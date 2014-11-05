Клуб Рекламной сети Яндекса

ноябрь 2014
Посоветуйте, что необходимо сделать, чтобы сайт приняли в РСЯ!?
vperehodov
5 ноября 2014, 12:05

Не принимают в РСЯ. Попыток около 5 уже было. Ответ один и тот же: Содержание сайта не соответствует редакционной политике. Сайт: carsdo.ru

Сайт их правилам вроде бы соответсвует. Посещаемость за последний квартал: более 350 000. Может сейчас они вообще перестали принимать площадки? Или какими на самом деле должны быть показатели сайта, отличные от описаных в правилах приема площадок?

6 комментариев
Максимальный доход от рекламных блоков Яндекса
ru4000
5 ноября 2014, 13:48

Хочу поделиться одной наработкой, которая мне досталась после ухода ЦОП Profit-Partner.

Незадолго перед тем, как ЦОПы приказали долго жить, я спросил у менеджера Profit-Partner, как подобрать правильные рекламные блоки. Он ответил, что нужно тестировать и прислал мне код для блоков со встроенным javascript-включением, которое как раз и делало это сплит-тестирование.

Честно сказать, сам я в яваскрипте не сильно понимаю, поэтому просто вставлял код, который он присылал в нужные места сайта и не задумывался о том, как же это работает. Когда же ЦОП закрылся, пришлось самому разобраться, что к чему.

И в принципе, всё оказалось довольно просто, если есть хоть небольшой опыт программирования в том же HTML.

Сейчас я уже довольно долго его использую, появился некоторый опыт, которым и хочу поделиться.

Сначала хотел описать всё прямо здесь, но потом понял, что получается слишком большой пост - не очень удобно читать. Поэтому сделал из него статью на свой сайт и немного дооформил для большего удобства:

 http://www.bestfree.ru/article/webdesign/reklamnye-bloki-jandeksa.php 

Думаю, этот способ (точнее даже - почти стратегия) настройки рекламных блоков Яндекса будет полезен и вебмастерам, работающим с рекламой Яндекса и самому Яндексу, раз уж он тоже получает процент от дохода вебмастеров.

Если где-то есть ошибки - пишите в комментариях, постараюсь всё поправить.

13 комментариев
блоки вызова рекламы,эффективность блоков РСЯ,CTR,рекламные блоки,Исследования
Возможное повышение дохода
Лисовенко Игорь
5 ноября 2014, 16:08

Вот уже несколько месяцев собираю пока просто статистику своего сайта, заметил такую вещь, что количество кликов=прибыль делится так: 1\3 часть web-версия сайта и 2\3 части мобильная версия сайта. Читаю различные форумы и т.д. и хотел бы уточнить несколько моментов, чтобы опровергли или подтвердили догадки...

 

Вопрос 1: если на мобильной версии сайта например общее количество блоков рекламы вообще в целом, по разным страницам сайта около 15.. Какие то из них есть нулевые. Если убрать нулевые, то как я понимаю доход должен увеличится, ведь количество просмотров снизится, клики останутся неизменными... Следовательно доход вырастет? Правиль но ли понимаю?

 

Вопрос 2: если сейчас соотношение, как и писал выше, доход с обычной версии сайта 1\3, а с мобильной 2\3, если на обычной версии сайта вообще убрать рекламу и оставить только на мобильной. есть ли шанс того, что общая прибыль останется неизменной или наоборот подрастет?

 

Вопрос 3: к сожалению, на обычной версии сайта рекламные блоки встроены в дизайн, то есть я бы не хотел менять их местоположение, не могли бы дать советы, как при существующих местах, увеличить с обычной версии сайта доход? (изменить цвет, заголовки), что нибудь посоветуйте, пожалуйста!

 

На мобильной версии сайта есть возможность удалять блоки, менять местами и т.д., но на полной версии не хотелось бы этого делать, так как дизайн делал изначально с учетом этих блоков и тех мест, где они сейчас находятся. Я не хочу лишний раз рекламой напрегать пользователей (поэтмоу и сделал кнопку скрыть блок), но при этом и хочется доход. Залесть на елку вообщем и попу не обцарапать. На данный момент доход с площадки в целом за месяц около 3200, из них 2400 примерно это мобильная версия. Понимаю, что с обычной версии сайта в этом плане вообще почти нет толку, но хочется изменить ситуацию.

