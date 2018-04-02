Клуб Яндекс.Метрики

апрель 2018
Метрика не видит utm-метки из переходов
Иван
2 апреля 2018, 11:22

Добрый день! 

Есть ссылка с метками https://app.cloudloyalty.ru/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=lev#/app-demo/dashboard

Счетчик на странице установлен: 43699999

Но в метрике, от отчете по utm меткам почему-то не вижу статистики. 

В чем может быть проблема?

2 комментария
Яндекс метрика не фиксирует посещения на страницах новых
dimaiphone
2 апреля 2018, 15:04

Метрика не фиксирует посещения на новых страницах, на старых работает (http://gute-shop.ru/kovriki-salona-bagazhnika) . yaCounter38092150

3 комментария
Всем привет. Не отображаются ютм в метрике. Траф из вк.
Catarios.rasa
3 апреля 2018, 13:49

Идет трафик из вк. Например на 26 кликов. По отчетам по отчету-стандартные — источники — метки- всего 1 определение. по отчету источники -соцсети-всего 17 переходов. Если смотреть записи визитов- вообще 11 переходов, но там нет ни одной ЮТМ. Проследить можно, что пришли по рекламе, но ютм нет. Поддержка написала о корректности ютм. Цели и метрику переустановили.  Сервис генерации ЮТМ так же поменяли. вот пример ссылки в рекламе https://goo.gl/Joofdx. вот сама ютм http://ivanovo.rockyclub.ru/?utm_source=vk.com&utm_medium=target&utm_campaign={интересы}&utm_content={40667386_2219}

тестовые заявки приходят. падают в CRM, но по отчему невозможно чтото проследить. 

3 комментария
Непонятные посещения из социальных сетей
Александр
3 апреля 2018, 13:50

Здравствуйте! 

По вебвизору заметил, что на сайт с соц сетей заходят непонятные посетители из другой страны. Время проводят на сайте почти одинаковое.

Скажите, пожалуйста, это может быть ошибкой?

1 комментарий
Социальная сеть,вебвизор в яндекс метрике,Вебвизор,ошибки,ошибка,баг,Баг или не баг
Utm метки
Анастасия
3 апреля 2018, 13:50

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если партнер дал мне ссылку в которой уже прописана метка utm_source (ссылку дал сокращенную, но при расшифровке ссылки, видно, что там уже есть эта метка) и я добавлю опять такую же метку, что в итоге будет в метрике? будет ли отражаться статистика?

Я новичок, поэтому прошу прощения если вопрос глупый, но для того чтобы в метрике отражалась статистика по меткам обязательно ли в рекламной кампании указывать счетчик метрики?

6 комментариев
utm
Часовой пояс не соответсвует выбранному в настройках
lupus.familiaris
4 апреля 2018, 13:17

В настройках счётчика выбран часовой пояс +3

В сводке, вебвизоре очтёты предоставлены по GMT +8 (местному времени). Где включить пояс GMT +3?

2 комментария
В Яндекс.Метрике utm_term={keyword} не показывает реальный поисковый запрос
janis-piech
5 апреля 2018, 11:38

Приветствую! Скажите пожалуйста, как увидеть в статистике Яндекс.Метрики через Ютм-метки реальные поисковые запросы, по которым кликали рекламу Директ? Ютм-метка с параметром utm_term={keyword} показывает только само ключевое слово объявления, но никак не настоящий запрос, при этом я смотрел в Метрике отчет Директ-Сводка и там как раз показывает реальные запросы даже без ютм меток, но тогда я не могу видеть позиции показов (так как это уже нужны параметры Ютм {position_type}.{position}). Получается, или одно выбирай или другое, но полноценного отчета за раз не получить. Подскажите пжл верное решение?

И дополнительно такой вопрос. Те поисковые запросы, по которым кликали рекламу Директ, они же не показываются в отчете стандартные источники-источники-поисковые запросы? А то я здесь заметил как раз подобные запросы, которые появились именно с момента запуска Директа… Может это ПФ и Директ помогает продвижению, хмм…

4 комментария
utm-метки,ютм-метки
Считать информацию, откуда пришел определенный пользователь, прямо на сайте
Вадим К.
5 апреля 2018, 11:38

Есть ли такая функция в Яндекс.Метрике, чтобы информация о том, откуда пришел пользователь, передавалась сразу на сайт, на котором стоит счетчик?

1 комментарий
Параметры посетителей и Рекламная кампания Яндекс.Директа в одном запросе через API
fedenkoalex
7 апреля 2018, 23:02

Друзья, помогите пожалуйста разобраться в ситуации.

Хочу выгрузить данные из Метрики для своего отчета через API.

