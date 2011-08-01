Здравствуйте!
Искал в виджетах - виджет метрики и не нашел - скажите планируеться ли его создание?
Здравствуйте!
Привет,
Не подскажите, как можно получить данные с прогнозом, которые отображаются на главной старнице счетчика?
Смотрел в документации и не смог найти. Если в API этого нет, то не подскажете как этот прогноз считается.
Спасибо.
Добрый день уважаемые.
Есть у меня сайт в котором навигация сделана с помощью анкоров, т.е. пользователь кликает по http://site.ru/#page1 и ему показывается слой на весь экран с нужным контентом. Т.е. весь сайт на самом деле это одна страница, но в ней есть несколько слоев, которые в зависимости от анкора показываются.
Так вот, внимание вопрос
Как заставить Яндекс.метрику учитывать переходы по этим анкорам?
В Яндекс.Метрике появилась новая функция – расчёт отложенной конверсии.
Традиционно конверсия (отношение пользователей, достигших цели, к общему количеству посетителей сайта) считается для того источника перехода на сайт, который привёл к достижению цели.
Такой подсчет не всегда корректен. Например, обычно посетители интернет-магазинов оформляют заказ не сразу же, а подумав несколько дней, сравнив цены и товары с предложениями конкурентов. И когда они совершают покупку, источник перехода отличается от того, с которого пользователь пришел изначально.
Поэтому теперь наравне с традиционной (прямой) конверсией в отчетах Метрики будет отображаться и отложенная конверсия, которая рассчитывается по источнику трафика, приведшего посетителя на сайт в первый раз.
Отложенная конверсия важна для сайтов, на которых посетители не совершают покупок спонтанно. Она позволяет определить, какой отложенный спрос формируют те или иные источники трафика.
В интерфейсе это выглядит следующим образом: в целевом отчете рядом со столбцом «Конверсия» отображается столбец «Отложенная конверсия». Вам ничего не нужно настраивать: данные для отложенной конверсии рассчитывались в течение последних двух недель и сейчас доступны в вашем интерфейсе.
В настоящее время отложенная конверсия отображается в трех отчетах: Источники — Сводка, Источники — Поисковые системы, Источники - Рекламные системы. Скоро новый показатель конверсии появится и в других отчетах.
Технические подробности:
- Если пользователь не был на сайте более 30 дней, то информация об изначальном источнике трафика удаляется.
- Если пользователь никогда не был на сайте и достиг цели в первом же визите, достижение цели учитывается только в прямой конверсии. В отложенной конверсии учитываются лишь достижения цели при повторном визите пользователя на сайт.
Хорошая новость для владельцев AJAX-сайтов — сайтов, на которых загрузка динамического контента происходит без перезагрузки страницы. Мы внедрили поддержку AJAX-запросов в код счётчика Метрики.
Владельцы сайтов, построенных на AJAX, теперь могут устанавливать на сайт счётчик Метрики, минуя настройку передачи хитов для корректного подсчёта статистики. Достаточно отметить пункт «Отслеживание хеша в адресной строке» на странице с настройками счётчика и установить полученный код на сайт.
С новым кодом при смене хеша (#) в адресной строке (например, http://music.yandex.ru/#!/artist/102154) в Яндекс.Метрику автоматически будут поступать данные о просмотре страницы, хотя сама страница при этом не перезагружалась, на ней лишь обновилась часть URL после хеша.
Помимо прочего, нововведение позволит корректно подсвечивать карту ссылок на AJAX-сайтах, учитывая при раскраске хеш (#) в URL.
Если на вашем сайте уже установлены специальные настройки передачи хитов yaCounterXXX.hit(...), обновлять счётчик Метрики не нужно — иначе данные начнут дублироваться. При текущих настройках вы будете получать корректные данные статистики.
URL страницы, для которой я хочу увидеть тепловую карту, содержит идентификатор пользователя (сайт.com/путь?id=12345)
В параметрах счетчика (Фильтры / Операции) я указал "Вырезать все параметры" из "URL страницы".
Но тепловые карты все равно строятся отдельные:
сайт.com/страница?id=12345&разные=параметры... -- на основе 10 кликов пользователя 12345
сайт.com/страница?id=67890&разные=параметры... -- на основе 20 кликов пользователя 67890
и т.п.
Само собой, толку от таких тепловых карт нету.
Можно ли каким-то образом получить общую тепловую карту для сайт.com/страница?
Мы сделали виджет Метрики, чтобы вы могли быстро посмотреть статистику посещений своего сайта прямо на главной странице Яндекса.
Виджет представляет собой гистограмму, отражающую информацию о посетителях, визитах и просмотрах за последние 7 дней.
Теперь актуальные данные всегда будут у вас под рукой. Просто наведите курсор на интересующий вас день, и перед вами появится всплывающее окно с детализацией статистики.
Виджет Метрики, как и другие виджеты Яндекса, можно установить, пройдя по этой ссылке, или через личные настройки на главной странице.
