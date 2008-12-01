Смотрю вот этот пример:
http://api.yandex.ru/maps
Как сделать еще один такой же Балун на карте, но уже с другими координатами?
Еще одну точку нужно приписать в http://api.yandex.ru/maps
Какую часть кода нужно продублирвать и просто вставить другие координаты?
спасибо!
Я попробовал вызвать метод getLocalPixels при работе с событием мыши:
var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(22.3000, 48.6167));
YMaps.Events.observe(placemark, placemark.Events.MouseMove, function (mEvent) {
var localPixels = mEvent.getLocalPixels();
document.getElementById("console").innerHTML = "x: " + localPixels.x + ", y: " + localPixels.y;
});
map.addOverlay(placemark);
При этом произошла ошибка:
mEvent.getLocalPixels is not a function
http://uzhrelax.agilityhoster.com/
Line 23
При отладке с помощью FireBug я обнаружил, что такого метода нет в объекте mEvent.
Хотя в документации метод getLocalPixels присутствует:
http://api.yandex.ru/maps
/jsapi/doc/ref/reference/ imouseevent.xml#getLocalP ixels
Что я делаю не так?
Проблема возникает на следующей странице: http://uzhrelax.agilityhoster.com/
Возможно ли как-то убрать с карты дороги и населенные пункты?
Режим карты: Схема.
Должна остаться чистая Схема с реками и озерами, без дорог и населенных пунктов.
Заранее спасибо
http://www.mplagiat.narod.ru/ind.html Здесь демо моего сервиса аналога стрит вив. В отличие от подобного рода проетов работает только яве скрипте, не требует дорогостоящей аппаратуры для создания панорам, обладает реальной геометрией(объекты не деформируются при повороте вида). Для создания видов использовался фотоапарат Canon PowerShot A580 в режиме видосъемки 640*480 20 кадров\сек и собственное ПО. Все созданое в демо делолось менее 2 часов(25 видов). Была разработана методика для рационального создания понорам. По моим подсчетам такой город как Уфа можно оцифровать за месяц работая одному и следуя моей системе.Жду мнений. Не забывайте это самая первая версия)))
Всем привет.
Вопрос такой - если есть порядка 400 точек только с адресами в БД как их лучше отобразить на карте?
если по каждой точке будет запрос не будет ли тормозить у пользователя?
Привет,
Прошу сильно не критиковать, так как
Даже не зная, что такое JS и тому подобное, а только голый HTML.
Вышла такая штука - Погода в Ровно, Украина.
П.С. Было бы хорошо - создать отдельную тему/раздел, где был можно было бы посмотреть, что люди делают на АПИ.
Очень нужно сделать Яндекс карту круглой, но че то никаких идей, как это реализовать нету((( Люди добрые помогите чем можете... если вообще это реально сделать
Доброе время суток. Я являюсь руководителем проекта внутренного web ресурса компании. Возникла необходимость использования карт на нашем ресурсе. WEB сервер имеет доступ в интернет через прокси. Как можно реализовать Яндекс.карты на внутреннем ресурсе? Я просто никак не могу понять на какой домен ключ получать. Пробовал использовать ключ сгенерированный для домена пренадлежащему айпи адрес прокси, ничего не выходит.
Заранее благодарен. С уважением, Евгений.
Так как рисование большого колисечтва маркеров сильно снижает производительность я написал пример который при щелчке мышью по карте прорисовывает только маркеры который находятся в определенном радиусе в котором был клик мышью. Как сделать что бы при каждом клике происходило обновление тоесть те маркеры которые в радиус не попали уже не прорисовывадись? вот пример http://mplagiat.narod.ru/example.html
Через почти НЕДЕЛЮ ожидания получил наконец от Яндекса такой ответ:
Действительно, в Вашем случае, на стороне странички получения имеет место быть
ошибка. Спасибо, что помогли нам её обнаружить -- в ближайшие дни, мы её
исправим.
Для браузеров Internet Explorer (7.0, некоторые сборки) при вставке адреса
сайта из буфера во вставляемый текст добавляется невидимый в форме символ --
перевод каретки. Эта особенность браузера не позволяет сгенерировать API-ключ.
А всего-то лищь пытался API-ключ получить.
Вопрос кползоватеям: кто как с такой ошибкой Яндекса справляется?
Повторю задачу: получить от Яндекса API-ключ!
- Есть задача отобразить энное количество объектов на карте, узнав где их центр и выставить максимально большой зум так, чтобы они все отобразились на карте.
Вариант гугла:
var bound=new GLatLngBounds();
bound.extend(new GLatLng(Ширина, Долгота)); /// ИТАК ВСЕ ТОЧКИ УКАЗАТЬ
map.setCenter(bound.getCenter(), map.getBoundsZoomLevel(bound));
в варианте яндекса надо знать координаты юго-западного и северо-восточного углов, которые видимо надо высчитывать самому.
Антиудобно это.
2. Цвет карт.