Вот так выгружаются номер компании Директа:

metrics=ym:s:visits&dimensions=ym:s:lastDirectClickOrder

Вот так выгружаются параметры посетителей:

metrics=ym:s:visits&dimensions=ym:s:paramsLevel2

А вот если их объединяю в одном запросе, то ничего не выгружается

metrics=ym:s:visits&dimensions=ym:s:paramsLevel2,ym:s:lastDirectClickOrder

Подскажите пожалуйста, как получить два этих измерения в одном потоке данных?

Помогите разобраться с данными e-commerce через Logs API
Elena Seregina
17 апреля 2018, 16:34

Привет всем! Есть ли у кого-нибудь опыт работы с Logs API Яндекс метрики? Интересует, почему это API может возвращать пустые значения для e-commerce полей типа ym:s:purchaseID, ym:s:productsID. В UI метрики e-commerce информация есть.

https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counter/XXXX/logrequests?date1=2018-03-29&date2=2018-04-12&source=visits&fields=ym%3As%3Abounce%2Cym%3As%3Abrowser%2Cym%3As%3AbrowserCountry%2Cym%3As%3AbrowserEngine%2Cym%3As%3AbrowserEngineVersion1%2Cym%3As%3AbrowserEngineVersion2%2Cym%3As%3AbrowserEngineVersion3%2Cym%3As%3AbrowserEngineVersion4%2Cym%3As%3AbrowserLanguage%2Cym%3As%3AbrowserMajorVersion%2Cym%3As%3AbrowserMinorVersion%2Cym%3As%3AclientID%2Cym%3As%3AclientTimeZone%2Cym%3As%3AcookieEnabled%2Cym%3As%3AcounterID%2Cym%3As%3Adate%2Cym%3As%3AdateTime%2Cym%3As%3AdateTimeUTC%2Cym%3As%3AdeviceCategory%2Cym%3As%3AendURL%2Cym%3As%3AfirstGCLID%2Cym%3As%3AflashMajor%2Cym%3As%3AflashMinor%2Cym%3As%3Afrom%2Cym%3As%3AgoalsCurrency%2Cym%3As%3AgoalsDateTime%2Cym%3As%3AgoalsID%2Cym%3As%3AgoalsOrder%2Cym%3As%3AgoalsPrice%2Cym%3As%3AgoalsSerialNumber%2Cym%3As%3AhasGCLID%2Cym%3As%3AimpressionsDateTime%2Cym%3As%3AimpressionsProductBrand%2Cym%3As%3AimpressionsProductCategory%2Cym%3As%3AimpressionsProductCategory1%2Cym%3As%3AimpressionsProductCategory2%2Cym%3As%3AimpressionsProductCategory3%2Cym%3As%3AimpressionsProductCategory4%2Cym%3As%3AimpressionsProductCategory5%2Cym%3As%3AimpressionsProductCoupon%2Cym%3As%3AimpressionsProductCurrency%2Cym%3As%3AimpressionsProductID%2Cym%3As%3AimpressionsProductName%2Cym%3As%3AimpressionsProductPrice%2Cym%3As%3AimpressionsProductVariant%2Cym%3As%3AimpressionsURL%2Cym%3As%3AipAddress%2Cym%3As%3AisNewUser%2Cym%3As%3AjavascriptEnabled%2Cym%3As%3AlastAdvEngine%2Cym%3As%3AlastClickBannerGroupName%2Cym%3As%3AlastCurrencyID%2Cym%3As%3AlastDirectBannerGroup%2Cym%3As%3AlastDirectClickBanner%2Cym%3As%3AlastDirectClickBannerName%2Cym%3As%3AlastDirectClickOrder%2Cym%3As%3AlastDirectClickOrderName%2Cym%3As%3AlastDirectConditionType%2Cym%3As%3AlastDirectPhraseOrCond%2Cym%3As%3AlastDirectPlatform%2Cym%3As%3AlastDirectPlatformType%2Cym%3As%3AlastGCLID%2Cym%3As%3AlastReferalSource%2Cym%3As%3AlastSearchEngine%2Cym%3As%3AlastSearchEngineRoot%2Cym%3As%3AlastSignificantGCLID%2Cym%3As%3AlastSocialNetwork%2Cym%3As%3AlastSocialNetworkProfile%2Cym%3As%3AlastTrafficSource%2Cym%3As%3AmobilePhone%2Cym%3As%3AmobilePhoneModel%2Cym%3As%3AnetworkType%2Cym%3As%3AofflineCallFirstTimeCaller%2Cym%3As%3AofflineCallHoldDuration%2Cym%3As%3AofflineCallMissed%2Cym%3As%3AofflineCallTag%2Cym%3As%3AofflineCallTalkDuration%2Cym%3As%3AofflineCallURL%2Cym%3As%3AopenstatAd%2Cym%3As%3AopenstatCampaign%2Cym%3As%3AopenstatService%2Cym%3As%3AopenstatSource%2Cym%3As%3AoperatingSystem%2Cym%3As%3AoperatingSystemRoot%2Cym%3As%3ApageViews%2Cym%3As%3Aparams%2Cym%3As%3AphysicalScreenHeight%2Cym%3As%3AphysicalScreenWidth%2Cym%3As%3AproductsBrand%2Cym%3As%3AproductsCategory%2Cym%3As%3AproductsCategory1%2Cym%3As%3AproductsCategory2%2Cym%3As%3AproductsCategory3%2Cym%3As%3AproductsCategory4%2Cym%3As%3AproductsCategory5%2Cym%3As%3AproductsCoupon%2Cym%3As%3AproductsCurrency%2Cym%3As%3AproductsID%2Cym%3As%3AproductsName%2Cym%3As%3AproductsPosition%2Cym%3As%3AproductsPrice%2Cym%3As%3AproductsPurchaseID%2Cym%3As%3AproductsQuantity%2Cym%3As%3AproductsVariant%2Cym%3As%3ApurchaseAffiliation%2Cym%3As%3ApurchaseCoupon%2Cym%3As%3ApurchaseCurrency%2Cym%3As%3ApurchaseDateTime%2Cym%3As%3ApurchaseID%2Cym%3As%3ApurchaseProductQuantity%2Cym%3As%3ApurchaseRevenue%2Cym%3As%3ApurchaseShipping%2Cym%3As%3ApurchaseTax%2Cym%3As%3Areferer%2Cym%3As%3AregionCity%2Cym%3As%3AregionCityID%2Cym%3As%3AregionCountry%2Cym%3As%3AregionCountryID%2Cym%3As%3AscreenColors%2Cym%3As%3AscreenFormat%2Cym%3As%3AscreenHeight%2Cym%3As%3AscreenOrientation%2Cym%3As%3AscreenWidth%2Cym%3As%3AstartURL%2Cym%3As%3AUTMCampaign%2Cym%3As%3AUTMContent%2Cym%3As%3AUTMMedium%2Cym%3As%3AUTMSource%2Cym%3As%3AUTMTerm%2Cym%3As%3AvisitDuration%2Cym%3As%3AvisitID%2Cym%3As%3AwatchIDs%2Cym%3As%3AwindowClientHeight%2Cym%3As%3AwindowClientWidth&oauth_token=AXXXXX

