Здравствуйте



Недавно мы (команда Яндекс.Почты) запустили новый интерфейс - Нео.

Несмотря на то, что мы никак специально его не рекламировали, переключилось на Нео достаточно большое количество людей и очень приятно, что многие направили нам свои отзывы о впечатлениях от нового интерфейса и его работе.

Особенно приятно то, что подавляющее большинство откликов было положительным.

Проанализировав комментарии, мы исправили несколько мелких, но неприятных ошибок, добавили привычную "синюю" цветовую схему интерфейса, несколько переработали принципы работы с "тредами" (группировкой писем по обсуждениям).

С этого поста начинается блог Новой Почты. В этом блоге примерно раз в неделю-две мы будем рассказывать об изменениях, которые происходят в Яндекс.Почте, обсуждать с вами то, что у нас получается, а что - не очень, знакомить с интересными фактами о нашей почте и, иногда, о том, как мы работаем.



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И пишите письма:)