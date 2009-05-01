Подскажите какой алгоритм расчета расстояний используется в Яндекс.Картах? Почему-то он расходится с плагином расчета расстояний на Карте Гугл (около 30 м на расстояниях около 1 км), а также с алгоритмом Винценти. Последний неплохо коррелирует с Гуглом.
Хотел нарисовать зону покрытия Wi-Fi точки (полупрозрачный круг радиусом например метров 200) - но в API не нашел подобной функциональности... Плохо искал или в самом деле это невозможно?
Интересует, каким образом можно заменить и добавить YMapsML при помощи своего контрола? без перезагрузки карты.
и ещё, параметры span и координаты есть ли возможность разумно округлять соответственно масштабу и тп - для формирования не очень длинных ссылок "на это место"?
Ну и какой стиль дать своему контролу, чтобы выглядел как кнопки "Карта, спутник"
Нужно для реализации в проекте GPS-Помощник переключения скоростного/обычного режимов и показа нескольких треков на карте.
Можно ли в самом скрипте генерить xml для объекта YMapsML ???
Upd:
Наверное невнятно спросил :) Попробую уточнить. Хотелось бы отобразить YMapsML, но не основе xml-файла, доступного по http-протоколу, а на основе xml-структурированной текстовой строки, сформированной самим же скриптом или запрошенной у пользователя?
Здравствуйте, уважаемые.
Столкнулся с небольшой пробемой. Есть xml с описанием объектов. Необходимо подгружать его и показывать лишь при определенном масштабе. Но вот почему-то objectManager не кушает объект созданный YMapsML. Подскажите в чем проблема? В догонку вопрос - можно ли ObjectManagerу скормить xml с несколькими GeoObjectCollection каждый для определенного масштаба?
Вопрос к API мало относится, но все же.
Сделал подробную карту маршрута, используя линейку. Получилось около 400 точек. Ссылка на карту получается немеряно длинной - больше 8000 знаков. При попытке открыть ссылку получаем "400 - Bad request"
Карта была создана в "Моих картах".
Собственно, вопрос, что можно сделать в данном случае?
Вариант "делать 2 и более карт" не катит :)
И вообще, это проблема GET-параметров или Яндекс-карт? Если первое, то можно ли как-то извратиться и передать точки через POST?
(Не логично было бы сделать доступ по более коротким ссылкам хотя бы для персонализированных карт?...)
К какой стране мы живем?
Правильно - в России.
Так зачем же привязывать себя к забугорным картам от Google?
Мы живем в России, а для нее есть свои карты. Родные.
Это Карты от Яндекса
Сегодня еСоседи научились Яндекс картам.
Теперь, зайдя на сайт, можно нажать на логотип Яндекса в правом верхнем углу карты и посмотреть на свой дом, или свою дачу в другом ракурсе.
А я ряде случаев - просто посмотреть, так как покрытие гугла по России далеко от идеала.
К сожалению не получилось портировать слой беты Викимапии на яндекс - координаты тайлов шалят
Если кто-нибудь подскажет как подружить системы координат - будем благодарны.
Спасибо Яндекс что любишь соседей, теперь и твои соседи любят тебя.
14 мая 2009 года компания «1С-Битрикс» приглашает на бесплатный семинар «1С-Битрикс» + «Яндекс». Создание и продвижение сайтов для развития бизнеса».
Цель семинара: продемонстрировать возможности и преимущества использования различных служб «Яндекс» для создания и продвижения сайтов.
В семинаре примут участие ведущие компании российского IT-рынка: компания «1С-Битрикс» и проекты компании «Яндекс»: "Яндекс.Директ", "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Карты".
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|"Яндекс.Деньги": “Электронные деньги в интернет-магазине”
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|14:00-14:50
|Свободная дискуссия
|до 16:00
Все подробности на сайте 1С-Битрикс.
Подскажите как сделать собственную карту ВАО г. Москвы на основе карты яндекса с возможностью выбора улицы в выпадающем меню? Например как здесь http://www.vao.mos.ru/mapvao/
Рад представить свой проект www.rostov-game.ru основной частью сайта будет виртуальный город Ростов-на-дону и его необычная навигация, полный фото сайт, с медиа компонентами, также буду дополнять онлайн видео. Если у вас есть идеи как дополнить или разнообразить мой сайт с радостью пообщаюсь.
