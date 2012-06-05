Используя код ниже не могу добавить фильтр к счётчику:
<?php
function metrika_send($data)
{
$url = 'http://api-metrika.yandex
$ch = curl_init() ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Expect:', 'Authorization: OAuth 000000000000000000000000000000','Accept: application/x-yametrika+json','Content-type: application/x-yametrika+json')) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
return curl_exec($ch);
}
$data = array(
'action' => "include",
'attr' => "url",
'type' => "only_mirrors",
'status' => "active",
'value' => '',
) ;
echo '<textarea name="comment" cols="135" rows="35">';
metrika_send($data);
echo '</textarea>';
exit();
?>
'value' => '', убирал, ничего не меняется и ругается таким образом:
{
"errors" : [
{
"text" : "Не указан тип фильтра!",
"object_id" : 0,
"code" : "ERR_FILTER_ACTION_EMPTY"
},
{
"text" : "Не указано поле фильтра!",
"object_id" : 0,
"code" : "ERR_FILTER_ATTR_EMPTY"
},
{
"text" : "Не указано условие для фильтра!",
"object_id" : 0,
"code" : "ERR_FILTER_TYPE_EMPTY"
},
{
"text" : "Не указано значение фильтра!",
"object_id" : 0,
"code" : "ERR_FILTER_VALUE_EMPTY"
}
]
}
Фильтр с примера тоже не удаётся создать:
action = exclude
attr = uniq_id
type = me
status = active
Сам код рабочий, создаю с помощью него новые счётчики нормально.
У меня подруга в конкурсе участвовала, а сейчас программисты того сайта утверждают, что ее работа вообще не отражалась в яндекс.метрике, т.е. она накрутила голоса. Сайт у них глюканутый ужасно. Есть ли хоть какая-то доля вероятности, что из-за сбоя на сайте ее работа могла не отражаться в статистике яндекс.метрики?
Всем привет.
Мы активно используем HTML5 History API в своих проектах. Метрика конечно же не учитывает данные загруженные через History API как просмотр страницы.
Скажите, как вызываеть событие просмотра страницы самостоятельно? Или как еще подружить Метрику и History API.
Спасибо.
На лендингах сайта используются URL с параметрами
region_id, utm_campaign, utm_source, utm_medium, utm_term, from, _openstat
(т.е. URL выглядит так: http://site.ru/subdomain/
Карта ссылок со всеми указанными параметрами показывает 5 кликов в неделю.
Если из URL удалить параметр from, то на карте кликов для страницы http://site.ru/subdomain/
Почему так? Судя по хелпам метрики все рекламные параметры удаляются и карты кликов для страниц С и БЕЗ from должны совпадать.
В отчете по целям мы добавили отдельный блок с информацией о целевых визитах и конверсиях посетителей, пришедших на сайт повторно. Теперь эта информация стала гораздо нагляднее, и новые данные о вернувшихся посетителях вы можете получить сразу.
Здравствуйте! Есть такая задача, сайт рекламируется в директе, установлена метрика.
Надо выяснить точно, какой конкретно номер заказа в интернет-магазине ( оформление через корзину) идет с конкретной компании ( или обьявления).
к тому же настроены цели ( оформление покупки)- то есть видно что с директ.яндекса были сделаны заказы, но поскольку компаний несколько ( и в каждой свои обьявления) то непонятно..
например было два заказа- видно что один из одной компании, а другой из другой- не понятно, какой из какой?
строка финальная URL- заверщающая оформление заказа в магазине имеет такой вид
/?ukey=checkout&step=success&orderID=206 ( где 206 номер заказа)
по ней по идее можно было бы определить..но как?
в метрике этого не нашел..
