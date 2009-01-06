А так бывает: "
А так бывает: "
Всех с Рождеством!
ТовариШЧи! А почему бы не сделать "оружейный" конкурс ко дню Защитника Отечества? Назвать можно "Магия оружия" или что-то в этом роде.
Спасибо за внимание :)
Проскочила тут у меня одна мысля. Вот к фоткам описание написать можно. И к альбомам можно. А к меткам - нельзя. Может, имеет смысл добавить и такую опцию: описание к меткам. Чтобы при выводе фоток по метке (у конкретного пользователя, разумеется, а не по всему сервису) в верхней части страницы был текст от автора.
Ситуация такая: выложил фотку в альбоме. Без ограничений, т.е. "показывать всем". Потом захожу на странице фотки в "опубликовать на я.ру" и вывешиваю ее у себя в дневнике с ограничением "только для друзей". На фотке в альбоме тут же появляется замок, т.е. там тоже просмотр ограничивается. Зачем? Если бы мне хотелось, чтобы эту фотку видели бы не все, то я бы сразу ее с ограничением загрузил. Или потом в настройках поставил. Доступ-то я вернул, но это совершенно лишнее действие, все-таки.
И еще: только заметил, что на этой фотке опять появился замок. Наверное из-за того, что я редактировал запись в дневнике, и ее сохранение опять отразилось на статусе фотки на МЯФ. Как-то неправильно это...
Третий день, через 2 часа, на комп-ре появляется надпись, блокировки комментов, ввиду того, ЧТО ВЫ активно комментировали ранее, сейчас комменты ограничены!
Почему, отчего, какой пункт Правил нарушен!
Тем более, что эти дни, я, вообще, не выхожу в конкурс, на фото!
Прошу объяснить!
И невозможно почему-то получить ответ, на свой вопрос!
Как долго ЭТО будет продолжаться!?
Спасибо!
Скажите, а нельзя ли сделать в разделе "Популярное у меня" ссылку "Смотрели за день" или "Смотрели сегодня"?
Параллельно с работой над мобильной версией Фоток мы готовили еще несколько полезных улучшений и сегодня готовы представить их вашему вниманию.
Теперь на тех пользовательских страницах, где выводится сразу много фотографий (например, страница со списком всех альбомов или странице просмотра фотографий в альбоме), появился специальный элемент, который управляет размером превью.
Если вы перетащите ползунок, размеры иконок фотографий изменятся (увеличатся или уменьшатся). То есть, если вы считаете что размер превью фотографий, который показывается по умолчанию, слишком большой или слишком маленький, его можно настроить по вашему вкусу. При этом сделанные вами изменения будут сохранены, и все остальные страницы будут показываться уже с настроенным «под вас» размером превью.
Помимо этого мы сделали возможность настраивать порядок расположения фотографий в альбоме - по алфавиту и вручную. Для этого выберите альбом, нажмите на ссылку «редактировать альбом» - на открывшейся странице вы можете мышкой перетаскивать фотографии, чтобы расположить снимки в альбоме в нужном вам порядке.
И, все-таки, может, сделаете возможность выдирания меток из мета-данных загруженных фотографий? Через Picassa дофига всего прописал. Заново прописывать на Яндексе - как-то не гуманно по отношению к собственным стараниям и времени :( Сделайте, пожалуйста, эту возможность
Скопировал для фотожабы фото дня.
После того как вывесил, оказалось что сохранение интернет-оригинала на компьютер сохраняет его EXIF.
То есть не знающий человек может легко загрузить полномасштабное фото, при том что его могут использовать вместе с экзиф файлом. Понимаю, что подделать его несложно, но эта маленькая деталь упрощает кражу фотографии, при том что автору доказывать авторство будет куда сложнее.
Почему бы не сделать так, чтобы экзифа при сохранении не было? Или хотя бы добавить в настройках своей страницы возможность "показывать" или "не показывать" EXIF.
P.S.: Некоторые люди используют я.фотки в качестве хранителя фотографий, для них наличие EXIF может быть важным фактором, но, допустим, они не хотят показывать его другим.