1 комментарий
LogsAPi ,ошибки,e commerce
Мобильное приложение под IOS не работает с 22 до 24 по МСК
Удалённый пользователь
17 апреля 2018, 16:38

Здравствуйте! 15 и 16 апреля в период примерно с 22:00 до 24:00 по МСК приложение Метрика под IOS отказывается работать. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина

2 комментария
Необходима помощь
Удалённый пользователь
18 апреля 2018, 13:42

Добрый день!

Подскажите, можно ли как-то узнать кто заходил на сайт, отследить IP адрес?

Или как-от еще?

метрика яндекса
Метрика для ВКонтакте
Рустам Саргалиев
19 апреля 2018, 11:30

Добрый день. Можно ли поставить Яндекс-Метрику на группу ВКонтакте?

6 комментариев
Отчет по просмотру в день страниц сайта
Мегаполис, департамент недвижимости
24 апреля 2018, 09:29

Как сделать отчет по просмотру в день страниц сайта, общее количество с группировкой по страницам, переходы не только с поисковиков, но и внутренние переходы на эти страницы. Есть такой виджет таблица скиншот ниже.

Как сделать такой же отчет. Я только смог сделать, такой отчет по страницам входа с поисковиков. А как сделать, чтобы общее количество показывало с учетом внешних и внутренних переходов на страницу?

Отчет,Количество,Посещаемость страниц
Сегментация в Метрике: как конвертируются пользователи, которые в прошлом увидели специальную акцию
Василий
24 апреля 2018, 09:53

Мы начинаем серию постов с «живыми» примерами использования сегментации

В первом посте рассмотрим, как можно проанализировать влияние акции на конверсии в будущем. 

Задача:  На странице «Акции» неделю — с 23 по 30 апреля  — висел анонс распродажи на майские праздники. Мы хотим проверить, как это предложение повлияло на возвращаемость посетителей и конверсии.

Для этого берем людей, которые посещали страницу с акцией в апреле, и смотрим на их майские визиты, которые привели к достижению целей.

  • Выбираем событие в прошлом. В нашем случае — посещение определенной страницы на сайте.

  • Выбираем период, когда на этой странице висело специальное предложение.

  • Задаем цели, по которым хотим увидеть динамику.

  • Чтобы увидеть общую динамику конверсий, снимаем галочки с каждого источника и ставим галочку «Итого и средние». Смотрим результат.

Таким образом можно посмотреть, что люди, которые приходили по акции в апреле, возвращались и делали конверсии в мае. 

Если у вас остались вопросы или предложения, напишите их в комментариях. 

сегментация,есть решение