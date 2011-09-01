Очевидный факт, что силами Яндекса уже имеются на карте панорамы крупных городов-миллионников, курортов и прочих мест российского и мирового значения.

Однако техноллогии все развиваются и становятся более доступными для массового использования не только компаниями, но и частными пользователями. К примеру еще неск. лет назат никто и не думал, что планировать поездку на отдых можно рассматривая фотографии привязанные к близлежайшей территории на Я.Картах, Я.Фотках и Google Maps, или же, что оценить погоду и обстановку можно подключившися к публичным Интернет-камерам размещенным в пункте назначения Вашего путешествия.

Я предлагаю двигаться дальше и добавить слой размещенных вебкамер(как официальных так и пользовательских) на maps.yandex.ru, а в последствии и в API добавить. Надо же догнать и перегнать Google))

Так же, в связи с все большим распространением устройств мониторинга транспорта, которые записывают трек перемещения и видеорегистраторов разработать технологию обработки и подготовки отснятого материала совместно с треком передвижения для дальнейшей заливки на Яндекс. Дело в том, что информация на панорамах с автомагистралей и менее населенных регионов на Панорамах в данный момент практически отсутствует, но тоже востребована как минимум для проезда через данную территорию. Разумеется качество материала не сравить с заснятым Я.Мобилем, но в случае когда информации нет никакой полагаю стоит об этом призадуматься.

PS Прежде чем писать о всемозможных сложностях связанных с премодерацией данного контента помните, что нерешаемых проблем в принципе нет и что конкуренты не дремлют. В часности у Google более богатый и удобный выбор слоев для отображения на карте - и погода и вебкамеры и множество объектов инфраструктуры и природных.