Клуб Рекламной сети Яндекса

апрель 2012
Правила размещения блоков
skorosov
1 апреля 2012, 10:54

Всем доброго времени суток!

Вчера был принят в РСЯ. В данное время занимаюсь размещением кодов рекламных блоков на сайте.

Читал правила размещения объявлений и возник вопрос.

 

Выдержка из правил: "рекламные блоки других систем контекстной рекламы должны быть отличны от рекламных блоков Яндекса, т.е. не должны быть оформлены в формате и цветовой гамме, подобным формату и цветовой гамме рекламы Яндекса"

 

По цветовой гамме блоки РСЯ и Adsense у меня различаются, а как быть "форматом" блоков.

Размер один и тот же 728Х90. Блоки чередуются между категориями форума. Будет ли данное оформление нарушением правил?

Скриншот форума.

10 комментариев
приносит ли прибыль ссылка "Дать объявление"/"Cтать партнёром"
nikiva02
2 апреля 2012, 14:42

включать ее ли нет!? на сайте http://vetrodvig.ru/

3 комментария
Модерация сайта
prokhortsov2011
2 апреля 2012, 14:47

Всем доброго времени суток.Подскажите,сайт уже несколько раз не проходит модерацию.Раньше я понимал,что посещаемость была маленькой,а сейчас не пойму.Объясните "плис",чтоб знать на следующий раз,что мне конкретно нужно зделать для положительного ответа вебмастера.Заранее огромное всем спасибо!Мой сайт-http://fart2011.ru/

13 комментариев
Два рекламных блока на 1-ой странице перекрывают друг друга
dmordvincev
2 апреля 2012, 15:42

Приветствую, только что подключили РСЯ и оформили договор. 

Еще в тестовом режиме пытался разместить более одного блока на 1 странице, но ничего не получалось. Один блок перекрывал другой и в итоге показывался только один. Пробовал разные блоки создавать, на разных движка даже Но везде одно и тоже. Буду рад помощи.

8 комментариев
Примут ли сайты мои?
zizy1990
3 апреля 2012, 14:55

http://tuningnovost.ru

http://avto777.ucoz.com

Если у них станет посещаемость скоро 300...

Если нет ,то почему?Какие ошибки и что нужно исправить.... 

Заранее благодорю за ответ. 

15 комментариев
Отображение рекламного блока только после действия на странице
Hekcfy
4 апреля 2012, 17:16

На страницах просмотра фотографий альбома в правом сайдбаре всегда находился блок яндекс.директа, который очень хорошо работал. Сейчас разместил там оплаченный баннер и директ перенес в другую часть страницы, где его эффективность заметно снизилась.

Так как альбом реализован на аяксе и фотографии обновляются без перезагрузки, возникла идея при загрузке страницы сначала показывать баннер, а после переключения фотографии пользователем замещать баннер блоком яндекс.директ.

В следствие чего вопрос, можно ли так делать?

Технически хочу реализовать через сокрытие блоков (display: none). Не будет ли это нарушением политики размещения объявлений?

5 комментариев
Стоимость клика упала до 2 р.
UAO2
5 апреля 2012, 19:23

Здравствуйте!

Наиная с 1 апреля средняя цена клика опустилась до 2-3 р. Когда в марте, в среднем, была 9-10 р.

 

Только у меня такая ситуация?

78 комментариев
Возьмут в РСЯ или нет
mebspravka
8 апреля 2012, 19:37

Сейчас активно развиваю блог http://zaruza.ru . Блог про необычные гаджеты и девасы. Так вот интересна тема возьмут или нет в РСЯ. Конечно речь идет о будущем тк пока посещаемость не дотягивает(((

3 комментария
46% рекламы не увидели рекламу
GarageBiz
10 апреля 2012, 12:01

Привет! Сегодня наблюдаю аномально низкие показатели по доходам и по проценту объявлений, не увиденными пользователями.

 

Логин onicolaev

 

Помогите разобраться в чём дело, с сайтом ничего не делал. Подскажите куда написать в техподдержку.

 

14 комментариев
Заголовок не указан
Erho
10 апреля 2012, 12:11
какая посещаемость должна быть, чтобы взяли сайт в РСЯ??????
5 комментариев
Как устранить блоки не по теме поста?
moskvanews
10 апреля 2012, 12:13

Сейчас установлен режим с поведенческим характером. как я понимаю, должны отображаться объявления по тем запросам, которые я вводил в поиске? Но я ни разу не искал вот эту тему которая  видна на прикрепленном скриншот.

Не знаю, что там видят мои посетители,  но это реально глюк.

Может кто-то ответить, отчего такое происходит...

21 комментарий
Подписание договора Яндексом (РСЯ)
skorosov
12 апреля 2012, 12:56

Интересно, в какие сроки укладывается подписание договора со стороны РСЯ? Письмо отправил 10 дней назад.

