Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Кэширование в РСЯ

Здравствуйте!


Пытаюсь оптимизировать свой сайт который допущен в РСЯ. Анализирую быстродействие сайта при помощи инструмента PageSpeed Insights.

Один из пунктов советов по оптимизации скорости загрузки сайта говорит «Используйте кеш браузера» и показывает список проблемных ресурсов:

https://avatars-fast.yandex.net/get-direct/* (не указан срок действия)

https://favicon.yandex.net/* (не указан срок действия)

https://an.yandex.ru/system/context.js (60 минут)

Также, заметил что иконки сайтов из рекламных объявлений не кэшируются.

 

 

В связи с этим предложение: отдавать фавиконки сайтов-рекламодателей с указанием срока действия и увеличить срок жизни скриптов.

 

 

 

4 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
qzminn
27 января 2016, 23:47
Кэшировать рекламные материалы и коды исполнения рекламы не желательно. Из-за кэша аватар и фавиконов в кэше будет слишком много изображений. К тому же они весят достаточно мало, чтобы не оказывать влияния на скорость работы сайта.
vladcrush
27 января 2016, 23:47

1) Я говорю о кэшировании скриптов хотябы на 2 часа.

2) Всем известно что "качество" (скорость загрузки, время отклика, удобство пользования, существование мобильной версии или адаптивного дизайна) сайта влияет на поисковую выдачу. Т.е., по версии google, сайт с РСЯ будет заведомо проигрывать в выдаче из-за недостаточной оптимизации.

3) Если вы так боитесь за дисковый кэш, иконки можно кэшировать на 1 день :) или запретить кэширование в браузере на стороне пользователя.

 

qzminn
27 января 2016, 23:47
Вы переоцениваете влияние отработки скрипта РСЯ на скорость загрузки страницы. Наш код подгружается очень быстро, намного быстрее большинства простых картинок, размещенных на каждом сайте.
beibuk
1 сентября, 22:50
Я так и не понял, можно кешировать страницы и это не повлияет на показ рекламы? 