11 комментариев
Что можно доработать на сайте?
AM-tokarev
5 ноября 2014, 16:19

Добрый день, хотелось бы увидеть комментарии от тех, кто хорошо понимает принципы принятия площадок в РСЯ и имеет экспертность в сайтостроении. Сайт vse-o-tattoo.ru Буду благодарен за любую критику и совету! Хочется сделать действительно качественный сайт с полезным контентом, ну и конечно добавиться в РСЯ:)

Удачного дня, коллеги!

8 комментариев
РСЯ
Кэширование в РСЯ
vladcrush
5 ноября 2014, 16:19

Здравствуйте!


Пытаюсь оптимизировать свой сайт который допущен в РСЯ. Анализирую быстродействие сайта при помощи инструмента PageSpeed Insights.

Один из пунктов советов по оптимизации скорости загрузки сайта говорит «Используйте кеш браузера» и показывает список проблемных ресурсов:

https://avatars-fast.yandex.net/get-direct/* (не указан срок действия)

https://favicon.yandex.net/* (не указан срок действия)

https://an.yandex.ru/system/context.js (60 минут)

Также, заметил что иконки сайтов из рекламных объявлений не кэшируются.

 

 

В связи с этим предложение: отдавать фавиконки сайтов-рекламодателей с указанием срока действия и увеличить срок жизни скриптов.

 

 

 

4 комментария
кэширование,РСЯ
А форумы принимают в РСЯ?
foruai
6 ноября 2014, 13:35

Исходные данные:

  • политфорум, работавший с 2002 года на украинской площадке;
  • НЕлиберальная политическая позиция;
  • с  августа - на новом домене и на новом хостинге;
  • просмотры страниц в октябре с.г. - 3,3 миллиона;
  • как и на любом политфоруме, присутствует периодами ненормативная лексика.

 
3 попытки попасть в РСЯ сделал - отклонены со стандартной формулировкой "не соответствует политике Яндекса".

Как считаете, стоит ли и дальше пытаться, или нуивонафиг ту РСЯ?

Форум For-UA

4 комментария
Отклонили сайт в РСЯ
Halanskiy86
6 ноября 2014, 14:55

Может кто подскажет почему модератор отклонил сайт http://haltih.ru/ , причину написали 

- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса

Может что  то доработать надо?

Буду благодарен всем за помощь и критику!

15 комментариев
AddBlock Блогирует директ
g29m62zb
7 ноября 2014, 14:28

Зашёл на свой сайт с чужого компа и не обнаружил на нём вообще ни единого блока ни адсенса, ни директа. А AddBlock - излюбленная фишка многих. Можно ли сказать, что Яндекс.Директ и прочая контекстная реклама скоро загнётся? Тысычи посетителей не видят рекламу, благодаря этому AddBlock-у.

9 комментариев
Почему отклонили зеркала?
alvarvas
7 ноября 2014, 14:30

Здравствуйте!

В первую очередь интересует ответ официальных лиц РСЯ.

Имеются сайты на поддоменах основного сайта.

Типа poddomen.site.ru

Со временем они выросли в самостоятельные ресурсы и было решено их добавить как самостоятельные площадки.

Сайты были приняты.

Но для сайтов есть отдельные домены типа типа poddomen.ru

ПС Яндекс склеил их как зеркала, считая poddomen.ru главным зеркалом, а poddomen.site.ru неглавным.

Ну раз такое дело, были поданы заявки на изменение зеркал в интерфейсе РСЯ.

Казалось, ну тут какие могут быть сомнения, конечно примут.

Однако, ответ был в двух случаях :"Ни одно зеркало не было одобрено."

Повторюсь, поддомены приняты, зеркала, склеенные Яндексом, не приняты.

Вопрос: почему?


5 комментариев
Подскажите почему отклонили сайт upskin.ru
NameZoron
7 ноября 2014, 14:30

Всем здравствуйте!

 

При попытке добавить свой сайт в РСЯ получил отказ:

 

Площадка upskin.ru (ID - 449459) была отклонена модератором:

  • Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса


Повторная подача заявки на модерацию возможна 05.12.2014.

 

Очень прошу знающих людей подсказать хотя бы примерные причины отказа, прочитал правила еще раз, по всем пунктам проходит, трафик за месяц выше 500, за последние дни подбирается к 1000.

 

Спасибо.

3 комментария
Что-то я не въехал
ssv-www
7 ноября 2014, 14:36

" Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса"

Интересно бы узнать про эту редакционную политику. Что не так? Может мне тупику кто-нибудь объяснит? Вот сайт http://the-fasol.com/  Сейчас неплохо начинает подниматься и надеюсь в будущем будет одним из первых среди подобных.

