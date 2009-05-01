Клуб API Карт

май 2009
Алгоритм расчета расстояний
panfiser
1 мая 2009, 07:48

Подскажите какой алгоритм расчета расстояний используется в Яндекс.Картах? Почему-то он расходится с плагином расчета расстояний на Карте Гугл (около 30 м на расстояниях около 1 км), а также с алгоритмом Винценти. Последний неплохо коррелирует с Гуглом.

3 комментария
API 1.x
Зона покрытия Wi-Fi
jonik-tlt
3 мая 2009, 00:25

Хотел нарисовать зону покрытия Wi-Fi точки (полупрозрачный круг радиусом например метров 200) - но в API не нашел подобной функциональности... Плохо искал или в самом деле это невозможно?


1 комментарий
API 1.x
онлайн подгрузка YMapsML, округление span
Михаил Королев
3 мая 2009, 15:37

Интересует, каким образом можно заменить и добавить YMapsML при помощи своего контрола? без перезагрузки карты.

и ещё, параметры span и координаты есть ли возможность разумно округлять соответственно масштабу и тп  - для формирования не очень длинных ссылок  "на это место"?

Ну и какой стиль дать своему контролу, чтобы выглядел как кнопки "Карта, спутник"

Нужно для реализации в проекте  GPS-Помощник переключения скоростного/обычного режимов и показа нескольких треков на карте.

1 комментарий
API 1.x,YMapsML
Можно ли в самом скрипте генерить xml для объекта YMapsML?
AltDemon
4 мая 2009, 13:48

Можно ли в самом скрипте генерить xml для объекта YMapsML ???

Upd:

Наверное невнятно спросил :) Попробую уточнить. Хотелось бы отобразить YMapsML, но не основе xml-файла, доступного по http-протоколу, а на основе xml-структурированной текстовой строки, сформированной самим же скриптом или запрошенной у пользователя?

7 комментариев
API 1.x,YMapsML
Заголовок не указан
letch1k
4 мая 2009, 14:03

Здравствуйте, уважаемые.

Столкнулся с небольшой пробемой. Есть xml с описанием объектов. Необходимо подгружать его и показывать лишь при определенном масштабе. Но вот почему-то objectManager не кушает объект созданный YMapsML. Подскажите в чем проблема? В догонку вопрос - можно ли ObjectManagerу скормить xml с несколькими GeoObjectCollection каждый для определенного масштаба?

1 комментарий
API 1.x,диспетчер объектов,YMapsML
Заголовок не указан
cavemanlu
4 мая 2009, 20:42

Вопрос к API мало относится, но все же.

Сделал подробную карту маршрута, используя линейку. Получилось около 400 точек. Ссылка на карту получается немеряно длинной - больше 8000 знаков. При попытке открыть ссылку получаем "400 - Bad request"

Карта была создана в "Моих картах".

Собственно, вопрос, что можно сделать в данном случае?

Вариант "делать 2 и более карт" не катит :)

И вообще, это проблема GET-параметров или Яндекс-карт? Если первое, то можно ли как-то извратиться и передать точки через POST?


(Не логично было бы сделать доступ по более коротким ссылкам хотя бы для персонализированных карт?...)

2 комментария
API 1.x
Заголовок не указан
thekashey
5 мая 2009, 16:37

К какой стране мы живем?
Правильно - в России.
Так зачем же привязывать себя к забугорным картам от Google?

Мы живем в России, а для нее есть свои карты. Родные.
Это Карты от Яндекса

Сегодня еСоседи научились Яндекс картам.
Теперь, зайдя на сайт, можно нажать на логотип Яндекса в правом верхнем углу карты и посмотреть на свой дом, или свою дачу в другом ракурсе.
А я ряде случаев - просто посмотреть, так как покрытие гугла по России далеко от идеала.

К сожалению не получилось портировать слой беты Викимапии на яндекс - координаты тайлов шалят

Если кто-нибудь подскажет как подружить системы координат - будем благодарны.


Спасибо Яндекс что любишь соседей, теперь и твои соседи любят тебя. 

