Здравствуйте, эксперементировал с вашей разработкой.

myGMarkerOptions = {style : obStyle, hasHint : true,

hintOptions: {maxWidth : 100, showTimeout : 200},

balloonOptions: {maxWidth : 600}

};

var placemark = new YMaps.Placemark(point, myGMarkerOptions);

placemark.setHintContent(title);

placemark.description = officeDescription;





YMaps.Events.observe(placemark, "MouseOver", function() {

var obStyle = placemark.getStyle();

obStyle.iconStyle = new YMaps.IconStyle("example#markerPointIcon");

placemark.setStyle(obStyle);

});

YMaps.Events.observe(placemark, "MouseOut", function() {

//alert(MouseOut);

var obStyle = placemark.getStyle();

obStyle.iconStyle = new YMaps.IconStyle("example#coldmarkerPointIcon");

placemark.setStyle(obStyle);

});

Возник вопрос из-за чего не срабатывает событие MouseOut? Помогите пожалуйста это понять.



function onMouseOut(i) {

YMaps.Events.notify(collection[i].gmarker, "MouseOut");

}







двигаясь по списку меток на карте я его кидаю сам, и тогда все нормально, но вот само по себе не срабатывает.