Здравствуйте! Сделайте, пожалуйста, метрику для клуба.
сентябрь 2009
4 сентября 2009, 19:03
21 сентября 2009, 16:44
Помогите разобраться.
22 сентября 2009, 11:48
23 сентября 2009, 13:22
23 сентября 2009, 15:32
Мне очень нравится Метрика. Нехватает такой фичи. Если есть много сайтов, то часто заходишь и смотришь посещаемость. Так вот это очень неудобно открывать каждый сайт по отдельности. Было бы здорово если можно было выводить по одному парметру (например посещаемость) сразу много сайтов.
25 сентября 2009, 11:53
Нельзя ли сделать, что метрика показывала количество проиндексированных страниц яндексом?
29 сентября 2009, 13:36
Было бы здорово если при просмотре данных отчета "источники-поисковые фразы" рядом показывались позиция в поисковой выдаче. Пусть хотя бы только Яндекса и текущего региона.