12 комментариев
Показ изображений в объявлениях
gayane.gayana11
7 ноября 2014, 14:37

Здравствуйте. Уже не раз поднимали тему показа объявлений...

Вопрос в следующем, можете дать возможность подключать показ изображений в отдельных блоках?

CTR абсолютно разный на страницах, на одних страницах падает на 40% без картинок, на других - наоборот, местами, в 5 раз увеличивается.. (до 500%).

Жаль терять продуктивность.

Хотя бы в планах данный вопрос  стоит у РСЯ?

13 комментариев
Как заработать "миллион" ?
Сергей Ю.
10 ноября 2014, 19:02

По сути хочу спросить совет по сайту www.allremont59.ru

Как вам сайт?

Чего не хватает сайту?

Гармонично ли установлены блоки РСЯ и нормально ли их колличество?

Как бы сделали вы?

Какие фишки применяются к блокам для лучшей кликабельности и повышения стоимости клика?

Читал что стоимость клика снижается если в объявлении есть быстрые ссылки, на сколько это правда? Как отследить клики по БС?

Сколько вы зарабатываете с РСЯ? Какие показатели ваших сайтов. в частности посещаемость? Можно ли посмотреть на ваш сайт?

 

Спасибо, всем кто ответит откровенно!

Удачи в заработках!

 

33 комментария
Не приняли заявку на Яндекс директ
max007321
10 ноября 2014, 19:05


К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.
Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса

Вопрос, что такое редакционная политика, и как сделать чтобы соответсвовала

 

http://sdoka.ru/
8 комментариев
Хотелось бы узнать, можно ли заработать на рекламе Яндекса представленному сайту?
Серёга Пахомов
11 ноября 2014, 14:48

Всем доброго времени суток! 
Вот сайт: http://www.f-legion.com/
Какие перспективы сотрудничества с Яндексом у нас? Стоит ли вообще затевать это?...

Заранее спасибо за ответ! 

2 комментария
Можно ли из кода объявления убрать строку <!-- Яндекс.Директ --> ?
vya4eslav.borisov
11 ноября 2014, 14:52

Данная строка <!-- Яндекс.Директ -->, предшествующая собственно коду, в силу особенностей дизайна сайта сильно опускает объявление вниз. Если убрать данную строку, будет ли это считаться нарушением? Спасибо.

1 комментарий
файл robots.txt
plateg1
11 ноября 2014, 15:09

Подскажите: с хостинга случайно удалил файл robots.txt. Лазию на http://webmaster.yandex.ru не могу найти как его можно восстановить? Пока робот не прошел, вроде как загружается через окошко. Что делать подскажите? Каряво загружался очень, вот в таком виде: User-agent: Yandex #     

 

4 комментария
Клики по 58 коп-это что?
Алексей
11 ноября 2014, 15:44

В последнее время цена клика просела ниже плинтуса-58 копеек за клик. Средний доход за день последние 2-3 года упал в 3 раза.При этом посещаемость осталась на прежнем уровне, а эффективность показов(процент увидевших рекламу посетителей) выросла.Что вообще происходит? Яндекс и рекламодатели за бесценок скупают трафик! У рекламодателей полно стало прав на управление бюжетом при этом у плащядок никаких прав нет по выбору тем обьявление тп. Есть только два варианта у владельца площадки: 1)сидеть и молча оффигевать от цены клика, падающего дохода и наглости рекламодателя 2) убрать код РСЯ и уйти к конкурентам

72 комментария
РСЯ,эффективность блоков РСЯ,CTR,рекламные блоки,Исследования
Перенос сайта на другой домен
zmiterm
14 ноября 2014, 19:41

Здравствуйте. Нашел более подходящий домен для своего сайта, находящегося в РСЯ. Подскажите, если я перенесу на него сайт, то мне прийдется заново проходить всю модерацию?

8 комментариев
Будет ли в РСЯ нормальный баланс?
trenc
17 ноября 2014, 13:39

Я имею ввиду обычный дебет-кредит, т.е. остаток на начало периода, заработано, выплачено, остаток на конец... Если я просто не знаю где смотреть, то подскажите пожалуйста...

А то у меня всего один сайт, а минимальный вывод теперь 5000, т.е. мне ждать минимум полгода до выплаты

Так хотелось бы хотя бы видеть текущий баланс, но пока можно смотреть только обороты, а остаток долга перед вебмастером я не нашел где можно посмотреть...

13 комментариев