Клуб API Карт

апрель 2011
Занести координаты в базу
Tatyana M.
1 апреля 2011, 10:16

Добрый день,

собираюсь на сайте разместить Я.карты, на которых должны обозначаться объекты из базы данных. 1 карта - порядка 15 объектов из одного района. В базе объектов порядка полутора тысяч, все с адресами (Москва). Хотелось бы не запрашивать координаты каждый раз, а внести их в базу и формировать карту исходя из известных координат.

Вопросы:

1. Как лучше всего заполнить базу координатами? Как вручную понимаю, а если скриптом, то есть какое-то стандартное решение?

2. Можно ли заполнить сразу и  ближайшие к объекту станции метро? Если да, то какой инструмент используется для этого?

Заранее спасибо!

4 комментария
API 1.x
Расчет масштаба и центра карты по добавленным меткам и балунам
postermag
1 апреля 2011, 12:33

Я вывожу карту Москвы с десятью собственными метками и пятью балунами с небольшим количеством текста. Координаты меток и балунов берутся из бд и иногда выходят за пределы МКАД (Митино, Бутово и т.п.). Есть ли в API встроенный функционал для масштабирования и позиционирования карты так, чтобы были видны все выведенные метки и балуны? Если нет, может кто-нибудь поделиться опытом такой наработки (расчет расстояния до максимально удаленной от центра карты метки/балуна и формирование масштаба)?

2 комментария
API 1.x
Как прокрутить страницу верх, после нажатия ссылки внизу страницы?
amanito
1 апреля 2011, 14:08

Верху страницы карта, под картой список ссылок на объекты на карте, список длинный, поэтому находясь в самом низу списка уже не видно самой карты. Как сделать, чтобы нажимая на ссылку в нижней части списка браузер прокручивал страницу вверх и отображал открытый балун. 

Балун открываю такой ссылкой <a href="javascript:placemark6.openBalloon()">Название объекта</a>

6 комментариев
API 1.x
API Яндекс.Карт версия 1.1.19
Карты
1 апреля 2011, 14:16

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.

Добавлено:

  • В диспетчер контекстного меню редактора графических объектов YMaps.GraphicsEditingOptions.menuManager передается ссылка на объект контура, к которому относится редактируемая вершина.

Исправлено:

  • Ошибка, приводившая к некорректному поведению редактора графических объектов после удаления контура многоугольника, если для этого контура был включен режим добавления новых точек.
  • Ошибка в редакторе графических объектов, из-за которой в контекстном меню вершины мог быть недоступен пункт "Продолжить".
  • Ошибка, в результате которой в балуне могли не показываться изображения с динамически задаваемым параметром src.
  • Для Internet Explorer 9: обход ошибки, возникавшей при подключении сторонней версии jQuery до загрузки API.
  • Для Internet Explorer: обход ошибок в реализации VML, приводивших к неправильному отображению внутренних контуров многоугольника.
  • Для Internet Explorer: ошибка, приводившая к потере фокуса окном браузера, если оверлей удалялся с карты во время перетаскивания.

Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.

Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.

API Яндекс.Карт версия 1.1.19

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.

Добавлено:

  • В диспетчер контекстного меню редактора графических объектов YMaps.GraphicsEditingOptions.menuManager передается ссылка на объект контура, к которому относится редактируемая вершина.

Исправлено:

  • Ошибка, приводившая к некорректному поведению редактора графических объектов после удаления контура многоугольника, если для этого контура был включен режим добавления новых точек.
  • Ошибка в редакторе графических объектов, из-за которой в контекстном меню вершины мог быть недоступен пункт "Продолжить".
  • Ошибка, в результате которой в балуне могли не показываться изображения с динамически задаваемым параметром src.
  • Для Internet Explorer 9: обход ошибки, возникавшей при подключении сторонней версии jQuery до загрузки API.
  • Для Internet Explorer: обход ошибок в реализации VML, приводивших к неправильному отображению внутренних контуров многоугольника.
  • Для Internet Explorer: ошибка, приводившая к потере фокуса окном браузера, если оверлей удалялся с карты во время перетаскивания.

Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.

Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.

API 1.x
Как скрыть гео-координаты от плагиаторов?
amanito
1 апреля 2011, 14:16

Потратил месяц на то, чтобы объездить с навигатором и выяснить координаты 180 точек (базы отдыха в одном курортном городе). Сделал карту для своего сайта с этими объектами. Есть ли возможность как-то защитить скрипт в котором описан код карты? Дело в том, что есть одни умники, которые постоянно воруют контент с моего сайта, больше чем уверен, что зазеркалят и карту: дел-то -  получил на Яндексе ключ, скопировал ява-скрипт, заменил ключ на свой и карта готова!  

5 комментариев
API 1.x
Но отображается карта
Юлия Г.
1 апреля 2011, 16:54

Здравствуйте. Пыталась выложить карту на страницу сайта. Вставила полученный в конструкторе код, но карта не отображается. пыталась править на примере уже готовых хтмл-кодов с других сайтов, но исправить не получилось. Подскажите, пожалуйста, в чем причина.

вот ссылка:  http://www.sidak.biz/cgi-bin/cms/index.cgi?ext=content&pid=312&lang=1

Спасибо.

1 комментарий
API 1.x
При разном зуме метка перемещается
Сандро Чегемов
3 апреля 2011, 09:33

Привет.

http://nakartesochi.ru/club/

Вот пример при разном зуме метка по разному отображается на карте, "гуляет по району"

Как это исправить?

4 комментария
API 1.x
Нужен пример кода (Яндекс карты-фото)
Казанцев Олег
3 апреля 2011, 19:27

Господа подскажите на примере как реализовать на карте яндекса чтобы на
общей карте по координатам висела маленькая фотография, по ней кликаешь -
открывается тут же всплывающее окно с большой фото и описанием?



Заранее благодарю!

3 комментария
API 1.x
Заголовок не указан
Удалённый пользователь
3 апреля 2011, 23:06

Делаю диплом что-то наподобие GPS-навигации. Возможно ли при помощи яндекс карт получать сигнал с GPS-передатчика и показывать его местоположение на Яндекс-карте?  Если да, то подскажите где посмотреть подробную инфрмацию о том как это сделать.

6 комментариев
API 1.x
Диспетчер объектов и их группировка
haliullin.danil
4 апреля 2011, 10:43

Привет, не могу разобраться с группировкой объектов и диспетчером.

Стоит такая задача: имеются N точек на карте с координатами. Многие точки располагаются рядом, и поэтому при определенном масштабе хотелось бы заменять их все на одну иконку. Понимаю, что нужно это сделать с помощью диспетчера объектов (http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/dg/concepts/objects_manager.xml), но в указанном примере координаты метки-заменителя известны заранее. Полагаю, что мне нужно как-то определять эти координаты по группе меток, которые я хочу заменить. Вот этого я и не понимаю, видел подобные работы на сайтах, может кто-то объяснит принцип работы или покажет пример, буду очень благодарен.

2 комментария
метка,диспетчер объектов
Несоответствие координат
Удалённый пользователь
4 апреля 2011, 11:05

Определяю координаты точки с помощью сервиса "Определение координат", потом пытаюсь поставить по этим координатам точку на карте - но метка улетает куда-то не туда. В чём может быть проблема?

4 комментария
API 1.x
Прямоугольник фиксированного размера
АK
4 апреля 2011, 14:04

Здравствуйте.

Подскажите, как можно оптимальнее решить следующую задачу: есть географические координаты точки. Необходимо вокруг этой точки нарисовать прямоугольник, но таким образом, чтобы при изменении масштаба карты его (прямоугольника) размеры оставались постоянными. Каждый раз перерисовывать, наверное, не очень правильно? Таких прямоугольников могут быть сотни. Подгружать картинку тоже на подходит, т.к. цвет рамки будет постоянно меняться. На сайте решения подобной задачи не нашел. Может быть кто-то подскажет оптимальное решение?

3 комментария
API 1.x
Что значит YMaps.TileDataSource параметр isTransparent ?
happyman9
4 апреля 2011, 14:34

Вопрос в названии темы.

