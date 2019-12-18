Обновление Правил 18.12.2019

Приветствую!
На этой и прошлой неделях произошли обновления Правил.
- Уточнены правила рисования подъездов к автозаправочным станциям.
См. п. 3.3.1.1.12.
- Уточнены правила отрисовки организаций, расположенных на закрытых территориях организаций (Мест).
См. п. 3.6.1.9.
- Изменено правило простановки атрибута «Жилая зона» и ограничения на въезд в случае, если общедоступная дорога ограничена знаком с одной стороны.
См. разделы 3.3.2.15. Жилая зона и 3.3.4. Условия дорожного движения.
- Уточнены правила рисования и атрибутирования входов в аэропорты и вокзалы.
См. раздел 3.4.3.4. Правила атрибутирования входов в здание.
- Добавили описание нового интерфейса создания и редактирования ниток общественного транспорта.