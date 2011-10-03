Клуб Яндекс.Метрики

октябрь 2011
Когда будет возможность сохранения отчётов в формате PDF?
gaudeamus-omskcity
3 октября 2011, 12:47
Весьма пробельное место в конкурентоспособности сервиса: невозможно клиенту отправить читабельный приличный отчёт. В этом отношении Google Analytics, хоть и как архаично-устаревший инструмент, но имеющий эту фичу, заметно выигрывает. Один вопрос: КОГДА?
3 комментария
вопрос,метрика,предложение,Яндекс.Метрика,отчеты
Увеличение конверсии, работа с Вебвизором
Дмитрий Лукьян
3 октября 2011, 12:48

Предлогаю обменяться опытом о том, что делает пользователь в интернете. 

Как определить что ему нужно по ренвному движению мышки, это же по сути банальная психология которой на мой взгляд сейчас нужно отвести огромное значение. 

1 комментарий
вопрос,опыт,Вебвизор,Яндекс.Метрика,метрика
Учет заказов с Яндекс.Маркета
andark-zone
4 октября 2011, 14:12

Возник такой вопрос. Мы добавили прайс лист нашей продукции в Яндекс.Маркет и начали работать.

В Маркете мы можем отследить клики по конкретным товарам и расходы по ним. В Метрике мы можем отслеживать заказы по источнику Рекламные компании - Яндекс.Маркет. Но возникает проблема что мы не можем отслеживать какие именно товарные позиции заказывают и соответственно регулировать ставки по ним.

В помощи нашли что нужно Метрике передавать параметры Интернет магазинов.

<script type="text/javascript">

var yaParams = {/*Здесь состав заказа*/};

</script>

Но у нас очень часто посетители заказывают несколько одинаковых товаров. Какой вариант будет более корректен для учета количества одинаковых товаров в заказе?


Вариант 1:


{

id: "123",
 
name: "Товар 1",

price: "999"

},

{

id: "123",
 
name: "Товар 1",

price: "999"

},


Вариант 2:


{

id: "123",
 
name: "Товар1 (2 шт.)",

price: "1998"
 
},

 

 

1 комментарий
Учет заказов с Маркета
использования api для вывода количества посещений страницы
abre
5 октября 2011, 15:28

Здравствуйте.

Есть ли возможность при помощи API метрики выводить данные об общем количестве просмотров за все время для конкретной сраницы сайта?

5 комментариев
Отчет по внутренним переходам
Дмитрий
5 октября 2011, 15:28
Здравствуйте.

Возникла необходимость проанализировать переходы на страницу контактов (такая общая цель задана для сайта) с карточки товара. НО на саму карточку товара мы попадаем по внутреннему переходу сайта - для создания данного отчета не нашел такой параметр. Может плохо искал?

Суть такая - в разделе существует 30 товаров, точка входа - главная страница раздела (на нее ведется реклама). Далее предполагается, что посетитель переходит на выбранный товар и с товара смотрит страницу контактов. Необходимо посчитать для каждого из 30 товаров - сколько раз был осуществлен переход на страницу "контакты".

3 комментария
отчеты
Принудительно сделать успешную цель через API
magneticone
5 октября 2011, 15:29

 

Возможно ли в Яндекс Метрике через API отправить принудительно сигнал, что определенная цель была достигнута?

В моих интернет-магазинах специфика построена так, что успешная покупка производится на совершенно постороннем ресурсе и в php-файле, поэтому JavaScript здесь не подойдет.

 

В Google Analytics мы сделали это очень просто - в их API можно принудительно отправить сигнал успешной цели определенной страницы, вот пример их кода: $ ga_api-> send_gaPage ('/ successful_payment.html');

 

Как я могу Яндекс.Метрике с помощью API отправить подобный сигнал?

 

4 комментария
Помогите правильно составить цели
Булат Сайфутдинов
5 октября 2011, 15:36

Добрый всем день!

Хотел применить у себя в магазине вот этот способ просмотра источников заказов.

Нужно создать 2 цели:

 

  1. страница посещения корзины 
  2. страница подтверждения заказ
У меня же корзина вызывается через ajax. А "страница подтверждения заказа" это одна и та же страница. Т.е. в ней есть корзина, есть форма куда покупатель вводит свои данные и нажимает кнопку "подтвердить". После чего он никуда не уходит, а форма передает данные на эту же страницу. 
Т.е. в order.php он вводит свои данные, после чего данные передаются туда же в order.php и ему показывается сообщение либо об ошибке, либо об успешном заказе. 
Как быть?
Спасибо!

 

 

 

3 комментария
цели,вопрос,отчеты
Доступ к отчетам конструктора через API
Alexander Kovalev
6 октября 2011, 13:31

А есть ли возможность получать через API данные из своих отчетов, созданных через конструктор?

В документации такого не удалось найти.

Кто сталкивался с такой же задачей?

19 комментариев
вопрос,метрика,API,конструктор,отчеты
Кнопка Яндекс.Метрика в Яндекс.Баре
sergey.bizikin
7 октября 2011, 20:18


С помощью кнопки, вы сможете оперативно получать информацию о посещаемости ваших сайтов: вы узнаете о количестве уникальных посетителей, числе визитов и количестве просмотренных страниц. Кроме этого, если вы добавили ваш сайт в Яндекс.Вебмастер, кнопка уведомит вас о количестве проиндексированных страниц, тИЦ вашего сайта.
Так же кнопка проинформирует вас если на вашем сайте будет обнаружено вредоносное ПО.

