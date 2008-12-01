Клуб API Карт

декабрь 2008
API Яндекс.Карт в CMS 1С-Битрикс
mcronni
1 декабря 2008, 13:07
Компания "1С-Битрикс" включила компонент на основе API Яндекс.Карт в свои программные продукты. Теперь пользователи системы "1С-Битрикс: Управление сайтом" смогут устанавливать Яндекс.Карты на свои веб-страницы, используя интерфейс "Битрикса". Размещать Яндекс.Карты на сайтах под управлением "1С-Битрикса" можно без ручного редактирования кода страниц сайта. Достаточно в интерфейсе "1С-Битрикса" перетащить компонент "Яндекс.Карты" на любое место любой страницы, настроить внешний вид карты по своему вкусу - и она появится на сайте. Компонент <Яндекс.Карты> доступен всем пользователям "1С-Битрикса" (те, кто уже пользуется продуктами "1С-Битрикс", получат компонент "Яндекс.Карты" при очередном обновлении системы управления сайтом). "API Яндекс.Карт - готовое решение для создания геоинформационных сервисов, - говорит Леонид Шныр, менеджер по маркетингу компании "Яндекс". - Мы уверены, что оно будет полезно разработчикам, использующим конструктор сайтов "1С-Битрикс"". В ближайшее время Яндекс и компания "1С-Битрикс" планируют провести ряд совместных семинаров, посвященных программным продуктам "1С-Битрикс" и API Яндекс.Карт. Анонсы семинаров будут опубликованы в Клубе разработчиков API Яндекс.Карт.
7 комментариев
API 1.x
Несколько балунов
MyRivne
1 декабря 2008, 16:15

Смотрю вот этот пример:

http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/examples/balooncontent.html

Как сделать еще один такой же Балун на карте, но уже с другими координатами?

Еще одну точку нужно приписать в http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/examples/xml/balooncontent.xml?

Какую часть кода нужно продублирвать и просто вставить другие координаты?

спасибо!


3 комментария
API 1.x,YMapsML
Не работает метод getLocalPixels()
yplakosh
1 декабря 2008, 18:26

Я попробовал вызвать метод getLocalPixels при работе с событием мыши:

var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(22.3000, 48.6167));

YMaps.Events.observe(placemark, placemark.Events.MouseMove, function (mEvent) {
    var localPixels = mEvent.getLocalPixels();
    document.getElementById("console").innerHTML = "x: " + localPixels.x + ", y: " + localPixels.y;
});

map.addOverlay(placemark);

При этом произошла ошибка:

mEvent.getLocalPixels is not a function
http://uzhrelax.agilityhoster.com/
Line 23

При отладке с помощью FireBug я обнаружил, что такого метода нет в объекте mEvent. 
Хотя в документации метод getLocalPixels присутствует:
http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/ref/reference/imouseevent.xml#getLocalPixels

Что я делаю не так?

Проблема возникает на следующей странице: http://uzhrelax.agilityhoster.com/

6 комментариев
события,API 1.x
отключение дорог
powermap
1 декабря 2008, 21:52

Возможно ли как-то убрать с карты дороги и населенные пункты?

Режим карты: Схема.

Должна остаться чистая Схема с реками и озерами, без дорог и населенных пунктов.


Заранее спасибо

1 комментарий
API 1.x
Street View в яндексе??? Да это реальность!!!!!!!!!!!!
mplagiat
1 декабря 2008, 23:30

http://www.mplagiat.narod.ru/ind.html Здесь демо моего сервиса аналога стрит вив. В отличие от подобного рода проетов работает только яве скрипте, не требует дорогостоящей аппаратуры для создания панорам, обладает реальной геометрией(объекты не деформируются при повороте вида). Для создания видов использовался фотоапарат Canon PowerShot A580 в режиме видосъемки 640*480 20 кадров\сек и собственное ПО. Все созданое в демо делолось менее 2 часов(25 видов). Была разработана методика для рационального создания понорам. По моим подсчетам такой город как Уфа можно оцифровать за месяц работая одному и следуя моей системе.Жду мнений. Не забывайте это самая первая версия)))

10 комментариев
примеры проектов,API 1.x
Множественный геокодинг
Макс
2 декабря 2008, 12:29

Всем привет.


Вопрос такой - если есть порядка 400 точек только с адресами в БД как их лучше отобразить на карте?


если по каждой точке будет запрос не будет ли тормозить у пользователя?

10 комментариев
метка
Проекты на АПИ
MyRivne
2 декабря 2008, 16:43

Привет,

Прошу сильно не критиковать, так как

Даже не зная, что такое JS и тому подобное, а только голый HTML.

