Клуб Яндекс.Метрики

июль 2018
Гид по Метрике: как определить, на каких страницах достигалась цель
Василий
2 июля 2018, 13:10

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В настоящее время с новым кодом можно использовать новые методы JS API: https://yandex.ru/support/metrica/objects/method-reference.html 

Список старых методов здесь: https://yandex.ru/support/metrica/objects/_method-reference.html 

Конструкция передачи параметров с целью будет выглядет так: ym (XXXXXX, 'reachGoal', 'TARGET', {URL: document.location.href})

Нередко пользователи Метрики нас спрашивают, как определить url-адрес страницы, на которой была достигнута JavaScript-цель. Это бывает нужно, например, в тех случаях, когда форма заявки присутствует на многих страницах сайта, а создавать отдельную цель для отслеживания отправки каждой формы не хочется (или нет технической возможности, долго, на счетчике создано максимальное количество целей и так далее). 

Задача:

В интернет-магазине site.ru форма заказа находится более чем на ста страницах сайта. Владелец сайта хочет начать отслеживать отправки всех этих форм. Создавать для этого 100 целей долго и неудобно. Владелец сайта обратился в Службу поддержки, где с ним поделились решением поставленной задачи. 

Решение:

Браузер посетителя знает и хранит в параметре document.location.href информацию о том, на какой странице в данный момент находится посетитель, поэтому мы можем эту информацию получить и передать в Метрику с помощью параметров визитов. Для этого нужно создать одну общую JavaScript-цель, а url-адреса, на которых была эта цель достигнута, передавать в Метрику как параметры визита в момент достижения JavaScript-цели с помощью метода reachGoal:

yaCounterXXXXXX.reachGoal('ORDER', {URL: document.location.href}) 

где:

  • XXXXXX — номер вашего счетчика
  • ORDER — идентификатор вашей JavaScript-цели
  • URL — параметр визита 1 уровня
  • document.location.href — параметр визита 2 уровня

Код вызова метода reachGoal следует добавлять в исходный код сайта. Если у вас возникли трудности, обратитесь за помощью к вебмастеру сайта.

Как это работает?

Посетитель пришел на страницу site.ru/contacts, и браузер посетителя записал в параметр document.location.href  адрес фактического нахождения (то есть site.ru/contacts). В момент достижения JavaScript-цели (например, отправил форму заказа) в Метрику передаются два уровня параметров визитов:

  1. URL — в первом уровне мы передаем информацию о том, что содержат данные параметры визитов. Назовем этот параметр URL, чтобы отобразить,что в этом дереве параметров содержатся URL-адреса.  URL — произвольное название параметра, можно назвать его иначе (url-адрес, юрл-адрес и так далее). 
  2. document.location.href  — url-адрес страницы, на которой находился посетитель в момент достижения цели (будет получена из параметра барузера document.location.href).

Как анализировать полученные данные?

Например, в отчете «Параметры визитов» выполните сегментацию по достижению цели «Order».

После этого в отчете останутся только те визиты, в которых была достигнута цель «Order». Увидеть количество отправленных заявок с конкретной страницы можно в справа в таблице в метрике «Количество параметров визитов», а слева, в группировках — url-адреса страниц, на которых эти заявки были отправлены. 

FYI

Обращаем ваше внимание, что данный кейс не является универсальным. Такой вариант будет работать при работе с одной целью, установленной на разных страницах сайта. В случае, если необходимо применить задачу для двух и более целей, то, соответственно, необходимо модернизировать этот кейс под свою задачу — добавить еще параметры визита (URL1, URL2 и так далее для каждой цели свой параметр URL).

Также стоит помнить, что конверсия в отчете «Параметры визитов» применима непосредственно к визиту. Если в рамках визита будет отправлено несколько параметров (то есть, цель достигнута на нескольких страницах), то каждому параметру будет дана одинаковая конверсия (будет дана сумма всех достижений цели).

