Клуб Народной карты

декабрь 2011
Перерисовка
Александр
1 декабря 2011, 14:43
А это правильно, что когда линейный участок нажимаешь перерисовать он не удаляется/исчезает?
Читать дальше
6 комментариев
дороги
Реквесты новых объектов
Анатолий Анатольевич
1 декабря 2011, 14:57
Реквест: точка "веб-камера" (возможно, с выносом в будущем в отдельный слой).
Читать дальше
1 комментарий
пересыхающие реки, озера..
Gesperiec
1 декабря 2011, 14:58
как обозначить пересыхающие реки или озера в которых вода бывает весной или в другое время года нет течения (в бумажных картах такая категория категория существует и обозначена пунктиром или точками)
Читать дальше
5 комментариев
Не хватает точек у объекта
Анатолий Анатольевич
1 декабря 2011, 15:08
У меня в городе отличный пляж протяженностью более 2-х километров с сильно изрезанной линией. Я решил заняться отрисовкой пляжа и представьте себе моё удивление, когда на 1/10 части пляжа Карта мне сказала, что слишком много точек.
Читать дальше
16 комментариев
Болото/маленькая растительность/водоемы - чем отрисовать?
JohnnyBravo
2 декабря 2011, 13:33
Здравствуйте. Возник спор на работе о том, что я наши "болота" пометил как лес.
Читать дальше
4 комментария
Доклад Народной карты на конференции
Михаил
4 декабря 2011, 00:49
В прошедшую пятницу состоялась конференция "Веб и ГИС", в которой участвовали представители различных проектов и организаций, связанных с веб-картографией. Значительную часть мероприятия заняла секция по пользовательской картографии, где были представлены доклады от OSM и Народной карты.
Читать дальше
16 комментариев
Глюки в клубе
Артем
4 декабря 2011, 11:17
Конечно не по теме, но все равно коллегам передайте. Комментарии не раскрываются, новые записи только через (что нового). В остальных клубах все нормально.
Читать дальше
18 комментариев
Лесотундра
JohnnyBravo
5 декабря 2011, 18:26
Добавьте пожалуйста новый вид - Лесотундра, отличный от газона и леса. Мне сложно определить что является парком, что лесом, а что сквером, проще всё это отметить "лесотундрой". По большому счету что лес, что газон на схеме одинаково всё смотрится, что болото, что водоем.
Читать дальше
10 комментариев
s/ул\./улица
yanakilon
6 декабря 2011, 11:36
Вот уже в который раз забредаю в Запорожье, вижу там "ул.", начинаю исправлять, через несколько минут кусочек за кусочком дохожу до еще двух таких улиц, потом еще до четырех, а потом...
Читать дальше
23 комментария
дороги,названия
Новые спутниковые снимки
Lobov Sergey
6 декабря 2011, 12:31
Сегодня на Яндекс.Картах появилась очередная порция подробных спутниковых снимков.
Читать дальше
28 комментариев
Проблемы с сохранением объектов.
pilot7188
6 декабря 2011, 15:12
В последнее время стал замечать ошибку при создании объектов."Что-то пошло не так, попробуйте ещё раз"
Читать дальше
9 комментариев
багрепорт
Заголовок не указан
aansaval
7 декабря 2011, 12:54
У меня вопрос, наверно как и у некоторых, почему после всех разметок, меня кто-то правит!? В частности модераторы, мною было нанесено и исправлено очень много объектов, по всем правилам, покрасней мере на сколько это возможно.!?!?
Читать дальше
14 комментариев
выделение и редактирование участков дороги
Gesperiec
7 декабря 2011, 12:57
http://n.maps.yandex.ru/?oid=10842080 думаю надо улучшить рисование и редактирование дорог; не большой кусочек основной дороги мне не удается выделить и поменять свойства; так же сильно мешает излишняя фрагментируемость остальной улицы Широкой
Читать дальше
2 комментария
дороги
Кэш из Народной карты в мобильном. Обновления.
Lobov Sergey
7 декабря 2011, 13:45
Три недели назад в Мобильных Яндекс.Картах под iOS появилась возможность скачать кэш карт ряда городов, в том числе 31 города из Народной карты.
Читать дальше
6 комментариев
Панорамы в НЯК
©ШвЕц АрTёМ
7 декабря 2011, 21:23
Тут подумалось, а нельзя ли, добавить возможность, открывать панорамы прямо во время рисования))
Читать дальше
10 комментариев
панорамы
Кусты
JohnnyBravo
7 декабря 2011, 21:23
Прошу добавить контур "Кусты". Аналогично с лесотундрой, нужно отличный от леса, парков и газона контур. Желательно зеленый в крапинку или маленькие треугольники. Газон (существующий) хотелось бы поменять на зеленый с полосочками типа - / / / /. Не сочтите за рекламу, в своё время рисовал карты в GPSmapedit и конвертировал в карты для навитела, дк вот, там была возможность даже отдельно поставить дерево. Хотелось бы и в НЯК так же имееть дифферинцируемые типы "зелени".
Читать дальше
3 комментария
Региональный клуб Народной карты в Татарстане
Lobov Sergey
7 декабря 2011, 21:53
Приглашаю рисующих и правящих объекты в Татарстане, а также всех интересующихся в региональный клуб.
Читать дальше
Добавить объект
Тюшева Светлана
8 декабря 2011, 19:40
Прошу прощения, но недостаточно инструментов для нанесения на карту паромной переправы.
Читать дальше
17 комментариев
Пусто...
Иван Касаткин
10 декабря 2011, 12:28
 Я хотел обратить внимание многих пользователей на вот это.Во многих города карты рисуют почти на уровне 100 процентных.( вот пример ) Но во многих районах России существуют такие места где даже нельзя одну правку(объект)найти. ( вот пример. )Давайте объеденимся в группы и будем редактировать "провалы".Большое спасибо!
Читать дальше
16 комментариев
Зимняя съемка
Павел
12 декабря 2011, 14:30
http://maps.yandex.ru/-/CFE6uG6H
Читать дальше
4 комментария