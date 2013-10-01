Клуб Яндекс.Метрики

октябрь 2013
Всё, что нужно знать владельцу острова
yndx-markon-mark
1 октября 2013, 17:08

С сегодняшнего дня в Метрике доступна специальная группа отчетов по островам — интерактивным блокам с ответами в результатах поиска Яндекса.

 



Теперь вы можете получить все данные о том, как пользователи работают с островом. Например:
• Как часто и по каким фразам остров находят на поиске Яндекса?
• Многие ли используют его для решения своих задач?
• Как люди взаимодействуют с формой — какие поля они заполняют и изменяют, а какие оставляют без внимания?
• Какая конверсия у посетителей, которых остров привел на сайт?

Ответы на эти и другие вопросы легко найти на вкладке «Острова».
Все подробности о новых отчетах в ближайшее время появятся в помощи. Узнать о том, как создать свой остров, вы можете на сайте Вебмастера.

Курс на Острова. Поднять якоря!
Удалённый пользователь
5 октября 2013, 21:13

С момента запуска бета-версии Островов прошло почти три месяца. За это время мы презентовали бету в Минске, а в Турции уже весь поиск перешел на островную платформу.

В нашем инструменте тестирования сейчас более 10 000 интерактивных ответов. Широкому же кругу пользователей доступны около сотни островов, отобранных вручную.

Пожалуй, главный вопрос у владельцев сайтов, уже поддержавших новую платформу, — «Когда же и мой остров появится в бете?». Теперь на него появился ответ. Мы запускаем процесс модерации островов.

Курс на Острова. Поднять якоря!
Обновление от 3 марта 2014г. Внимание, актуальная информация по модерации находится в Помощи

С момента запуска бета-версии Островов прошло почти три месяца. За это время мы презентовали бету в Минске, а в Турции уже весь поиск перешел на островную платформу.

В нашем инструменте тестирования сейчас более 10 000 интерактивных ответов. Широкому же кругу пользователей доступны около сотни островов, отобранных вручную.

Пожалуй, главный вопрос у владельцев сайтов, уже поддержавших новую платформу, — «Когда же и мой остров появится в бете?». Теперь на него появился ответ. Мы запускаем процесс модерации островов.

Что нужно сделать, чтобы ваш остров прошел модерацию, и каким условиям он должен соответствовать:

  • Создайте xml-файл, описывающий остров, и проверьте его в инструменте тестирования.
  • Загрузите xml-файл на свой сайт.
  • Добавьте специальную микроразметку на те страницы сайта, для которых в поиске должен выводиться интерактивный ответ. Проверить микроразметку можно в валидаторе.
  • Индексируя ваш сайт, робот Яндекса найдет эту разметку и автоматически отправит остров в очередь модерации.
  • Мы подготовили специальный раздел в Яндекс.Вебмастере, где можно проверить статус островов, находящихся на модерации, а также посмотреть, какие страницы с островами робот проиндексировал. Там же вы можете сообщить Яндексу о создании нового интерактивного ответа.
  • В данный момент, на этапе тестирования модерации, мы установили ограничение по тИЦ. Чтобы остров попал в бету, сайт должен иметь тИЦ не менее 300. В будущем этот порог будет снижен.
  • Чтобы успешно пройти модерацию, на сайте должен быть установлен счетчик Яндекс.Метрики. Не забудьте указать его идентификатор в xml-файле.
  • В острове должно быть не более 8 элементов формы.


И, конечно же, содержимое острова должно соответствовать содержанию страницы, для которой он создан. А сайт должен отвечать положениям поисковой лицензии Яндекса.

Мы будем очень стараться, чтобы модерация проходила максимально быстро. Острова в очереди будут отсортированы по количеству показов страниц сайта в результатах поиска. Чем больше показов, тем быстрее ваш интерактивный ответ пройдет модерацию. тИЦ сайта не влияет на положение в очереди.

После того как ваш остров успешно пройдет проверку, в специальной группе отчетов Яндекс.Метрики вы сможете следить за тем, как пользователи взаимодействуют с вашими интерактивными ответами.

C частыми ошибками при создании островов можно познакомиться тут.


Команда Островов

новости
От Статистики до Статистики. Эволюция архитектуры системы на примере системы расчета статистики Яндекса, Олег Юхно (Яндекс) — Яндекс.События — мероприятия Яндекса
Бокарев Игорь
6 октября 2013, 15:31

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Группировка счетчиков
onserge
8 октября 2013, 13:03

У меня в аккаунте уже больше 30 счетчиков клиентов.
Очень пригодилась бы функция группировки счетчиков по типу счетчика. Создаешь группы и раскидываешь счетчики в эти группы. По типу как в телефоне группы контактов.