Карты желтого цвета, многие сайты не могут себе позволить установить на свой сайт это, ибо эти цвета совершенно не совпадают с цветовой гаммой их сайтов. Гугл мапс вписывается более мягко, ибо его цвета гораздо мягче. Может сделать "примочку" которая будет заменять цвета в картинках либо перекрасивать карту (ногами не бить, но мы отказались ставить карту из-за цветов карты).
Вышла обновленная версия API Яндекс.Карт.
- Список изменений в API от версии 1.0.0 к версии 1.0.1:
- В функции YMaps.humanDuration используются правильные сокращения.
- В класс YMaps.Zoom добавлена опция noTips.
- В класс YMaps.Point добавлены методы apply, applyX и applyY.
- В классы YMaps.Line и YMaps.Polyline добавлено событие DblClick.
- Ускорена работа шаблонов по умолчанию
- Исправлено: Функция YMaps.humanDistance при округлении расстояний не отбрасывала хвостовые нули.
- Исправлено: Ошибка, возникающая при удалении невидимых линий.
- Исправлено: Мигание балуна при загрузке в него списка изображений (браузер Opera).
- Исправлено: Неверное определение кодировки YMapsML-документа в Internet Explorer в случаях, когда документ берется из кэша браузера.
- Исправлено: Мигание рамок изображений при переключении на область без карты.
- Исправлено: Сбой в навигации по миникарте после изменения размеров окна.
- Исправлено: Переопределение стандартного поведения HTML-тегов b и i.
Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.0 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется. Примечание. Подробнее о версиях API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.
Команда проекта "Рафтол", как и команды ряда других проектов, участвовала в бетатестирование API Яндекс.Карт, за что мы ей очень благодарны!
Рафтол — сайт о развлечениях Киева. Основным отличием от других подобных сайтов является механизм помощи в выборе заведения или мероприятия. Например, пабы вы сможете выбрать по сортам пива, которые там подают, боулинги по типам дорожек и т.д. Мы думаем, что жителям Киева проект понравится, а если вы планируете в Киев приехать, то вам просто необходимо воспользоваться Рафтолом!
Ведь этот проект применяет API Яндекс.Карт и какое бы заведение вы не выбрали, вы сможете увидеть его расположение на карте! Вот, например, страница о кинотеатре "Лейпциг", кликнув по пиктограмме карты вы сможете увидеть его местоположение.
Рафтол поможет вам найти развлечения, а Яндекс.Карты не позволят заблудиться!
P.S. Хочу напомнить, что в API Яндекс.Карт доступны подробные карты 28 городов Украины!
Есть необходимость изменять размер div'a карты динамически. В Google Maps есть метод checkResize, который проверяет, был ли изменен размер div'а, содержащего карту и заполняет этот div целиком на новый размер. Есть ли такая функция в Яndex картах?
Получил ключ для сайта с доменным именем www..ru, и все отлично работает, пока в адресной строке браузера я указываю адрес http://www..ru. Но когда я задаю адрес сайта без www (http://.ru) ключ не работает. Как можно решить эту проблему?
Господа, еще вопрос. Есть ли в Яндекс картах аналог googlemaps-функции fromLatLngToContainerPixel, на входе которой точка на карте, а на выходе точка экрана?
Чем объяснить выдачу геокодера адреса:
Украина, Киев, 12
И точность равную "house".
На строку поиска:
"Украина, Киев, улица Крщатик, 12"
Тут есть явная ошибка в названии улицы.
Здравствуйте, эксперементировал с вашей разработкой.
myGMarkerOptions = {style : obStyle, hasHint : true,
hintOptions: {maxWidth : 100, showTimeout : 200},
balloonOptions: {maxWidth : 600}
};
var placemark = new YMaps.Placemark(point, myGMarkerOptions);
placemark.setHintContent(title);
placemark.description = officeDescription;
YMaps.Events.observe(placemark, "MouseOver", function() {
var obStyle = placemark.getStyle();
obStyle.iconStyle = new YMaps.IconStyle("example#markerPointIcon");
placemark.setStyle(obStyle);
});
YMaps.Events.observe(placemark, "MouseOut", function() {
//alert(MouseOut);
var obStyle = placemark.getStyle();
obStyle.iconStyle = new YMaps.IconStyle("example#coldmarkerPointIcon");
placemark.setStyle(obStyle);
});
Возник вопрос из-за чего не срабатывает событие MouseOut? Помогите пожалуйста это понять.
function onMouseOut(i) {
YMaps.Events.notify(collection[i].gmarker, "MouseOut");
}
двигаясь по списку меток на карте я его кидаю сам, и тогда все нормально, но вот само по себе не срабатывает.
Кто сталкивался: беру пример
http://api.yandex.ru/maps
вставляю в IE
выдает ошибку:
Строка: 1
Ошибка: 'undefined' есть null или не являеться объектом
В opere и firefoxe все нормально отображаеться - "прямоугольник"