Вышла такая штука - Погода в Ровно, Украина.

П.С. Было бы хорошо - создать отдельную тему/раздел, где был можно было бы посмотреть, что люди делают на АПИ.


3 комментария
примеры проектов,API 1.x
Круглая Яндекс карта...
zdohniLois
2 декабря 2008, 19:33

Очень нужно сделать Яндекс карту круглой, но че то никаких идей, как это реализовать нету((( Люди добрые помогите чем можете... если вообще это реально сделать

10 комментариев
API 1.x
Yandex.Карты на внутреннем корпоративном web ресурсе
Евгений
3 декабря 2008, 10:38

Доброе время суток. Я являюсь руководителем проекта внутренного web ресурса компании. Возникла необходимость использования карт на нашем ресурсе. WEB сервер имеет доступ в интернет через прокси. Как можно реализовать Яндекс.карты на внутреннем ресурсе? Я просто никак не могу понять на какой домен ключ получать. Пробовал использовать ключ сгенерированный для домена пренадлежащему айпи адрес прокси, ничего не выходит.

Заранее благодарен. С уважением, Евгений.

7 комментариев
API 1.x
Задача
mplagiat
3 декабря 2008, 15:58

Так как рисование большого колисечтва маркеров сильно снижает производительность я написал пример который при щелчке мышью по карте прорисовывает только маркеры который находятся в определенном радиусе в котором был клик мышью. Как сделать что бы при каждом клике происходило обновление тоесть те маркеры которые в радиус не попали уже не прорисовывадись?  вот пример http://mplagiat.narod.ru/example.html

1 комментарий
метка
Получение API-ключа из IE: ошибка.
optimum-group
3 декабря 2008, 22:49

Через почти НЕДЕЛЮ ожидания получил наконец от Яндекса такой ответ:

Действительно, в Вашем случае, на стороне странички получения имеет место быть
ошибка. Спасибо, что помогли нам её обнаружить -- в ближайшие дни, мы её
исправим.

Для браузеров Internet Explorer (7.0, некоторые сборки) при вставке адреса
сайта из буфера во вставляемый текст добавляется невидимый в форме символ --
перевод каретки. Эта особенность браузера не позволяет сгенерировать API-ключ.

А всего-то лищь пытался API-ключ получить.

 

Вопрос кползоватеям: кто как с такой ошибкой Яндекса справляется?

Повторю задачу: получить от Яндекса API-ключ!

11 комментариев
API 1.x
Пара пожеланий
Юрий
4 декабря 2008, 18:27

 

  1. Есть задача отобразить энное количество объектов на карте, узнав где их центр и выставить максимально большой зум так, чтобы они все отобразились на карте.

 


Вариант гугла:

var bound=new GLatLngBounds();

bound.extend(new GLatLng(Ширина, Долгота)); /// ИТАК ВСЕ ТОЧКИ УКАЗАТЬ

map.setCenter(bound.getCenter(), map.getBoundsZoomLevel(bound));


в варианте яндекса надо знать координаты юго-западного и северо-восточного углов, которые видимо надо высчитывать самому.


Антиудобно это.


2. Цвет карт. 

Карты желтого цвета, многие сайты не могут себе позволить установить на свой сайт это, ибо эти цвета совершенно не совпадают с цветовой гаммой их сайтов. Гугл мапс вписывается более мягко, ибо его цвета гораздо мягче. Может сделать "примочку" которая будет заменять цвета в картинках либо перекрасивать карту (ногами не бить, но мы отказались ставить карту из-за цветов карты).




9 комментариев
API 1.x
API Яндекс.Карт версия 1.0.1
rodlex
4 декабря 2008, 20:15

Вышла обновленная версия API Яндекс.Карт.

    Список изменений в API от версии 1.0.0 к версии 1.0.1:
  • В функции YMaps.humanDuration используются правильные сокращения.
  • В класс YMaps.Zoom добавлена опция noTips.
  • В класс YMaps.Point добавлены методы apply, applyX и applyY.
  • В классы YMaps.Line и YMaps.Polyline добавлено событие DblClick.
  • Ускорена работа шаблонов по умолчанию
  • Исправлено: Функция YMaps.humanDistance при округлении расстояний не отбрасывала хвостовые нули.
  • Исправлено: Ошибка, возникающая при удалении невидимых линий.
  • Исправлено: Мигание балуна при загрузке в него списка изображений (браузер Opera).
  • Исправлено: Неверное определение кодировки YMapsML-документа в Internet Explorer в случаях, когда документ берется из кэша браузера.
  • Исправлено: Мигание рамок изображений при переключении на область без карты.
  • Исправлено: Сбой в навигации по миникарте после изменения размеров окна.
  • Исправлено: Переопределение стандартного поведения HTML-тегов b и i.

Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.0 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется. Примечание. Подробнее о версиях API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.

анонсы
Представляем проект Рафтол
mcronni
5 декабря 2008, 10:22

Команда проекта "Рафтол", как и команды ряда других проектов, участвовала в бетатестирование API Яндекс.Карт, за что мы ей очень благодарны!

Рафтол — сайт о развлечениях Киева. Основным отличием от других подобных сайтов является механизм помощи в выборе заведения или мероприятия. Например, пабы вы сможете выбрать по сортам пива, которые там подают, боулинги по типам дорожек и т.д. Мы думаем, что жителям Киева проект понравится, а если вы планируете в Киев приехать, то вам просто необходимо воспользоваться Рафтолом!

Ведь этот проект применяет API Яндекс.Карт и какое бы заведение вы не выбрали, вы сможете увидеть его расположение на карте! Вот, например, страница о кинотеатре "Лейпциг", кликнув по пиктограмме карты вы сможете увидеть его местоположение.

Рафтол поможет вам найти развлечения, а Яндекс.Карты не позволят заблудиться!

 

P.S. Хочу напомнить, что в API Яндекс.Карт доступны подробные карты 28 городов Украины!

 

2 комментария
примеры проектов,API 1.x
Resize карты
vick86
5 декабря 2008, 12:00

Есть необходимость изменять размер div'a карты динамически. В Google Maps есть метод checkResize, который проверяет, был ли изменен размер div'а, содержащего карту и заполняет этот div целиком на новый размер. Есть ли такая функция в Яndex картах?

5 комментариев
API 1.x
Ключ API для site.ru и www.site.ru
AlexandreFrolov
5 декабря 2008, 12:40

Получил ключ для сайта с доменным именем www..ru, и все отлично работает, пока в адресной строке браузера я указываю адрес http://www..ru. Но когда я задаю адрес сайта без www (http://.ru) ключ не работает. Как можно решить эту проблему?

5 комментариев
API 1.x
аналог fromLatLngToContainerPixel
vick86
5 декабря 2008, 13:13

Господа, еще вопрос. Есть ли в Яндекс картах аналог googlemaps-функции fromLatLngToContainerPixel, на входе которой точка на карте, а на выходе точка экрана?

2 комментария
координаты
Непонятный результат поиска при геокодировании
dmitry-stv
5 декабря 2008, 13:25

Чем объяснить выдачу геокодера адреса:

Украина, Киев, 12

И точность равную "house".


На строку поиска:

"Украина, Киев, улица Крщатик, 12"

Тут есть явная ошибка в названии улицы.

1 комментарий
геокодирование
Заголовок не указан
yevgeniymedvedev
5 декабря 2008, 15:13

Здравствуйте, эксперементировал с вашей разработкой.

        myGMarkerOptions = {style : obStyle, hasHint : true,
                hintOptions: {maxWidth : 100, showTimeout : 200},
                 balloonOptions: {maxWidth : 600}
            };
         var placemark = new YMaps.Placemark(point, myGMarkerOptions);
         placemark.setHintContent(title);
         placemark.description = officeDescription;

       
        YMaps.Events.observe(placemark, "MouseOver", function() {
            var obStyle = placemark.getStyle();
            obStyle.iconStyle = new YMaps.IconStyle("example#markerPointIcon");
            placemark.setStyle(obStyle);
        });
        YMaps.Events.observe(placemark, "MouseOut", function() {
            //alert(MouseOut);
            var obStyle = placemark.getStyle();
            obStyle.iconStyle = new YMaps.IconStyle("example#coldmarkerPointIcon");
            placemark.setStyle(obStyle);
        });

Возник вопрос из-за чего не срабатывает событие MouseOut? Помогите пожалуйста это понять.

    function onMouseOut(i) {
        YMaps.Events.notify(collection[i].gmarker, "MouseOut");
    }


двигаясь по списку меток на карте я его кидаю сам, и тогда все нормально, но вот само по себе не срабатывает.

12 комментариев
метка
PolyLine в Opere и Firefox работают в IE6-7 выдают ошибку
Удалённый пользователь
5 декабря 2008, 15:31

Кто сталкивался: беру пример

http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/mappolylines.html

вставляю в IE

выдает ошибку:

Строка: 1

Ошибка: 'undefined'  есть null или не являеться объектом


В opere и firefoxe все нормально отображаеться - "прямоугольник"


2 комментария
ломаная