Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Клики по 58 коп-это что?

В последнее время цена клика просела ниже плинтуса-58 копеек за клик. Средний доход за день последние 2-3 года упал в 3 раза.При этом посещаемость осталась на прежнем уровне, а эффективность показов(процент увидевших рекламу посетителей) выросла.Что вообще происходит? Яндекс и рекламодатели за бесценок скупают трафик! У рекламодателей полно стало прав на управление бюжетом при этом у плащядок никаких прав нет по выбору тем обьявление тп. Есть только два варианта у владельца площадки: 1)сидеть и молча оффигевать от цены клика, падающего дохода и наглости рекламодателя 2) убрать код РСЯ и уйти к конкурентам

73 комментария
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qzminn
27 января 2016, 23:46
Будет лучше, если вы укажите сайт или, хотя бы, тематику.
Алексей
27 января 2016, 23:46

сайт porter-club.ru

qzminn
27 января 2016, 23:46
В прошлом месяце средняя цена клика на вашем сайте составляла 4,2 руб, а вовсе не 58 копеек, поэтому на вопрос из темы поста "Клики по 58 коп-это что?" ответить не представляется возможным. Если хотите повысить цену клика, можете попробовать убрать показ объявлений по поведенческим таргетингам. Скорее всего, вы от этого проиграете в доходе, но попробовать можно.
Алексей
27 января 2016, 23:46

4.2р это мало, раньше было 10-15р

Года 2 назад средний доход за день минимум был примерно 100-150р, сейчас приммерно 35-48р. Причем заметил если был перерыв в рамещении блоков директа месяца 2-3 то при вновь его установке в первое время цена клика и ср.доход за день выше, прим.120р/день после день за днем начинает резко падать.

В последнее время заходя утром или в середине дня в статистику вижу клики меньше рубля. К концу дня благодаря статистике по формуле "ср. температуры по больнице"  средня цена увеличивается.

Вот ссылка на скриншот сделаный сегодня в 10:37 МСК

https://yadi.sk/i/hXBKPv3Bce9j3

Поднимаемся с колен
27 января 2016, 23:46

Кризис. У меня тоже автотематика стабильно падает доход. С таким курсом доход сравнялся с Адсенсом, чего раньше не было, так как у Яндекса лучше поведенческие факторы были в рекламе. А с учетом курса доллара, если поменять блоки местами, то может Адсенс выграет, но я пока не пробовал.

GalinaZemchen
27 января 2016, 23:46

Знакомая не перезаключила договор Яндексом, и пока реклама Яндекса не стоит, значительно увеличился доход с Гугла, при чем так, что она даже не собирается пока снова ставить Яндекс. 

olesuavn
27 января 2016, 23:46

Вы тут про 4 рубля пишите, - это еще сносно, у нас было в среднем 2,5 руб. за клик, но в последнее время (неделя-две) стало 1,2 - 1,4 руб. Источники и количество трафика не изменилось, а даже немного выросло.

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:46

это реальность. у меня такая же ерунда.

alexreactor
27 января 2016, 23:46

Такая же фигня, доход упал!

WorldAutoschool.ru
27 января 2016, 23:46

 

ваши рекламные блоки мало заметны. первые два вверху справа вообще маленькие и шрифт не очень. попробуйте поставить блок размером как в подвале и выделить, например, желтым цветом, но только после первого поста в топике. технически это не трудно для форума. Главное экспериментировать и не бояться.


технические сео примочки есть здесь http://barabulki.ru/phpbb.html это увеличит посещаемость и соответственно клики

skrabus
27 января 2016, 23:46

А что за желтый цвет Яндекс к цене клика еще и пару монет набрасыввет?

WorldAutoschool.ru
27 января 2016, 23:46

яндекс не набрасывает, выделив рекламное объявление можно привлечь внимание посетителя и соответственно клик.
Цена клика могда упасть и из-за самого форума, его заспамленностью ссылками, рекламными баннерами, и т.д. что автоматически ведет к упадку интереса поисковика к форуму.

