Всем доброго времени суток!

Вчера был принят в РСЯ. В данное время занимаюсь размещением кодов рекламных блоков на сайте.

Читал правила размещения объявлений и возник вопрос.

Выдержка из правил: "рекламные блоки других систем контекстной рекламы должны быть отличны от рекламных блоков Яндекса, т.е. не должны быть оформлены в формате и цветовой гамме, подобным формату и цветовой гамме рекламы Яндекса"

По цветовой гамме блоки РСЯ и Adsense у меня различаются, а как быть "форматом" блоков.

Размер один и тот же 728Х90. Блоки чередуются между категориями форума. Будет ли данное оформление нарушением правил?

Скриншот форума.