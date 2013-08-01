Хочу размещать рекламу на сайтах. Что нужно чтоб их приняли - подскажите пожалуйста.
Вот ссылки:
elitportal.ru
vkusno100.ru
Хочу размещать рекламу на сайтах. Что нужно чтоб их приняли - подскажите пожалуйста.
Вот ссылки:
elitportal.ru
vkusno100.ru
Думаю не буду одинок, если замечу маленькую и подлую хитрость некоторых рекламодателей, которую пропускают или не замечают модераторы. А именно домен с телефонным номером в объявлении. В результате под некоторыми объявлениями висит строка примерно такого вида:
Продажа кактусов дешево!
Адрес и телефон 000-00-00.ru
Только мне кажется, что пора поправить правила модерации объявлений в Директе?
В РСЯ предусмотрен запрет показов объявлений определенному региону? Например я не хочу показывать объявления "украинским" посетителям, но сделать рекламу доступной "российской" аудитории. Такое возможно?
Добрый день!
В последнее время замечаю, что постоянно отображаются разные доходы за вчера/за месяц - то больше, то меньше. Полез в HTML и вижу
<th>Вчера:</th><td><span class="with_nds"><strong>ххххх</strong> руб. 89 коп.</span><span class="without_nds"><strong>ххххх</strong> руб. 16 коп.</span></td>
Откуда взялся НДС? :(
Он был или его недавно ввели? Кто его платит? Как было раньше?
Я ИП. Недавно Яндекс сказал перейти на прямой договор. Это как-то связано?
Спасибо.
С уважением,
Виталий
Сайт: http://shururum.ru/
Проект создан год назад.
Посещаемость в среднем от 3000 уникальных посетителей.
Контент - полностью уникальный. Статьи пишут и взрослые и дети, качественно оформляют.
Практически все сайты подобной тематики - передирают у нас статьи, даже не трудясь убирать с фото-скриншотов ссылку на наш сайт - SHURURUM.RU.
На данном проекте хотелось бы размещать качественную рекламу, коей считаю РСЯ, но уже пол года как отклоняют заявки...
Сайт - живой и постоянно модерируется.
Помогите советом, заранее спасибо!
Всем добрые сутки и поздравляю с воскресеньем. Скоро на рботу !
Ладно, сам вопрос:
Кто в курсе - рекламные блоки размещеные на домене и поддомене одинаково оплачиваются? (одна и тажа рекламная компания).
Тупой вопрос, но все-же, что бы развеять сомнения.
Интересный факт наблюдаются на одной из моих площадок. Ранее я использовал на сайте рекламу от пратнёрок:
РСЯ - 3 блока (контекст) средняя цена за клик 1.2 рубля
adsense - 3 блока (контекст) средняя цена за клик 2.7 рубля
Бегун - 1 блок (оплата за показы) + гиперконтекст (средняя цена за клик 0,7 рубля)
Маркетгид - 4 блока (оплата за клики) средняя цена за клик 1.4 рубля
Pingmedia - 3 блока (2 оплата за показы + 1 оплата за действия)
dotcat - 1 блок (установленная ежемесячная оплата)
Рекламой нагружен был сайт на 100%, и в результате совокупный доход за 1000 показов был 110-130 рублей.
Что сейчас:
РСЯ - 1 блок (контекст) средняя цена за клик 1.7 рубля
adsense 3 блока (контекст) средняя цена за клик 3.4 рубля
Совокупный доход за 1000 показов равен 127 рублей. Рекламы меньше в 7 раз, количество просмотренных страниц на 1 пользователя увеличилось на 10%, показатель отказов с 17% понизился до 9%. Количество кликов по рекламы РСЯ и adsense увеличилось.
Думаю, что скоро поисковые роботы одобрят мой шаг и траф с поисковиков увеличится.
Меньше рекламы - больше доход!
ДД
Такая ситуация - сайт переезжает на другой домен (301 редирект и сопутствующие моменты). Как лучше поступить в ситуации с РСЯ. Нужно ли новый сайт подавать на регистрацию в РСЯ (ждать одобрения и т.д.) или есть более быстрые и удобные инструменты?
Добрый день, уважаемые.
Хотела спросить вас... Недавно отправила сайт http://gdein.ru/ в РСЯ и, буквально, в течении дня получила отрицательный ответ. Было написано, что содержание сайта не подходит по правилам РСЯ.
