Блог Яндекс Игр

июль 2023
Повышайте эффективность промоматериалов с новыми графиками CTR
6 июля 2023, 18:31

 Мы добавили семейство графиков для отслеживания результативности креативов. Теперь можно анализировать метрики конверсии иконок, обложек и видеопревью. Каждый промоматериал имеет собственный график, отражающий значение CTR.

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Запуск страницы «Панель управления» и алертов
14 июля 2023, 15:23

Улучшили систему навигации между разделами и добавили новую главную страницу игры — «Панель управления». Теперь вам будет доступна общая информация по текущему статусу и важным игровым метрикам.
 

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Дайджест от команды поддержки
20 июля 2023, 14:37

Нужно ли переводить иностранные термины и как включить сохранения для игроков? Ответы ищите в новой подборке!
 

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Как больше зарабатывать с Яндекс Играми?
27 июля 2023, 13:47

1. Почитать справку.
2. Спросить совета в чате.
3. Посмотреть новый курс по монетизации!

Это видеокурс из 10 уроков со спикером из команды монетизации Яндекс Игр. В нём рассказали обо всех шагах по настройке монетизации: от регистрации и подключения РСЯ до анализа результатов и улучшения продуктовых метрик игры.

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