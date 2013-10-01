Яндексу, как любому разработчику мобильных приложений, интересно и полезно знать своих пользователей. Откуда они, какие у них устройства, какой язык интерфейса предпочитают, какая у них скорость соединения с интернетом и как именно они используют наши приложения.



Мы испробовали много разных аналитических инструментов для изучения аудитории, платных и бесплатных. Одни сообщали нам количество пользователей наших приложений в России. Другие шли чуть дальше — можно было узнать, с каких устройств и какое количество сессий было в Москве. И лишь немногие предоставляли нужные данные в режиме реального времени.



Как правило, на создание сложных аналитических отчётов с помощью этих сервисов уходило много времени и сил. Мы же хотели знать больше, получать информацию здесь и сейчас и делать это без проволочек. Поэтому мы создали свой инструмент для анализа аудитории мобильных приложений.



С 2008 года нам (а с 2009 и всем желающим) помогала Яндекс.Метрика — она измеряла трафик, изучала поведение пользователей и эффективность рекламы на сайтах. Метрика отлично разбирается в статистике, и мы научили её работать не только с вебом, но и с приложениями. Сегодня мы открываем Метрику для приложений для всех разработчиков. Бесплатно.



Метрика для приложений работает с iPhone, Android или Windows Phone. В ней мы объединили всё, что сами хотели бы от инструмента для разработчиков приложений. Прежде всего, понятный интерфейс, в котором нет ничего лишнего, — всего за несколько кликов вы можете найти ответ на любой вопрос об аудитории ваших приложений.



Отчёты могут включать любую комбинацию следующих параметров: географическое положение пользователя, версия приложения, тип и версия ОС, вид устройства (планшет или смартфон), модель и производитель, разрешение экрана, язык интерфейса, сотовый оператор, тип соединения, действия и сессии пользователей.



Например, можно узнать, сколько новых пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга за неделю совершили встроенные покупки в вашем приложении версии 1.01 со смартфона Samsung Galaxy S4:









Или количество уникальных пользователей приложения версии 1.10 из России, проведших в приложении от 30 до 60 секунд, с разбивкой по устройствам:









Метрика для приложений в том числе предоставляет подробные отчёты о «падениях» вашего приложения. Если, конечно, оно падает. Например, вы можете узнать, сколько раз упало у российских уникальных пользователей приложение версии 1.02 на планшетах за неделю:









Или недельную статистику падений на разных устройствах:









Метрика для приложений показывает не только статистику за прошлый месяц, неделю или день. Данные обновляются каждую минуту — следить за использованием приложения можно практически в реальном времени.



Чтобы воспользоваться Метрикой для приложений, зарегистрируйтесь на appmetrica.yandex.ru, получите ключ api_key и интегрируйте SDK Яндекс.Метрики мобильных приложений в ваше приложение. Отчёты начнут генерироваться уже через минуту после завершения этого процесса.



В следующей версии Метрики мобильных приложений, над которой мы уже вовсю работаем, в дополнение к аналитическим появятся маркетинговые инструменты. С их помощью разработчики смогут видеть источники трафика, воронки, конверсии и многое другое. Следите за новостями, а если есть вопросы — задавайте их в комментариях.



Александр Кочубей, менеджер проектов отдела разработки мобильных сервисов