Надеюсь, что мне помогут в этом клубе, т.к. служба поддержки отвечает по три дня и то не с первого письма и пока единственный совет в решении моей задачи было — почистить кэш в браузере. Теперь вопрос: службы Яндекса открываются без проблем, но стоит зайти в карты, то вижу пустой экран и надпись: "500 Internal Server Error". А если разлогиниться, то всё в норме —отображаются карты, пробки и т.д. Попробовал залогиниться под другим моим предыдущим аккаунтом — проблем нет. Чистил кэш, куки в Опере, в IE — не помогло. Решил сделать ещё одну проверку: взял не свой ноутбук, на котором я никогда не заходил под проблемным ником, т.к. аккаунт совсем новый — проблема повторилась. Более того, вчера установил с нуля Windows 7 и первым делом проверил на IE — всё то же самое: "500 Internal Server Error". Что это может быть и как исправить? Сервисом карт пользуюсь ежедневно — большое спасибо всем разработчикам! Но, конечно же, не удобно каждый раз выходить из аккаунта, чтобы посмотреть карту.
Здравствуйте участники клуба.
Я не очень хорошо разбираюсь в жава скрипте. У меня на карте должны быть отмечены 2 группы точек. Создавать отметки я научился. Но мне хотелось бы сделать переключатель между 2мя типами точек. В частности у меня есть загородные клубы и клубы с пристанью для теплоходов. Мне нужен переключатель с тремя позициями: 1 клубы, 2 пристани, 3 все вместе.
Не смог понять как мне это нормально реализовать. Как сделать оверлеи используя примеры яндекса у меня получается, но это не совсем то. Мне бы примерчик у кого есть, а я перейму.
Спасибо.
С уважением, Андрей тепляков.
Добрый день. В мануале сказано, что для обращения к API с локалхоста подходит любой ключ.
Но в разработке как правило находится больше одного сайта, и тогда их приходиться растаскивать на своей рабочей машине по виртхостам.
Когда же пытаешся использовать API с виртхоста, к примеру http://sitename - возникает ошибка "неправильный ключ".
Как с этим бороться?
Ключ изначально был получен для домена sitename.ru.
Если вопрос банален - ткните плз в мануале где я его пропустил ;)
Уважаемые разработчики,
Заранее прошу прощения, если вопрос задается не по адресу, так как не является техническим, а касается пользовательского соглашения.
Опишу ситуацию: для сугубо академического исследования (написания кандидатской по эконом.теории и серии статей по материалам исследования) мне требуются координаты расположения домов в различных городах России, с которыми в дальнейшем будут проводиться рассчеты. Всю эту информацию с легкостью можно получить с помощью геокодера API Яндекс.Карт.
Однако, подобное использование противоречит лицензионному соглашению в пунктах 3.2.(не будет "в рамках интернет-сервисов", хотя результаты исследования будут доступны "для бесплатного открытого использования неограниченным кругом лиц") и 3.6. (подпункты "Сохранять и обрабатывать Содержание, а также полученные в результате запросов к геокодеру координаты объектов для использования вне API Яндекс.Карт." и "Сохранять и видоизменять полученное через API Яндекс.Карт Содержание, а также использовать автоматические программы для скачивания и хранения таких данных." идут в разрез с необходимостью получения и обработки подобных данных).
Собственно, сам вопрос очевиден: возможно ли использование API (с необходимыми ссылками и указанием источника данных) или нет? Быть может, вы посоветуете к кому можно обратиться с подобным вопросом?
С уважением,
Кафедра микроэкономического анализа,
Гос.Университет - Высшая школа экономики
алгоритм получения ошибки:
идём сюда: http://www.eeyore.arounds
map.addOverlay(placemark1); placemark1.openBalloon();
и уменьшаем масштаб, для наглядности
выбираем тип точек такой же как отрытая (в данном случае красные(культовые))
map.addOverlay(gCollection[1]);
выбираем "очистить"
map.removeAllOverlays();
При этом часть точек остаётся нарисованными. И при изменении масштаба остаются (или перепрыгивают, если двигались в стороны) на прежних местах относительно окна, уже не соответствующих карте.
Заметил нечто очень похожее на багрепорт (хотя, возможно, не достаточно внимательно прочитал документацую).
