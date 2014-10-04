Клуб Яндекс.Метрики

октябрь 2014
Получение поисковых запросов (не ключевых слов)
to.easyweb
4 октября 2014, 00:35

Возможно ли получить все поисковые запросы по группам объявлений либо по объявлениям яндекс-директ с помощью api яндекс-метрики или директа, или другим способом.

В Метрике есть поисковые запросы, но их неудобно анализировать.

Например:

Кампания "Яндекс директ"

Объявление 1232543

Ключевое слово "Яндекс директ" 

Поисковой запрос "Как рекламироваться в яндекс директ"

Именно все эти поисковые запросы по объявлениям и хотелось бы получить. Возможно кто-нибудь знает, как это сделать. Буду очень благодарен.

1 комментарий
Как посмотреть URL с которого была конверсия по цели
Pulscen
4 октября 2014, 00:41

Мы размещаем utm метки на баннеры в сети КМС, в метрике отображается факт выполнения цели по метке, как узнать с какого именно сайта сети КМС произошла конверсия в цель, если 1 баннер показывается на куче разных сайтов

спасибо!

6 комментариев
Доступ к доверенным счётчикам через API
a.oberon
5 октября 2014, 07:26

Разбираюсь в API метрики первый день. Не могу понять как получить список доверенных счётчиков через API через метод counters и свойство ulogin.

Запрос http://api-metrika.yandex.ru/counters?oauth_token=<token> возваращает мои счётчики,

http://api-metrika.yandex.ru/counters?ulogin=<логин>&oauth_token=<token> возвращает ошибку 403 Forbidden.


Причём запрос без oauth_token, но с указанием нужного ulogin через браузер, возвращает список нужных счётчиков.


Для доступа к довереным счётчикам нужны какие-то дополнительные права? Как их получить или это невозможно сделать через API?

7 комментариев
API,metrika,Яндекс.Метрика,метрика
Пол и возраст пользователей через api Метрики
Удалённый пользователь
5 октября 2014, 07:38

Подскажите пожалуйста, как создать запрос к метрике по URL(веб-сайта), в ответе к примеру получить статистики по ПОЛУ, демографии юзеров которые посещают этот ресурс.

8 комментариев
Домен и Поддомен, Разметка ссылок
xvitv
13 октября 2014, 12:32

Подскажите как лучше организовать статистику:

Дано:

Есть сайт "саит.ру", на нем много поддоменов "1.саит.ру", "2.саит.ру", "3.саит.ру" и т.д.

На каждом поддомене стоит свой счетчик метрики.

Вопрос №1:

Как посмотреть общую картину по всем подоменам?

Сколько человек пришло, откуда, конверсия.

- Можно ли установить на основной домен "саит.ру" счетчик который будет всё?

- Или надо на каждый поддомен ставить второй счётчик?

- ?

Вопрос №2:

Если поставить разметку ссылок в директе (?yclid)

Что и где можно понаблюдать? Интересует откуда пришел человек: РСЯ(площадка) или Поиск.

3 комментария
Новое в Метрике 2.0
Евгений Куршев
16 октября 2014, 20:00

Мы продолжаем работать над тем, чтобы в Метрике 2.0 были все возможности старой Метрики, и даже больше.

 

  • Все отчёты старой Метрики стали доступны в новом интерфейсе.
    Новое в Метрике №3
    Как и в самой старой Метрике, в них отсутствуют возможности сегментации, произвольного выбора группировок и метрик. Но они позволят не переключаться в интерфейс старой Метрики ради тех случаев, когда всё-таки необходимо посмотреть старый отчёт.

 

  • Чтобы сделать переход из старой Метрики комфортнее, теперь ссылка "Новая Метрика", которую вы видите на каждой странице старой Метрики, ведёт не просто в Метрику 2.0, но и сразу открывает тот же счётчик, аналогичный (по возможности) отчёт за тот же временной период.
    Новое в Метрике №3

 

  • Полностью реализовано создание нового счётчика. Напомним, что база счётчиков едина между старой и новой Метриками: где бы вы ни создали новый или отредактировали существвующий счётчик, отобразиться и будет работать он в обеих версиях Метрики.

 

  • Сам список счётчиков теперь отображает все счётчики одним списком, без разделения на ваши собственные, Гостевые и РСЯ. Это лишь первый шаг в реорганизации списка счётчиков.
    Новое в Метрике №3
    По-прежнему в отдельных разделах вы можете видеть избранные и удалённые счётчики.

 

  • Кстати, если вы случайно нажмёте по кнопке удаления счётчика - вы сможете его сразу же восстановить в одно нажатие:
    Новое в Метрике №3

 

  • Прямо в списке счётчиков можно изменить всё, что связано с правами на просмотр статистики: изменить список логинов, которым доступен просмотр статистики и изменить их права, сделать статистику публичной, разрешить демонстрацию информера на сайте (но не забывайте, что для отображения информера потребуется ещё добавить его код на сайт).
    scr-access.png

 

  • Во всех отчётах добавилась возможность быстро убрать все выведенные на график строки таблицы и заново отобразить первые двенадцать строк:
    scr-macro-checkbox.png
6 комментариев
Использование Я.Метрики на поддоменах и чужих доменах
povorotnaya2011
20 октября 2014, 16:49

 

Добрый день!

Хотел бы уточнить один момент: счетчик работает для любого домена/поддомена, на котором он размещен, или только для тех, которые указаны в настройках счетчика - Адрес сайта и Зеркала?