Коля Коробочкин
27 января 2016, 23:46

тут обсуждается проблема цены клика, а не кол-во посетителей и сколько людей переходит из поиска Яндекса на сайт. Это как-то связано?

WorldAutoschool.ru
27 января 2016, 23:46

цена клика от этого тоже зависит. зачем показывать рекламу на не релевантных страницах. если не учитывать поведенческий таргетинг, вообще опа будет

sevastoposu
27 января 2016, 23:46

А вы блоки RTB ставить не пробовали? Может эффективней будет?

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:46

что такое блоки RTB?

Snicke
27 января 2016, 23:46

2. Уйти к конкурентам - это Adsense разве что. Почему бы и не попробовать? Может выхлоп больше даже получится. Потом расскажете нам про результаты.

Артур
27 января 2016, 23:46

В Адсенсе тоже в последнее время упала цена клика, ну по крайней мере в авто тематике. По моему сейчас просто рекламодатели стали меньше платить за клик. Поправьте если ошибаюсь.

lekssuss
27 января 2016, 23:46

Цена клика в адсенсе падает потому, что доллар растет, это нормально.

joblocator
27 января 2016, 23:46

AdSense с его идиотскими блоками мало кого привлекает. Идиотские и для рекламодателей и для владельцев сайтов. Разве что медийка. Но она в Раше менее популярна, чем текстовые. В коих РСЯ рулит.

Алексей
27 января 2016, 23:46

Согласен. Поэтому Яндекс и делат что хочет!!!

cherkasov.a.a
27 января 2016, 23:46

О чем вы говорите? У меня 10 автомобильных сайтов и при одинаковом размещении блоков, Adsense дает вдвое больший доход чем РСЯ. Проверено многодневной статистикой на всех сайтах.

joblocator
27 января 2016, 23:46

Это значит вы их готовить не умеете :-)

У меня на всех проектах РСЯ дает больше x2. И это объяснимо - рекламодателей в РСЯ в несколько раз больше чем в адсенсе.

cherkasov.a.a
27 января 2016, 23:46

Тематика какая?

Александр
27 января 2016, 23:46

У меня доход от Адсенс в 10 раз превышает доход от РСЯ, а два года назад доход от них был 50 на 50. Постепенно по мере снижения доходности от РСЯ снимал их блоки и заменял гугловскими, сейчас уже показываю одну рекламною строчку от РСЯ и 3-5 строчек от Адсенса. По видимому в следующем году решусь окончательно и прикрою показ рекламы от РСЯ, а пока, еще теплится маленькая надежда, что ситуация исправится. Кстати СТР и цена клика особо не изменились в обеих рекламных системах. По рекламе РСЯ просто перестали кликать после их последней реформы изменения размеров блоков. Какие только я размеры потом не перепробовал, куда только блоки не вставлял. Не кликают и все тут, По гугловским блокам в том же месте почему-то кликают.. 

trendy-u-ru
27 января 2016, 23:46

у меня вообще расходятся данные между кол-вом кликов на я-директ во внутренней статистике и той, что дает яндекс. отгдайте, какая статистика показывает выше результат? :)

Александр
27 января 2016, 23:46

Внутренняя статистика это срезы метрики?

trendy-u-ru
27 января 2016, 23:46

нет, это то, что только мое и его никто не видит и, надеюсь, не парсит.

Александр
27 января 2016, 23:46

Ну ладно тогда, я так видеть сайт не умею. Просто иногда провожу эксперименты и делаю выводы. Вот сегодня в одном из разделов взял и заменил блоки яндекса, а налогичными блокам гугла. Через недельку другую посмотрю что получится и... заменю эти блоки на всем сайте, либо оставлю. :-) Вобще-то я даже знаю в чем дело. В рекламе гугла есть стрелочка, а в яндексе ее нет.

