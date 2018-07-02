Клуб Яндекс.Метрики

июль 2018
Гид по Метрике: как определить, на каких страницах достигалась цель
Василий
2 июля 2018, 13:10

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В настоящее время с новым кодом можно использовать новые методы JS API: https://yandex.ru/support/metrica/objects/method-reference.html  
Новые методы работают только с новым кодом: https://yandex.ru/blog/metrika/novyy-kod-v-nastroykakh-schetchika 

Список старых методов здесь: https://yandex.ru/support/metrica/objects/_method-reference.html 

Конструкция передачи параметров с целью будет выглядет так: ym (XXXXXX, 'reachGoal', 'TARGET', {URL: document.location.href})

Нередко пользователи Метрики нас спрашивают, как определить url-адрес страницы, на которой была достигнута JavaScript-цель. Это бывает нужно, например, в тех случаях, когда форма заявки присутствует на многих страницах сайта, а создавать отдельную цель для отслеживания отправки каждой формы не хочется (или нет технической возможности, долго, на счетчике создано максимальное количество целей и так далее). 

Задача:

В интернет-магазине site.ru форма заказа находится более чем на ста страницах сайта. Владелец сайта хочет начать отслеживать отправки всех этих форм. Создавать для этого 100 целей долго и неудобно. Владелец сайта обратился в Службу поддержки, где с ним поделились решением поставленной задачи. 

Решение:

Браузер посетителя знает и хранит в параметре document.location.href информацию о том, на какой странице в данный момент находится посетитель, поэтому мы можем эту информацию получить и передать в Метрику с помощью параметров визитов. Для этого нужно создать одну общую JavaScript-цель, а url-адреса, на которых была эта цель достигнута, передавать в Метрику как параметры визита в момент достижения JavaScript-цели с помощью метода reachGoal:

yaCounterXXXXXX.reachGoal('ORDER', {URL: document.location.href}) 

где:

  • XXXXXX — номер вашего счетчика
  • ORDER — идентификатор вашей JavaScript-цели
  • URL — параметр визита 1 уровня
  • document.location.href — параметр визита 2 уровня

Код вызова метода reachGoal следует добавлять в исходный код сайта. Если у вас возникли трудности, обратитесь за помощью к вебмастеру сайта.

Как это работает?

Посетитель пришел на страницу site.ru/contacts, и браузер посетителя записал в параметр document.location.href  адрес фактического нахождения (то есть site.ru/contacts). В момент достижения JavaScript-цели (например, отправил форму заказа) в Метрику передаются два уровня параметров визитов:

  1. URL — в первом уровне мы передаем информацию о том, что содержат данные параметры визитов. Назовем этот параметр URL, чтобы отобразить,что в этом дереве параметров содержатся URL-адреса.  URL — произвольное название параметра, можно назвать его иначе (url-адрес, юрл-адрес и так далее). 
  2. document.location.href  — url-адрес страницы, на которой находился посетитель в момент достижения цели (будет получена из параметра барузера document.location.href).

Как анализировать полученные данные?

Например, в отчете «Параметры визитов» выполните сегментацию по достижению цели «Order».

После этого в отчете останутся только те визиты, в которых была достигнута цель «Order». Увидеть количество отправленных заявок с конкретной страницы можно в справа в таблице в метрике «Количество параметров визитов», а слева, в группировках — url-адреса страниц, на которых эти заявки были отправлены. 

FYI

Обращаем ваше внимание, что данный кейс не является универсальным. Такой вариант будет работать при работе с одной целью, установленной на разных страницах сайта. В случае, если необходимо применить задачу для двух и более целей, то, соответственно, необходимо модернизировать этот кейс под свою задачу — добавить еще параметры визита (URL1, URL2 и так далее для каждой цели свой параметр URL).

Также стоит помнить, что конверсия в отчете «Параметры визитов» применима непосредственно к визиту. Если в рамках визита будет отправлено несколько параметров (то есть, цель достигнута на нескольких страницах), то каждому параметру будет дана одинаковая конверсия (будет дана сумма всех достижений цели).

