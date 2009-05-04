Визуальный поиск по Яндекс.Фоткам для IE8.
P.S. Ну и обычный для FF2+ и IE7.
Визуальный поиск по Яндекс.Фоткам для IE8.
P.S. Ну и обычный для FF2+ и IE7.
Хотелось бы, чтобы была возможность искать фотографии сразу по нескольким меткам.
Например, я хочу найти все фотографии, на которых присутствуют метки «1 мая» и одновременно «Нижний Новгород»... Или например я хочу посмотреть только фотографии, сделанные 1 мая 1997 года в Москве. Соответственно, мой запрос в этом случае должен иметь вид: «1 мая, 1997, москва». При условии, что пользователи правильно устанавливали метки к фотографиям, мой поиск должен мне выдать именно то, что я хотел найти...
Хотелось бы иметь возможность отображать одну картинку из нескольких в случайном порядке.
Например, для отображения выбрано 10 картинок. При каждом заходе на странице показывается только одна из 10, каждый раз разная.
Предположим, запрашивается картинка по одному и тому же адресу, но серверное приложение каждый раз меняет картинку по этому адресу на одну из выбранных.
Для чего это могло бы пригодиться? Например, для того, чтобы в шапке журнала каждый раз была новая картинка, или вставить такое в приветствие на свою страницу, чтобы гостей каждый раз встречала новая фотка из тех, что выбрал хозяин альбома.
Так же это могло бы пригодится для оформления журналов на других ресурсах, допустим, загружать каждый раз новый фон страницы. По-моему, вышло бы очень эффектно : )
Очень хочется чтобы ребята сделали возможность сортировки фоток внутри альбома: по дате внесения, по размеру и пр. А то сейчас получается, что самые последние загруженные фотки оказываются в конце списка и пролистывать 20 с лишним страниц не удобно. Сортировки я не нашел, может пропустил где-то?
Здравствуйте!
Стоит ли ожидать, что на яндекс-фотках появится возможность вкладывать один альбом в другой, как папки внутри друг друга в файловой системе? Ну или как-то создавать группы альбомов
Извините, если тема уже поднималась.
Вот здесь много уважаемых людей пишут о своих мыслях по улучшению сервиса, предлагая то или иное решение, но получается что мы все пишем в пустоту. Да пообсуждали, да посрались по поводу кривых рук и прочего, но вопрос так и остается открытым. Может официалным лицам придти в топики и прокомментировать или метки какие-то чтобы ставили "в рассмотрении", "отклонено" и прочее... Приятным решением было бы некий список задач принятых администрацией в работу, отклоненных, на рассмотрении. Администрация может сделаете? и мы будем видет что обсуждалось, что не понравилось и не будем разводить вторичных холиваров (поиском пользоваться умею).
Добрый день!
Сегодня создал тему в клубе Я.рюшечки. Суть вопроса в том чтобы быстро и ловко перетащить свой альбом с какого-либо сервиса на ЯФ. Желательно сделать это минуя свой компьютер (для экономии траффика), т.е. закачивать фотки прямо из сети. Если среди фоточников есть те кто столкнулся с похожей проблемой, то можно вместе поуговаривать тамошних программистов.
А если на эту тему обратит внимание кто-нибудь из разработчиков ЯФа, то тоже неплохо.
Доброго времени суток всем акулам java-скрипта.
Давно уже хотел попросить запилить какую-нибудь хитрую штуковину чтобы можно было грабить корованы перкачать на Яндекс-фотки фотоальбомы с Рамблера.
Вот кое-какие подсказки.
Список альбомов находится на странице:
http://foto.rambler.ru/users/user_name/?vm=list
Каждый альбом имеет адрес в виде:
http://foto.rambler.ru/us
ers/user_name/album_name/
У каждой фотографии есть своя страничка:
http://foto.rambler.ru/us
ers/user_name/album_name/ foto_name/
А исходное изображение, которое и надо перетащить, находится по адресу:
http://foto.rambler.ru/us
ers/user_name/album_name/ foto_name/foto_name.jpg
Хотя расширение может быть и иным. Хотелось бы разом перезалить все исходные фото с того сервиса на этот просто указав свой (а может и не свой, вот тогда точно можно будет грабить корованы) user_name там и свой логин здесь (пароль указывать бы не хотелось).