Елена
27 января 2016, 23:46

тема была тут не так давно про такое расхождение кликов. Ваша внутренняя статистика учитывает все клики. Статистика яндекс.директа определенный процент кликов отфильтровывает. Это есть во всех рекламных системах. 

trendy-u-ru
27 января 2016, 23:46

Спасибо за информацию

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:46

ничего там не упало

Артур
27 января 2016, 23:46

да уж конечно, у кого как. считайте, вам просто повезло.

andrew-chel
27 января 2016, 23:46

у нас тоже сильно просело, до 1.5 рубля клик, тематика резюме-вакансии

надо будет попробовать АдСенс

trendy-u-ru
27 января 2016, 23:46

у меня ситуация еще более странная - доход от adsense возрос значительно, а от yandex direct упал. при том, что все блоки как стояли, так и стоят, ничего не меняла и при том, что у меня модный блог и перед новым годом спрос/доход/посещаемость растет. 

а у меня на яндексе только падает

joblocator
27 января 2016, 23:46

Сейчас все рекламодатели крутятся в топе выдачи Яндекса. С тех пор как стало 7 блоков в выдаче, доход упал у всех. Кроме Яндекса. :-)

Алексей
27 января 2016, 23:46

Скорей  всего вы правы и тут собака зарыта(+1)

Яндекс то-ли от жадности, то-ли от монополизма(Гугл и пр. поисковики ему не конкуренты) на российском рынке поисковиков стал запихивать свои блоки у себя же в выдаче поиска так часто, что хочется включить блокировку этих блоков в касперском:-$

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:46

верно мыслишь

joblocator
27 января 2016, 23:46

Законы экономики. Вы, что думали, вот так вот взять и нахер послать все мировое сообщество, получить курс доллара в 1,5 выше в течение одного года и не почувствовать в экономике ничего? Рекламный рынок уменьшается следом за стагнацией. Зато Крымнаш.

Алексей
27 января 2016, 23:46

Как я писал выше это происходило за долго до роста доллара и присоединение крыма. Просто молчал т.к. доход был скачкообразным-то выше то ниже, что сглаживало негатив.

sir.andreymkv
27 января 2016, 23:46

Отвечает Крым. У меня доход растет (тьфу-тьфу). В прошлом месяце на одном из сайтов цена клика была 6,78 руб., в этом месяце (12 дней ноября, учитывая первую неделю праздников) - 7,21 руб. И такая тенденция с середины лета. Сайт по медицине.

Алексей
27 января 2016, 23:46

Это они вам по "блату".:-) "Все для крыма, все для пыли в глаза!!!":-)

А если серьезно, то на медицину у вас там бурный рост какой-то судя по новостям. Кучу денег вливают, вот и расстет интерес у людей.

sir.andreymkv
27 января 2016, 23:46

:-P:-P:-P Ну если по "блату" - то отказываться не будем!

Ну, а если серьезно, то сайту уже года 3-4. Изначально ориентировался на рунет и к крымскому трафику никак не привязан. Просто тематика "дорогая" и соответсвенно, цена клика, поскольку конкуренция у рекламодателей высокая. Думаю, что этим все и объясняется, в т.ч. и предыдушие комментарии.

Что касается Крыма, то в Новостях - так вообще Крым райским уголком становиться. По правде, жить стало намного тяжелее, хотя и видим огромную поддержку со стороны РФ. Но это жизнь, а не телевизор, и пультом просто так не переключишь "Украина - Россия".

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:46

Гриша, не буксуй.

energyland.nikitin
27 января 2016, 23:46

Причина стагнации не в Крыме, и "все мировое сообщество" - там же где и мы.

***
27 января 2016, 23:46

У меня за два года сотрудничества с РСЯ CPC особенно не изменился.

 

2013 год - 7.41

2014 год - 7.15

 

Видимо всё дело в вашей теме и наличия в ней рекламодателей.

