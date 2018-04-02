Мы начинаем серию постов с «живыми» примерами использования сегментации.
В первом посте рассмотрим, как можно проанализировать влияние акции на конверсии в будущем.
Задача: На странице «Акции» неделю — с 23 по 30 апреля — висел анонс распродажи на майские праздники. Мы хотим проверить, как это предложение повлияло на возвращаемость посетителей и конверсии.
Для этого берем людей, которые посещали страницу с акцией в апреле, и смотрим на их майские визиты, которые привели к достижению целей.
- Выбираем событие в прошлом. В нашем случае — посещение определенной страницы на сайте.
- Выбираем период, когда на этой странице висело специальное предложение.
- Задаем цели, по которым хотим увидеть динамику.
- Чтобы увидеть общую динамику конверсий, снимаем галочки с каждого источника и ставим галочку «Итого и средние». Смотрим результат.
Таким образом можно посмотреть, что люди, которые приходили по акции в апреле, возвращались и делали конверсии в мае.
Если у вас остались вопросы или предложения, напишите их в комментариях.