13 комментариев
Яндекс.Поиск для сайта позволяет уточнить результаты поиска
qzminn
12 апреля 2012, 14:24
Теперь партнерам Яндекса доступны новые гибкие инструменты по настройке Поиска для сайта.
Яндекс.Поиск для сайта позволяет уточнить результаты поиска

Яндекс.Поиск для сайта – сервис, позволяющий легко организовать поиск по одному или нескольким сайтам. Он легко устанавливается и настраивается – и в нем есть все главные возможности «большого» поиска Яндекса: морфология русского, английского и других языков, исправлением опечаток, поисковые подсказки, которые могут формироваться с учетом содержимого сайта. Кроме того, в нем есть возможность индексации сайта по запросу с помощью отдельного поискового робота.

Сегодня в Поиске для сайта появилась новинка, которая позволяет посетителям сайта не пройти мимо важной информации. Это уточнение результатов поиска. Посетитель вашего сайта может настроить заданный поисковый запрос – например, выбрать определенный временной промежуток, за который требуется найти документы, или указать желаемый формат и язык документа, раздел сайта, в котором требуется искать.

 



В настройках уже созданного поиска в меню появился новый пункт – «Уточнения», где можно в несколько кликов подстроить их под задачи вашего сайта. Например, вы можете указать разделы сайта, которыми нужно ограничить область поиска:

 

 

 

А также язык документов, если на вашем сайте есть тексты на разных языках:

 

 


И настроить уточнения по ключевым словам, которые будут добавляться к запросу, заданному посетителем.

Например, вы точно знаете, что посетители вашего сайта интересуются играми или определенными моделями и производителями. Добавьте соответствующие ключевые слова («игры», «название модели» или слово «купить» к списку уточнений результатов поиска) – и таким образом влияйте на информацию, которую получит посетитель вашего сайта при использовании поиска.

 

Инструкцию по настройке уточнений вы найдете в Помощи.


Дмитрий Вульбрун и команда Поиска – любим, когда все точно

Нет комментариев
Резкое падение числа кликов
skorosov
23 апреля 2012, 17:49

Здравствуйте, уважаемые участники! В РСЯ сайт работает с 13 апреля. В первый же день количество кликов и их стоимость приятно удивили. На второй и последующий дни и то и другое уменьшилось в 3-4 раза. Отключил поведенческий анализ. Без изменения. А вот при повторном его включении вновь возрастает количество кликов и их цена. Но это продолжается в течении одного дня. На следующий день вновь наблюдается резкое падение и далее без изменений.

Кто может прокомментировать данную ситуацию. Впечатление создаётся что, система с некоторой энерционностью начинает отфильтровывать нормальные объявления и подсовывает новому сайту "рекламный дешёвый мусор", на который не то что кликать, а и смотреть не хочеться. Заголовки партнёрок-лохотронов от прочтения которых начинает тошнить!

Наблюдается ли такая тенденция с сайтами недавно принятыми в РСЯ.

45 комментариев
Запускаем тестирование флеш-блока
bioshlang
24 апреля 2012, 14:32

Мы создали рекламный блок, предназначенный специально для флеш-приложений в социальных сетях, а также игр и сайтов на флеше.

Флеш-блок вмещает до 9 сменяющих друг друга объявлений, которые подбираются с учетом поведенческого таргетинга.

В блоке учтены не только технологические особенности флеш, но и возможность выбора дизайна, сочетающегося с приложением. Внешний вид и расположение флеш-блока легко изменяются — укажите в настройках один из семи доступных цветов, установите подходящие параметры ширины и координаты. Также вы можете настроить различные реакции на клик по объявлению. Например, переход приложения на паузу.

Сейчас флеш-блок находится на стадии тестирования и еще не добавлен в конструктор кода в интерфейсе. Чтобы установить блок, скачайте для него библиотеку и подключите ее к своему проекту. Обязательно укажите в коде вызова свой параметр yandex_partner_id. Его можно скопировать из кода вызова рекламы в партнерском интерфейсе. Подробнее о настройках флеш-блока можно прочесть в Помощи.

Мы ждем ваших отзывов и предложений по работе нового флеш-блока. Их можно оставить в комментариях к этому посту или прислать нам по электронной почте support@partner.yandex.ru.

24 комментария
флеш,блоки вызова рекламы,новость,рекламные блоки
Запущена аукционная технология показа рекламы для баннеров
Qwertydmitriy
25 апреля 2012, 19:32

Пришла такая новость на почту от РСЯ (http://partner.yandex.ru/registered/?cmd=notice_view&nid=125249). А в чем ее суть и где подключить эти самые показы баннеров? Спасибо.

6 комментариев
Тестирование нового дизайна объявлений РСЯ?
Michael-XIII
27 апреля 2012, 17:30

Добрый день!

 

Сегодня случайно попались новые дизайны объявлений.

Будет ли какая нибудь официальная информация?

Заранее спасибо!

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24 комментария
рекламные блоки