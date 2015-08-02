Поставил я поиск на внешнюю кнопочку
var suggestView = new ymaps.SuggestView('suggest');
<input type="text" id="suggest"/>
Все ок, города выбираются и т.д , тока теперь мне нужно эту выборку передавать карте,
для начала я нашел событие которое отвечало за выбор города и написал такой код из документации
https://tech.yandex.ru/ma
suggestView.events.add('select', function () {
var searccoor = event.get("item");
alert(searccoor[0]);
});
В итоге ничего не получаю, правильно ли я вообще делаю, чтоюы получить координаты
В итоге я хочу получить координаты чтобы переместить на карте через
myMap.setCenter([55.81, 37.65]);
Поставил я поиск на внешнюю кнопочку
Проблема касается только мобильных устройств, где пользователь взаимодействует со страницей пальцом:
Когда карта занимает все видимое пространство, пользователь не может прокрутить станицу вниз, так как вместо того, чтобы прокручивать страницу он взаимодействует с картой. Другими словами страницу невозможно проскролить вниз, скролиться карта.
Мне нужно чтобы создаваясь точки на карте, фиксировался точный город и его страна, чтобы групировать по странам и городам
Пример по событию нажатия на карту (взято из примера)
через e.get получаю координаты точки, но как я видел в документации, города и страны там не вытащишь
Мне нужно вставлять координаты например 55.8079, 37.7608 в geocode или можно прямо брать инфу из
страницы
https://geocode-maps.yand
Правда вместо москвы, он мне иран отдает
myMap.events.add('click', function (e) {
if (!myMap.balloon.isOpen()) {
var coords = e.get('coords');
myMap.balloon.open(coords, {
contentHeader:'Событие!',
contentBody:'<p>Кто-то щелкнул по карте. <div class="auth">Авторизуйтесь</div></p>' +
'<p>Координаты щелчка: ' + [
coords[0].toPrecision(6),
coords[1].toPrecision(6)
].join(', ') + '</p>',
contentFooter:'<sup>Щелкните еще раз</sup>'
});
Приветствую!
Прошу помощи в решении следующей задачи:
На странице имеется маленький блок с картой. При клике на этот блок, должна открываться карта на весь экран с текущим положением курсора и масштаба. Как будто, маленький блок становится большой картой.
Пробовал следующие идеи:
1. Карта на подслое, по умолчанию не отображается.
Отслеживал координаты при перемещении карты и каждый раз создавал новую большую карту. Не решил проблему со смещением и медленной работой. От сдвига карты до перерисовки большой карты проходит 3-5 секунд.
2. Пробовал решить с помощью обычных скриншотов. Не получилось, т.к. проблема с разными разрешениями на экране.
Буду рад любому совету или подходящему примеру.
на странице есть небольшой скрипт, который при при клике по ссылке получает координаты и описание для балуна и открывает его, перемещаясь по карте с помощью panTo
<script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
var myMap;
ymaps.ready(init);
function init()
{
myMap = new ymaps.Map('YMapsID',
{
center: [55.604132, 37.503342],
zoom: 15,
type: 'yandex#map',
behaviors: ['default', 'scrollZoom']
});
myMap.controls
.add('zoomControl')
.add('typeSelector')
.add('mapTools');
go_to(37.503343,55.604132,"проезд Одоевского дом 2А","Офис-склад");
};
function go_to(lat,lon,decsription,name){
myMap.panTo([lon, lat], {
flying: true,
duration: 1000,
callback: function(err) {
if (err) {}
myMap.setZoom(16, {
duration: 500,
callback: function(err) {
myMap.balloon.open([lon, lat], {
contentBody:'<b>'+name+'</b><br>'+decsription,
});
}
});
}
});
return false;
}
</script>
и пример вызова:
<a href="javascript:void(0);" onclick="return go_to(37.503343,55.604132,'проезд Одоевского дом 2А','Офис-склад');">смотреть на карте</a>
не могу понять почему консоль выдает ошибку: "Uncaught TypeError: Cannot read property 'panTo' of undefined"
помогите разобраться
Собственно, вопрос в заголовке темы. Есть объект на карте, на который происходит клик, есть ли какая-нибудь возможность узнать принадлежность его к ObjectManager или нет?
Подскажите, при смене версии
<script src="http://api-maps.yandex.ru
на
<script src="http://api-maps.yandex.ru
и загрузке в кластер
ymaps.geoXml.load(_xmlPath)
.then(function (res) {
res.geoObjects.each(function (geoObject) {
clusterer.add(geoObject);
}
получаю практически в 2 раза меньше объектов чем в 2.0 с чем может быть связано?
Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.29. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.29/?lang=ru-RU. В течение дня на новую версию также переключится api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru-RU.
Добавлено:
— Поддержка новых браузеров: Microsoft Edge и Firefox для Android.
Исправлено:
— Сдвиг координат опорных точек при построении мультимаршрутов с включенным обратным геокодированием.
— Проблемы с событием «click» на некоторых Android-устройствах.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт
Можно ли создать привязку поиска с учетом того что искать можно будет только по городам ??
var sv = new ymaps.SuggestView('suggest');
Или такой опции не существует ?
Здравствуйте, есть на сайте форма с адресом, можно ли отправив запрос на сервер яндекс карт получить ближайшую станцию метро без отображения карты на странице? Помню делал по примеру геокодирования, когда отправлял на яндекс адрес, а он возвращал координаты. Можно ли такое провернуть с метро?
Задача следующая. В баллунах выводить конкретную информацию из xml файла (в данном случае - только поля name).
