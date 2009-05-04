Хотелось бы иметь возможность отображать одну картинку из нескольких в случайном порядке.

Например, для отображения выбрано 10 картинок. При каждом заходе на странице показывается только одна из 10, каждый раз разная.

Предположим, запрашивается картинка по одному и тому же адресу, но серверное приложение каждый раз меняет картинку по этому адресу на одну из выбранных.

Для чего это могло бы пригодиться? Например, для того, чтобы в шапке журнала каждый раз была новая картинка, или вставить такое в приветствие на свою страницу, чтобы гостей каждый раз встречала новая фотка из тех, что выбрал хозяин альбома.

Так же это могло бы пригодится для оформления журналов на других ресурсах, допустим, загружать каждый раз новый фон страницы. По-моему, вышло бы очень эффектно : )