2 комментария
API 1.x
Бесплатный семинар: «1С-Битрикс» + «Яндекс». Создание и продвижение сайтов для развития бизнеса»
mcronni
5 мая 2009, 17:01

14 мая 2009 года компания «1С-Битрикс» приглашает на бесплатный семинар «1С-Битрикс» + «Яндекс». Создание и продвижение сайтов для развития бизнеса».

Цель семинара: продемонстрировать возможности и преимущества использования различных служб «Яндекс» для создания и продвижения сайтов.

В семинаре примут участие ведущие компании российского IT-рынка: компания «1С-Битрикс» и проекты компании «Яндекс»: "Яндекс.Директ", "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Карты".


    
 Программа
Время 
 Регистрация10:30-11:00 
 Создание веб-проектов на основе «1C-Битрикс: Управление сайтом»
Артем Рябинков, ведущий аналитик «1С-Битрикс»		11:00-12:30 

 

«Яндекс.Директ: основы мастерства»
Антон Попов, руководитель отдела сейлз-маркетинга, Яндекс.Директ

12:30-13:10

 Кофе-брейк
13:10-13.30 
 "Яндекс.Деньги": “Электронные деньги в интернет-магазине”
Глеб Григорьян, менеджер отдела электронной коммерции, Яндекс. Деньги		13:30-14:00 

 

"Яндекс.Карты на коммерческих сайтах"
Шныр Леонид, менеджер маркетинга, Яндекс.Карты

14:00-14:50

 Свободная дискуссиядо 16:00 

 

Все подробности на сайте 1С-Битрикс.

1C-Битрикс,API 1.x
Создание карты
Михаил
5 мая 2009, 21:41

Подскажите как сделать собственную карту ВАО г. Москвы на основе карты яндекса с возможностью выбора улицы в выпадающем меню? Например как здесь http://www.vao.mos.ru/mapvao/

10 комментариев
API 1.x
Rostov-game.ru Фото навигация по г.Ростову-на-Дону
don-stv
6 мая 2009, 04:52

Рад представить свой проект www.rostov-game.ru основной частью сайта будет виртуальный город Ростов-на-дону и его необычная навигация, полный фото сайт, с медиа компонентами, также буду дополнять онлайн видео. Если у вас есть идеи как дополнить или разнообразить мой сайт с радостью пообщаюсь.

2 комментария
API 1.x
"Забанен" на Яндекс.Карты?
Денис
6 мая 2009, 11:56

Надеюсь, что мне помогут в этом клубе, т.к. служба поддержки отвечает по три дня и то не с первого письма и пока единственный совет в решении моей задачи было — почистить кэш в браузере. Теперь вопрос: службы Яндекса открываются без проблем, но стоит зайти в карты, то вижу пустой экран и надпись: "500 Internal Server Error". А если разлогиниться, то всё в норме —отображаются карты, пробки и т.д. Попробовал залогиниться под другим моим предыдущим аккаунтом — проблем нет. Чистил кэш, куки в Опере, в IE — не помогло. Решил сделать ещё одну проверку: взял не свой ноутбук, на котором я никогда не заходил под проблемным ником, т.к. аккаунт совсем новый — проблема повторилась. Более того, вчера установил с нуля Windows 7 и первым делом проверил на IE — всё то же самое: "500 Internal Server Error". Что это может быть и как исправить? Сервисом карт пользуюсь ежедневно — большое спасибо всем разработчикам! Но, конечно же, не удобно каждый раз выходить из аккаунта, чтобы посмотреть карту.

7 комментариев
API 1.x
Заголовок не указан
dmamgmoscow
6 мая 2009, 16:28

Здравствуйте участники клуба.

Я не очень хорошо разбираюсь в жава скрипте. У меня на карте должны быть отмечены 2 группы точек. Создавать отметки я научился. Но мне хотелось бы сделать переключатель между 2мя типами точек. В частности у меня есть загородные клубы и клубы с пристанью для теплоходов. Мне нужен переключатель с тремя позициями: 1 клубы, 2 пристани, 3 все вместе.

