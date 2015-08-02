Клуб API Карт

август 2015
поиск на внешнюю кнопочку и получение координат
ytire
2 августа 2015, 10:42

Поставил я поиск  на внешнюю кнопочку

 var suggestView = new ymaps.SuggestView('suggest');

<input type="text" id="suggest"/>


Все ок, города выбираются и т.д , тока теперь мне нужно эту выборку передавать карте,

для начала я нашел событие которое отвечало за выбор города и написал такой код из документации

https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/SuggestView-docpage/#events-summary

suggestView.events.add('select', function () {

 var searccoor = event.get("item");
alert(searccoor[0]);

});


В итоге ничего не получаю, правильно ли я вообще делаю, чтоюы получить координаты


В итоге я хочу получить координаты чтобы переместить на карте через
 myMap.setCenter([55.81, 37.65]);

12 комментариев
Скроллинг страницы
Удалённый пользователь
3 августа 2015, 00:02

Проблема касается только мобильных устройств, где пользователь взаимодействует со страницей пальцом:

Когда карта занимает все видимое пространство, пользователь не может прокрутить станицу вниз, так как вместо того, чтобы прокручивать страницу он взаимодействует с картой. Другими словами страницу невозможно проскролить вниз, скролиться карта.

3 комментария
Скроллинг,API 2.1
Узнать город и страну при создании точки
ytire
3 августа 2015, 10:00

Мне нужно чтобы создаваясь точки на карте, фиксировался точный город и его страна, чтобы групировать по странам и городам

 

Пример по событию нажатия на карту  (взято из примера)

 

через e.get  получаю координаты  точки, но как я видел в документации, города и страны там не вытащишь

 

Мне нужно  вставлять  координаты  например 55.8079, 37.7608  в  geocode или можно прямо  брать инфу из

страницы 

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=55.8079,37.7608

Правда вместо москвы, он мне иран отдает

 

 myMap.events.add('click', function (e) {
        if (!myMap.balloon.isOpen()) {
            var coords = e.get('coords');
            myMap.balloon.open(coords, {
                contentHeader:'Событие!',
                contentBody:'<p>Кто-то щелкнул по карте.  <div class="auth">Авторизуйтесь</div></p>' +
                    '<p>Координаты щелчка: ' + [
                    coords[0].toPrecision(6),
                    coords[1].toPrecision(6)
                    ].join(', ') + '</p>',
                contentFooter:'<sup>Щелкните еще раз</sup>'
            });

11 комментариев
Дублирование положения второй карты при перемещении первой
sgidlev
3 августа 2015, 10:35

Приветствую!

 

Прошу помощи в решении следующей задачи:

На странице имеется маленький блок с картой. При клике на этот блок, должна открываться карта на весь экран с текущим положением курсора и масштаба. Как будто, маленький блок становится большой картой. 


Пробовал следующие идеи:

1. Карта на подслое, по умолчанию не отображается.

Отслеживал координаты при перемещении карты и каждый раз создавал новую большую карту. Не решил проблему со смещением и медленной работой. От сдвига карты до перерисовки большой карты проходит 3-5 секунд.

 2. Пробовал решить с помощью обычных скриншотов. Не получилось, т.к. проблема с разными разрешениями на экране.


Буду рад любому совету или подходящему примеру.

8 комментариев
помогите разобраться с ошибкой
soldex.ru
3 августа 2015, 10:54

на странице есть небольшой скрипт, который при при клике по ссылке получает координаты и описание для балуна и открывает его, перемещаясь по карте с помощью panTo

 

<script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript"> 
var myMap; 
ymaps.ready(init); 
function init()
{ 
 myMap = new ymaps.Map('YMapsID', 
 { 
 center: [55.604132, 37.503342], 
 zoom: 15, 
 type: 'yandex#map', 
 behaviors: ['default', 'scrollZoom'] 
 }); 
 myMap.controls 
 .add('zoomControl') 
 .add('typeSelector') 
 .add('mapTools'); 
 go_to(37.503343,55.604132,"проезд Одоевского дом 2А","Офис-склад"); 
}; 

function go_to(lat,lon,decsription,name){ 
 myMap.panTo([lon, lat], { 
 flying: true, 
 duration: 1000, 
 callback: function(err) { 
 if (err) {} 
 myMap.setZoom(16, { 
 duration: 500, 
callback: function(err) { 
myMap.balloon.open([lon, lat], { 
contentBody:'<b>'+name+'</b><br>'+decsription, 
}); 
} 
}); 
} 
}); 
 return false;
} 
</script> 

и пример вызова: 
<a href="javascript:void(0);" onclick="return go_to(37.503343,55.604132,'проезд Одоевского дом 2А','Офис-склад');">смотреть на карте</a> 


не могу понять почему консоль выдает ошибку: "Uncaught TypeError: Cannot read property 'panTo' of undefined"
помогите разобраться
3 комментария
Проверить объект на принадлежность к ObjectManager
Виталий
3 августа 2015, 12:41

Собственно, вопрос в заголовке темы. Есть объект на карте, на который происходит клик, есть ли какая-нибудь возможность узнать принадлежность его к ObjectManager или нет?

