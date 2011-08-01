Клуб Яндекс.Метрики

август 2011
Виджет метрики - когда будет?
Леонид Евтушенко
1 августа 2011, 18:01

Здравствуйте!
Искал в виджетах  - виджет метрики и не нашел - скажите планируеться ли его создание?

2 комментария
Яндекс.Метрика
Получить прогноз при помощи Метрика API
yurykorolev
1 августа 2011, 18:02

Привет,

Не подскажите, как можно получить данные с прогнозом, которые отображаются на главной старнице счетчика

Смотрел в документации и не смог найти. Если в API этого нет, то не подскажете как этот прогноз считается.

Спасибо.

2 комментария
Статистика по анкорам
Юрий Васильев
3 августа 2011, 12:14

Добрый день уважаемые. 

Есть у меня сайт в котором навигация сделана с помощью анкоров, т.е. пользователь кликает по http://site.ru/#page1 и ему показывается слой на весь экран с нужным контентом. Т.е. весь сайт на самом деле это одна страница, но в ней есть несколько слоев, которые в зависимости от анкора показываются.

Так вот, внимание вопрос

Как заставить Яндекс.метрику учитывать переходы по этим анкорам?

4 комментария
Поддержка AJAX-сайтов — теперь на уровне кода счётчика
astibuag
3 августа 2011, 13:30

Хорошая новость для владельцев AJAX-сайтов — сайтов, на которых загрузка динамического контента происходит без перезагрузки страницы. Мы внедрили поддержку AJAX-запросов в код счётчика Метрики.

Владельцы сайтов, построенных на AJAX, теперь могут устанавливать на сайт счётчик Метрики, минуя настройку передачи хитов для корректного подсчёта статистики. Достаточно отметить пункт «Отслеживание хеша в адресной строке» на странице с настройками счётчика и установить полученный код на сайт.

С новым кодом при смене хеша (#) в адресной строке (например, http://music.yandex.ru/#!/artist/102154) в Яндекс.Метрику автоматически будут поступать данные о просмотре страницы, хотя сама страница при этом не перезагружалась, на ней лишь обновилась часть URL после хеша.

Помимо прочего, нововведение позволит корректно подсвечивать карту ссылок на AJAX-сайтах, учитывая при раскраске хеш (#) в URL.

Если на вашем сайте уже установлены специальные настройки передачи хитов yaCounterXXX.hit(...), обновлять счётчик Метрики не нужно — иначе данные начнут дублироваться. При текущих настройках вы будете получать корректные данные статистики.

11 комментариев
AJAX,Яндекс.Метрика,новости
Как НЕ учитывать параметры URL в тепловых картах
stafedo
3 августа 2011, 13:42

URL страницы, для которой я хочу увидеть тепловую карту, содержит идентификатор пользователя (сайт.com/путь?id=12345)

 

В параметрах счетчика (Фильтры / Операции) я указал "Вырезать все параметры" из "URL страницы".

Но тепловые карты все равно строятся отдельные:

сайт.com/страница?id=12345&разные=параметры...  -- на основе 10 кликов пользователя 12345
сайт.com/страница?id=67890&разные=параметры... -- на основе 20 кликов пользователя 67890
и т.п.

Само собой, толку от таких тепловых карт нету.

Можно ли каким-то образом получить общую тепловую карту для сайт.com/страница?

 

1 комментарий
Виджет Метрики
astibuag
4 августа 2011, 13:38

Мы сделали виджет Метрики, чтобы вы могли быстро посмотреть статистику посещений своего сайта прямо на главной странице Яндекса.

Виджет представляет собой гистограмму, отражающую информацию о посетителях, визитах и просмотрах за последние 7 дней.

Теперь актуальные данные всегда будут у вас под рукой. Просто наведите курсор на интересующий вас день, и перед вами появится всплывающее окно с детализацией статистики.



Виджет Метрики, как и другие виджеты Яндекса, можно установить, пройдя по этой ссылке, или через личные настройки на главной странице.

29 комментариев
виджет,Яндекс.Метрика,новости
Вебвизор: поддержка https
astibuag
8 августа 2011, 12:26

Вебвизор теперь поддерживает воспроизведение посещений на https-страницах.

Вам ничего не надо специально настраивать. Просто нажмите кнопку "Воспроизвести", и записанные ранее действия на https-страницах будут воспроизведены в плеере.

18 комментариев
Вебвизор,https,новости
Api создание нового счетчика
greenxd
8 августа 2011, 22:14

Добрый день, пытаюсь создать счетчик, токен получен, но при отправке данный получаю в ошибку 400 Bad Request, пробовал другие операции с POST получаю тоже самое:

Код:

$data = array(

'name' => "3234",

'site' => "example",

) ;

       

$url = 'http://api-metrika.yandex.ru/counters';

$ch = curl_init() ;

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Expect:', 'Authorization: OAuth '.$this->yandex_access_token, 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded')) ;

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

$return = curl_exec($ch);

 

Помогите плз. мучаюсь уже неделю

2 комментария
Конверсия с Яндекс.Маркета, как посчтитать?
kolizey-org
8 августа 2011, 22:14

Друзья!

В Яндекс.Маркете есть три основные источника трафика которые интересны:

а) поиск

б) карточки моделей

в) сам маркет

(есть еще РСЯ, но она пока не очень интересна)

можно ли как-то сегментировать данные по этим источникам трафика Маркета, чтобы посчитать конверсию?

4 комментария
Воскресенье отображается как понедельник на графиках
Александр В.
8 августа 2011, 22:19

Здравствуйте, уважаемые администраторы и пользователи Я.Метрики.