Я думал что в случае isTransparent==false должны не грузиться тайлы под ним, но они грузятся.

Как можно сделать так чтобы там где есть мой слой - грузился только он, другими словами - грузился только верхний слой.

6 комментариев
прозрачность
что находится рядом....
sircovsw
4 апреля 2011, 14:53
На ряде сайтов видел довольно удобную вещь на карте, как метки и информация о рядом расположенных объектах (метро, больницы, магазины, театры), к тому объекту который мне интересен, и который является профильным данному сайту.
Допустим сайт какой-нибудь торговой сети показывает на карте свои точки, а также список объектов еще близлежащих, никак не относящихся ни к нему ни к торговле.
Откуда берут такие данные? Их можно получить через АПИ карт или сайт сам ведет БД со всеми этими объектами?
4 комментария
API 1.x
Определение координат
Удалённый пользователь
4 апреля 2011, 15:48

Доброго всем времени суток.

Есть карта определения координат http://api.yandex.ru/maps/tools/getlonglat/

Подскажите пожалуйста кто знает, как реализовать такую карту? (включающую в себя передвигающуюся метку, точку в центре карты, строку поиска и самое главное окошко с выводом координт)

 

Или же как реализовать подобие данной карты.

5 комментариев
API 1.x
Вакансии Москвы на карте
Василий
4 апреля 2011, 16:44

Проект Карта вакансий Москвы создан с целью предоставить соискателям возможность удобного поиска вакансий по карте.

На карте отмечается точное место работы для каждой вакансии, а также ее краткое описание со ссылкой на подробную информацию. Предусмотрена возможность поиска вакансий по параметрам (опыт работы, образование, график работы и т.д.) без перезагрузки страницы.

Теперь соискатель может увидеть, где находится место работы и выбрать наиболее удобный для себя вариант.


Это первый опыт использования API Яндекс.Карт, спасибо разработчикам!

11 комментариев
примеры проектов,API 1.x
API-ключ для внутреннего портала.
C
4 апреля 2011, 17:41

Имеется корпоративный портал (SharePoint или 1C-Битрикс), на нем возникает задача разместить карту. Пробуем Яндекс - API-ключ конечно, не работает. Пробуем Google - все можно вставить без всяких проблем.

Вопросы:

1) Есть ли возможность разместить карту на внутреннем портале (извне он недоступен)? Яндекс.Пробки и погода на нем работают корректно.

2) Зачем вообще нужна эта дурацкая индентификация? У Гугла ее нет.

30 комментариев
API 1.x
Центрирование на карте метки с открытым балуном
amanito
4 апреля 2011, 18:49

Под картой расположены ссылки такого вида:

 

<a href="javascript:placemark1.openBalloon();">Объект 1</a>

<a href="javascript:placemark2.openBalloon();">Объект 2</a> и т.д.

 

При нажатии на ссылку окрывается балун определенной метки. Что нужно добавить, чтобы помимо открытия балуна, метка этого балуна центрировалась на карте?

3 комментария
API 1.x
Меню
КДС
4 апреля 2011, 22:38

Я создал меню http://complexds.ru/pages/Proekti2.html Вопрос такой: возможно ли сделать сверху и снизу блока меню стрелки, чтобы название объектов передвигались в меню вверх или вниз? Если да, то подскажите пожалуйста как?

5 комментариев
API 1.x
Невозможно открыть Balloon если маркер вне зоны видимости?
happyman9
4 апреля 2011, 23:35

сабж.

есть способ это обойти?

есть список маркеров в виде ссылок слева, кликая по которым должен центрироваться маркер и открываться балун на карте. Если щелкнуть по этим ссылкам, когда маркеры видны - откроется балун (как положено), а если сместить карту от маркеров и щелкнуть по тем же ссылкам - ничего не произойдет после нажатия! Можно конечно центрировать и открывать, но всё равно - с первого щелчка срабатывает только центрирование, а уж со второго - балун.

вот пример (попробуйте сместить карту чтобы маркеры исчезли из виду и ткнуть в список слева):

http://ezo.org.ua/ytest/

2 комментария
метка,балун