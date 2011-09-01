Клуб Народной карты

сентябрь 2011
Добрый отзыв в адрес Народной Карты.
lipsigal
1 сентября 2011, 10:36
Приятно было прочитать , что на новых снимках ненадо исправлять уже вычерченные контура. Посколько  снимки постараются посадить более точно. Спасибо, что уважаете кропотливый труд народных картографов. Еще раз спасибо от "Кичливого" картографа.
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Создание собственных Панорам, размещение вебкамер на Яндекс.Картах
dimik
1 сентября 2011, 13:42
Создание собственных Панорам, размещение вебкамер на Яндекс.Картах

Очевидный факт, что силами Яндекса уже имеются на карте панорамы крупных городов-миллионников, курортов и прочих мест российского и мирового значения.

Однако техноллогии все развиваются и становятся более доступными для массового использования не только компаниями, но и частными пользователями. К примеру еще неск. лет назат никто и не думал, что планировать поездку на отдых можно рассматривая фотографии привязанные к близлежайшей территории на Я.Картах, Я.Фотках и Google Maps, или же, что оценить погоду и обстановку можно подключившися к публичным Интернет-камерам размещенным в пункте назначения Вашего путешествия.

Я предлагаю двигаться дальше и добавить слой размещенных вебкамер(как официальных так и пользовательских) на maps.yandex.ru, а в последствии и в API добавить. Надо же догнать и перегнать Google))

Так же, в связи с все большим распространением устройств мониторинга транспорта, которые записывают трек перемещения и видеорегистраторов разработать технологию обработки и подготовки отснятого материала совместно с треком передвижения для дальнейшей заливки на Яндекс. Дело в том, что информация на панорамах с автомагистралей и менее населенных регионов на Панорамах в данный момент практически отсутствует, но тоже востребована как минимум для проезда через данную территорию. Разумеется качество материала не сравить с заснятым Я.Мобилем, но в случае когда информации нет никакой полагаю стоит об этом призадуматься.

PS Прежде чем писать о всемозможных сложностях связанных с премодерацией данного контента помните, что нерешаемых проблем в принципе нет и что конкуренты не дремлют. В часности у Google более богатый и удобный выбор слоев для отображения на карте - и погода и вебкамеры и множество объектов инфраструктуры и природных.

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Инструменты редактирования геометрии
Lobov Sergey
1 сентября 2011, 19:20
Сегодня на Народной карте реорганизованы инструменты редактирования геометрии и добавлен один новый инструмент.
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29 комментариев
Новые категории
Lobov Sergey
1 сентября 2011, 20:13
Сегодня мы немного расширили список категорий.
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57 комментариев
Каких объектов не хватает:
Газета Волга
4 сентября 2011, 16:11
Взлетная полоса, редакция газеты, магазин хозтовары, вышка сотовой связи, нежилое строение, (пустое, разрушенное, короче дестрой) 
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12 комментариев
названия объектов на мобильных народных картах
Удалённый пользователь
7 сентября 2011, 00:06
Очень странно, но некоторые  название  объектов ни при каком маштабе не отображается в мобильных картах. Например садовые товарищества, гаражи и многое другое.Очень забавно видеть  во весь экран непонятный многоугольник и пытаться догадаться что это такое. Вчера например пытался найти мособлгаз в подольске- безуспешно.
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1 комментарий
Площадь объектов.
Bobold-ya
7 сентября 2011, 00:07
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4 комментария
Еще о нехватке объектов
diament
8 сентября 2011, 04:17
Нет такого понятия, как "общежитие". Что это такое? Жилое здание? Это не совсем так. Не общественное здание тоже. Есть несколько примеров: студенческие городки, территория со студ. домиками (как пример - пос. Ильинский Раменского района, ул. им. Баумана).
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2 комментария
Странный объект.
pilot7188
8 сентября 2011, 04:28
Ни как не могу понять что это - http://n.maps.yandex.ru/-/CBeaYT1p за объект!
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7 комментариев
ещё не хватает
Удалённый пользователь
9 сентября 2011, 12:55
- забор, препятствие - линейный объект,
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14 комментариев
Двухуровневая развязка
Константин Александрович
9 сентября 2011, 12:55
Как ее сделать? у меня почему то верхняя дорога все равно соединяется с нижней...
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6 комментариев
Париж - Дефанс
Михаил
11 сентября 2011, 12:03
Пожалуйста, подгрузите снимок! Я хотел добавить большую арку Дефанс. А она там, где нету спутникового снимка:
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2 комментария
Не хватает категории объекта
ApocalypsisPK
13 сентября 2011, 12:18
В разделе образования нет всяких студий из серии йога, танцы и т.п.
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1 комментарий
Зеленая зона или ...?
macsac1
14 сентября 2011, 12:59
Здравствуйте. Интересует вопрос, нужно ли в жилых районах обозначать зеленые насаждения, в частности обычные деревья категорией "парк, сквер" ?
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8 комментариев
Название озера Байкал.
Григорий Скарченко
15 сентября 2011, 11:55
В соответствии с пунктом 1.10.2.1.
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10 комментариев
Злые модераторы
nekeketegorov
15 сентября 2011, 11:56
Почему, когда создаеш обьекты и после некоторого времени после потверждения роботом, модераторы изменяют или удаляют всю атрибутику?
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22 комментария
Удаление объектов.
pilot7188
16 сентября 2011, 17:54
Предлагаю ввести возможность удаления своих объектов.
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7 комментариев
Спор о названии объекта
Александр Пименов
18 сентября 2011, 02:15
идет спор на счет вот этого объекта. http://n.maps.yandex.ru/?oid=4881336 Белорусский или центральный рынок? Вот снимок с панорам, который говорит, что это центральный http://maps.yandex.ru/-/CBe6m0pu
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Использование НЯК.
Георгий С.
18 сентября 2011, 02:57
Разрешите мне уже наверное в третий раз задать вопрос о планах разработчиков и перспективах использования народной карты и настройки в ней генерализации. К сожалению, на мой взгляд, НЯК, в настоящее время абсолютна не пригодна для нормального использования. А очень хочется не только отрисовывать объеты, но и пользоваться своими трудами и трудами других пользователей.
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9 комментариев
Новые спутниковые снимки на Яндекс.Картах: от Норильска до Кяхты
Карты
19 сентября 2011, 14:40
Сегодня на Яндекс.Картах выложена новая порция спутниковых снимков.
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10 комментариев