Сайт молодой, ему всего 2 месяца, но трафик уже на протяжении месяца был больше 300. Нас 3 человека, которые активно работаем над этим проектом и стараемся. Конечно хочется монитезировать проект, но Яндекс отказал.
Буду благодарна всем, кто поможет. Заранее спасибо.
Уважаемые одноклубники и знатоки, подскажите:
Не принимает РСЯ - сайт не соответсвует рекламной политике Яндекса. Хотя несколько раз видел сайты, абсолютно такой же тематики, но уже принятые в РСЯ. ( у меня в день от 1000 до 1500 хостов). Если кто либо за разумную плату поможет или подскажет, буду только рад.
Добрый день, друзья!
Выношу на всеобщее обсуждение свой любимый проект http://www.prosantexniku.ru/
Интересны ваши мнения по поводу размещения блоков РСЯ, цветов, расположения. Сразу скажу, что основная цель сайта - получение максимального профита с контекста. Что можно улучшить / добавить / исправить? Всем спасибо за советы!
Подскажите, как подать заявку на рассмотрение сайта для партнерства в RTB партнерстве?
Есть ли возможность не показывать в блоке RTB те объявления РСЯ, которые уже показаны на странице? Одинаковые объявления явно понижают ctr и cpm.
Прошу объяснить, почему у владельцев сайтов нет возможности отсеять копеечных рекламщиков? Казалось бы, чего проще - не устанавливать волюнтаристским решением в РСЯ единый минимум для всех, а дать возможность каждому владельцу самому определять на своем сайте минимальный порог стоимости рекламы, за который он согласен продавать рекламные места.
Но такой возможности нет, а ушлые рекламодатели со своими копеечными кликами различными хитростями пролазят через РСЯ на сайты и там задешево собирают трафик. Владельцам сайтов становится обидно за слив трафика по 11 копеек, и они начинают использовать против копеечных рекламодателей единственный фильтр "блокировка конкурентов". Как и следует ожидать, толку от блокировки нет, т.к. она не предназначена для этих целей.
Может быть, РСЯ все-таки повернется лицом к владельцам сайтов и сделает доступной настройку минимального порога стоимости размещаемой рекламы? Посмотрите сколько негатива в рунете вызывает РСЯ из-за указанной выше ситуации.
Только не надо в данном случае говорить про выгодность или невыгодность - дело в другом. Лучше отсеять недобросовестных рекламодателей со своего сайта, чем получать унизительные 11 копеек.
Сегодня мы перевели партнерский интерфейс Рекламной сети Яндекса на протокол HTTPS, благодаря чему защита передачи данных сервиса стала еще надежнее.
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — это более безопасное расширение всем известного протокола HTTP, с которого по умолчанию начинается адрес абсолютного большинства интернет-страниц. Главное преимущество HTTPS заключается в том, что он поддерживает шифрование исходящего трафика и обеспечивает повышенную защиту соединения.
Переход на протокол HTTPS не потребует никаких дополнительных настроек — при входе в партнерский интерфейс вы будете автоматически перенаправлены по новому адресу. Если у вас появились вопросы в связи с переходом на защищенный протокол, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.
Здравствуйте! Несколько дней назад отправил сайт на модерацию но пока еще нет ответов. Сразу скажу, что точно не знаю какие сайты принимается в РСЯ. Как вы думаете принять мой сайт? Так же жду советов что нужно изменить на сайте или улучшить?
Мой сайт - www.web3world.ru (это не реклама, мне только нужно совет)
Сайт был создан около 4 месяцев назад
весь контент уникален
Посещаемость пока еще небольшая - в день от 80 до 100 уников
заранее спасибо
Похоже, туплю, но пока не пойму. Так что, ребяты, выручайте )
Добавлением сайта в РСЯ занимаюсь первый раз. Поиском не нашел ответ. Странно, что казалось бы такой простой вопрос в начале регистрации поставил меня в тупичок)
При добавлении сайта нужно указать ссылку на статистику, и если доступ к статистике сайта ограничен, то логин и пароль. Т.е , если счетчик поставлен другим пользователем Яндекса, то нужно указывать его логин и пароль, которые действительны для всех проектов яндекса? Так не может же быть...) Или что конкретно означает -то "ссылка на статистику"?
Знаю, на liveinternet при нажатии на его значок на своем сайте, сразу попадаешь на страницу статистики именно по данному сайту. В счетчиках Яндекса всё не так...
В общем просветите, плиз)
Заранее благодарю.