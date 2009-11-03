Клуб Яндекс.Метрики

ноябрь 2009
Предложение.
Los-Angelsk
3 ноября 2009, 13:11

Добавить в метрике, в разделе, показывающем, по какому поисковому запросу пришёл пользователь, ещё и его регион.

1 комментарий
Четыре поколения метрик
machomachomacho
3 ноября 2009, 13:11

Если бы не корпоративная стратегия, из-за которой Яндекс предпочитает всё писать самостоятельно, и, в крайнем случае, "покупать на корню", они могли бы стать единым целом. Ну или на худой конец устроить корегистрацию.

Потому что эти сервисы реально ДОПОЛНЯЮТ друг друга.

Это я о том, что 20 октября вышла вторая версия сервиса визуализации аналитики WebVisor.

Основная идея - WebVisor дает максимально детализированную информацию о посетителях, какую не способна дать ни одна система интернет-аналитики другого типа.

Системы, расставленные по степени детализации
(тут можно нарисовать красивую картинку в виде пирамиды или чего то подобного):

  • счетчики -рейтинги, дают только количество посетителей за период (Rambler's Top100 и TopMail);
  • стечики-трекеры или системы интернет-статистики (Liveinternet, SpyLog, Google Analytics, stat24), дают суммарную информацию по посещениям, выбранным по срезу (фильтру);
  • системы с детализацией по просмотрам страниц (Woopra), кроме суммарной информации дают информацию по каждому посещению;
  • системы интернет-аналитики с детализацией поведения посетителя на странице (WebVisor, ClickTale), дают максимально возможную детализацию.

Данная классификация является новой, отражающей реальность 2009 года.

Никуда не поставил Яндекс.Метрику. - можете предложить свой вариант. Моя версия - это тоже система интернет-статистики со второй ступени, просто у нее пути по сайту показывают раскрашенной схемой :)

Подробности:

Моё описание WebVisor в местном клубе рекламистов.

Не мой клуб про WebVisor - в смысле давайте дружить клубами.

6 комментариев
Фильтры в Метрике
one-km
5 ноября 2009, 12:26

Яндекс.Метрике категорически не хватает фильтров. Их требуется их сделать.

Может статься, что большая часть будет производить одни и те же действия с фильтрами. Поэтому предлагаю вам кроме онного, сделать определенный список самых применяемых фильтров с описанием, что эти фильтры могут делать. Но так, чтоб такой список реально упрощал работу.

2 комментария
фильтры,предложение,метрика
Запомнить выбор пользователя
webprofiters
19 ноября 2009, 12:07
Добрый день. При большом количестве сайтов в Метрике появляются страницы навигации: Яндекс.Метрика — страницы навигации Это не очень удобно, так как хочется быстро и без лишних кликов переходить в те проекты, которые интересуют в данный момент. Для этого была создана другая настройка — выбор количества показываемых проектов на одной странице: Яндекс.Метрика - выбор количества К сожалению, после перезагрузки страницы (например, повторный вход или просто f5) эти настройки сбрасываются. Есть ли возможность сохранять такие настройки и всегда выводить именно выбранное количество проектов на одной странице?
2 комментария
интерфейс,настройки,предложения
Сохранение раздела отчета при переходе к статистике другого сайта
Юрий
20 ноября 2009, 13:29

Итак, еще одно предложение.

У меня десяток сайтов в Метрики. Часто я захожу посмотреть количество траффика, если я вижу на каком-нибудь сайте увеличение количества траффа, то я обычно захожу в поисковые фразу, после этого я перехожу к статистике другого сайта и вот тут при переходе к другому сайту открывается тоже поисковые фразы, а мне это не нужно. Это очень бесит, приходится переходить опять в раздел "посещаемость".

Так вот, почему не сделать в настройках, что можно было либо отключать сохраниние разделов. Кому-то удобней так, а меня это ужасно раздрожает.

1 комментарий
предложение
График показателя отказов
webprofiters
23 ноября 2009, 15:46
Добрый вечер. Сейчас в графике показателя отказов вертикальная шкала (проценты) абсолютна и всегда равна 100%. Это не очень удобно, что доказывает скришот: Яндекс.Метрика — отказы Слишком много места остается незаполненным, да и разница между столбиками кажется не такой уж и значительной, хотя достигает 8-10%, что уже можно использовать для анализа. Такая же ситуация и для отчета «Новые посетители». Для проектов с постоянной аудиторией график выглядит тоже крайне бесполезно. Поэтому было бы неплохо использовать относительную шкалу — например, от 0% до максимального значения показетеля отказов + несколько процентов до округления (для данного скриншота до 60%).
2 комментария
интерфейс,предложения
Разница
Yaroslawa
23 ноября 2009, 15:47

На моем рабочем сайте стоят три счетчика - просто ставили по мере появления сервисов.

Mail.ru

Google Analytics

Метрика

Метрика показывает статистику на по меньшей мере на 1000 хостов больше, чем майл и гугл аналитикс.

Причем не разово, а перманентно, 

Поясните причину, пожалуйста.

10 комментариев
Динамика изменений показателей за выбранный период
Michael
27 ноября 2009, 12:04

У пользователей Метрики появилась возможность просматривать динамику изменений показателей за выбранный период. Теперь существуют следующие графические представления отчетов: "круговая диаграмма", "линии", "области с накоплением" и "процентная диаграмма".

подробнее... 

 

1 комментарий
AJAX и Flash
Michael
27 ноября 2009, 12:25

Яндекс.Метрика для AJAX и Flash-сайтов.

Счетчик от имени "Метрики"
Prohorenkov
30 ноября 2009, 12:47

Не пора ли выдать пользователям "Метрики" счетчики для сайтов, аналоги которых выдают иные системы подсчета посетителей?

9 комментариев