 

 

6 комментариев
Фильтрация статистики с дев-версии сайта
Александр С
8 октября 2013, 13:53

Здравствуйте,

Есть сайт у которого есть дев-версия (dev.domain.ru) и боевая версия (domain.ru). На дев-версии производится тестирование перед обновлением боевой версии.

Код Метрики из дев-версии убрать невозможно, среди тестеров есть посетители с динамическим IP, поэтому по IP отфильтровать также невозможно.

Существует ли какое-то решение, чтобы Метрика вообще не учитывала данные с поддомена dev?

1 комментарий
фильтры,вопрос,поддомены,метрика
Вопрос про достижение цели
korjavin
8 октября 2013, 14:30

У меня клиенты, для оплаты заказа отправляются на процессинг банка, 

я в этот момент вызываю ReachGoal и передаю параметры интернет магазина,

но отсылка на процессинг это еще не оплата.
Она может не пройти, клиент может отказаться, и всякое такое.

Все это жутко портит статистику. Типа цель достигнута сто раз, товаров продана на миллион, а фактически ни одной оплаты не было.


Клиент на самом деле даже при успешной оплате может на сайт не вернуться уже. Ему процессинг пишет "проведено" и он закрывает браузер и идет к окошку ждать доставки.

 

Я позже по таймеру сам запрашиваю у процесисинга результат и обрабатываю его.

 

Как мне отправить reachGoal и параметры в этот момент, когда фактически у меня нет уже клиентского браузера?

Посоветуйте что нибудь, ничего не могу придумать.

Я готов какие нить дополнительные данные о сесси пользователя записывать, что б как то привязывать его к результату процессинга и сессии яндекс метрики. Но где мне их взять ?
Единственный кто знает "идентификатор сессии клиента на моей счетчике" это ЯМ, как же мне его получить.

 

Или я совсем неправильно все понимаю?

 

15 комментариев
вопрос,Яндекс.Метрика
Несколько целевых звонков на сайте.
Roman F.
8 октября 2013, 14:31

Коллеги, а можно чайниковский вопрос? Если я арендовал несколько номеров и повесил на один трекинг яндекса, на другой трекинг гугла и т.д. - что должно быть в имени элемента в свойствах? У всех "ya-phone" ?   Одно и тоже у всех номеров? Что должно быть на сайте, чтобы высвечивался только один телефон  в зависимости от источника?

1 комментарий
Станьте заметнее в Яндексе - Товары и цены
Бокарев Игорь
8 октября 2013, 14:42

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ссылки,индексация,хостинг,юзабилити,google,яндекс,вебмастер,html,ТиЦ,CMS
Визиты, просмотры и Директ
makc.biz
8 октября 2013, 14:43

Здравствуйте всем!

В статистики Метрики по Директу кликов меньше, чем в статистике Директа. С чем это связано и могу я как-либо это исправить? Есть ли смысл переносить код счётчика в начало кода страницы? Спасибо.

4 комментария
Данные основного отчета и вебвизора отличаются в 2 раза за вчера
metton
8 октября 2013, 14:51

В сводке по источникам трафика за вчера значится 18 срабатываний составной цели, а в Вебвизоре только 8.

 

Почему такое может быть?

3 комментария
Пользовательские показатели
Iroslov
8 октября 2013, 15:14

Недавно Google анонсировал Universal Analytics. В первую очередь он стал очень интересен наличием "Пользовательскими показателями". Для тех кто не в курсе, теперь у ГА можно создавать свои показатели и имея универсальный код посетителя можно отправить исполнение того или иного действия в ГА.

 

Мой пример. Есть интернет магазин. Очень важно понимать сколько мы тратим на тот или иной источник рекламы и какую мы имеем конверсию. Так как подавляющие большинство заказов через телефон, у нас есть код клиента. Менеджер спрашивает этот код и при формирование заказы мы получаем информацию откуда клиент. До того как ГА анонсировал Universal Analytics, нам приходилось самим создавать свою статистику посещения что бы мы могли привязать код клиента к посетителю. Это очень сложная работа и конечно качественного проекта у нас не получилось. С выходом Universal Analytics мы полностью настроили нашу CRM на отправку запросов в ГА, после завершения заказа. В итоге у нас есть точная информация по каждому источнику, включая точный заработок и траты на ту или иную компанию в Яндекс Директе.

