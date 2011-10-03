Возник такой вопрос. Мы добавили прайс лист нашей продукции в Яндекс.Маркет и начали работать.

В Маркете мы можем отследить клики по конкретным товарам и расходы по ним. В Метрике мы можем отслеживать заказы по источнику Рекламные компании - Яндекс.Маркет. Но возникает проблема что мы не можем отслеживать какие именно товарные позиции заказывают и соответственно регулировать ставки по ним.

В помощи нашли что нужно Метрике передавать параметры Интернет магазинов.

<script type="text/javascript">

var yaParams = {/*Здесь состав заказа*/};

</script>

Но у нас очень часто посетители заказывают несколько одинаковых товаров. Какой вариант будет более корректен для учета количества одинаковых товаров в заказе?





Вариант 1:

{



id: "123",



name: "Товар 1",



price: "999"



},



{



id: "123",



name: "Товар 1",



price: "999"



},

Вариант 2:

{



id: "123",



name: "Товар1 (2 шт.)",



price: "1998"



},