22 декабря 2005 года — 3652 дня назад — у Яндекса появилась собственная рекламная сеть. Первыми участниками РСЯ стали развлекательный сайт Adme.ru, туристический портал Travel.ru и издание о компьютерных технологиях 3DNews.ru. Все трое до сих пор в числе наших партнеров.





Десять лет назад Рекламная сеть Яндекса объединила сайты, где показывались объявления Директа, по сути являясь дополнительным продуктом для тогда уже популярного сервиса контекстной рекламы. Сегодня это уже крупнейшая сеть в рунете, в которой есть решения для монетизации на всех платформах с помощью всех форматов, включая inpage-видео и нативную рекламу в приложениях.





Мы собрали таймлайн из некоторых интересных достижений и фич 2005-2015, чтобы вместе с вами оглянуться на эти десять лет и поднять тост за продолжение успешного партнёрства в будущем.





За первые три года аудитория сайтов в составе РСЯ больше чем вдвое переросла аудиторию поиска Яндекса.

2007 . Начались экспериментальные показы рекламы с учетом интересов пользователей. Через год учет интересов работал на большинстве площадок сети, а к 2012 году мы активно использовали уже семь разновидностей поведенческого таргетинга, включая автоматический ретаргетинг и социально-демографические портреты аудитории на основе данных Крипты.

. Начались экспериментальные показы рекламы с учетом интересов пользователей. Через год учет интересов работал на большинстве площадок сети, а к 2012 году мы активно использовали уже семь разновидностей поведенческого таргетинга, включая автоматический ретаргетинг и социально-демографические портреты аудитории на основе данных Крипты. 2008 . Мы запустили технологию проверки видимости объявлений, благодаря которой показы засчитываются только при условии, что более 50% площади баннера было в зоне видимости не менее двух секунд. Такой подход позволяет обеспечить объективную статистику партнерам и повысить ценность размещения для рекламодателей.

. Мы запустили технологию проверки видимости объявлений, благодаря которой показы засчитываются только при условии, что более 50% площади баннера было в зоне видимости не менее двух секунд. Такой подход позволяет обеспечить объективную статистику партнерам и повысить ценность размещения для рекламодателей. 2011 . За показы рекламы на тематических площадках стала отвечать система машинного обучения Матрикснет, позволяющая очень точно прогнозировать вероятность клика и отбирать для показа наиболее эффективные объявления. В течение первой недели после внедрения Матрикснета кликабельность объявлений выросла в среднем на 22%.

. За показы рекламы на тематических площадках стала отвечать система машинного обучения Матрикснет, позволяющая очень точно прогнозировать вероятность клика и отбирать для показа наиболее эффективные объявления. В течение первой недели после внедрения Матрикснета кликабельность объявлений выросла в среднем на 22%. 2012 . Стартовали продажи медийных баннеров в RTB-аукционе.

. Стартовали продажи медийных баннеров в RTB-аукционе. 2013 . В сети появились первые варианты иллюстрированных объявлений Директа. А в 2014 году мы запустили новые интерактивные контекстные блоки с большими картинками — постеры.

. В сети появились первые варианты иллюстрированных объявлений Директа. А в 2014 году мы запустили новые интерактивные контекстные блоки с большими картинками — постеры. 2015 . Список форматов РСЯ пополнился видеорекламой и различными предложениями для монетизации на мобильных платформах. Сегодня наша линейка продуктов выглядит уже вот так. Кроме того, в этом году мы успешно провели интеграцию с ADFOX SSP и продолжаем развивать решения для монетизации трафика вместе с командой ADFOX.





Если вернуться к объемам и цифрам, на партнерских сайтах происходит более 60 миллиардов показов рекламных блоков в месяц. По данным comScore, наша месячная аудитория составляет 95,4% от всех интернет-пользователей в России. Ну а по нашим собственным подсчетам, только в прошлом квартале партнеры сети заработали на размещении блоков РСЯ сумму, близкую к 10% российского рынка интернет-рекламы.