 

Чуть раньше Яндекс предложил "Целевой звонок", но интернет магазин не может пойти на такое решение, по многим факторам, таким как настройка колл центра, наличе номера 8-800. Я понимаю что "Целевой звонок" более точный, так как код клиента человек не всегда сможет назвать, если он ушел с сайта или не перед компьютером. Но это происходит очень мало и такой процент потерь вполне приемлем.

 

Яндекс.Метрика, намного симпатичней нашей компании, информация более точная, правильная работа с яндекс маркетом, точное восприятие меток Openstat. Итого вопрос планируется ли командой Яндекс Метрика похожее решение, что бы можно было передать точный код клиента и некое действие для конечного отслеживания профита. Спасибо.

1 комментарий
Непонятные данные в отчете "содержание: параметры интернет-магазинов"
SebekonDevelop
8 октября 2013, 15:30

Было настроено отслеживание электронной коммерции:

1) Созданы 2 цели (корзина и заказ):

2) В код счетчика была добавлена возможность передавать данные:

 

<script type="text/javascript"> try { var yaCounter21539227 = new Ya.Metrika({id:21539227, params:window.yaParams||{ }}); } catch(e) { } </script>

3) На странице подтверждения заказа были переданы параметры заказа:

 

<script type="text/javascript">
 var yaParams = {
 order_id: "828",
 order_price: 3310.00, 
 currency: "RUR",
 exchange_rate: 1,
 goods: [{
 id: "210611", 
 name: "Сельдь девственная Голландия", 
 price: 2.550,
 quantity: 1200.00
 }]
 };
</script>
<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script src="//mc.yandex.ru/metrika/watch.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
try { var yaCounter21539227 = new Ya.Metrika({id:21539227, params:window.yaParams||{ }});
} catch(e) { }
</script>

 

А теперь самое инетересное:

Открываем отчет "содержание: параметры интернет-магазинов" за сегодня - данных нет.

Открываем отчет "содержание: параметры интернет-магазинов" за месяц - есть один заказ №824.

Открываем отчет "содержание: параметры интернет-магазинов" за квартал или за год - есть один заказ №816. При этом заказ №824 куда-то пропал.

 

Куда пропадает заказ №824 и из-за чего не добавляется №828 ?

 

 

4 комментария
Вопрос про расположение счетчика метрики
ycaweb
21 октября 2013, 13:02

Недавно устанавливал счетчик и наткнулся на хелп яндекса по метрике про его установку. Часть текста вызвала у меня сомнения, а именно: "Для корректной работы счетчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы.http://help.yandex.ru/metrika/quick-start/get-code.xml" Тут как бы понятно, что чем выше он будет, тем быстрее прогрузится и тем быстрее счетчик начнет собирать данные. Но все же...В чем подвох? А если у метрики будет сбой, то получается страницы не будут прогружаться? Объясните пожалуйста 

2 комментария
Взаимодействие с диаграма
Петров А.
21 октября 2013, 13:08

Здравствуйте всем. Разобрался с API метрики. Задача - выводить графики метрики в CRM-системе, данные с метрики разобрался как получать, не пойму как это увязать с графиками яндекса, хотелось бы чтобы также отображались диограмы и графики как в метрике. Как это сделать? Спасибо.   

1 комментарий
Настройка цели URL страницы
Анна
21 октября 2013, 13:14

Я извиняюсь за возможно глупый для кого то вопрос) но мне немного непонятна следующая вещь.

Я настроила цель "Интерес к Кассиопее" с содержанием URL /cassiopeia

Итог: я получаю кол-во пользоватлей, которые пришли на сайт и ознакомились во время прибывания на нем именно с Кассиопеей.

Т.о. мы поймем данный продукт более интресен по сранению с другими или нет. На все другие продукты я сделала точно такую же настройку. URL естественно там другой.

 

Сам вопрос:

Т.к. это начало раздела, буду ли я получать данные в достижение данной цели, если просмотрели и 

/cassiopeia/podschet-lyudej-v-ocheredi

/cassiopeia/podschet-posetitelej-v-torgovyix-setyax-i-bankax

/cassiopeia/analiz-povedeniya-posetitelej

 

и т.д.  при такой настройке целей?

 

Мне кажется что это нужно через регулярные выражения делать.

 

4 комментария
цели
Что происходит со счетчиком после удаления из интерфейса?
Yelena Prl
21 октября 2013, 13:16

Задали такой вопрос – что будет, если удалить счетчик из интерфейса Метрики? В справке написано, что его можно восстановить по запросу в службу поддержки. Восстановленные данные будут содержать полные данные или будет разрыв в статистике, равный периоду между удалением и восставновлением?

 

Подскажите, пожалуйста!

