Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление Правил 18.12.2019

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Приветствую!

На этой и прошлой неделях произошли обновления Правил.

  1. Уточнены правила рисования подъездов к автозаправочным станциям.
    См. п. 3.3.1.1.12.
  2. Уточнены правила отрисовки организаций, расположенных на закрытых территориях организаций (Мест).
    См. п. 3.6.1.9.
  3. Изменено правило простановки атрибута «Жилая зона» и ограничения на въезд в случае, если общедоступная дорога ограничена знаком с одной стороны.
    См. разделы 3.3.2.15. Жилая зона и 3.3.4. Условия дорожного движения.
  4. Уточнены правила рисования и атрибутирования входов в аэропорты и вокзалы.
    См. раздел 3.4.3.4. Правила атрибутирования входов в здание.
  5. Добавили описание нового интерфейса создания и редактирования ниток общественного транспорта.
4 комментария
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Фарготрак
Сотрудник Яндекса10 декабря, 15:36
Коротко о том, что фактически изменилось:
1. Допустимо рисовать отдельным ребром 8 класса подъезд к АЗС, даже если он не отделен от основной дороги физическим разделителем или разметкой.


2. Прописали в каких случаях допустимо рисовать Места на ограниченной территории, использовать которые могут не все.


3. В случае если на общедоступной дороге (класс 6-7 без жилой зоны) проезд ограничен знаком «Движение запрещено» с одной стороны, а с другой проезд свободен, «Движение запрещено» размечается как ограничение на въезд в ближайшем перед знаком пересечении автодорог.


4. Уточнили, что рисуются и входы и выходы из здания вокзала/аэропорта, которые ведут на неограниченную территорию (Выходы в город). Так же уточнили, что для номерных входов в названии пишется не только номер, но и "Вход №"/"Выход №".
Обновлено сегодня, 17:58
Alexxegorov
сегодня, 19:24
Фарготрак,
Спасибо большое за пояснения! :)

Alexxegorov
сегодня, 19:27
Фарготрак,
если в аэропорту отдельно вход и отдельно выход, но при этом они не пронумерованы, нужно ли их именовать как Вход и Выход?
Илья
сегодня, 19:42
Странно, но интерфейс всё ещё старый. По крайней мере, у меня