25 комментариев
достижение цели,параметры визитов,Гид по Метрике,есть решение
Отслеживание событий в Google Forms
Роман С
3 июля 2018, 10:38

Необходимо зафиксировать цель при отправке Google Forms. 

Создал гугл таблицу с результатами, на неё повесил скрипт метрики с триггером по сабмиту. Естественно получил отказ, ReferenceError: Объект «document» не определен.

Возможно ли отслеживать отправку гугл форм?

отслеживание,цели,метрика яндекса
Как в вэбвизоре распознать свои визиты и отделить их от визитов сторонних пользователей?
Юлия А.
3 июля 2018, 13:35

Как в вэбвизоре распознать свои визиты и отделить их от визитов сторонних пользователей?

1 комментарий
Посетители, просмотры и визиты для определения конверсии ! Помогите :)
Дарья Воробьева
4 июля 2018, 10:03

Прошу помощи, почти что крик души.

Сделали отчёт в «Мои отчёты».

Цель: просмотр переходов по баннеру.
Таким образом был настроен один фильтр: просмотр URL «ссылка которую содержит баннер».

Короче говоря, хотели посмотреть как отрабатывает баннер на главной странице сайта и сколько по нему переходов было сделано. (т.е. посчитать конверсию баннера)

количество просмотров главной страниц\ количество просмотров баннера*100%

Статистика выдаёт следующую картинку (см. фото)

И вот тут в заблуждение вводит 1 показатель «КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ»

По статистике получается: было 20 посетителей, которые  сделали 24 визита и,о боже мой, совершили 428 просмотров.

НО ПРОСМОТРОВ ЧЕГО?
БАННЕРА, КОТОРЫЙ МЫ ОТСЛЕЖИВАЕМ?

20 ПОСЕТИТЕЛЕЙ СДЕЛАЛИ 428 ПРОСМОТРОВ БАННЕРА?

Помогите:) 

Информер не отображает данные
Олег С.
6 июля 2018, 09:47

Здравствуйте!

Подскажите, почему информер (внизу страницы) на http://parketlife.com/ не отображает данные?

Как это исправить? Спасибо.

id=49025387

Информер,не работает,Счетчик
Яндекс Метрика Информер на сайте ничего не показывает
Иван С.
9 июля 2018, 11:33

Здравствуйте, установил Яндекс Метрику на сайт (https://wikifarm.ru/), но информер ничего не показывает.

Коды стоят корректно, нужно ли еще что-нибудь отметить помимо «Асинхронный код» и «Информер» в Дополнительных Настройках счётчика?

2 комментария
Информер,счетчик-информер
В Яндекс Мерике не отображаются заходы из Директа!
arbatdetailing
10 июля 2018, 13:36

Добрый день! Не могу понять, что происходит. Яндекс Метрика отображает только прямые заходы. При этом в Директе у нас тоже есть клики, но их она не видит.  Проверили, Метрика работает нормально. С чем это может быть связанно? Заранее, спасибо!

1 комментарий
Не верно показывает географию прямых заходов
НАШЕ. Любимый трикотаж
11 июля 2018, 16:24

Счетчик 48635474

Прямые переходы по ссылке — http://www.nashe-rodnoe.ru/?p=1 считаются как из г. Москва, а на самом деле происходят из г. Смоленск

3 комментария
Добавьте ссылку на Метрику
zyukin.p
13 июля 2018, 09:34

Здравствуйте.

При переключении между аккаунтами часто получается, попадаю на подобную страницу.

Причина попадания на неё разные счётчики на разных аккаунтах.

Просьба добавить ссылку на список счётчиков Яндекс.Метрики, а не только ссылку на Яндекс.

Альтернативный вариант.

Выводить на данной странице выпадающий список счётчиков.

Сейчас приходится каждый раз править адресную строку, чтобы попасть на страницу со счётчиками.

С Уважением, Зюкин Павел.