Мне казалось что ЯФ не позволяет грузить фотки прямо из сети (минуя компьютер), но сегодня у меня как-то получилось.
Есть такой набор программ для службы Live.com в который, в том числе, входит и программа Фотоальбом.
Неплохое приложение. Из него можно публиковать изображения с компьютера в альбом в сети, в том числе в родные Live.com и прочие (например Flickr или Facebook). Есть SDK (http://dev.live.com/photogallery/).
Будет ли поддержка Яндекс.Фоток?
PS Я уж не говорю о программе Picasa, которая уже сейчас поддерживает кроме своих Web альбомов еще и службы Фоток на mail.ru (на мой взгляд, абсолютно отвратительных, как и весь их домен)
Не могу пройти с ЯФ на я.ру -почему ?
Не работает. Возвращается 500 ошибка.
Кстати, плагин для iPhoto тоже не создает.
Если у Вас уже есть аккаунт и фотографии на Яндекс.Фотках, то дальше Вы можете не читать.
Но если Вы новичок на Яндекс.Фотках, то, возможно, Вы уже заметили, что при написании нового комментария появлятся окошко, где Вам предлагается ввести контрольные цифры. Чтобы оставить отзыв, требуется не только ввести собственно текст, но и указать цифры, которые Вы видите на рисунке, и нажать "отправить".
Мы понимаем, что это доставляет некоторые неудобства, но это временное усложнение: после написания нескольких комментариев контрольные цифры показываться больше не будут.
Если возникнут вопросы, связанные с комментированием, то вы можете давать новичкам ссылку на этот пост и наш Клуб Сервиса.
А каковы дальнейшие планы развития API Яндекс.Фоток?
Хотелось бы выдачу тэгов для фотографий, и соответвенно поиск по ним.
Очень органично ложится на категории из AtomPub.
Пользуюсь мобильной версией (HTC.Artemis) уже не первый год. Никогда не возникало проблем до установки версии 1.25. В кратце они такие:
- для того чтоб сделать "следующий кадр", нужно выйти из программы, и войти в неё по новой.
- при отправке фотографии, часто возникает какая-то майкрософтовская ошибка.
- при "отправить ожидающие" через GPRS, особенно в роуминге, судя по отчётам Мегафона, траффик считается исправно. Но вот процентов 40 фотографий - не оказываются на большом Яндексе. Т.е. заливаются, мобильные.фотки видят, что всё в порядке, и убирают из очереди фотографию, а большой.яндкес их просто "теряет". При этом фотографии отправляю без оптимизации, и особенно в роуминге обидно за потраченные деньги.
- EXIF информация какая-то странная. Нет даты и времени съёмки. Посему отсортировать "как родил" - не представляет возможным. Каша получается...
кто знает, где можно сказать предыдущие вресии? Они не имели этих недостатков и работали отлично.
Подскажите, пожалуйста, как удалить свои фото с карты, которые ранее были привязаны к ней?
Не работает.
GET http://auth.mobile.yandex.ru/yamrsa/key/ HTTP/1.1
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Date: Thu, 21 May 2009 15:44:46 GMT
Server: lighttpd/1.4.18
Django Internal Tests: 500 Error
Всем здравствуйте!!!!!
Огромное спасибо за ваш сервис, за новые удобные функции!!!!!
Хочу поделится своими идеями:
С удовольствием бы увидел на сервисе функцию, когда проголосовать может только оставивший комментарий. Хочется видеть чем понравилась или не понравилась фотография, а не просто выставление оценки.
Еще было бы хорошо если вместе с комментарием удалялась бы и оценка комментирующего, хотя тут думать надо. Возможно это будут неправедно использовать
Спасибо за внимание.