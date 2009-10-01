Итак...
1. Включаем Download Master. (просто чтобы работал, может ничего не качать)
2. Заходим в альбом, фотки из которого хотим скачать.
3. Находим там функцию «Получить код», заходим в нее.
4. Выбираем фотки, которые желаем скачать.
5. Выбираем размер фоток.
6. Нажимаем на список ссылок под «Ссылка на фото».
7. Копируем комбинацией «Ctrl+C».
8. Download Master автоматически подхватит ссылки и на экране выскочит окошко со всеми ссылками на фото.
9. В разделе окошка «Дополнительно» выбираем «Отметить все» и жмем «Ок».
10. Выбираем (если нужно) место, куда скачивать фотки (кнопка «Изменить»).
11. После нажатия «Начать закачку» выскочит окно, где спросят, продолжать ли закачку остальных файлов с теми же настройками. Жмём утвердительно.
«Я качаю, Вы отдыхаете». Ваш Download Master. :)