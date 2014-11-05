Хочу поделиться одной наработкой, которая мне досталась после ухода ЦОП Profit-Partner.

Незадолго перед тем, как ЦОПы приказали долго жить, я спросил у менеджера Profit-Partner, как подобрать правильные рекламные блоки. Он ответил, что нужно тестировать и прислал мне код для блоков со встроенным javascript-включением, которое как раз и делало это сплит-тестирование.

Честно сказать, сам я в яваскрипте не сильно понимаю, поэтому просто вставлял код, который он присылал в нужные места сайта и не задумывался о том, как же это работает. Когда же ЦОП закрылся, пришлось самому разобраться, что к чему.

И в принципе, всё оказалось довольно просто, если есть хоть небольшой опыт программирования в том же HTML.

Сейчас я уже довольно долго его использую, появился некоторый опыт, которым и хочу поделиться.

Сначала хотел описать всё прямо здесь, но потом понял, что получается слишком большой пост - не очень удобно читать. Поэтому сделал из него статью на свой сайт и немного дооформил для большего удобства:

http://www.bestfree.ru/ar ticle/webdesign/reklamnye -bloki-jandeksa.php

Думаю, этот способ (точнее даже - почти стратегия) настройки рекламных блоков Яндекса будет полезен и вебмастерам, работающим с рекламой Яндекса и самому Яндексу, раз уж он тоже получает процент от дохода вебмастеров.

Если где-то есть ошибки - пишите в комментариях, постараюсь всё поправить.