Клуб Фоток

октябрь 2009
Скачать фотки с помощью Download Master (инструктаж)
1 октября 2009, 17:41

Итак...


1. Включаем Download Master. (просто чтобы работал, может ничего не качать)

2. Заходим в альбом, фотки из которого хотим скачать.

3. Находим там функцию «Получить код», заходим в нее.

4. Выбираем фотки, которые желаем скачать.

5. Выбираем размер фоток.

6. Нажимаем на список ссылок под «Ссылка на фото».

7. Копируем комбинацией «Ctrl+C».

8. Download Master автоматически подхватит ссылки и на экране выскочит окошко со всеми ссылками на фото.

9. В разделе окошка «Дополнительно» выбираем «Отметить все» и жмем «Ок».

10. Выбираем (если нужно) место, куда скачивать фотки (кнопка «Изменить»).

11. После нажатия «Начать закачку» выскочит окно, где спросят, продолжать ли закачку остальных файлов с теми же настройками. Жмём утвердительно.


«Я качаю, Вы отдыхаете». Ваш Download Master. :)

53 комментария
скачать альбом,альбомы
Коллеги, опять ищу фото.
7 октября 2009, 17:18

Добрый день, коллеги.

Вчера - позавчера фото дня была девушка с русой косой в собольей шапке в меховой телогрейке. Портрет чуть выше пояса.

Помогите найти, я опять не успел сохранить в избранное.

18 комментариев
Вложенные альбомы под одной обложкой
7 октября 2009, 19:11

Теперь любой альбом (и с фотографиями, и с другими альбомами) можно украсить обложкой:

1. Чтобы установить обложку альбома, в котором расположены другие альбомы, войдите в него и пройдите по ссылке “Редактировать” около названия. На открывшейся странице выберите нужное фото из горизонтального слайдера под полем «описание» и сохраните выбор. Обложкой может стать любая фотография из любого вложенного альбома. 

 обложка-альбома

2. Точно так же можно выбрать обложку и для традиционного альбома с фотографиями. Кроме того:

3. По ссылке «Редактировать» на странице просмотра фотографии можно выбрать ее в качестве обложки для любого альбома из ветки, в которой она находится. Например, фотографию из альбома “Путешествия/Отпуск/Куба” можно сделать обложкой альбомов «Куба», «Отпуск» или «Путешествия».

21 комментарий
вложенные альбомы
feature request: гиперссылки на ЯФ внутри описаний к фотографиям
14 октября 2009, 17:02
По совету техподдержки Яндекса публикую просьбу тут (Ticket#200910139004865):

Было бы очень здорово подсвечивать ссылки на ЯФ в описаниях фотографий. Иногда
хочется сослаться на другой кадр из того же альбома, ссылку вставить-то можно,
но она будет просто текстом, а хочется чтобы был гиперлинк и его не надо было копипастить.
Поскольку формат ссылок строго определенный, синтаксический разбор такого текста труда не
составит. Ну или теги типа [url] сделать... хотя без них было бы лучше.
25 комментариев
интерфейс,фичреквест
ЧЕСТНЫЕ ОЦЕНКИ - идея начать с СЕБЯ любимого
21 октября 2009, 15:33

новая(?) идея.я размещаю в ОПИСАНИИ к своим снимкам (к КАЖДОМУ, их более 700)

такой текст:

=

ВНИМАНИЕ!!!
хотите поставить 5 звёзд???
подумайте!!! неужели это "шедевр!"???
призываю Вас соблюдать правила ЯФа:
5 звёзд - "шедевр!"
4 звезды - "отлично"
3 звезды - "хорошо"
2 звезды - "что-то есть"
1 звезда - "так себе"
мне САМООБМАН не нужен!!!
а нужен ли Вам???
=

призываю желающих к аналогичным действиям!!!

да, наверное, наивно... да, наверное, нас таких мало...

но мы хотя бы будем ВИДЕТЬ друг друга, заходя на фото!!!

 

138 комментариев
голосование звездами
Слайд-шоу
22 октября 2009, 15:24

Хотелось бы иметь слайд-шоу для галереи "Избранное" (для вставки на другие сайты).

3 комментария
фичреквест,слайд-шоу
Новый загрузчик фотографий: создавайте вложенные альбомы, добавляйте описания и импортируйте мета-данные
23 октября 2009, 14:29

Наш новый загрузчик стал еще удобнее.  В нем появились следующие возможности:

- добавлять к фотографии описание;

- создавать вложенные альбомы прямо из окна загрузки.

Кроме того, по вашим просьбам реализована возможность импорта из файлов фотографий названий, меток и описаний, добавленных вами ранее с помощью программ для просмотра и редактирования изображений.

Напоминаем, что если у ваших фотографий есть геокоординаты, то фото автоматически будет помещено на карту, а если их нет, с помощью нашего загрузчика можно разместить фото на карте вручную.

Новый загрузчик 10 флэш

49 комментариев
Крик души
24 октября 2009, 15:57
Зачем теперь автоматически в описание всех фото при загрузке добавляется название моей камеры????? Замучилась убирать. Только убрала, глядь, а оно всё вернулось. Не стирается.
23 комментария
exif
все банально, про фото дня
27 октября 2009, 14:19

Сегодняшнее фото дня (27.10.2009) принадлежит пользователю, который недавно уже был представлен в фото дня (19.10.2009), так же этот пользователь год назад так же был объявлен на фото дня два раза с периодом в две недели (13 или 14.10.2008 и 26.10.2008) Вопрос, который возникает: Пользователей на Яндекс.Фотка дохрена, почему такое произошло? Теорию вероятности проходил (было дело) не подходит... Или Модераторы "пропихивают" своих друзей и подружек? Хотя  это и так понятно, это видно по популярным фото... где висят уже примелькавшиеся пользователи... Если я не прав оспорьте и объясните пожалуйста...

162 комментария
А можно найти фотографии по модели камеры?
28 октября 2009, 14:12

Видел статистику по камерам, которыми снимают фотографии. А вот вопрос такой: скажем, я хочу найти фотки, сделанные определенной моделью камеры, как это сделать? Не листать же весь список камер в надежде найти нужную модель..

Или я просто не нашел поиск в меню "чем снимают"?

12 комментариев
Новая фотокарта на Яндекс.Фотках.
28 октября 2009, 17:36

На карте Яндекс.Фоток появился слайдер.

В нем показываются все фотографии, найденные на выбранной местности.

Фотокарта со слайдером

Например, ищем горы на Сахалине. Заполняем поля – что: горы и где: Сахалин.

Чтобы увеличить интересное фото в слайдере, кликните на него. Из нового окна с фотографией вы можете перейти на страницу фотографии в альбоме, чтобы посмотреть ее в другом размере, прокомментировать или получить ссылку для блога.

Перемещаться по слайдеру удобно с помощью колеса прокрутки. По умолчанию в слайдере показываются фото региона, который вы указали в «настройках» Яндекса (обычно он определяется автоматически).

Привязать фото к карте вам помогут спутниковые снимки на Яндекс.Картах. На снимках со спутника легко отыскать точное местоположение объекта, который вы запечатлели в путешествии и в новом загрузчике сразу же привязать фото к карте.

Подробные спутниковые карты Яндекса есть не только для городов России и стран СНГ, но и для нескольких десятков крупнейших городов и популярных курортов всего мира: Берлина, Венеции, Мальты, Хайфы, Бали. Полный список доступен по ссылке "Выбрать город"  

4 комментария
фото на карте