Мы добавили семейство графиков для отслеживания результативности креативов. Теперь можно анализировать метрики конверсии иконок, обложек и видеопревью. Каждый промоматериал имеет собственный график, отражающий значение CTR.
июль 2023
27 июля 2023, 13:47
1. Почитать справку.
2. Спросить совета в чате.
3. Посмотреть новый курс по монетизации!
Это видеокурс из 10 уроков со спикером из команды монетизации Яндекс Игр. В нём рассказали обо всех шагах по настройке монетизации: от регистрации и подключения РСЯ до анализа результатов и улучшения продуктовых метрик игры.