1. Почитать справку.

2. Спросить совета в чате.

3. Посмотреть новый курс по монетизации!



Это видеокурс из 10 уроков со спикером из команды монетизации Яндекс Игр. В нём рассказали обо всех шагах по настройке монетизации: от регистрации и подключения РСЯ до анализа результатов и улучшения продуктовых метрик игры.