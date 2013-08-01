Клуб Рекламной сети Яндекса

август 2013
Подскажите новичку что еще не хватает чтоб сайты приняли в рекламу...
Александр Попов
1 августа 2013, 16:47

Хочу размещать рекламу на сайтах. Что нужно чтоб их приняли - подскажите пожалуйста.

Вот ссылки:

elitportal.ru

vkusno100.ru

13 комментариев
Телефонный номер в имени домена?
joblocator
6 августа 2013, 13:02

Думаю не буду одинок, если замечу маленькую и подлую хитрость некоторых рекламодателей, которую пропускают или не замечают модераторы. А именно домен с телефонным номером в объявлении. В результате под некоторыми объявлениями висит строка примерно такого вида:

 

Продажа кактусов дешево!

Адрес и телефон 000-00-00.ru

 

Только мне кажется, что пора поправить правила модерации объявлений в Директе?

 

9 комментариев
Показ объявлений
direct.777
6 августа 2013, 13:04

В РСЯ предусмотрен запрет показов объявлений определенному региону? Например я не хочу показывать объявления "украинским" посетителям, но сделать рекламу доступной "российской" аудитории. Такое возможно?

10 комментариев
Доходы, НДС
zavetu
6 августа 2013, 13:05

Добрый день!

В последнее время замечаю, что постоянно отображаются разные доходы за вчера/за месяц - то больше, то меньше. Полез в HTML и вижу 

<th>Вчера:</th><td><span class="with_nds"><strong>ххххх</strong> руб. 89 коп.</span><span class="without_nds"><strongхххх</strong> руб. 16 коп.</span></td>


Откуда взялся НДС? :(
 
Он был или его недавно ввели? Кто его платит? Как было раньше? 

Я ИП. Недавно Яндекс сказал перейти на прямой договор. Это как-то связано?

Спасибо.

С уважением, 
Виталий
12 комментариев
Друзья, подскажите, РСЯ отказывает уже пол года...
shururum.ru
9 августа 2013, 18:05

Сайт: http://shururum.ru/

Проект создан год назад.

Посещаемость в среднем от 3000 уникальных посетителей.

Контент - полностью уникальный. Статьи пишут и взрослые и дети, качественно оформляют.

Практически все сайты подобной тематики - передирают у нас статьи, даже не трудясь убирать с фото-скриншотов ссылку на наш сайт - SHURURUM.RU.

На данном проекте хотелось бы размещать качественную рекламу, коей считаю РСЯ, но уже пол года как отклоняют заявки...

Сайт - живой и постоянно модерируется.

Помогите советом, заранее спасибо!

28 комментариев
Доход от РСЯ
comunicom
12 августа 2013, 16:12

Всем добрые сутки и поздравляю с воскресеньем. Скоро на рботу !

Ладно, сам вопрос:

Кто в курсе - рекламные блоки размещеные на домене и поддомене одинаково оплачиваются? (одна и тажа рекламная компания).

Тупой вопрос, но все-же, что бы развеять сомнения.

6 комментариев
РСЯ,доход
Меньше рекламы - больше доход
Sportmas
13 августа 2013, 11:34

Интересный факт наблюдаются на одной из моих площадок. Ранее я использовал на сайте рекламу от пратнёрок:

 

РСЯ - 3 блока (контекст) средняя цена за клик 1.2 рубля

adsense - 3 блока (контекст) средняя цена за клик 2.7 рубля

Бегун - 1 блок (оплата за показы) + гиперконтекст (средняя цена за клик 0,7 рубля)

Маркетгид - 4 блока (оплата за клики) средняя цена за клик 1.4 рубля

Pingmedia - 3 блока (2 оплата за показы + 1 оплата за действия)

dotcat - 1 блок (установленная ежемесячная оплата)

 

Рекламой нагружен был сайт на 100%, и в результате совокупный доход за 1000 показов был 110-130 рублей.

 

Что сейчас:

РСЯ - 1 блок (контекст) средняя цена за клик 1.7 рубля

adsense 3 блока (контекст) средняя цена за клик 3.4 рубля


Совокупный доход за 1000 показов равен 127 рублей. Рекламы меньше в 7 раз, количество просмотренных страниц на 1 пользователя увеличилось на 10%, показатель отказов с 17% понизился до 9%. Количество кликов по рекламы РСЯ и adsense увеличилось.

Думаю, что скоро поисковые роботы одобрят мой шаг и траф с поисковиков увеличится.

Меньше рекламы - больше доход!

77 комментариев
Меняю домен - как лучше сделать?
petrkostenko
20 августа 2013, 16:46

ДД

Такая ситуация - сайт переезжает на другой домен (301 редирект и сопутствующие моменты). Как лучше поступить в ситуации с РСЯ. Нужно ли новый сайт подавать на регистрацию в РСЯ (ждать одобрения и т.д.) или есть более быстрые и удобные инструменты?

3 комментария
Сайт не приняли в РСЯ. Подскажите пожалуйста.
v.lifirenko
20 августа 2013, 16:50

Добрый день, уважаемые.

 

Хотела спросить вас... Недавно отправила сайт http://gdein.ru/ в РСЯ и, буквально, в течении дня получила отрицательный ответ. Было написано, что содержание сайта не подходит по правилам РСЯ. 