На странице с Яндекс.Картой подключалась ccs'ка с кучей правил и на выходе имелся очень жёсткий перекос всех баллунов.
Методом исключения выявил что же конфликтует. Оказалось, это безобидный отступ у таблицы:
table {
margin: 0 1.5em;
}
Решается это, конечно, просто:
#YMapsID table {
margin: 0;
}
Но всё равно, было бы не плохо обходится без костылей.
Всем Привет, может, вопрос элементарен, но ответ в документации найти не смог. Есть у меня такой кусок:
groups.add(createGroup('Ресторани',
[ {name:'Ресторан1',descrip
tion:'описание',point:[30 .563022,50.426472]},
Я хочу вставить фотку и красивое описание для ресторана. Думаю это сделать через iframe.
Вопрос - как его туда вставить?
Просто в description - не работает.
Спасибо!
Заранее прошу прощения, если дублирую тему, но пока не разобрался как производить поиск по уже открытым тема.
Вопрос такой:
Возможно ли каким-то образом задать прямоугольную область (а может и несколько)
чтобы потом искать объекты в БД только по отмеченным областям.
Например адреса только в указанных окрестностях.
Как образец задания региона можно было бы упомянуть инструмент ЗУМ (там красным цветом подсвечивается выбираемая область пока мышку не отпустить.
После этого карта зуммируется.
А я бы хотел просто оставить это покрасневший регион и, возможно, добавить еще несколько регионов таким же образом.
При первом взгляде на API пока идей для реализации нет.
Всем спасибо!
Идея проста:
- Ищем в гугле (уточняя запрос почтовыми адресами из видимого участка карты)
- Отображаем результаты на Яндекс карте
В результате должен получится универсальный поиск по карте, где базой является весь итернет (ухты!)
Ну сказно - сделано. Яндекс как раз предоставил АПИ карт где прилично отображлся Киев, и я без промедлений сел програмировать.
И получилось!
Давайте попробуем. Предположим нам ночью в незнакомом районе захотелось в аптеку (ну мало ли).
Заходим на сайт, находим нужный район (это Киев, Дружбы Народов)
Вводим в поиске
Жмём на кнопку. Ожидаем. Ожидаем. Ожидаем. (всё не просто поиск ведётся в риалтайме )))
И о чудо!
Циферки означают релевантность запроса по отношению к адресу (чем больше циферка тем точнее результат)
При нажатии на иконку видим балун с результатми из гугла.
И там действительно есть аптека!
Пока осилили только Киев. Точность поиска напрямую зависит от масштаба карты.
Конечно в реализации всё оказалось намного сложнее чем в теории. Поиск происходит не очень быстро и нагружает как клиента так и сервер. Особенно тяжело на мелких масштабах когда в видимом участке карты много улиц. Очень много проблем с названиями улиц, они повторяются, и пишут их как хотят.
Но самой тяжелой задачей оказалось тестировать сервис. Как проверить правду нашло или нет? Нужно очень хорошо знать город. Да и результат гугла меняется во времени и зависит от браузера. (вы не поверите но в Chrome выдаёт больше результатов чем в IE))
Поэтому нам нужны смельчаки
- кто не побоится потестить сервис
- кто знает Киев
- кому интересна тема мешапов с использованием Яндекс API
Вот приглашение для 10ти человек http://maplos.com/invite/ac0069d
Конечно багов много, но мы стараемся. И будем очень признательны за критику.
допустим через месяц, изменится какая-нибудь промежуточная точка маршрута, например, раскопают мега траншею.
Как отредактировать когда-то созданный маршрут? Не создавать же его заново?!
Такое неудобство оттолкнёт ленивых потенциальных пользователей и они лишний раз не будут залазить на сервис и пользоваться им. :(
Второй вопрос, как сохранять пару схем? Ответ на этот вопрос на данный момент я знаю. Но если яндекс будет решать первый вопрос, то разумно решить и второй.
На третий вопрос, ответа так же не нашёл. Можно ли использовать один ключ в разных схемах проезда на одном сайте?
4ый: Будет ли возможность рисовать на линии следования стрелочки в каком направлении следовать? Ибо если рисовать несколько линий от нескольких станций метро, то не наглядно куда же двигаться.