 

А теперь, внимание, средний CPC  в Adsense в 2014 на той же площадке: 0.36$, по нынешнему курсу это 16.2 рубля :)

apple_rom
27 января 2016, 23:46

По .58 - нужно радоваться, т.к. бывает хуже :-).

А стоимость кликов и в Adsense сильно просела, хотя, конечно, не до такого.

Однако в любом случае, на хорошем сайте при грамотном подходе и РСЯ, и Adsense уживаются и дают доход. Другое дело, что, присоединяюсь - кризис на дворе, надолго, нужно привыкать к новым реалиям и перестраиваться.

Алексей
27 января 2016, 23:46

У вас хоть по 50р всреденем за день общая сумма еще можно скрепя сердцем терпеть. О таком ctr как у вас мне можно только мечтать...

Рекламодатели и Яндекс к оракулу видимо ходят. 2-3 года назад уже начали к нему готовиться, а сейчас уже во всеоружии снизили ставки ниже плинтуса.

trendy-u-ru
27 января 2016, 23:46

а по-моему, нужно искать альтернативу. понятно, что кризис, но у меня по факту и доход в рублях упал, и это при том, что кол-во посещений значительно подросло в ноябре. как-то странно это, мне кажется.

sir.andreymkv
27 января 2016, 23:46

Прошу прощение за прямоту, но блоки рекламы как-то уж сильно "примитивно" размещены. Редко здесь общаюсь, но эта тема уже поднималась десятки раз. Сомневаюсь что гугл, кризис, usd и Крым причастен к вашей проблеме. Успехов в развитии!

Алексей
27 января 2016, 23:46

Поясните более подробно если не сложно, что значит примитивно? Если вы о  желтом цвете, то это было сделано после публикации вопроса о 58 коп за клик. Расположение такое т.к. не считаю правильным ставить блоки разделяющие контент сайта на части. Больше ставить некуда, а знаниями к сожалению для переделки сайта не распологаю.

К томуже как я уже много раз повторял, дело не в том что не кликают, а в том что цена за клик резко упала. При том же кол-ве кликов что и раньше доход в 3 раза уменьшился.

taurlee
27 января 2016, 23:46

sir.andreymkv это троль. Они специально пишут, что проблемы на стороне вэбмастера, что им не доказывай. Таких всегда есть двое-трое на форуме (помню еще с ПРОФИТ-ПАРТНЕР). Еще помню одного человека, который сам платил за размещение рекламы у РСЯ и сам вычислял стоимость клика для рекламодателя и для вэбмастера. Оказалось, что цена клика для рекламодателя (например, уже просто не помню) - 20 рублей, а РСЯ уже вэбмастеру отдает только 4 (это еще хорошо). Так что думайте и делайте выводы.


sir.andreymkv
27 января 2016, 23:46

Ну тролем меня еще не называли. Поделился своей ситуацией "по факту". У меня действительно такая средняя цена клика. Причем в сравнении с Адсенс, который также размещен на этом сайте, стоимость клика Директ всегда была выше. Могу согласиться, с замечанием, что если проблема не в количестве кликов, а в их стоимости, то мое высказывание по "примитивности" блоков - некорректно. 

А вообще Админ в начале этого диалога ответил: В прошлом месяце средняя цена клика на вашем сайте составляла 4,2 руб, а вовсе не 58 копеек, поэтому на вопрос из темы поста "Клики по 58 коп-это что?" ответить не представляется возможным. 

Так что мы обсуждаем??? Или админ обманул?

Алексей
27 января 2016, 23:46

У РСЯ очень хитрая статистика, они маскируют клики меньше рубля. Они же не показывают сколько конкретно каждый клик принес...Это можно заметить если регулярно просматривать статистику в течении дня. У меня выходит, что каждый 3-4й клик меньше рубля от 60 до 80коп.

