Предлогаю обменяться опытом о том, что делает пользователь в интернете.
Как определить что ему нужно по ренвному движению мышки, это же по сути банальная психология которой на мой взгляд сейчас нужно отвести огромное значение.
Возник такой вопрос. Мы добавили прайс лист нашей продукции в Яндекс.Маркет и начали работать.
В Маркете мы можем отследить клики по конкретным товарам и расходы по ним. В Метрике мы можем отслеживать заказы по источнику Рекламные компании - Яндекс.Маркет. Но возникает проблема что мы не можем отслеживать какие именно товарные позиции заказывают и соответственно регулировать ставки по ним.
В помощи нашли что нужно Метрике передавать параметры Интернет магазинов.
<script type="text/javascript">
var yaParams = {/*Здесь состав заказа*/};
</script>
Но у
нас очень часто посетители заказывают несколько одинаковых товаров. Какой вариант будет более корректен для учета количества одинаковых товаров в заказе?
Вариант 1:
{
id: "123",
name: "Товар 1",
price: "999"
},
{
id: "123",
name: "Товар 1",
price: "999"
},
Вариант 2:
{
id: "123",
name: "Товар1 (2 шт.)",
price: "1998"
},
Здравствуйте.
Есть ли возможность при помощи API метрики выводить данные об общем количестве просмотров за все время для конкретной сраницы сайта?
Возникла необходимость проанализировать переходы на страницу контактов (такая общая цель задана для сайта) с карточки товара. НО на саму карточку товара мы попадаем по внутреннему переходу сайта - для создания данного отчета не нашел такой параметр. Может плохо искал?
Суть такая - в разделе существует 30 товаров, точка входа - главная страница раздела (на нее ведется реклама). Далее предполагается, что посетитель переходит на выбранный товар и с товара смотрит страницу контактов. Необходимо посчитать для каждого из 30 товаров - сколько раз был осуществлен переход на страницу "контакты".
Возможно ли в Яндекс Метрике через API отправить принудительно сигнал, что определенная цель была достигнута?
В моих интернет-магазинах специфика построена так, что успешная покупка производится на совершенно постороннем ресурсе и в php-файле, поэтому JavaScript здесь не подойдет.
В Google Analytics мы сделали это очень просто - в их API можно принудительно отправить сигнал успешной цели определенной страницы, вот пример их кода: $ ga_api-> send_gaPage ('/ successful_payment.html');
Как я могу Яндекс.Метрике с помощью API отправить подобный сигнал?
Добрый всем день!
Хотел применить у себя в магазине вот этот способ просмотра источников заказов.
Нужно создать 2 цели:
- страница посещения корзины
- страница подтверждения заказ
А есть ли возможность получать через API данные из своих отчетов, созданных через конструктор?
В документации такого не удалось найти.
Кто сталкивался с такой же задачей?
С помощью кнопки, вы сможете оперативно получать информацию о посещаемости ваших сайтов: вы узнаете о количестве уникальных посетителей, числе визитов и количестве просмотренных страниц. Кроме этого, если вы добавили ваш сайт в Яндекс.Вебмастер, кнопка уведомит вас о количестве проиндексированных страниц, тИЦ вашего сайта.
Так же кнопка проинформирует вас если на вашем сайте будет обнаружено вредоносное ПО.
Подскажите, можно ли в качестве цели задать переходы на сайт по ссылкам с фиксированной utm меткой?
Т.е. ссылок более 10 (переменные), но приставленный "хвост" в виде utm-метки везде одинаковый (константа)?
Нужна ваша помощь!
С этой недели Яндекс.Метрика начала использовать технологию Крипта для построения отчёта «Демография».
Это значит, что теперь в отчёте пол и возраст посетителей вашего сайта определяются, исходя из их поведения в интернете, а не из регистрационных данных.
Чтобы отнести посетителя сайта к одной из возрастных групп и определить его пол, система анализирует порядка 300 факторов его поведения. Полнота данных в отчёте вырастет вдвое, и вы получите достоверную информацию о поле и возрасте большинства посетителей своего сайта.
http://help.yandex.ru/metrika/?id=1115036
Помощь прочитал, но не совсем понял. Если кто делал на ShopCms напишите пожалуйста
Решили попробовать гугд адвордс.
Смотрю метрику т.к. это любимый инструмент, а там написано просто колличество посетителей, а хотелось бы еще и смотреть рекламные фразы, по которым перешли на сайт. как это можно реализовать?
Подскажите, у меня основной домен http://lingvinty.ru. Я вдовесок зарегистрировал http://ЯзыкБезГраниц.рф и с него сделал редирект. На основном домене стоит метрика, но хотелось бы видеть, заходит ли кто через РФ, соответственно, нужно установить счетчик на сайт. Но сайта ведь нет...
Как решить проблему?
Эсть ли возможность получения данных по API о количестве поделившихся? в метрике такие отчеты присутствуют!
Здравствуйте! Меня зовут Константин. Я являюсь разработчиком модуля Yandex.Metrics для CMS Drupal.
Рад сообщить об обновлении модуля, в котором исправлено несколько ошибок и добавлено несколько новых возможностей.
Подробнее об изменениях можно прочитать на моем сайте.
Скачать свежие версии модуля можно на странице проекта на Drupal.org.
Прошу тестировать и оставлять комментарии.
Код счетчика стоит в приветствии, также пробовала создавать отдельную тему, но в яндекс метрике, там где список всех моих счётчиков в статусе проверки кода счётчика указано, что код счётчика не установлен на главной странице. Как мне установить счётчик в клубе, чтобы все работало хорошо, и чтобы он всегда был виден на главной странице?
Почему-то не включается сбор статистики для "карты кликов" в клубах на Яндексе.
В настройках метрики клуба галочка отмечена, а статистика все-равно не собирается.
В чем причина?
Данная проблема наблюдается во всех клубах на clubs.ya.ru.
Здравствуйте!
Нужно в качестве Цели поставить общение через систему Krible. (krible.ru)
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать.
Спасибо!
С сегодняшнего дня рекламодателям из Новосибирска доступна услуга «Целевой звонок». Теперь и они смогут посчитать, сколько звонков поступает от клиентов, пришедших по контекстной рекламе на Яндексе.
Работа с «Целевым звонком» в сочетании со статистикой заказов на сайте позволяет получить целостную картину того, сколько клиентов приходит по рекламе в Яндекс.Директе и на Яндекс.Маркете, а значит, точнее оценить эффективность расходов. Рекламодатель также может использовать отчеты по звонкам, чтобы наладить бизнес-процессы. Например, выбрать оптимальные часы работы отдела продаж.
Условия подключения и работы «Целевого звонка» в Новосибирске просты. Для учета звонков пользователям Метрики с новосибирским телефонами (код 383) и средним месячным бюджетом на рекламу за последние три месяца более 6000 рублей выделяется специальный номер. Его могут видеть только посетители сайта, пришедшие по объявлениям из Яндекс.Директа и Яндекс.Маркета. Статистику звонков можно будет просматривать в отчетах Метрики.
Мы планируем в скором времени предложить услугу «Целевой звонок» и другим региональным рекламодателям. Подробности о подключении и работе инструмента можно узнать в разделе Помощи.