Не смог понять как мне это нормально реализовать. Как сделать оверлеи используя примеры яндекса у меня получается, но это не совсем то. Мне бы примерчик у кого есть, а я перейму.

Спасибо.

С уважением, Андрей тепляков.

10 комментариев
API 1.x
Заголовок не указан
bookaneer
6 мая 2009, 20:00

Добрый день. В мануале сказано, что для обращения к API с локалхоста подходит любой ключ.

Но в разработке как правило находится больше одного сайта, и тогда их приходиться растаскивать на своей рабочей машине по виртхостам.


Когда же пытаешся использовать API с виртхоста, к примеру http://sitename - возникает ошибка "неправильный ключ".

Как с этим бороться?


Ключ изначально был получен для домена sitename.ru.


Если вопрос банален - ткните плз в мануале где я его пропустил ;)

13 комментариев
API 1.x
Заголовок не указан
school166
7 мая 2009, 09:47

Уважаемые разработчики,

Заранее прошу прощения, если вопрос задается не по адресу, так как не является техническим, а касается пользовательского соглашения.
Опишу ситуацию: для сугубо академического исследования (написания кандидатской по эконом.теории и серии статей по материалам исследования) мне требуются координаты расположения домов в различных городах России, с которыми в дальнейшем будут проводиться рассчеты. Всю эту информацию с легкостью можно получить с помощью геокодера API Яндекс.Карт.

Однако, подобное использование противоречит лицензионному соглашению в пунктах 3.2.(не будет "в рамках интернет-сервисов", хотя результаты исследования будут доступны "для бесплатного открытого использования неограниченным кругом лиц") и 3.6. (подпункты "Сохранять и обрабатывать Содержание, а также полученные в результате запросов к геокодеру координаты объектов для использования вне API Яндекс.Карт." и "Сохранять и видоизменять полученное через API Яндекс.Карт Содержание, а также использовать автоматические программы для скачивания и хранения таких данных." идут в разрез с необходимостью получения и обработки подобных данных).
Собственно, сам вопрос очевиден: возможно ли использование API (с необходимыми ссылками и указанием источника данных) или нет? Быть может, вы посоветуете к кому можно обратиться с подобным вопросом?

 

С уважением,

Александр Красильников,

Кафедра микроэкономического анализа,

Гос.Университет - Высшая школа экономики 

1 комментарий
API 1.x
не срабатывает map.removeAllOverlays();
Egor
7 мая 2009, 12:28

алгоритм получения ошибки:

идём сюда: http://www.eeyore.aroundspb.ru/index-lea.php?o=423
map.addOverlay(placemark1); placemark1.openBalloon();

и уменьшаем масштаб, для наглядности


выбираем тип точек такой же как отрытая (в данном случае красные(культовые))
map.addOverlay(gCollection[1]);


выбираем "очистить"
map.removeAllOverlays();


При этом часть точек остаётся нарисованными. И при изменении масштаба остаются (или перепрыгивают, если двигались в стороны) на прежних местах относительно окна, уже не соответствующих карте.

7 комментариев
API 1.x
Balloon и table
mikhail.bulanov
7 мая 2009, 14:12

Заметил нечто очень похожее на багрепорт (хотя, возможно, не достаточно внимательно прочитал документацую).


На странице с Яндекс.Картой подключалась ccs'ка с кучей правил и на выходе имелся очень жёсткий перекос всех баллунов.

Методом исключения выявил что же конфликтует. Оказалось, это безобидный отступ у таблицы:

table {
  margin: 0 1.5em;
}

Решается это, конечно, просто:

#YMapsID table {
  margin: 0;
}

Но всё равно, было бы не плохо обходится без костылей.

4 комментария
API 1.x,конфликт верстки,балун
iframe в groups.add
MyRivne
7 мая 2009, 18:26

Всем Привет, может, вопрос элементарен, но ответ в документации найти не смог. Есть у меня такой кусок:


groups.add(createGroup('Ресторани',

[ {name:'Ресторан1',description:'описание',point:[30.563022,50.426472]},

Я хочу вставить фотку и красивое описание для ресторана. Думаю это сделать через iframe.

