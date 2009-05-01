К какой стране мы живем?

Правильно - в России.

Так зачем же привязывать себя к забугорным картам от Google?



Мы живем в России, а для нее есть свои карты. Родные.

Это Карты от Яндекса

Сегодня еСоседи научились Яндекс картам.

Теперь, зайдя на сайт, можно нажать на логотип Яндекса в правом верхнем углу карты и посмотреть на свой дом, или свою дачу в другом ракурсе.

А я ряде случаев - просто посмотреть, так как покрытие гугла по России далеко от идеала.

К сожалению не получилось портировать слой беты Викимапии на яндекс - координаты тайлов шалят

Если кто-нибудь подскажет как подружить системы координат - будем благодарны.





Спасибо Яндекс что любишь соседей, теперь и твои соседи любят тебя.