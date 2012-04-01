Всем доброго времени суток!
Вчера был принят в РСЯ. В данное время занимаюсь размещением кодов рекламных блоков на сайте.
Читал правила размещения объявлений и возник вопрос.
Выдержка из правил: "рекламные блоки других систем контекстной рекламы должны быть отличны от рекламных блоков Яндекса, т.е. не должны быть оформлены в формате и цветовой гамме, подобным формату и цветовой гамме рекламы Яндекса"
По цветовой гамме блоки РСЯ и Adsense у меня различаются, а как быть "форматом" блоков.
Размер один и тот же 728Х90. Блоки чередуются между категориями форума. Будет ли данное оформление нарушением правил?
Скриншот форума.