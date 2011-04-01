Добрый день,

собираюсь на сайте разместить Я.карты, на которых должны обозначаться объекты из базы данных. 1 карта - порядка 15 объектов из одного района. В базе объектов порядка полутора тысяч, все с адресами (Москва). Хотелось бы не запрашивать координаты каждый раз, а внести их в базу и формировать карту исходя из известных координат.

Вопросы:

1. Как лучше всего заполнить базу координатами? Как вручную понимаю, а если скриптом, то есть какое-то стандартное решение?

2. Можно ли заполнить сразу и ближайшие к объекту станции метро? Если да, то какой инструмент используется для этого?

Заранее спасибо!