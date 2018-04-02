Идет трафик из вк. Например на 26 кликов. По отчетам по отчету-стандартные — источники — метки- всего 1 определение. по отчету источники -соцсети-всего 17 переходов. Если смотреть записи визитов- вообще 11 переходов, но там нет ни одной ЮТМ. Проследить можно, что пришли по рекламе, но ютм нет. Поддержка написала о корректности ютм. Цели и метрику переустановили. Сервис генерации ЮТМ так же поменяли. вот пример ссылки в рекламе https://goo.gl/Joofdx. вот сама ютм http://ivanovo.rockyclub.ru/?utm_source=vk.com&utm_medium=target&utm_campaign={интересы}&utm_content={40667386_2219}

тестовые заявки приходят. падают в CRM, но по отчему невозможно чтото проследить.