Вебвизор теперь поддерживает воспроизведение посещений на https-страницах.
Вам ничего не надо специально настраивать. Просто нажмите кнопку "Воспроизвести", и записанные ранее действия на https-страницах будут воспроизведены в плеере.
Добрый день, пытаюсь создать счетчик, токен получен, но при отправке данный получаю в ошибку 400 Bad Request, пробовал другие операции с POST получаю тоже самое:
Код:
$data = array(
'name' => "3234",
'site' => "example",
) ;
$url = 'http://api-metrika.yandex.ru/counters';
$ch = curl_init() ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Expect:', 'Authorization: OAuth '.$this->yandex_access_token, 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded')) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
$return = curl_exec($ch);
Помогите плз. мучаюсь уже неделю
Друзья!
В Яндекс.Маркете есть три основные источника трафика которые интересны:
а) поиск
б) карточки моделей
в) сам маркет
(есть еще РСЯ, но она пока не очень интересна)
можно ли как-то сегментировать данные по этим источникам трафика Маркета, чтобы посчитать конверсию?
Здравствуйте, уважаемые администраторы и пользователи Я.Метрики.
Такой вопрос назрел. Почему-то по воскресеньям цвет шкалы Метрики становится другого цвета - как в будний день.
Добрый день,
Планируется ли поддержка регулярных выражений в значениях цели?
Постоянно повторяется - люди заходят, а на счетчике- ноль. Я так поняла по предыдущим записям, что это не впервые. Разработчики, вы собираетесь это исправлять, или переходить на другой счетчик уже пора?
Мы научили Вебвизор воспроизводить действия посетителей сайта с javascript-элементами.
Использование javascript – хороший способ сделать сайт интересным, запоминающимся и вовлечь посетителей в более активную работу с интерфейсом. Разработке интерактивных элементов нередко уделяется много внимания, ведь именно они чаще всего взаимодействуют с потенциальными клиентами.
Естественно, что владельцам таких сайтов важно знать, насколько эффективна эта коммуникация, все ли понятно и удобно посетителям. Мы предлагаем быстрый и надежный способ это выяснить.
С помощью Вебвизора вы можете проанализировать действия посетителя с выпадающим меню, листающейся фотогалереей, онлайн-калькулятором или всплывающими окнами – словом, с любыми интерактивными javascript-элементами на странице.
Для этого не нужно специально настраивать код счётчика или менять код страниц сайта. Просто нажмите кнопку на странице со списком посещений, и Вебвизор воспроизведет в плеере все действия посетителей с интерактивными элементами.
Пытаюсь настроить мониторинг страницы ошибки 404
Проблема в том, что у неё нет фиксированного адреса, поэтому не получается поймать её через URL содержит
Пытаюсь сделать это через reachGoal таким образом:
- Создал цель Ошибка 404, URL содержит ERROR404
- в код старницы ошибки вставил<script type="text/javascript">yaCounter200107.reachGoal('ERROR404');return true;</script>
- Получаю ошибку
yaCounter200107 is not defined
Как сделать чтобы reachGoal запускался после загрузки кода счетчика?
Проверить можно тут http://www.rusalarm.ru/test-error
Периодически возникает необходимость скачать большой Excel с данными, а они могут быть очень объемными.
Например по одному из моих сайтов отчет "Популярное содержание" за сегодняшний неполный день в XLS это 360КБ - в .zip (winrar, компрессия normal) 55КБ
Предлагаю не генерить лишний трафик и дать возможность в появляющемся окошке выбора формата (кстати большое спасибо за такое богатство выбора) скачивания сделать галочку под .zip-сжатие, которая запоминается в куках.
Привет всем! Подскажите как вставить яндметрику на каждую страницу сайта, если сайт сделан на Joomla!
Добрый день!
Столкнулся с проблемой создания цели через API.
JSON структура отправляемая для обработки (POST http://api-metrika.yandex.ru/counter/<id>/goals):
{
"name":"Test goal",
"type":"url",
"depth":0,
"conditions":[{"type":"co
}
В ответ приходит:
{"errors":[
{"text":"Не указано название цели!","object_id":0,"cod
{"text":"Не указан тип цели!","object_id":0,"cod
]}
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Информер — это небольшой блок на сайте, показывающий количество визитов, посетителей и просмотров сайта на нынешнюю дату. Обычно клик по информеру приводит на страницу с более подробной статистикой.
Теперь пользователи Яндекс.Метрики могут установить на свой сайт новый информер. В нём можно посмотреть расширенную статистику, не переходя в свой профиль Метрики.
Просто кликните по значку информера, и в появившемся окне вы увидите, как изменялись ключевые показатели посещаемости за прошедшую неделю.
Чтобы информер Метрики на вашем сайте показывал расширенные данные, замените код счётчика на новый — его вы найдёте на странице редактирования счётчика.