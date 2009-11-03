Если бы не корпоративная стратегия, из-за которой Яндекс предпочитает всё писать самостоятельно, и, в крайнем случае, "покупать на корню", они могли бы стать единым целом. Ну или на худой конец устроить корегистрацию.

Потому что эти сервисы реально ДОПОЛНЯЮТ друг друга.

Это я о том, что 20 октября вышла вторая версия сервиса визуализации аналитики WebVisor.

Основная идея - WebVisor дает максимально детализированную информацию о посетителях, какую не способна дать ни одна система интернет-аналитики другого типа.

Системы, расставленные по степени детализации

(тут можно нарисовать красивую картинку в виде пирамиды или чего то подобного):

счетчики -рейтинги, дают только количество посетителей за период (Rambler's Top100 и TopMail);

стечики-трекеры или системы интернет-статистики (Liveinternet, SpyLog, Google Analytics, stat24), дают суммарную информацию по посещениям, выбранным по срезу (фильтру);

системы с детализацией по просмотрам страниц (Woopra), кроме суммарной информации дают информацию по каждому посещению;

системы интернет-аналитики с детализацией поведения посетителя на странице (WebVisor, ClickTale), дают максимально возможную детализацию.

Данная классификация является новой, отражающей реальность 2009 года.

Никуда не поставил Яндекс.Метрику. - можете предложить свой вариант. Моя версия - это тоже система интернет-статистики со второй ступени, просто у нее пути по сайту показывают раскрашенной схемой :)



Подробности:



Моё описание WebVisor в местном клубе рекламистов.

Не мой клуб про WebVisor - в смысле давайте дружить клубами.