Вопрос - как его туда вставить?

Просто в description - не работает.

Спасибо!

2 комментария
API 1.x
Определение регионов для поиска объектов
okharch
7 мая 2009, 20:32

Заранее прошу прощения, если дублирую тему, но пока не разобрался как производить поиск по уже открытым тема.

Вопрос такой:

Возможно ли каким-то образом задать прямоугольную область (а может и несколько)

чтобы потом искать объекты в БД только по отмеченным областям.

Например адреса только в указанных окрестностях.

Как образец задания региона можно было бы упомянуть инструмент ЗУМ (там красным цветом подсвечивается выбираемая область пока мышку не отпустить.

После этого карта зуммируется.

А я бы хотел просто оставить это покрасневший регион и, возможно, добавить еще несколько регионов таким же образом.

При первом взгляде на API пока идей для реализации нет.

Всем спасибо!

1 комментарий
API 1.x
Яндекс API + Google Ajax Search
bilonenko-v
8 мая 2009, 00:22

Идея проста:

  • Ищем в гугле (уточняя запрос почтовыми адресами из видимого участка карты)
  • Отображаем результаты на Яндекс карте

В результате должен получится универсальный поиск по карте, где базой является весь итернет (ухты!)

Ну сказно - сделано. Яндекс как раз предоставил АПИ карт где прилично отображлся Киев, и я без промедлений сел програмировать.


И получилось!

Давайте попробуем. Предположим нам ночью в незнакомом районе захотелось в аптеку (ну мало ли).

Заходим на сайт, находим нужный район (это Киев, Дружбы Народов)

Вводим в поиске

Жмём на кнопку. Ожидаем. Ожидаем. Ожидаем. (всё не просто поиск ведётся в риалтайме )))

И о чудо!

Циферки означают релевантность запроса по отношению к адресу (чем больше циферка тем точнее результат)

При нажатии на иконку видим балун с результатми из гугла.

И там действительно есть аптека!

Пока осилили только Киев. Точность поиска напрямую зависит от масштаба карты.

Конечно в реализации всё оказалось намного сложнее чем в теории. Поиск происходит не очень быстро и нагружает как клиента так и сервер. Особенно тяжело на мелких масштабах когда в видимом участке карты много улиц. Очень много проблем с названиями улиц, они повторяются, и пишут их как хотят.

Но самой тяжелой задачей оказалось тестировать сервис. Как проверить правду нашло или нет? Нужно очень хорошо знать город. Да и результат гугла меняется во времени и зависит от браузера. (вы не поверите но в Chrome выдаёт больше результатов чем в IE))

Поэтому нам нужны смельчаки

  • кто не побоится потестить сервис
  • кто знает Киев
  • кому интересна тема мешапов с использованием Яндекс API

Вот приглашение для 10ти человек http://maplos.com/invite/ac0069d

Конечно багов много, но мы стараемся. И будем очень признательны за критику.

 

4 комментария
API 1.x
как сохранять сконструированные схемы проезда? и ещё 3 вопроса.
Удалённый пользователь
8 мая 2009, 22:11

допустим через месяц, изменится какая-нибудь промежуточная точка маршрута, например, раскопают мега траншею.

Как отредактировать когда-то созданный маршрут? Не создавать же его заново?!

Такое неудобство оттолкнёт ленивых потенциальных пользователей и они лишний раз не будут залазить на сервис и пользоваться им. :(


Второй вопрос, как сохранять пару схем? Ответ на этот вопрос на данный момент я знаю. Но если яндекс будет решать первый вопрос, то разумно решить и второй.


На третий вопрос, ответа так же не нашёл. Можно ли использовать один ключ в разных схемах проезда на одном сайте?


4ый: Будет ли возможность рисовать на линии следования стрелочки в каком направлении следовать? Ибо если рисовать несколько линий от нескольких станций метро, то не наглядно куда же двигаться.

1 комментарий
API 1.x