 

Сайт молодой, ему всего 2 месяца, но трафик уже на протяжении месяца был больше 300. Нас 3 человека, которые активно работаем над этим проектом и стараемся. Конечно хочется монитезировать проект, но Яндекс отказал.

 

Буду благодарна всем, кто поможет. Заранее спасибо.

 

25 комментариев
Любовь Гугла и равнодушие Яндекса (РСЯ).
Андреев Григорий
21 августа 2013, 11:52

Уважаемые одноклубники и знатоки, подскажите:

 

Не принимает РСЯ - сайт не соответсвует рекламной политике Яндекса. Хотя несколько раз видел сайты, абсолютно такой же тематики, но уже принятые в РСЯ. ( у меня в день от 1000 до 1500 хостов). Если кто либо за разумную плату поможет или подскажет, буду только рад.



55 комментариев
Заголовок не указан
sveha
22 августа 2013, 16:13

Добрый день, друзья!

Выношу на всеобщее обсуждение свой любимый проект http://www.prosantexniku.ru/ 
Интересны ваши мнения по поводу размещения блоков РСЯ, цветов, расположения. Сразу скажу, что основная цель сайта - получение максимального профита с контекста. Что можно улучшить / добавить / исправить? Всем спасибо за советы!

9 комментариев
Как подать заявку на участие в RTB
bluestorm1
23 августа 2013, 17:33

Подскажите, как подать заявку на рассмотрение сайта для партнерства в RTB партнерстве?

11 комментариев
Одинаковые объявления в блоках РСЯ и RTB
webcabp
26 августа 2013, 17:37

Есть ли возможность не показывать в блоке RTB те объявления РСЯ, которые уже показаны на странице? Одинаковые объявления явно понижают ctr и cpm.

7 комментариев
Почему у владельцев сайтов нет возможности отсеять копеечных рекламщиков?
Домик у моря
26 августа 2013, 18:08

Прошу объяснить, почему у владельцев сайтов нет возможности отсеять копеечных рекламщиков? Казалось бы, чего проще - не устанавливать волюнтаристским решением в РСЯ единый минимум для всех, а дать возможность каждому владельцу самому определять на своем сайте минимальный порог стоимости рекламы, за который он согласен продавать рекламные места.

Но такой возможности нет, а ушлые рекламодатели со своими копеечными кликами различными хитростями пролазят через РСЯ на сайты и там задешево собирают трафик. Владельцам сайтов становится обидно за слив трафика по 11 копеек, и они начинают использовать против копеечных рекламодателей единственный фильтр "блокировка конкурентов". Как и следует ожидать, толку от блокировки нет, т.к. она не предназначена для этих целей.

Может быть, РСЯ все-таки повернется лицом к владельцам сайтов и сделает доступной настройку минимального порога стоимости размещаемой рекламы? Посмотрите сколько негатива в рунете вызывает РСЯ из-за указанной выше ситуации.

Только не надо в данном случае говорить про выгодность или невыгодность - дело в другом. Лучше отсеять недобросовестных рекламодателей со своего сайта, чем получать унизительные 11 копеек.

70 комментариев
Партнерский интерфейс переходит на HTTPS
bioshlang
28 августа 2013, 12:15

Сегодня мы перевели партнерский интерфейс Рекламной сети Яндекса на протокол HTTPS, благодаря чему защита передачи данных сервиса стала еще надежнее.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — это более безопасное расширение всем известного протокола HTTP, с которого по умолчанию начинается адрес абсолютного большинства интернет-страниц. Главное преимущество HTTPS заключается в том, что он поддерживает шифрование исходящего трафика и обеспечивает повышенную защиту соединения.

Переход на протокол HTTPS не потребует никаких дополнительных настроек — при входе в партнерский интерфейс вы будете автоматически перенаправлены по новому адресу. Если у вас появились вопросы в связи с переходом на защищенный протокол, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.

3 комментария
https,новость,безопасность
Как Вы думаете сайт будет принят на участие РСЯ
voskanvoskanyan
29 августа 2013, 13:03

 Здравствуйте! Несколько дней назад отправил сайт на модерацию но пока еще нет ответов. Сразу скажу, что точно не знаю какие сайты принимается в РСЯ. Как вы думаете принять мой сайт? Так же жду советов что нужно изменить на сайте или улучшить?

Мой сайт - www.web3world.ru (это не реклама, мне только нужно совет)

Сайт был создан около 4 месяцев назад

весь контент уникален

Посещаемость пока еще небольшая - в день от 80 до 100 уников

 

заранее спасибо 

23 комментария
что конкретно означает "ссылка на статистику"?
RU-8
30 августа 2013, 13:11

Похоже, туплю, но пока не пойму. Так что, ребяты, выручайте )

Добавлением сайта в РСЯ занимаюсь первый раз. Поиском не нашел ответ. Странно, что казалось бы такой простой вопрос в начале регистрации поставил меня в тупичок)

При добавлении сайта нужно указать ссылку на статистику, и если доступ к статистике сайта ограничен, то логин и пароль. Т.е , если счетчик поставлен другим пользователем Яндекса, то нужно указывать его логин и пароль, которые действительны для всех проектов яндекса? Так не может же быть...) Или что конкретно означает -то "ссылка на статистику"?

Знаю, на liveinternet при нажатии на его значок на своем сайте, сразу попадаешь на страницу статистики именно по данному сайту. В счетчиках Яндекса всё не так...

В общем просветите, плиз)

Заранее благодарю.

9 комментариев