1 комментарий
информер
Шарипов Алексей
21 октября 2013, 13:22

Здравствуйте!

Скажите пожалуйста, как сделать чтобы установленный информер на сайт не был виден посетителям?

4 комментария
Как уменьшить кол-во "внутренних переходов"
Александр Карпик
21 октября 2013, 13:23

https://metrika.yandex.ru/stat/ecommerce/?counter_id=135951

Сайт начали рекламировать в Директе.

Настроили параметры интернет магазина в метрике.

В статистике 20% покупателей являются некие "внутренние переходы", и ни одного покупателя с Директа.

Есть ли возможность уменьшить эту неопределенность?

Могут посетителяи сайта превращаться в "внутренние переходы" еще по каким-то причинам кроме как "простой в 30 минут"

Например код асинхронный и он не успел загрузится т.к. размещен код в конце страницы а посетитель успел перейти на следующую сраницу....

Имеет ли смысл делать код Неасинхронным и размещать в head?

7 комментариев
Яндекс запускает Метрику для приложений
Michael
21 октября 2013, 20:58
Яндекс запускает Метрику для приложений

Яндексу, как любому разработчику мобильных приложений, интересно и полезно знать своих пользователей. Откуда они, какие у них устройства, какой язык интерфейса предпочитают, какая у них скорость соединения с интернетом и как именно они используют наши приложения.

Мы испробовали много разных аналитических инструментов для изучения аудитории, платных и бесплатных. Одни сообщали нам количество пользователей наших приложений в России. Другие шли чуть дальше — можно было узнать, с каких устройств и какое количество сессий было в Москве. И лишь немногие предоставляли нужные данные в режиме реального времени.

Как правило, на создание сложных аналитических отчётов с помощью этих сервисов уходило много времени и сил. Мы же хотели знать больше, получать информацию здесь и сейчас и делать это без проволочек. Поэтому мы создали свой инструмент для анализа аудитории мобильных приложений.

С 2008 года нам (а с 2009 и всем желающим) помогала Яндекс.Метрика — она измеряла трафик, изучала поведение пользователей и эффективность рекламы на сайтах. Метрика отлично разбирается в статистике, и мы научили её работать не только с вебом, но и с приложениями. Сегодня мы открываем Метрику для приложений для всех разработчиков. Бесплатно.

Метрика для приложений работает с iPhone, Android или Windows Phone. В ней мы объединили всё, что сами хотели бы от инструмента для разработчиков приложений. Прежде всего, понятный интерфейс, в котором нет ничего лишнего, — всего за несколько кликов вы можете найти ответ на любой вопрос об аудитории ваших приложений.

Отчёты могут включать любую комбинацию следующих параметров: географическое положение пользователя, версия приложения, тип и версия ОС, вид устройства (планшет или смартфон), модель и производитель, разрешение экрана, язык интерфейса, сотовый оператор, тип соединения, действия и сессии пользователей.

Например, можно узнать, сколько новых пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга за неделю совершили встроенные покупки в вашем приложении версии 1.01 со смартфона Samsung Galaxy S4:



Или количество уникальных пользователей приложения версии 1.10 из России, проведших в приложении от 30 до 60 секунд, с разбивкой по устройствам:



Метрика для приложений в том числе предоставляет подробные отчёты о «падениях» вашего приложения. Если, конечно, оно падает. Например, вы можете узнать, сколько раз упало у российских уникальных пользователей приложение версии 1.02 на планшетах за неделю:



Или недельную статистику падений на разных устройствах:



Метрика для приложений показывает не только статистику за прошлый месяц, неделю или день. Данные обновляются каждую минуту — следить за использованием приложения можно практически в реальном времени.

Чтобы воспользоваться Метрикой для приложений, зарегистрируйтесь на appmetrica.yandex.ru, получите ключ api_key и интегрируйте SDK Яндекс.Метрики мобильных приложений в ваше приложение. Отчёты начнут генерироваться уже через минуту после завершения этого процесса.

В следующей версии Метрики мобильных приложений, над которой мы уже вовсю работаем, в дополнение к аналитическим появятся маркетинговые инструменты. С их помощью разработчики смогут видеть источники трафика, воронки, конверсии и многое другое. Следите за новостями, а если есть вопросы — задавайте их в комментариях.

Александр Кочубей, менеджер проектов отдела разработки мобильных сервисов

Яндекс.Метрика
Несколько источников в рамках одной сессии
Media Guru
30 октября 2013, 18:11

Коллеги, если в рамках одной сессии пользователь заходит на сайт из разных источников, конверсия припишется первому (по аналогии с поисковыми запросами)? Или последнему?

2 комментария