2 комментария
Суммарная статистика по счетчикам
radameta
24 октября 2014, 12:22

Жду на протяжении многих лет появления суммарной статистики по счетчикам. У меня больше 300 счетчиков, я не могу подсчитать общее количество трафика по ним, не взяв в руки калькулятор. Мне было бы достаточно чтобы внизу общее число визитов и посетителей показывалось бы. Спасибо.

P.S. Ну а лучше конечно чтоб была возможность выбрать конкретные счетчики и увидеть суммарную статистику

4 комментария
Научные статьи про Яндекс.Метрика
Удалённый пользователь
24 октября 2014, 13:27

Добрый день!

Хотел бы узнать, есть ли публичном доступе публикации, научные статьи про работу Яндекс.Метрика?
2 комментария
Инструкция пошагово - настройка сложной цели
olshanskaya-varvara
24 октября 2014, 13:28

Очень нуждаюсь в инструкциях и буду благодарна за подсказку пошаговую

 

Задача - есть сайт на Битриксе,интернет-магазин компании. есть филиалы в разных городах,  количество городов от 10- 15

 

Нам нужно понимать, в какие разделы каталога заходят пользователи с разных городов и областей, какие товары просматривают.


необходимо сделать цель - 

- привязку к городам

- каталог

- подразделы каталога

- товары

 

как это сделать ?

3 комментария
Расшарить метрику по части сайта
softshape2
24 октября 2014, 15:44

Всем привет,

на нашем афишном сайте события разных организаторов группируются в их разделах. Типа:

www.../organizer/event1
www.../organizer/event2
www.../organizer/event3

Задача: дать организатору доступ к статистике по его событиям.

Как ее можно реализовать "в лоб":

1. Человек регистрируется в Метрике

2. Человек создает счетчик Метрики

3. Человек заходит в профиль Stage Action на Яиду.ру и указывает этот счетчик

4. Мы подмешиваем его в код Метрики на всех страницах внутри www.yaidu.ru/stageaction/

5. Человек кликает на ссылку в профиле Stage Action и попадает в Метрику по своим событиям.

 

Как хотелось бы реализовать:

1. Человек кликает на ссылку в профиле Stage Action и попадает в Метрику по своим событиям.

 

Есть ли способы реализовать вот этот, идеальный для юзера, вариант? Можем ли мы через API выделить из Метрики сайта статистику только по адресам www.../organizer/* и расшарить человеку приватную ссылку на эту статистику? Безо всяких регистраций и телодвижений с его стороны?

 

10 комментариев
Сегменты в Метрике 2.0
lobanovaj88
24 октября 2014, 15:53

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как в новой Метрике 2.0 создать свой собственный новый сегмент?

Заранее спасибо!

8 комментариев
В отчете страницы входа появились сторонние сайты
Степан Ноянов
28 октября 2014, 17:24

Не могу понять от куда в отчетах взялись сторонние сайты

Например в отчете "страницы входа" я вижу вот что http://screencast.com/t/7TDiiOhD

Кто нибудь подскажет как это исправить?

12 комментариев
Модуль Яндекс.Метрика для CMS MODx
Evgeniy Savitskiy
28 октября 2014, 17:47

Коллеги, приветствую!

На досуге сделал модуль для CMS MODx, который позволяет работать с счетчиком метрики установленным на сайте.

Сейчас он уже умеет получать информацию о счетчике, получать статистику, автоматически размещать код счетчика на сайте.

Наверное кому-то он пригодится, а кто-то даже предложит идеи для расширения функционала... интересно услышать комментарии сообщества!

Исходники на GitHub, сам пакет для установки.

Спасибо!

2 комментария
Обнуление счетчика в 23.00
maxpower2k
29 октября 2014, 13:05

С 26 октября наблюдаю обнуление счетчиков в 23.00. Метрика не перешла на зимнее время?

9 комментариев
Странные страницы в статистике
Евгений Куршев
31 октября 2014, 20:38

На этой неделе многие наши пользователи заметили появление в отчётах Метрики (Популярное, Вебвизор) просмотры страниц из доменов, не имеющих никакого отношения к счётчику.

С технической точки зрения ничего невозможного в такой ситуации нет: это был спам. Да, наравне с почтовым и поисковым спамом, такой "спам статистики" тоже существует. Мы локализовали источник этого спама и заблокировали его.

Почему же Метрика принимает хиты, относящиеся к другим доменам? Это сделано ради удобства пользователей: очень часто владельцы счётчиков не указывают в настройках адрес сайта. Или, установив код отслеживания на ещё один сайт, забывают прописать его в качестве зеркала. Если Метрика бы по умолчанию не учитывала просмотры с таких неуказанных сайтов, это создавало бы лишние неудобства.

Каждый пользователь может сам включить фильтрацию, запрещающую Метрике учитывать просмотры с каких-либо других сайтов. Для этого необходимо указать адрес сайта и все необходимые зеркала в настройках счётчика, а затем в разделе "Фильтры" настроек счётчика добавить правило фильтрации "Оставить только трафик - URL страницы - сайт и зеркала".
Странные страницы в статистике
Не забудьте после этого сохранить настройки счётчика и, добавив такое правило, внимательно следить, чтобы список зеркал всегда был актуален.





Почтовый спам забивает ваш почтовый ящик и вызывает раздражение, но чтобы решить проблему, достаточно его удалить, как и любой другой мусор. Так же и этот "спам статистики" не может оказывать никакого влияния ни на открутки в Директе (клика в Директе не было - было только ложное уведомление Метрики о хите), ни на тИЦ (он основывается на других данных), ни на поведенческие факторы (у этих кликов нет никакого "поведения"). Всё, что остаётся - это мусор в статистике. Сейчас мы занимаемся уборкой этого мусора, и через некоторое время время не останется и его.

187 комментариев