Такой вопрос назрел. Почему-то по воскресеньям цвет шкалы Метрики становится другого цвета - как в будний день.

2 комментария
Регулярные выражения в целях
CrazyLH
8 августа 2011, 22:23

Добрый день,

 

Планируется ли поддержка регулярных выражений в значениях цели?

3 комментария
цели,вопрос,метрика
Когда исчезнет глюк с нулевым посещением??
galinaalshabah
8 августа 2011, 22:23

Постоянно повторяется - люди заходят, а на счетчике- ноль. Я так поняла по предыдущим записям, что это не впервые. Разработчики, вы собираетесь это исправлять, или переходить на другой счетчик уже пора?

8 комментариев
Группировка по неделям и месяцам на главной
Макс
8 августа 2011, 22:24

очень не хватает этой функции т.к. за большой период данные вообще нечитаемые получаются


2 комментария
интерфейс,предложение,отчеты
Вебвизор показывает работу с javascript-элементами
astibuag
12 августа 2011, 12:30

Мы научили Вебвизор воспроизводить действия посетителей сайта с javascript-элементами.

Использование javascript – хороший способ сделать сайт интересным, запоминающимся и вовлечь посетителей в более активную работу с интерфейсом. Разработке интерактивных элементов нередко уделяется много внимания, ведь именно они чаще всего взаимодействуют с потенциальными клиентами.

Естественно, что владельцам таких сайтов важно знать, насколько эффективна эта коммуникация, все ли понятно и удобно посетителям. Мы предлагаем быстрый и надежный  способ это выяснить.

С помощью Вебвизора вы можете проанализировать действия посетителя с выпадающим меню, листающейся фотогалереей, онлайн-калькулятором или всплывающими окнами – словом, с любыми интерактивными javascript-элементами на странице.

Для этого не нужно  специально настраивать код счётчика или менять код страниц сайта. Просто нажмите кнопку Воспроизвести посещение на странице со списком посещений, и Вебвизор воспроизведет в плеере все действия посетителей с интерактивными элементами.

22 комментария
Вебвизор,javascript,Яндекс.Метрика,новости
reachGoal в коде страницы
Макс
12 августа 2011, 14:43

Пытаюсь настроить мониторинг страницы ошибки 404

Проблема в том, что у неё нет фиксированного адреса, поэтому не получается поймать её через URL содержит

Пытаюсь сделать это через reachGoal таким образом:

 

  1. Создал цель Ошибка 404, URL содержит ERROR404
  2. в код старницы ошибки вставил
    <script type="text/javascript">
    yaCounter200107.reachGoal('ERROR404');
    return true;
    </script>
  3. Получаю ошибку
    yaCounter200107 is not defined

Как сделать чтобы reachGoal запускался после загрузки кода счетчика?

Проверить можно тут http://www.rusalarm.ru/test-error

10 комментариев
вопрос,reachGoal
Сжатие отчетов при экспорте в файл
Макс
12 августа 2011, 18:51

Периодически возникает необходимость скачать большой Excel с данными, а они могут быть очень объемными.

Например по одному из моих сайтов отчет "Популярное содержание" за сегодняшний неполный день в XLS это 360КБ - в .zip (winrar, компрессия normal) 55КБ

Предлагаю не генерить лишний трафик и дать возможность в появляющемся окошке выбора формата (кстати большое спасибо за такое богатство выбора) скачивания сделать галочку под .zip-сжатие, которая запоминается в куках.

предложение,экспорт
ЯндексМетрика и Joomla!
dresskate
14 августа 2011, 11:32

Привет всем! Подскажите как вставить яндметрику на каждую страницу сайта, если сайт сделан на Joomla!

17 комментариев
Ошибки при создании цели через API
Удалённый пользователь
15 августа 2011, 18:22

Добрый день!

Столкнулся с проблемой создания цели через API.

JSON структура отправляемая для обработки (POST http://api-metrika.yandex.ru/counter/<id>/goals):

{

"name":"Test goal",

"type":"url",

"depth":0,

"conditions":[{"type":"contain","url":"\/ya_metrika\/<id>\/show"}]

}

В ответ приходит:

{"errors":[

{"text":"Не указано название цели!","object_id":0,"code":"ERR_GOAL_NAME_EMPTY"},

{"text":"Не указан тип цели!","object_id":0,"code":"ERR_GOAL_TYPE_EMPTY"}

]}

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

2 комментария
Подробная статистика — прямо на сайте
astibuag
17 августа 2011, 10:27

Информер — это небольшой блок на сайте, показывающий количество визитов, посетителей и просмотров сайта на нынешнюю дату. Обычно клик по информеру приводит на страницу с более подробной статистикой.

Теперь пользователи Яндекс.Метрики могут установить на свой сайт новый информер. В нём можно посмотреть расширенную статистику, не переходя в свой профиль Метрики.

Просто кликните по значку информера, и в появившемся окне вы увидите, как изменялись ключевые показатели посещаемости за прошедшую неделю.

Чтобы информер Метрики на вашем сайте показывал расширенные данные, замените код счётчика на новый — его вы найдёте на странице редактирования счётчика.

43 комментария
информер,Яндекс.Метрика,новости
Глючит тепловая карта кликов
залупа
18 августа 2011, 14:18

Вместо нормальной карты отображаются карта и сам сайт! При чём карта наложена на сайт.

З. Ы. Ось - Ubuntu Linux. Может, дело в этом?

8 комментариев