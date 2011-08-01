В Яндекс.Метрике появилась новая функция – расчёт отложенной конверсии.

Традиционно конверсия (отношение пользователей, достигших цели, к общему количеству посетителей сайта) считается для того источника перехода на сайт, который привёл к достижению цели.

Такой подсчет не всегда корректен. Например, обычно посетители интернет-магазинов оформляют заказ не сразу же, а подумав несколько дней, сравнив цены и товары с предложениями конкурентов. И когда они совершают покупку, источник перехода отличается от того, с которого пользователь пришел изначально.

Поэтому теперь наравне с традиционной (прямой) конверсией в отчетах Метрики будет отображаться и отложенная конверсия, которая рассчитывается по источнику трафика, приведшего посетителя на сайт в первый раз.

Отложенная конверсия важна для сайтов, на которых посетители не совершают покупок спонтанно. Она позволяет определить, какой отложенный спрос формируют те или иные источники трафика.

В интерфейсе это выглядит следующим образом: в целевом отчете рядом со столбцом «Конверсия» отображается столбец «Отложенная конверсия». Вам ничего не нужно настраивать: данные для отложенной конверсии рассчитывались в течение последних двух недель и сейчас доступны в вашем интерфейсе.

В настоящее время отложенная конверсия отображается в трех отчетах: Источники — Сводка, Источники — Поисковые системы, Источники - Рекламные системы. Скоро новый показатель конверсии появится и в других отчетах.

Технические подробности: