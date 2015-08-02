Мне нужно чтобы создаваясь точки на карте, фиксировался точный город и его страна, чтобы групировать по странам и городам

Пример по событию нажатия на карту (взято из примера)

через e.get получаю координаты точки, но как я видел в документации, города и страны там не вытащишь

Мне нужно вставлять координаты например 55.8079, 37.7608 в geocode или можно прямо брать инфу из

страницы

https://geocode-maps.yand ex.ru/1.x/?geocode=55.807 9,37.7608

Правда вместо москвы, он мне иран отдает

myMap.events.add('click', function (e) {

if (!myMap.balloon.isOpen()) {

var coords = e.get('coords');

myMap.balloon.open(coords, {

contentHeader:'Событие!',

contentBody:'<p>Кто-то щелкнул по карте. <div class="auth">Авторизуйтесь</div></p>' +

'<p>Координаты щелчка: ' + [

coords[0].toPrecision(6),

coords[1].toPrecision(6)

].join(', ') + '</p>',

contentFooter:'<sup>Щелкните еще раз</sup>'

});