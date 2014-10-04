Возможно ли получить все поисковые запросы по группам объявлений либо по объявлениям яндекс-директ с помощью api яндекс-метрики или директа, или другим способом.
В Метрике есть поисковые запросы, но их неудобно анализировать.
Например:
Кампания "Яндекс директ"
Объявление 1232543
Ключевое слово "Яндекс директ"
Поисковой запрос "Как рекламироваться в яндекс директ"
Именно все эти поисковые запросы по объявлениям и хотелось бы получить. Возможно кто-нибудь знает, как это сделать. Буду очень благодарен.