По моему разумению написал все как в примере, но в баллунах выводится не "обрезанная", а вся информация. Подскажите пожалуйста - что не так?
ymaps.geoXml.load('..../k
res.geoObjects.options.set({
balloonContentBodyLayout: ymaps.templateLayoutFactory.createClass('$[name]')
});
myMap.geoObjects.add(res.geoObjects);
});
фрагмент xml-файла
Добрый день!
После перехода на 2.1:
При добавлении геообъектов на карту соответствующие элементы добавляются в DOM-дерево под слой, на котором реализуется подписка на события карты. Это означает, что на DOM уровне события геообъектов не отслеживаются.
Жесткая подстава, я Вам скажу)))) потратил целый день, чтобы это узнать.
Теперь у меня вопрос - как это обойти?
У меня на карте довольно сложные пользовательские метки с интерактивом, преферансом и студентками медучилища.
Что делать? (с)
Может, можно их вывести на кастомный слой? pane.MovablePane ? или там тоже события не пробрасываются?
хотел их сделать контролами со слежением за картой- так теперь нет коллекций контролов.
Я в растерянности...
Заранее спасибо
Добрый день!
Перечитал ветки клуба, касающиеся спорного 2.3.7.3. о диспетчеризации транспорта, но ответа так и не получил. с почты support рекурсивно послали на базовую документацию, которую я, разумеется, тоже читал. Но там лишь шаблонные юридические фразы с двойным смыслом и никакой конкретики...
Итак, есть идея по сайту строительной компании и нужно понять можно ли так использовать карту. У компании есть бригады с тяжелой техникой (грейдер, асфальтовый каток, например), нужно показать на карте в каком районе кто из них работает (чтобы пользователь мог их в дальнейшем заказать, не переплачивая за транспортировку). Карта доступна всем посетителям сайта, без каких-либо денег и регистраций. Никакого реального времени тоже нет, никаких датчиков GPS (раз в несколько дней секретарь может и передвинет точку бригады). Транспортом это тоже можно назвать с натяжкой (не у всех даже колёса есть). Нет никакой маршрутизации - просто карта с иногда переползающими точками.
Если подобное использование допустимо, то как получить упомянутое в соглашении письменное согласие Яндекса? Если нет, то с какими условиями-"оговорками"?
Заранее спасибо.
Есть полигон - участок внутри МКАДа (отсюда). Как можно расширить полигон на 10 метров? Нужно чтобы точки на МКАДе попадали в searchInside.
Здравствуйте. Требуется узнать к какому АО относится введенный адрес. Не подскажете, есть ли какие либо средства?
Есть объект на карте - круг. Нужно реализовать 2 функции - перемещение и изменение диаметра.
Соотвественно в макете у объекта - 3 дива. Один собвтенно круг, другой - хендлер для изменения радиуса, третий внутри круга для перетаскивания (он размером в 80% основного круга, чтобы не мешать хэндлеру).
Так вот не работает драггер ни на внутреннем круге, ни на хэндлере. просто не цепляется.
this._dragger = new Dragger({
autoStartElement: this._element.getElements
});
this._dragOffset = [0, 0];
this._draggerOuter = new Dragger({
autoStartElement: this._element.getElements
});
Внутренние элементы спозиционированы относительно внешнего элемента.
Доброго времени суток, уверен тут собрались гуру пользования API яндекс карт, как разметить полигон не многоугольником, а кругом.
Заранее спасибо!
Когда то делал тока с гуглом и давно.
Нужно чтобы если ставишь точку, а потом проскролив чуть дальше ставишь еще 1 точку, карта автоматически растягивалась чтобы были видны все точки
Стоит следующая задача.
Мне нужно нанести выполненные объекты (около 300 штук) на карту, а карту поставить на лендинг.
Карту нужно перекрасить как тут: http://molodost.bz/thefirst/
И объекты на карте сгруппировать как тут: https://tech.yandex.ru/ma
О чем сайт.
Это посадочная страница, на тему производства и продажи Контейнерных АЗС (КАЗС). КАЗС используются на предприятиях как собственные АЗС. с 2007 года выполнено более 400 объектов и поставлены на территории России и СНГ.
Часть этих КАЗС в последние годы были отсняты. И стоит задача сделать интерактивную карту портфолио.
Сайт находиться в разработке, на данный момент есть прототип.
Адрес существующего сайта: benza.ru
Вопрос. Сколько стоит и какие сроки.
Данные: Город / Название обекта / Фоотграфия
будут предоставлены ввиде Excel таблицы
Собственно, данный баг был обнаружен мной очень давно на стороннем сайте, но когда я на его основе сделал свой экстеншн, проблема переползла и ко мне. Вот хотел спросить, можно ли как-то побороть это.
http://kudainfo.ru/ecomobile?month
При большом зуме (когда найдены метки в радиусе) наблюдаются какие-то непонятные куски красных длинных меток, которые тут же пропадают. Это нормально вообще? Чем может быть вызвано, на ваш взгляд? Можно ли как-то изменить клиентский код, чтобы этого не наблюдалось?
Вот как это выглядит: http://rghost.ru/private/
UPD: в Opera 11.64 поймать это поведение оказалось намного сложнее (но один раз небольшое мерцание внутренностей меток всё-таки было, только поменьше, и без красных обводок), а вот в Opera 12.16 оно прямо-таки при каждой перезагрузке страницы происходит. Возможно, это баг Оперы - но в любом случае, странно. Код карт вроде бы должен учитывать такие нюансы