3 комментария
интерфейс,метрика
[Решено] С помощью API Метрики получить список счётчиков в аккаунте, где я указан представителем
nicebit
13 июля 2018, 15:42

Доброго дня!

Мне нужно с помощью API Метрики получить список счётчиков в аккаунте, где я указан представителем.

1) Я вижу метод, который возвращает список моих счётчиков: https://tech.yandex.ru/metrika/doc/api2/management/counters/counters-docpage/

Этот метод мне не подходит.

2) Как мне получить список счётчиков из аккаунта, где я указан представителем?

Например, в API Директа это возможно с помощью указания логина в HTTP-заголовках: https://tech.yandex.ru/direct/doc/dg/best-practice/agency-docpage/

Мне нужна подобная возможность посмотреть список счётчиков из аккаунтов, которые отметили меня представителем. И потом из этих счётчиков извлечь данные.

Подскажите, есть ли такая возможность в API Метрики?

Если есть, то, пожалуйста, укажите ссылку на документацию по использованию.

1 комментарий
API Яндекс.Метрики
Содержимое корзины
hpt85
16 июля 2018, 12:26

Здравствуйте, просматриваю содержимое корзины через вебвизор, у всех пользователей асболютно одинаковое содержимое корзины (одинаковые товары), в чем может быть проблема? хотел бы отслеживать какие товары пользователи добавляют в корзину

6 комментариев
вебвизор в яндекс метрике
Почему у меня конверсия зашкаливает?
Босс
17 июля 2018, 09:32

Почему так не правильно считается конверсия? Почти все посетителя являются по статистике покупателями, как в сказке по статистике и к сожалению далеко не так в реальности

5 комментариев
Как метрика присваивает последний источник в отчете по звонкам
al.dedkova
21 июля 2018, 20:42

Коллеги, подскажите. 

Отчет по звонкам «отчет детально»  по-сути эти данные тянутся из колл-трекинга. 

Но  как понимаю,  метрика сама  присваивает источник, в моем случае это внутренний  и переход из поисковых систем, в  то время как в колл-трекинге зафиксирована  история cpc  переходов  у пользователей. 

По какой логике метрика назначила internal и поисковой?  Может подскажите как проверить. 

1 комментарий
определение источника,звонки
Счётчик не показывает количество посещений конкретных страниц
ПермЭнергоСбыт
30 июля 2018, 11:47

Здравствуйте!

Уважаемая служба поддержки, возникла следующая проблема: на сайт https://permenergosbyt.ru/ интегрирован счётчик Яндекс.Метрика. Но ни одним из способов не отображается количество внутренних переходов на страницу https://permenergosbyt.ru/business/additional/gku.aspx. Пробовал и через поиск на рабочем столе («Адрес страницы») и отчёт (Отчёты -> Стандартные -> Содержание -> Популярное). Прошу помочь с решением данной проблемы.

Счётчик не показывает количество посещений конкретных страниц
помогите с api метрики . ( отчет содержимое - популярное )
zerocoldkz
30 июля 2018, 11:47

Доброго времени суток. Который день мучаюсь. не могу добить один нюанс по api.
необходимо получить количество просмотров страницы из отчета 'содержимое->популярное' с фильтром «первая пс -> яша»
с api метрики столкнулся в первый раз. Извиняюсь за тупость
основное запроса:

'preset' => 'popular',     — шаблон популярное .
 'filters'     => rawurldecode («ym:s:firstSearchEngineRootName=='Yandex' AND ym:pv:URL=='$url'»),   — фильтр по пс — яше и заданному url 
  'metrics' => 'ym:pv:pageviews',   — ну и метрика — просмотры . 

Вот только почему то эта зараза выдаёт цифры обсалютно другие, и далеко не то что в отчете. даты и всё остальное верное т.к если убрать фильтр firstsearсh то цифры (кол-во просмотров страницы за период со всех источников) совпадают с отчетом в браузере.
прикладываю скрин из метрики того что необходимо.

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