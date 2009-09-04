Клуб Яндекс.Метрики

сентябрь 2009
Метрика для клуба
Галина Алексеевна
4 сентября 2009, 19:03

Здравствуйте! Сделайте, пожалуйста, метрику для клуба.

7 комментариев
метрика для клуба,предложения
Я новичок ,кто поможет разобраться .Как ставить Счётчики на другие сайты.
ANDRE-SVET
21 сентября 2009, 16:44

Помогите разобраться.

2 комментария
Просмотр метрики третьими лицами
columbow
22 сентября 2009, 11:48
Прочитал материалы Клуба, но так и не понял: есть ли сейчас возможность дать доступ клиенту к статистике одного конкретного счетчика на Метрике? Было бы очень удобно показать статистику, не давая реквизитов своей почты и других яндекс-сервисов... Может это уже есть, но я просто не знаю где? В крайнем случае, можно было бы даже обязать клиента иметь свой аккаунт на Яндксе... и каким-то образом делегировать права именно этому аккаунту.
3 комментария
вопрос,открытая статистика,предложения
Заголовок не указан
НикК
23 сентября 2009, 13:22
Есть ли выборка самых "отказных" страниц?
4 комментария
Небольшое предложения
Юрий
23 сентября 2009, 15:32

Мне очень нравится Метрика. Нехватает такой фичи. Если есть много сайтов, то часто заходишь и смотришь посещаемость. Так вот это очень неудобно открывать каждый сайт по отдельности. Было бы здорово если можно было выводить по одному парметру (например посещаемость) сразу много сайтов.

7 комментариев
предложение,несколько отчетов сразу,пожелание
Еще одно предложение — проиндексированные страницы
Юрий
25 сентября 2009, 11:53

Нельзя ли сделать, что метрика показывала количество проиндексированных страниц яндексом?

предложение,индексация
Еще предложение — позиция в выдаче
Юрий
29 сентября 2009, 13:36

Было бы здорово если при просмотре данных отчета "источники-поисковые фразы" рядом показывались позиция в поисковой выдаче. Пусть хотя бы только Яндекса и текущего региона.

6 комментариев
предложение,позиция в выдаче