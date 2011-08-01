Хорошая новость для владельцев AJAX-сайтов — сайтов, на которых загрузка динамического контента происходит без перезагрузки страницы. Мы внедрили поддержку AJAX-запросов в код счётчика Метрики.

Владельцы сайтов, построенных на AJAX, теперь могут устанавливать на сайт счётчик Метрики, минуя настройку передачи хитов для корректного подсчёта статистики. Достаточно отметить пункт «Отслеживание хеша в адресной строке» на странице с настройками счётчика и установить полученный код на сайт.

С новым кодом при смене хеша (#) в адресной строке (например, http://music.yandex.ru/#!/artist/102154) в Яндекс.Метрику автоматически будут поступать данные о просмотре страницы, хотя сама страница при этом не перезагружалась, на ней лишь обновилась часть URL после хеша.

Помимо прочего, нововведение позволит корректно подсвечивать карту ссылок на AJAX-сайтах, учитывая при раскраске хеш (#) в URL.

Если на вашем сайте уже установлены специальные настройки передачи хитов yaCounterXXX.hit(...), обновлять счётчик Метрики не нужно — иначе данные начнут дублироваться. При текущих настройках вы будете получать корректные данные статистики.