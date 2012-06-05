Здравствуйте! Есть такая задача, сайт рекламируется в директе, установлена метрика.

Надо выяснить точно, какой конкретно номер заказа в интернет-магазине ( оформление через корзину) идет с конкретной компании ( или обьявления).

к тому же настроены цели ( оформление покупки)- то есть видно что с директ.яндекса были сделаны заказы, но поскольку компаний несколько ( и в каждой свои обьявления) то непонятно..

например было два заказа- видно что один из одной компании, а другой из другой- не понятно, какой из какой?

строка финальная URL- заверщающая оформление заказа в магазине имеет такой вид

/?ukey=checkout&step=success&orderID=206 ( где 206 номер заказа)

по ней по идее можно было бы определить..но как?

в метрике этого не нашел..

в тот же гугл аналитиксе видно - что например этот номер заказа, это с директа..но он не работает с директом с конкретными обьявами)

думал как-то можно решить через метки openstat, но там черт ногу сломит..не понятно, нет примеров как пользоваться

http://direct.yandex.ru/help/?id=990428

да и тут непонятно http://direct.yandex.ru/help/?id=1119167

к тому же- надо видеть номер заказа, с учетом того что цель засчитывается..и в этом урле есть номер, как уже и писал выше.. /?ukey=checkout&step=success&orderID=206 ( где 206 номер заказа)

как быть? помогите:-)

номер счетчика метрики 13930636

в меню содержание- параметры URL- все эти orderID= показываются..но толку то?