Прошу объяснить, почему у владельцев сайтов нет возможности отсеять копеечных рекламщиков? Казалось бы, чего проще - не устанавливать волюнтаристским решением в РСЯ единый минимум для всех, а дать возможность каждому владельцу самому определять на своем сайте минимальный порог стоимости рекламы, за который он согласен продавать рекламные места.

Но такой возможности нет, а ушлые рекламодатели со своими копеечными кликами различными хитростями пролазят через РСЯ на сайты и там задешево собирают трафик. Владельцам сайтов становится обидно за слив трафика по 11 копеек, и они начинают использовать против копеечных рекламодателей единственный фильтр "блокировка конкурентов". Как и следует ожидать, толку от блокировки нет, т.к. она не предназначена для этих целей.

Может быть, РСЯ все-таки повернется лицом к владельцам сайтов и сделает доступной настройку минимального порога стоимости размещаемой рекламы? Посмотрите сколько негатива в рунете вызывает РСЯ из-за указанной выше ситуации.

Только не надо в данном случае говорить про выгодность или невыгодность - дело в другом. Лучше отсеять недобросовестных рекламодателей со своего сайта, чем получать унизительные 11 копеек.