в тот же гугл аналитиксе видно - что например этот номер заказа, это с директа..но он не работает с директом с конкретными обьявами)
думал как-то можно решить через метки openstat, но там черт ногу сломит..не понятно, нет примеров как пользоваться
http://direct.yandex.ru/help/?id=990428
да и тут непонятно http://direct.yandex.ru/help/?id=1119167
к тому же- надо видеть номер заказа, с учетом того что цель засчитывается..и в этом урле есть номер, как уже и писал выше.. /?ukey=checkout&step=success&orderID=206 ( где 206 номер заказа)
как быть? помогите:-)
номер счетчика метрики 13930636
в меню содержание- параметры URL- все эти orderID= показываются..но толку то?
РЕШЕНИЕ:
В Метрике появилась возможность отслеживать переходы пользователей из почтовых рассылок в отчете по источникам трафика.
Чтобы переходы пользователей из почтовых рассылок учитывались как отдельный источник трафика, необходимо добавить в ссылки из ваших писем метки utm, openstat или from:
- для метки utm: укажите utm_source=email (или utm_source=e-mail);
- для метки openstat: укажите email в поле «Рекламный сервис» или «Место размещения»;
- для метки from: укажите from=email (или from=e-mail).
Как и статистика по другим источника трафика, данные по переходам из почтовых рассылок отображаются в отчете «Сводка» в группе «Источники». Данные по меткам также доступны в отчете «Метки» в группе «Источники».
У многих тут есть свои любимые хомячки, тематические и другие дорогие для сердца и кошелька сайты, которые вы холите и лелеите.
Т.к. и у нас есть свой хомячок, захотелось нам видеть его жизнь чаще.
Сайт Метрики через телефон совсем не впечатлил и было решено сделать удобный апп.
Взяли API, изучили UI guideline'ы и начали пилить.
Делали днём и ночью, пока ни поняли что можно и в паблик выложить, ведь кому-то также может быть нужно.
Пока что это альфа, в которой можно смотреть сводку о Посещаемости, Источников, Географии, а также менять временной период. На русском и английском.
Хотелось бы получить немного фидбека, который можно отослать прямо из аппа.
Нам интересно что самое важное для вас, какие метрики интересуют, что хотели бы видеть.
Какие отчёты важны, нужны ли custom отчёты. Что удобно, а что нет.
Важно узнать куда двигаться дальше и что именно поставить в приоритеты.
Может интеграцию с Директом и/или Вебмастером.
В ближайших планах сделать нормальный дизайн и добавить Ключевые слова в сводку.
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p.s. Надеюсь никаких правил не нарушил. Апп бесплатный, рекламы в нём нет.
Добрый день. Разработали флеш сервис по тематике сайта. Расчитываем на ее популярность и тем самым увеличение посещаяемости.
Но метрика не видит посетителей этого сервиса.
Мы на главной сделали банер на него. И соответственно для него страничку. Начинаем продвигать ее,но ничего не видим! Ее в стате нету.
С сегодняшнего дня с помощью Вебвизора вместе с действиями посетителей можно записывать содержание страниц, на которых они совершались. Эта функция поможет эффективно анализировать те страницы сайта, контент которых уникален для каждого пользователя.
Например, в интернет-магазине у каждого покупателя своя корзина, а на большинстве сайтов с регистрацией есть отдельные страницы профилей. Раньше при воспроизведении действий пользователей в плеере такая страница либо заполнялась вашими собственными данными, либо система предлагала вам ввести логин и пароль. Теперь же Вебвизор можно настроить таким образом, чтобы активность пользователя записывалась именно в сочетании с тем контентом, который он увидел.
Укажите шаблоны адресов страниц, содержание которых нужно сохранять, в специальном поле в настройках инструмента, и скоро вы сможете посмотреть запись работы посетителей с уникальным контентом.
При этом есть разные варианты взаимодействия Вебвизора со страницами — при выборе вкладки «Текущий html» в качестве контента страницы будет использоваться html, уже находящийся в браузере, а «Отдельная загрузка страницы» позволит использовать в качестве контента html, заново загруженный с адреса этой страницы.
Подробнее о настройках Вебвизора читайте в помощи Яндекс.Метрики.