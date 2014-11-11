Клики по 58 коп-это что?

В последнее время цена клика просела ниже плинтуса-58 копеек за клик. Средний доход за день последние 2-3 года упал в 3 раза.При этом посещаемость осталась на прежнем уровне, а эффективность показов(процент увидевших рекламу посетителей) выросла.Что вообще происходит? Яндекс и рекламодатели за бесценок скупают трафик! У рекламодателей полно стало прав на управление бюжетом при этом у плащядок никаких прав нет по выбору тем обьявление тп. Есть только два варианта у владельца площадки: 1)сидеть и молча оффигевать от цены клика, падающего дохода и наглости рекламодателя 2) убрать код РСЯ и уйти к конкурентам