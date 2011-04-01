Мы заметили, что наша «Пластилиновая почта» очень всем нравится, поэтому стали думать, какую хэнд-мейд тему оформления сделать следующей. Варианты были разные: и выжигание, и чеканка, и наскальная живопись, хотели даже вырубить новую тему в скале, но не нашли подходящей скалы.

После долгих обсуждений мы пришли к выводу, что лучше всего дух Яндекс.Почты будет отражать тема оформления «Татуированная». Мы даже начали набивать татуировки на других сотрудниках Яндекса, но добровольцы быстро закончились.

В связи с этим, нам очень нужны модели, которые согласятся выбить на своём теле логотип Яндекс.Почты, все кнопки (кроме «написать» и «переслать», они у нас уже есть) и ссылки. Возраст, пол, цвет кожи и всё остальное – не важны, главное – ваше желание и готовность.

Заявки, а также фотографии частей тела, на которых вы готовы вытатуировать элементы почтового дизайна, можете оставлять в комментариях.

Яндекс.Почта надеется на вас!





P.S. С первым апреля!