А нормально ли это? Вот, к примеру, у нас уже полдень (+3 часа к Москве). И какой-то мой земляк Вася Пупкин добавляет фотку сейчас или немного раньше. И пусть одна будет трижды суперфоткой, ее вряд ли увидят многие из пользователей, поскольку модераторам сервиса не до фоток пока. Они же еще глаза толком не протёрли ото сна. И шансы на то, что фотка Васи Пупкина попадет в ленту интересных, минимальны. Подчеркну: я не утверждаю, что всё есть на самом деле так, но впечатление такое возникает. И, думаю, не только у меня.