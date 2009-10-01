Теперь любой альбом (и с фотографиями, и с другими альбомами) можно украсить обложкой:

1. Чтобы установить обложку альбома, в котором расположены другие альбомы, войдите в него и пройдите по ссылке “Редактировать” около названия. На открывшейся странице выберите нужное фото из горизонтального слайдера под полем «описание» и сохраните выбор. Обложкой может стать любая фотография из любого вложенного альбома.



2. Точно так же можно выбрать обложку и для традиционного альбома с фотографиями. Кроме того:

3. По ссылке «Редактировать» на странице просмотра фотографии можно выбрать ее в качестве обложки для любого альбома из ветки, в которой она находится. Например, фотографию из альбома “Путешествия/Отпуск/Куба” можно сделать обложкой альбомов «Куба», «Отпуск» или «Путешествия».