Блог Почты

апрель 2011
Яндекс.Почта ищет добровольцев
1 апреля 2011, 12:18

Мы заметили, что наша «Пластилиновая почта» очень всем нравится, поэтому стали думать, какую хэнд-мейд тему оформления сделать следующей.  Варианты были разные: и выжигание, и чеканка, и наскальная живопись, хотели даже вырубить новую тему в скале, но не нашли подходящей скалы.

После долгих обсуждений мы пришли к выводу, что лучше всего дух Яндекс.Почты будет отражать тема оформления «Татуированная». Мы даже начали набивать татуировки на других сотрудниках Яндекса, но добровольцы быстро закончились.

В связи с этим, нам очень нужны модели, которые согласятся выбить на своём теле логотип Яндекс.Почты, все кнопки (кроме «написать» и «переслать», они у нас уже есть) и ссылки. Возраст, пол, цвет кожи и всё остальное – не важны, главное – ваше желание и готовность.
Заявки, а также фотографии частей тела, на которых вы готовы вытатуировать элементы почтового дизайна, можете оставлять в комментариях.

Яндекс.Почта надеется на вас!



P.S. С первым апреля!

52 комментария
Темы оформления
Яндекс.Подписки теперь и в Почте для домена
7 апреля 2011, 16:06
До последнего времени у пользователей Почты для домена не было возможности собирать и читать в своем почтовом ящике обновления любимых блогов и сайтов. Эту возможность дают Яндекс.Подписки. Теперь они доступны и для обладателей Почты для домена!



Если вы не знаете, с чего начать, то:
•    Выберите потоки на интересующую вас тематику из нашего Каталога.
•    Добавьте любимые блоги или сайты с помощью кнопки "Добавить".
•    Если вы уже пользовались другой читалкой, перенесите свои потоки через OPML-файл.

Мы стремимся дать владельцам Почты для домена те же возможности, что доступны обычному пользователю Яндекс.Почты. А чего вам не хватает в Почте для домена?
77 комментариев
Подписки
Вредные Советы: совет №2
8 апреля 2011, 12:01
Мы продолжаем рассказывать вам о том, как лучше писать настолько кошмарные письма, чтобы их никому не захотелось читать.

Совет №2: Скажите нет вежливости

Кем бы ни был ваш собеседник, самое важное в переписке (чем официальнее переписка — тем важнее) — не здороваться. Вежливость — это для тех, кому нечего больше сказать. Лучше всего начинать письмо со слов «Хочу» или «Немедленно». Это ясно даёт понять, что уж вам-то не до ерунды, а вопросы хорошего воспитания вас вообще не интересуют.

Если душа всё же очень просит приветствия, подойдите к вопросу творчески: даже в деловых письмах здоровайтесь ярко и выразительно. Например, «Доброго дня суток, глубокоуважаемый друг большого и чистого сердца моего Иннокентий свет Степанович, менеджер отдела продаж!». Перепутайте имя адресата. Ему будет приятно узнать, что вы не помните, как его зовут.

Побольше заискивания прямо в приветствии — для деловых писем это особенно актуально. К примеру, письмо в банк или начальнику выгодно оттенит обращение «миленький». Все обожают фамильярность! «Миленький» директор уволит вас с гораздо большей вероятностью, а «миленький» сотрудник банка точно удалит ваше письмо, не читая.

Важно! Пишите БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Мы же с вами помним, что это очень раздражает.

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Вредные советы
Как устроен поиск по письмам в Яндекс.Почте
11 апреля 2011, 14:17
Задача Яндекса – найти ответ на вопрос пользователя. Но технологии поиска этого самого ответа бывают разными. Скажем, поиск по интернету и по письмам очень сильно различаются.
Поиск по Яндекс.Почте – это особенный продукт, уникальный и сложный, и сегодня мы решили кое-что рассказать о его работе в корпоративном блоге Яндекса.
39 комментариев
Поиск
Вредные Советы: совет №3
15 апреля 2011, 15:01
И снова немного о том, что делать, если вы хотите научиться писать письма, вызывающие у людей ужас.

Совет №3: Оформление письма

Приступив к написанию письма, для начала выберите цвет шрифта. Постарайтесь подойти к задаче творчески: обычный чёрный шрифт - это скучно. К тому же, текст, написанный чёрным по белому, слишком легко читать. Больше подойдёт зелёный или оранжевый, пусть глаза адресата заслезятся и полезут на лоб. Самые важные слова обязательно выделите голубым или на крайний случай жёлтым.
Чтобы усугубить эффект, можно выбрать соответствующий цвет фона. Попробуйте следующие сочетания: красный на жёлтом, салатовый на голубом и розовый на красном.

Кстати, заманчивая возможность: если написать письмо белым шрифтом на белом фоне, прочитать это не сможет никто, а значит вы всё сделали правильно.
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Вредные советы
Больше космоса
21 апреля 2011, 13:52
Вы уже заметили, что в Космической теме стало ещё больше космоса?

Для всех поклонников этой темы мы добавили красивых фонов, а ещё — много интересных фактов про космос для любознательных.



Кстати, уже сейчас, благодаря темам оформления, вы можете не только читать про космос, но и открывать для себя что-то новое о мировых столицах, любоваться работами известных художников и иллюстрациями к сказкам Пушкина, а также изучать животных, занесённых в Красную Книгу.

А что ещё вам было бы интересно узнавать на страницах своей Яндекс.Почты?
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Темы оформления
Найдите Яндекс.Почту в своём городе
28 апреля 2011, 13:49
В различных городах России, Украины и Белоруссии всё чаще стали замечать людей, пристально разглядывающих и даже фотографирующих какие-то плакаты на стенах вагонов метро.

Исследование показало, что это не просто плакаты, а плакаты Яндекс.Почты, и если в вашем городе есть метро, то вы наверняка уже их встречали. А если вдруг нет – рекомендуем вам срочно спуститься в метро и посмотреть, а также сфотографировать эти плакаты и выложить фотографии в комментариях к этой записи.

Покажите, кто собрал больше!
Яндекс.Почта должна знать своих героев.

P.S.
Если вы не знаете, как поместить фотографию в комментарии, отправьте её на адрес mail-blog@ya.ru, и мы сделаем это за вас.

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