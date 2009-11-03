Добавить в метрике, в разделе, показывающем, по какому поисковому запросу пришёл пользователь, ещё и его регион.
Если бы не корпоративная стратегия, из-за которой Яндекс предпочитает всё писать самостоятельно, и, в крайнем случае, "покупать на корню", они могли бы стать единым целом. Ну или на худой конец устроить корегистрацию.
Потому что эти сервисы реально ДОПОЛНЯЮТ друг друга.
Это я о том, что 20 октября вышла вторая версия сервиса визуализации аналитики WebVisor.
Основная идея - WebVisor дает максимально детализированную информацию о посетителях, какую не способна дать ни одна система интернет-аналитики другого типа.
Системы, расставленные по степени детализации
(тут можно нарисовать красивую картинку в виде пирамиды или чего то подобного):
- счетчики -рейтинги, дают только количество посетителей за период (Rambler's Top100 и TopMail);
- стечики-трекеры или системы интернет-статистики (Liveinternet, SpyLog, Google Analytics, stat24), дают суммарную информацию по посещениям, выбранным по срезу (фильтру);
- системы с детализацией по просмотрам страниц (Woopra), кроме суммарной информации дают информацию по каждому посещению;
- системы интернет-аналитики с детализацией поведения посетителя на странице (WebVisor, ClickTale), дают максимально возможную детализацию.
Данная классификация является новой, отражающей реальность 2009 года.
Никуда не поставил Яндекс.Метрику. - можете предложить свой вариант. Моя версия - это тоже система интернет-статистики со второй ступени, просто у нее пути по сайту показывают раскрашенной схемой :)
Подробности:
Моё описание WebVisor в местном клубе рекламистов.
Не мой клуб про WebVisor - в смысле давайте дружить клубами.
Яндекс.Метрике категорически не хватает фильтров. Их требуется их сделать.
Может статься, что большая часть будет производить одни и те же действия с фильтрами. Поэтому предлагаю вам кроме онного, сделать определенный список самых применяемых фильтров с описанием, что эти фильтры могут делать. Но так, чтоб такой список реально упрощал работу.
Итак, еще одно предложение.
У меня десяток сайтов в Метрики. Часто я захожу посмотреть количество траффика, если я вижу на каком-нибудь сайте увеличение количества траффа, то я обычно захожу в поисковые фразу, после этого я перехожу к статистике другого сайта и вот тут при переходе к другому сайту открывается тоже поисковые фразы, а мне это не нужно. Это очень бесит, приходится переходить опять в раздел "посещаемость".
Так вот, почему не сделать в настройках, что можно было либо отключать сохраниние разделов. Кому-то удобней так, а меня это ужасно раздрожает.
На моем рабочем сайте стоят три счетчика - просто ставили по мере появления сервисов.
Mail.ru
Google Analytics
Метрика
Метрика показывает статистику на по меньшей мере на 1000 хостов больше, чем майл и гугл аналитикс.
Причем не разово, а перманентно,
Поясните причину, пожалуйста.
У пользователей Метрики появилась возможность просматривать динамику изменений показателей за выбранный период. Теперь существуют следующие графические представления отчетов: "круговая диаграмма", "линии", "области с накоплением" и "процентная диаграмма".
Яндекс.Метрика для AJAX и Flash-сайтов.
Не пора ли выдать пользователям "Метрики" счетчики для сайтов, аналоги которых выдают иные системы подсчета посетителей?