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3 комментария
Яндекс.Бар,Яндекс.Метрика
Цель - utm метка
andrew-murray
10 октября 2011, 14:18

Подскажите, можно ли в качестве цели задать переходы на сайт по ссылкам с фиксированной utm меткой?
Т.е. ссылок более 10 (переменные), но приставленный "хвост" в виде utm-метки везде одинаковый (константа)?
Нужна ваша помощь!

1 комментарий
utm
Отчёт «Демография» с новой технологией Крипта
astibuag
10 октября 2011, 16:41

С этой недели Яндекс.Метрика начала использовать технологию Крипта для построения отчёта «Демография».

Это значит, что теперь в отчёте пол и возраст посетителей вашего сайта определяются, исходя из их поведения в интернете, а не из регистрационных данных.

Чтобы отнести посетителя сайта к одной из возрастных групп и определить его пол, система анализирует порядка 300 факторов его поведения. Полнота данных в отчёте вырастет вдвое, и вы получите достоверную информацию о поле и возрасте большинства посетителей своего сайта.

12 комментариев
новости,демография,Яндекс.Метрика,отчеты
Отчеты по заказам в магазинах на ShopCMS
shistka
11 октября 2011, 16:54
Здравствуйте! Помогите пожалуйста настроить метрику в магазине, для получения подобных отчетов

http://help.yandex.ru/metrika/?id=1115036

Помощь прочитал, но не совсем понял. Если кто делал на ShopCms напишите пожалуйста
вопрос,shopcms,метрика,цели,Яндекс.Метрика,отчеты
Метрика и Гугл адвордс
Еж
11 октября 2011, 16:58

Решили попробовать гугд адвордс.
Смотрю метрику т.к. это любимый инструмент, а там написано просто колличество посетителей, а хотелось бы еще и смотреть рекламные фразы, по которым перешли на сайт. как это можно реализовать?

11 комментариев
Счетчик для домена РФ
Лингвинити
17 октября 2011, 17:45

Подскажите, у меня основной домен http://lingvinty.ru. Я вдовесок зарегистрировал http://ЯзыкБезГраниц.рф и с него сделал редирект. На основном домене стоит метрика, но хотелось бы видеть, заходит ли кто через РФ, соответственно, нужно установить счетчик на сайт. Но сайта ведь нет... 

Как решить проблему? 

1 комментарий
Данные о количестве поелившихся
Антон Тараев
17 октября 2011, 17:46

Эсть ли возможность получения данных по API о количестве поделившихся? в метрике такие отчеты присутствуют!

5 комментариев
Обновление модуля Yandex.Metrics для Drupal
konstantin.komelin
17 октября 2011, 17:47

Здравствуйте! Меня зовут Константин. Я являюсь разработчиком модуля Yandex.Metrics для CMS Drupal.


Рад сообщить об обновлении модуля, в котором исправлено несколько ошибок и добавлено несколько новых возможностей.

Подробнее об изменениях можно прочитать на моем сайте.
Скачать свежие версии модуля можно на странице проекта на Drupal.org.


Прошу тестировать и оставлять комментарии.

11 комментариев
Drupal Yandex.Metrics,Yandex.Metrics модуль,Яндекс.Метрика
Как установить код счётчика в клубе
Ирина
17 октября 2011, 17:51
Мой клуб - http://clubs.ya.ru/4611686018427446905/.
Код счетчика стоит в приветствии, также пробовала создавать отдельную тему, но в яндекс метрике, там где список всех моих счётчиков в статусе проверки кода счётчика указано, что код счётчика не установлен на главной странице. Как мне установить счётчик в клубе, чтобы все работало хорошо, и чтобы он всегда был виден на главной странице?
23 комментария
код счётчика
Карта кликов в клубах Яндекса
www-MaxVerona-ru
17 октября 2011, 17:54

Почему-то не включается сбор статистики для "карты кликов" в клубах на Яндексе.

В настройках метрики клуба галочка отмечена, а статистика все-равно не собирается.

В чем причина?

Данная проблема наблюдается во всех клубах на clubs.ya.ru.

47 комментариев
вопрос
Я.Метрика и Krible
Зиминов Георгий
17 октября 2011, 18:02

Здравствуйте!

Нужно в качестве Цели поставить общение через систему Krible. (krible.ru)

Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать.

 

Спасибо!

3 комментария
цели,krible,Яндекс.Метрика
«Целевой звонок» в Новосибирске
sergey.bizikin
18 октября 2011, 17:58

С сегодняшнего дня рекламодателям из Новосибирска доступна услуга «Целевой звонок». Теперь и они смогут посчитать, сколько звонков поступает от клиентов, пришедших по контекстной рекламе на Яндексе.

Работа с «Целевым звонком» в сочетании со статистикой заказов на сайте позволяет получить целостную картину того, сколько клиентов приходит по рекламе в Яндекс.Директе и на Яндекс.Маркете, а значит, точнее оценить эффективность расходов. Рекламодатель также может использовать отчеты по звонкам, чтобы наладить бизнес-процессы. Например, выбрать оптимальные часы работы отдела продаж.

Условия подключения и работы «Целевого звонка» в Новосибирске просты. Для учета звонков пользователям Метрики с новосибирским телефонами (код 383) и средним месячным бюджетом на рекламу за последние три месяца более 6000 рублей выделяется специальный номер. Его могут видеть только посетители сайта, пришедшие по объявлениям из Яндекс.Директа и Яндекс.Маркета. Статистику звонков можно будет просматривать в отчетах Метрики.

Мы планируем в скором времени предложить услугу «Целевой звонок» и другим региональным рекламодателям. Подробности о подключении и работе инструмента можно узнать в разделе Помощи.

1 комментарий