У меня в городе отличный пляж протяженностью более 2-х километров с сильно изрезанной линией. Я решил заняться отрисовкой пляжа и представьте себе моё удивление, когда на 1/10 части пляжа Карта мне сказала, что слишком много точек.
В прошедшую пятницу состоялась конференция "Веб и ГИС", в которой участвовали представители различных проектов и организаций, связанных с веб-картографией. Значительную часть мероприятия заняла секция по пользовательской картографии, где были представлены доклады от OSM и Народной карты.
Добавьте пожалуйста новый вид - Лесотундра, отличный от газона и леса. Мне сложно определить что является парком, что лесом, а что сквером, проще всё это отметить "лесотундрой". По большому счету что лес, что газон на схеме одинаково всё смотрится, что болото, что водоем.
У меня вопрос, наверно как и у некоторых, почему после всех разметок, меня кто-то правит!? В частности модераторы, мною было нанесено и исправлено очень много объектов, по всем правилам, покрасней мере на сколько это возможно.!?!?
http://n.maps.yandex.ru/?oid=10842080 думаю надо улучшить рисование и редактирование дорог; не большой кусочек основной дороги мне не удается выделить и поменять свойства; так же сильно мешает излишняя фрагментируемость остальной улицы Широкой
Прошу добавить контур "Кусты". Аналогично с лесотундрой, нужно отличный от леса, парков и газона контур. Желательно зеленый в крапинку или маленькие треугольники. Газон (существующий) хотелось бы поменять на зеленый с полосочками типа - / / / /. Не сочтите за рекламу, в своё время рисовал карты в GPSmapedit и конвертировал в карты для навитела, дк вот, там была возможность даже отдельно поставить дерево. Хотелось бы и в НЯК так же имееть дифферинцируемые типы "зелени".
Я хотел обратить внимание многих пользователей на вот это.Во многих города карты рисуют почти на уровне 100 процентных.( вот пример ) Но во многих районах России существуют такие места где даже нельзя одну правку(объект)найти. ( вот пример. )Давайте объеденимся в группы и будем редактировать "провалы".Большое спасибо!