ОК пойду банкет накрою и порадусь что клики ср. по 4.2 руб это же такие деньги огромные!!! Через года 3 все будут молиться и радоваться что ср. клик по 15коп. УРА Товарищи Все ОК!!!

P.S. Почему то такое ощущение что вы sir.andreymkv и есть один из тех кто и там и там работает. Наживаетесь засчет трафика за копейки в РСЯ , а у себя ставите медийку и проче баннеры которые вам по баксу за клик приносят.

sir.andreymkv
27 января 2016, 23:46

Господа, вообще сейчас не понимаю в чем причина Вашего возмущения. Как помне, так участие в РСЯ - добровольное дело каждого смертного. Вас же никто не заставляет размещать их блоки??? Не нравиться, мало платят - тогда принимайте соответствующее решение. Если у Вас обида за мой предудущий комментарий - прошу прощение.

 

По поводу P.S. Что значит "наживаетесь"? В Директе периодически участвую как рекламодатель (есть пару интернет-магазинов) и знаю "Цену клика" для рекламодателя. Но на тот сайт, о котором я вам писал, трафик не покупаю и не покупал. А если бы и покупал, то в чем криминал? Если Вы считаете, что кто-то так Наживается, то кто Вам мешает сделать также и тоже, по вашему мнению, наживаться получая по баксу за клик?

 

Я не говорю что РСЯ - идеальны. Но меня на сегодняшний день все устраивает. И я не какой-то троль. Работаю по Договору как и все остальные. Если не будет устраивать доход - найду себе по жизни другое занятие.

peopletrap
27 января 2016, 23:46

Да, доходность РСЯ существенно снизилась, особенно последнее время. Еще пол года назад и Яндекс и Гугл давали приблизительно одинаковый доход, сейчас однозначно Adsense выигрывает.

Даже если не учитывать тот момент, что на курсовой разнице пока придут выплаты от Яндекса за октябрь - мы потеряем как минимум 30-40% прибыли из-за падения курса рубля. А с Adsense доход при пересчете с долларов на рубли соответственно будет на 30-40% выше прежнего.

trenc
27 января 2016, 23:46

а еще эта замечательная новинка, при которой меньше 5000 рублей вывести нельзя :( У меня пока только один сайт и естественно придется ждать полгода до выплаты....

Это при том, что в интерфейсе даже нет такого понятия как баланс счета!!!

Или может я не в курсе? Если кто знает, подскажите, где посмотреть баланс и выплаты? Это должно быть в любой нормальной системе где деньги начисляются и выплачиваются...

lucifer123456789
27 января 2016, 23:46

 

меньше 5000 рублей вывести нельзя

Я что-то пропустил? Мне до сих пор платят от минималки в 3k.!

РСЯ действительно АкУеЛо! Через Профит я получал в 5 раз больше чем сейчас по прямому договору (посещалка ПФ те-же). В Адсенс снизилась стоимость кликов (думаю курс доллара), но РСЯ ему далеко до доходов, хотя (когда были ЦОП) я с обоих получал, почти одинаково.

 

 

plateg1
27 января 2016, 23:46

у меня на одном сайте стоят и яндекс и гугл. Статитсика по яндексу в день где-то по 30 руб, по гуглу по 3 доллара. При сегодняшнесм курсе - понятно. По этому я то же стал задумываться о том, с чем юальше работать.

Сеятель
27 января 2016, 23:46

РСЯ пользуюсь чуть более года, поэтому статистику ещё не удалось собрать. Но в AdSense ситуация аналогичная - за последние 3 года посещаемость не изменилась, а доход упал раза в 2. Приходится ставить больше рекламы, чтобы хоть как-то зарабатывать. Думаю, это связано с развитием рекламных сетей и увеличением количества сайтов в Интернете.

taurlee
27 января 2016, 23:46
Думаю, это связано с развитием рекламных сетей и увеличением количества сайтов в Интернете.

