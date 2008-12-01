Смотрю вот этот пример:

http://api.yandex.ru/maps /ymapsml/examples/baloonc ontent.html

Как сделать еще один такой же Балун на карте, но уже с другими координатами?

Еще одну точку нужно приписать в http://api.yandex.ru/maps /ymapsml/examples/xml/bal ooncontent.xml ?

Какую часть кода нужно продублирвать и просто вставить другие координаты?

спасибо!