8 комментариев
достижение цели,параметры визитов,Гид по Метрике,есть решение
Отслеживание событий в Google Forms
up-advert
3 июля 2018, 10:38

Необходимо зафиксировать цель при отправке Google Forms. 

Создал гугл таблицу с результатами, на неё повесил скрипт метрики с триггером по сабмиту. Естественно получил отказ, ReferenceError: Объект «document» не определен.

Возможно ли отслеживать отправку гугл форм?

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отслеживание,цели,метрика яндекса
Как в вэбвизоре распознать свои визиты и отделить их от визитов сторонних пользователей?
artland3283208
3 июля 2018, 13:35

Как в вэбвизоре распознать свои визиты и отделить их от визитов сторонних пользователей?

1 комментарий
Посетители, просмотры и визиты для определения конверсии ! Помогите :)
Дарья Воробьева
4 июля 2018, 10:03

Прошу помощи, почти что крик души.

Сделали отчёт в «Мои отчёты».

Цель: просмотр переходов по баннеру.
Таким образом был настроен один фильтр: просмотр URL «ссылка которую содержит баннер».

Короче говоря, хотели посмотреть как отрабатывает баннер на главной странице сайта и сколько по нему переходов было сделано. (т.е. посчитать конверсию баннера)

количество просмотров главной страниц\ количество просмотров баннера*100%

Статистика выдаёт следующую картинку (см. фото)

И вот тут в заблуждение вводит 1 показатель «КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ»

По статистике получается: было 20 посетителей, которые  сделали 24 визита и,о боже мой, совершили 428 просмотров.

НО ПРОСМОТРОВ ЧЕГО?
БАННЕРА, КОТОРЫЙ МЫ ОТСЛЕЖИВАЕМ?

20 ПОСЕТИТЕЛЕЙ СДЕЛАЛИ 428 ПРОСМОТРОВ БАННЕРА?

Помогите:) 

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Информер не отображает данные
smirnoffx
6 июля 2018, 09:47

Здравствуйте!

Подскажите, почему информер (внизу страницы) на http://parketlife.com/ не отображает данные?

Как это исправить? Спасибо.

id=49025387

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Информер,не работает,Счетчик
Яндекс Метрика Информер на сайте ничего не показывает
Иван С.
9 июля 2018, 11:33

Здравствуйте, установил Яндекс Метрику на сайт (https://wikifarm.ru/), но информер ничего не показывает.

Коды стоят корректно, нужно ли еще что-нибудь отметить помимо «Асинхронный код» и «Информер» в Дополнительных Настройках счётчика?

2 комментария
Информер,счетчик-информер
В Яндекс Мерике не отображаются заходы из Директа!
arbatdetailing
10 июля 2018, 13:36

Добрый день! Не могу понять, что происходит. Яндекс Метрика отображает только прямые заходы. При этом в Директе у нас тоже есть клики, но их она не видит.  Проверили, Метрика работает нормально. С чем это может быть связанно? Заранее, спасибо!

1 комментарий
Не верно показывает географию прямых заходов
Смоленская Фабрика НАШЕ
11 июля 2018, 16:24

Счетчик 48635474

Прямые переходы по ссылке — http://www.nashe-rodnoe.ru/?p=1 считаются как из г. Москва, а на самом деле происходят из г. Смоленск

3 комментария
Добавьте ссылку на Метрику
zyukin.p
13 июля 2018, 09:34

Здравствуйте.

При переключении между аккаунтами часто получается, попадаю на подобную страницу.

Причина попадания на неё разные счётчики на разных аккаунтах.

Просьба добавить ссылку на список счётчиков Яндекс.Метрики, а не только ссылку на Яндекс.

Альтернативный вариант.

Выводить на данной странице выпадающий список счётчиков.

Сейчас приходится каждый раз править адресную строку, чтобы попасть на страницу со счётчиками.

С Уважением, Зюкин Павел.