7 комментариев
YMapsML.xml и geoXml.load 2.0 vs 2.1
Удалённый пользователь
3 августа 2015, 13:55

Подскажите, при смене версии 

<script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0?load=package.full&amp;lang=ru-RU" type="text/javascript"></script>

на

<script src="http://api-maps.yandex.ru/2.1/?load=package.full&amp;lang=ru-RU" type="text/javascript"></script>

 

и загрузке в кластер

    ymaps.geoXml.load(_xmlPath)

        .then(function (res) {

            res.geoObjects.each(function (geoObject) {

clusterer.add(geoObject);

}

получаю практически в 2 раза меньше объектов чем в 2.0  с чем может быть связано?

 

2 комментария
API 2.1,API 2.0,YMapsML
API Яндекс.Карт версия 2.1.29
Maps API
3 августа 2015, 15:39

Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.29. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.29/?lang=ru-RU. В течение дня на новую версию также переключится api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru-RU.


Добавлено:
— Поддержка новых браузеров: Microsoft Edge и Firefox для Android.


Исправлено:
— Сдвиг координат опорных точек при построении мультимаршрутов с включенным обратным геокодированием.
— Проблемы с событием «click» на некоторых Android-устройствах.


Команда разработчиков API Яндекс.Карт

14 комментариев
обновление,API 2.1,новости
new ymaps.SuggestView и выборка тока среди городов
ytire
3 августа 2015, 17:25

Можно  ли создать привязку  поиска  с учетом того что искать можно будет только по городам ??

 var sv = new ymaps.SuggestView('suggest');

Или такой опции не существует ?

3 комментария
Получить ближайшие станции без подключения карты?
Тахир
3 августа 2015, 20:41

Здравствуйте, есть на сайте форма с адресом, можно ли отправив запрос на сервер яндекс карт получить ближайшую станцию метро без отображения карты на странице? Помню делал по примеру геокодирования, когда отправлял на яндекс адрес, а он возвращал координаты. Можно ли такое провернуть с метро?

18 комментариев
Отображение информации в баллуне из GPX
ivanov-n-andrey
4 августа 2015, 05:35

Задача следующая. В баллунах выводить конкретную информацию из xml файла (в данном случае - только поля name).

По моему разумению написал все как в примере, но в баллунах выводится не "обрезанная", а вся информация. Подскажите пожалуйста - что не так?  


ymaps.geoXml.load('..../katalog.xml').then(function (res) {

         res.geoObjects.options.set({

             balloonContentBodyLayout: ymaps.templateLayoutFactory.createClass('$[name]')

         });

myMap.geoObjects.add(res.geoObjects);

});


фрагмент xml-файла 

<metadata>
<link href="http://www.garmin.com">
<text>Garmin International</text>
</link>
<time>2015-05-29T01:16:42Z</time>
<bounds maxlat="62.1583330" maxlon="131.6066870" minlat="48.9290200" minlon="82.1898650"/>
</metadata>
<wpt lat="52.2805850" lon="104.2850010">
<time>2015-04-11T02:45:36Z</time>
<name>126-ИИ-1</name>
<cmt>Реконструкция индивидуального жилого дома.</cmt>
<desc>Реконструкция индивидуального жилого дома.</desc>
<sym>City (Small)</sym>
<extensions>
<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
</gpxx:WaypointExtension>
</extensions>
</wpt>

 

8 комментариев
API 2.1,балун
Шаблоны
nolan23
4 августа 2015, 12:36

Добрый день!

После перехода на 2.1:

При добавлении геообъектов на карту соответствующие элементы добавляются в DOM-дерево под слой, на котором реализуется подписка на события карты. Это означает, что на DOM уровне события геообъектов не отслеживаются.

Жесткая подстава, я Вам скажу)))) потратил целый день, чтобы это узнать. 


Теперь у меня вопрос - как это обойти?

У меня на карте довольно сложные пользовательские метки с интерактивом, преферансом и студентками медучилища.

Что делать? (с)

Может, можно их вывести на кастомный слой? pane.MovablePane ? или там тоже события не пробрасываются?

хотел их сделать контролами со слежением за картой- так теперь нет коллекций контролов.

Я в растерянности... 

Заранее спасибо

4 комментария
и ещё раз об ограничениях мониторинга транспортных средств...
Михаил Енотов
4 августа 2015, 12:59

Добрый день!

Перечитал ветки клуба, касающиеся спорного 2.3.7.3. о диспетчеризации транспорта, но ответа так и не получил. с почты support рекурсивно послали на базовую документацию, которую я, разумеется, тоже читал. Но там лишь шаблонные юридические фразы с двойным смыслом и никакой конкретики...

