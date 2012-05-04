май 2012
4 мая 2012, 15:00
Однако не только вложенные файлы могут быть опасны для вашего компьютера. Зачастую в письмах встречаются ссылки на различные сайты. Большинство из них вполне безопасны, но некоторые страницы могут содержать вредоносный код, способный нарушить работу вашего компьютера или привести к краже личной информации.
Для защиты от перехода на опасные сайты Яндекс.Почта начала применять технологию проверки страниц на наличие вредоносного кода. При переходе по ссылке на потенциально опасный сайт вы увидите страницу Яндекс.Почты с предупреждением. Дальше выбор за вами — не переходить на такой сайт или, на свой страх и риск, перейти.
Эта технология уже используется в поиске Яндекса — подробнее о ней вы можете узнать на специальной странице.
Кстати, на сегодняшний день Яндекс.Почта предупреждает пользователей об опасных сайтах несколько тысяч раз в сутки.
11 мая 2012, 11:59
В новых версиях Яндекс.Почты для iPhone и телефонов на базе Android ускорен процесс соединения приложения с сервером. Благодаря этому вы сможете продолжать переписку даже при нестабильном соединении — нужное письмо успеет загрузиться до того, как сигнал снова пропадёт.
Ещё одно нововведение в Яндекс.Почте для Android будет полезно для путешественников, экономящих трафик. Возможно, вам не удобно полностью отключать передачу данных в роуминге. В таком случае просто уберите галочку «Автосинхронизация» в пункте настроек «Аккаунты и синхронизация» — и мобильная Яндекс.Почта не будет соединяться c интернетом. Отдельно настраивать приложение и переводить его в офлайн-режим вам не придётся.
И напоследок о других небольших, но приятных изменениях в Яндекс.Почте для Android.
Во-первых, мы учли ваши просьбы и увеличили область нажатия при выборе письма.
А во-вторых, для тех, кто уже пользуется Яндекс.Диском, появился ещё один способ делиться файлом из мобильного приложения. Используйте долгое нажатие на имя файла в списке — в появившемся меню, помимо прочего, будет доступна его отправка.
Новая версия Яндекс.Почты для Android — уже в Google Play.
Обновлённую Почту для iPhone можно скачать в App Store.
Update
Мы приносим извинения тем, кому отключение приложения через настройки автосинхронизации доставило неудобства.
В Google Play уже доступна исправленная версия приложения для Android, в которой при отключённой автосинхронизации Почта продолжает работать.
Теперь Яндекс.Почта переходит в офлайн-режим только при отключении фоновой передачи данных в Android версий 2 и 3.
16 мая 2012, 12:12
Сервис автоматически определяет, на каком языке написано сообщение, и предлагает перевести его на русский. Если же письмо на иностранном языке вам надо написать самостоятельно, для этого есть иконка переводчика на странице написания письма. Просто выберите нужный язык — текст будет переводиться прямо во время его набора.
Нужных языков сегодня стало больше – мы добавили немецкий, французский и испанский. Так что смело пишите друзьям из Боливии, Мадагаскара и Лихтенштейна. А английский, украинский, польский и турецкий язык в Почте есть уже давно.
24 мая 2012, 16:15
Бета-тестирование идёт полным ходом. Полтора месяца в пути, полёт нормальный.
Привинтили кнопку «Сохранить на мой Диск» на страницы просмотра публичных файлов. Проверил, кнопка делает ровно то, что на ней написано. Приказал штурману прислать наш дальнейший курс, он прислал ссылку на файл со своего Яндекс.Диска. Я сохранил файл в своём, нажав вышеупомянутую кнопку, — теперь не потеряю. Сохранял через телефон, при этом потери средств на мобильный интернет были минимальны — файл от штурмана скопировался сразу из его Диска в мой, на телефон не скачивался. Практично.
Установили плеер в веб-интерфейс и на страницы просмотра публичных файлов. Сохраню наконец-то у себя на Диске звуки космоса, а жена дома их прямо в интерфейсе послушает.
24 мая 2012 года