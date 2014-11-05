Вот уже несколько месяцев собираю пока просто статистику своего сайта, заметил такую вещь, что количество кликов=прибыль делится так: 1\3 часть web-версия сайта и 2\3 части мобильная версия сайта. Читаю различные форумы и т.д. и хотел бы уточнить несколько моментов, чтобы опровергли или подтвердили догадки...
Вопрос 1: если на мобильной версии сайта например общее количество блоков рекламы вообще в целом, по разным страницам сайта около 15.. Какие то из них есть нулевые. Если убрать нулевые, то как я понимаю доход должен увеличится, ведь количество просмотров снизится, клики останутся неизменными... Следовательно доход вырастет? Правиль но ли понимаю?
Вопрос 2: если сейчас соотношение, как и писал выше, доход с обычной версии сайта 1\3, а с мобильной 2\3, если на обычной версии сайта вообще убрать рекламу и оставить только на мобильной. есть ли шанс того, что общая прибыль останется неизменной или наоборот подрастет?
Вопрос 3: к сожалению, на обычной версии сайта рекламные блоки встроены в дизайн, то есть я бы не хотел менять их местоположение, не могли бы дать советы, как при существующих местах, увеличить с обычной версии сайта доход? (изменить цвет, заголовки), что нибудь посоветуйте, пожалуйста!
На мобильной версии сайта есть возможность удалять блоки, менять местами и т.д., но на полной версии не хотелось бы этого делать, так как дизайн делал изначально с учетом этих блоков и тех мест, где они сейчас находятся. Я не хочу лишний раз рекламой напрегать пользователей (поэтмоу и сделал кнопку скрыть блок), но при этом и хочется доход. Залесть на елку вообщем и попу не обцарапать. На данный момент доход с площадки в целом за месяц около 3200, из них 2400 примерно это мобильная версия. Понимаю, что с обычной версии сайта в этом плане вообще почти нет толку, но хочется изменить ситуацию.