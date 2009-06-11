Блог Почты

июнь 2009
Открыт блог
11 июня 2009, 19:18

Здравствуйте
 
Недавно мы (команда Яндекс.Почты) запустили новый интерфейс - Нео.
Несмотря на то, что мы никак специально его не рекламировали, переключилось на Нео достаточно большое количество людей и очень приятно, что многие направили нам свои отзывы о впечатлениях от нового интерфейса и его работе.
Особенно приятно то, что подавляющее большинство откликов было положительным.
Проанализировав комментарии, мы исправили несколько мелких, но неприятных ошибок, добавили привычную "синюю" цветовую схему интерфейса, несколько переработали принципы работы с "тредами" (группировкой писем по обсуждениям).

С этого поста начинается блог Новой Почты. В этом блоге примерно раз в неделю-две мы будем рассказывать об изменениях, которые происходят в Яндекс.Почте, обсуждать с вами то, что у нас получается, а что - не очень, знакомить с интересными фактами о нашей почте и, иногда, о том, как мы работаем.
 
Читайте этот блог и делитесь своим мнением.
И пишите письма:)

58 комментариев
Заголовок не указан
11 июня 2009, 19:47

Здравствуйте. Это — официальный блог Яндекс.Почты. Здесь мы будем рассказывать вам о том, что нового появилось в Почте, какие изменения и улучшения мы внесли. Будем рады получить ваши комментарии о сделанном и новые предложения по улучшению сервиса.

Команда Яндекс.Почты

6005 комментариев
Рисовалка и онлайн-уведомления
16 июня 2009, 11:43

Привет!
Сегодня мы представляем вам два заметных обновления.
Во-первых, мы запустили новую возможность, любовно прозванную нами «рисовалкой».

Теперь можно не только отправлять готовые открытки, но и рисовать собственные шедевры. Надеемся, что это нововведение будет востребовано как в личной переписке, так и для делового общения. Например, если вам нужно объяснить адресату, как добраться до места – вы можете загрузить изображение карты и прямо поверх него нарисовать маршрут.
Во-вторых, появились онлайн-уведомления о новых письмах.
Часто случается, что, пока вы работаете со своим почтовым ящиком, вам приходят новые письма. Но, чтобы узнать об этом, нужно перегрузить страницу.
В этом релизе сделан первый шаг к решению этой проблемы.
Теперь, если в какую-то папку приходит новое письмо, пока вы работаете с почтой (ставите метки, читаете или отправляете письма), напротив этой папки появляется конвертик.
Надеемся, вам понравятся наши нововведения.

48 комментариев
Онлайн-уведомления,Рисовалка
"Рисовалка"
17 июня 2009, 13:08

19 комментариев
Рисовалка
Яркие письма
29 июня 2009, 20:47

Сегодня у нас две новости.


Во-первых, мы обновили панель редактирования текста на странице написания письма, добавив туда много новых возможностей.

Теперь можно выбрать шрифт из предложенных вариантов, изменить его размер и цвет (букв и фона под ними). Еще вы можете изменить выравнивание текста. Письма перестали быть черно-белыми и скучными - теперь они цветные!

Кроме того, в Яндекс.Почте появились смайлики. Когда вы общаетесь по почте, вы не видите своего собеседника и не знаете, грустит он или смеется. А смайлы – простой и удобный способ выражения эмоций. Выбрать смайл, соответствующий вашему настроению, и разнообразить письма можно с помощью панели редактирования текста, которая доступна на странице написания письма в режиме «С форматированием».

 


Ну а во-вторых, с сегодняшнего дня письма от Facebook, FriendFeed, Хабрахабр, МирТесен и Twitter начнут помечаться «родными» значками, и их можно будет легко найти в списке писем. Напоминаем, что с момента запуска Новой Почты метками помечаются письма от сервисов Яндекса, а так же от сервисов Одноклассников, ВКонтакте, LiveInternet и LiveJournal.

97 комментариев
Уведомления,Wysiwyg