Итак, есть идея по сайту строительной компании и нужно понять можно ли так использовать карту. У компании есть бригады с тяжелой техникой (грейдер, асфальтовый каток, например), нужно показать на карте в каком районе кто из них работает (чтобы пользователь мог их в дальнейшем заказать, не переплачивая за транспортировку). Карта доступна всем посетителям сайта, без каких-либо денег и регистраций. Никакого реального времени тоже нет, никаких датчиков GPS (раз в несколько дней секретарь может и передвинет точку бригады). Транспортом это тоже можно назвать с натяжкой (не у всех даже колёса есть). Нет никакой маршрутизации - просто карта с иногда переползающими точками.

Если подобное использование допустимо, то как получить упомянутое в соглашении письменное согласие Яндекса? Если нет, то с какими условиями-"оговорками"?

Заранее спасибо.

4 комментария
Как увеличить размеры полигона?
wakeupkids
4 августа 2015, 17:14

Есть полигон - участок внутри МКАДа (отсюда). Как можно расширить полигон на 10 метров? Нужно чтобы точки на МКАДе попадали в searchInside.

4 комментария
Узнать округ по введенному адресу
Владислав
4 августа 2015, 17:28

Здравствуйте. Требуется узнать к какому АО относится введенный адрес. Не подскажете, есть ли какие либо средства?

5 комментариев
Javascript,jQuery
Подскажите с Dragger
nolan23
4 августа 2015, 20:02

Есть объект на карте - круг. Нужно реализовать 2 функции - перемещение и изменение диаметра.

Соотвественно в макете у объекта - 3 дива. Один собвтенно круг, другой - хендлер для изменения радиуса, третий внутри круга для перетаскивания (он размером в 80% основного круга, чтобы не мешать хэндлеру).

Так вот не работает драггер ни на внутреннем круге, ни на хэндлере. просто не цепляется. 

this._dragger = new Dragger({

                autoStartElement: this._element.getElementsByClassName("layer-target-handle")[0]

            });

            this._dragOffset = [0, 0];

 

            this._draggerOuter = new Dragger({

                autoStartElement: this._element.getElementsByClassName("layer-target-handle-outer")[0]

            });

 

 Внутренние элементы спозиционированы относительно внешнего элемента.

 

5 комментариев
Нарисовать круг
Олег З.
5 августа 2015, 09:36

Доброго времени суток, уверен тут собрались гуру пользования API яндекс карт, как разметить полигон не многоугольником, а кругом.
Заранее спасибо! 

1 комментарий
Авто расширение карты по мере появления точек на ней
ytire
5 августа 2015, 09:46

Когда то делал тока с гуглом и давно.

Нужно чтобы если ставишь точку, а потом проскролив чуть дальше  ставишь еще 1 точку, карта автоматически  растягивалась чтобы были видны все точки

1 комментарий
Ищу разработчика чтобы сделать интерактивную карту портфолио для завода
punch-4
5 августа 2015, 11:49

Стоит следующая задача.

Мне нужно нанести выполненные объекты (около 300 штук) на карту, а карту поставить на лендинг.

Карту нужно перекрасить как тут: http://molodost.bz/thefirst/

И объекты на карте сгруппировать как тут: https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/clusterer_create

 

О чем сайт. 

Это посадочная страница, на тему производства и продажи Контейнерных АЗС (КАЗС). КАЗС используются на предприятиях как собственные АЗС. с 2007 года выполнено более 400 объектов и поставлены на территории России и СНГ.

 

Часть этих КАЗС в последние годы были отсняты. И стоит задача сделать интерактивную карту портфолио.

 

Сайт находиться в разработке, на данный момент есть прототип.

Адрес существующего сайта: benza.ru

Вопрос. Сколько стоит и какие сроки.

Данные: Город / Название обекта / Фоотграфия 
будут предоставлены ввиде Excel таблицы 

8 комментариев
Странное мерцание при добавлении меток в версии 2.0
Александр Попов
5 августа 2015, 12:22

Собственно, данный баг был обнаружен мной очень давно на стороннем сайте, но когда я на его основе сделал свой экстеншн, проблема переползла и ко мне. Вот хотел спросить, можно ли как-то побороть это.

http://kudainfo.ru/ecomobile?month

 

При большом зуме (когда найдены метки в радиусе) наблюдаются какие-то непонятные куски красных длинных меток, которые тут же пропадают. Это нормально вообще? Чем может быть вызвано, на ваш взгляд? Можно ли как-то изменить клиентский код, чтобы этого не наблюдалось?

 

Вот как это выглядит: http://rghost.ru/private/6Y4MPL7RN/4c760f6d631d7584abc7fdb4f854eb1a

 

UPD: в Opera 11.64 поймать это поведение оказалось намного сложнее (но один раз небольшое мерцание внутренностей меток всё-таки было, только поменьше, и без красных обводок), а вот в Opera 12.16 оно прямо-таки при каждой перезагрузке страницы происходит. Возможно, это баг Оперы - но в любом случае, странно. Код карт вроде бы должен учитывать такие нюансы

 

 

 

3 комментария