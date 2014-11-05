Кэширование в РСЯ

Здравствуйте!





Пытаюсь оптимизировать свой сайт который допущен в РСЯ. Анализирую быстродействие сайта при помощи инструмента PageSpeed Insights.

Один из пунктов советов по оптимизации скорости загрузки сайта говорит «Используйте кеш браузера» и показывает список проблемных ресурсов:

https://avatars-fast.yandex.net/get-direct/* (не указан срок действия)

https://favicon.yandex.net/* (не указан срок действия)

https://an.yandex.ru/system/context.js (60 минут)

Также, заметил что иконки сайтов из рекламных объявлений не кэшируются.

В связи с этим предложение: отдавать фавиконки сайтов-рекламодателей с указанием срока действия и увеличить срок жизни скриптов.