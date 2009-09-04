c olumbow

Прочитал материалы Клуба, но так и не понял: есть ли сейчас возможность дать доступ клиенту к статистике одного конкретного счетчика на Метрике? Было бы очень удобно показать статистику, не давая реквизитов своей почты и других яндекс-сервисов... Может это уже есть, но я просто не знаю где? В крайнем случае, можно было бы даже обязать клиента иметь свой аккаунт на Яндксе... и каким-то образом делегировать права именно этому аккаунту.