За 10-15 лет и Адсенс и РСЯ начали зарабатывать Большие деньги на рекламе. И кризис им только на руку, каки для всех власть имущих. Чем больше кризисов, тем больше они заработают. Цена клика для них не повод расстраиваться, а наоборот. Правильно тут говорят, не хотите - уходите. И это правильное решение. Но пока это не сделают все вэбмастера (а этого никогда не будет), цена клика и дальше будет "грустной". Говорить еще можно много, но стоит ли...
Сеятель
27 января 2016, 23:46

На чём основаны Ваши слова? Думаю, рекламные сети сейчас находятся не в лучшем положении (как и вебмастера), отсюда и вся суровость правил. Появились тысячи так называемых "партнёрок", предлагающих рекламу чуть дороже, поэтому крупные сети теряют клиентов.

taurlee
27 января 2016, 23:46

Ни одна "партнерка" не заменит Адсенс и РСЯ. По разным показателям. Думаю меня поддержат все вэбмастера с опытом от 5 лет.

P.S. Если, по-вашему,

Появились тысячи так называемых "партнёрок"
тогда должна (по логике) усилиться конкуренция, значит и дешевле клик для рекламодателей и дороже клик для вэбмастеров, для того, чтобы привлечь в свою рекламную сеть больше и тех и других.
Сеятель
27 января 2016, 23:46

Не пользуюсь "партнёрками", хотя они часто предлагают свои услуги. Не хочу, чтобы сайты потеряли посетителей.

По Вашему вопросу: РСЯ платит 50% от стоимости клика, AdSense - 68%. Не знаю, насколько это правда, но если это так, то количество рекламных сетей влияет на прибыль и того и другого. Стоимость клика определяется конкуренцией объявлений в данной рекламной сети, а не назначается кем-то. Поскольку все рекламодатели распределились по разным сетям, то в каждой из них стало меньше объявлений, а значит и конкуренция меньше. Рекламодатель указывает максимальную стоимость клика, например 10 рублей, если другие не платят больше 5, тогда он платит 5 с копейками.

aviacop1
27 января 2016, 23:46
У меня  сегодня вообще по 13 коп.
Александр Гудзовский
27 января 2016, 23:46

 

Не буду, как некоторые, травить тут байки, вот скрин за прошлый с текущим годом.

Дополнительная информация: посещаемость уникальных в январе 2013 составляла около 6000/сутки, а в ноябре 2014 - 12000/сутки. Таргетинг – поведенческий.

Татьяна Арно
27 января 2016, 23:46

У меня средняя цена 2.8, в сентябре была 3р.

ricklama
27 января 2016, 23:46

Тоже скрин: http://prntscr.com/56mcxm

С прошлым годом особой разницы не вижу. В сентябре даже больше было чем в прошлом году.

olesuavn
27 января 2016, 23:46

Значит вам повезло. По сравнению с прошлым годом - падение ровно в два раза у нас...

Тимур Лязгиев
27 января 2016, 23:46

Сегодня у меня, например, 9202 показов банера, 7 кликов, CTR - 0,08 - 51,16 рублей. Но за месяц выходит 700-800 рублей. Так что скачет от 10 до 80 рублей в сутки.

rkadymove
27 января 2016, 23:46

Привет. У меня тоже доход упал, в том году был в среднем 3.3 рубля за клик в этом в среднем 1.94. Тоже авто тема сайт http://lada-kalina2.ru

Чтож вы хотели кризис!! Мало заказов в контекст идет от фирм. Буду ждать, что всё наладится...

10 руб. за клик это когда такие хорошие времена были???

Алексей
27 января 2016, 23:46

Есть рекорд 44 копейки за клик:-$ Слава рекламодателям и РСЯ!!!!

Вот скрин https://yadi.sk/i/3REnP0_WcoWPR

Александр
24 декабря, 16:54
супер