3 комментария
интерфейс,метрика
[Решено] С помощью API Метрики получить список счётчиков в аккаунте, где я указан представителем
nicebit
13 июля 2018, 15:42

Доброго дня!

Мне нужно с помощью API Метрики получить список счётчиков в аккаунте, где я указан представителем.

1) Я вижу метод, который возвращает список моих счётчиков: https://tech.yandex.ru/metrika/doc/api2/management/counters/counters-docpage/

Этот метод мне не подходит.

2) Как мне получить список счётчиков из аккаунта, где я указан представителем?

Например, в API Директа это возможно с помощью указания логина в HTTP-заголовках: https://tech.yandex.ru/direct/doc/dg/best-practice/agency-docpage/

Мне нужна подобная возможность посмотреть список счётчиков из аккаунтов, которые отметили меня представителем. И потом из этих счётчиков извлечь данные.

Подскажите, есть ли такая возможность в API Метрики?

Если есть, то, пожалуйста, укажите ссылку на документацию по использованию.

1 комментарий
API Яндекс.Метрики
Содержимое корзины
hpt85
16 июля 2018, 12:26

Здравствуйте, просматриваю содержимое корзины через вебвизор, у всех пользователей асболютно одинаковое содержимое корзины (одинаковые товары), в чем может быть проблема? хотел бы отслеживать какие товары пользователи добавляют в корзину

4 комментария
вебвизор в яндекс метрике
Почему у меня конверсия зашкаливает?
TECTONIC56
17 июля 2018, 09:32

Почему так не правильно считается конверсия? Почти все посетителя являются по статистике покупателями, как в сказке по статистике и к сожалению далеко не так в реальности

5 комментариев
Как метрика присваивает последний источник в отчете по звонкам
al.dedkova
21 июля 2018, 20:42

Коллеги, подскажите. 

Отчет по звонкам «отчет детально»  по-сути эти данные тянутся из колл-трекинга. 

Но  как понимаю,  метрика сама  присваивает источник, в моем случае это внутренний  и переход из поисковых систем, в  то время как в колл-трекинге зафиксирована  история cpc  переходов  у пользователей. 

По какой логике метрика назначила internal и поисковой?  Может подскажите как проверить. 

1 комментарий
определение источника,звонки
Счётчик не показывает количество посещений конкретных страниц
pes-analitica
30 июля 2018, 11:47

Здравствуйте!

Уважаемая служба поддержки, возникла следующая проблема: на сайт https://permenergosbyt.ru/ интегрирован счётчик Яндекс.Метрика. Но ни одним из способов не отображается количество внутренних переходов на страницу https://permenergosbyt.ru/business/additional/gku.aspx. Пробовал и через поиск на рабочем столе («Адрес страницы») и отчёт (Отчёты -> Стандартные -> Содержание -> Популярное). Прошу помочь с решением данной проблемы.

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Счётчик не показывает количество посещений конкретных страниц
помогите с api метрики . ( отчет содержимое - популярное )
zerocoldkz
30 июля 2018, 11:47

Доброго времени суток. Который день мучаюсь. не могу добить один нюанс по api.
необходимо получить количество просмотров страницы из отчета 'содержимое->популярное' с фильтром «первая пс -> яша»
с api метрики столкнулся в первый раз. Извиняюсь за тупость
основное запроса:

'preset' => 'popular',     — шаблон популярное .
 'filters'     => rawurldecode («ym:s:firstSearchEngineRootName=='Yandex' AND ym:pv:URL=='$url'»),   — фильтр по пс — яше и заданному url 
  'metrics' => 'ym:pv:pageviews',   — ну и метрика — просмотры . 

Вот только почему то эта зараза выдаёт цифры обсалютно другие, и далеко не то что в отчете. даты и всё остальное верное т.к если убрать фильтр firstsearсh то цифры (кол-во просмотров страницы за период со всех источников) совпадают с отчетом в браузере.
прикладываю скрин из метрики того что необходимо.

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