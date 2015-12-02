Клуб Рекламной сети Яндекса

декабрь 2015
Порог выплат
xoxma-agro
2 декабря 2015, 10:11

Приветствую.
Правильно ли я понимаю, что при моём пороге для выплаты в 3000, верно следующее:

в первом месяце было 2900 - выплат нет, перенос на след. мес.

во втором уже 2950.

Получается, что я в третьем месяце получу выплату за 1й и 2й?

2900+2950=5850р. я должен получить в третьем месяца.

Так ли это?

17 комментариев
вызов рекламного кода через js
Игорь Васюков
4 декабря 2015, 15:01

Здравствуйте.
можно ли рекламный блок яндекса вызывать через document.write 

6 комментариев
Изменение доменного имени. Как правильно сделать
Kaspar.Kaschpirovskij
7 декабря 2015, 13:55

Добрый день !

 

Прошу попощи и совета как правильно сделать изменения со стороны яндекса.

У меня есть сайт abcd.ru, я планирую изменить на abcd.su.

Что мне нужно сделать, чтобы со стороны яндекса ничего не изменилось, ни ТИЦ, ни индексация и его показы и реклама не отвалилась, если это, конечно, возможно.

Спасибо!

7 комментариев
Всё что нужно знать о форматах монетизации в web, mobile и video.
baoizm
9 декабря 2015, 16:42

 

25 ноября 2015 года состоялась первая конференция Яндекса, посвященная технологиям монетизациии трафика, которая собрала крупнейших партнеров РСЯ.

В настоящее время технологии Яндекса для монетизации работают на всех интерактивных коммуникационных платформах: десктопных сайтах, мобильных сайтах и приложениях, приложениях Smart TV и поддерживают все форматы рекламы.


Предлагаем ознакомиться с подробными презентациями и кейсами внедрения новых форматов монетизации в РСЯ.

 

"Новые форматы для РСЯ для web" - Ольга Зборовская

"Продукты мобильной рекламы" - Дмитрий Константинов

"Продукты Видеорекламы" - Ирина Скрипникова

 

Надеемся, что вы найдете для себя несколько новых идей по монетизации любых видов трафика на своих площадках.

 

4 комментария
RTB против Директ.
evgeny.mustafin
9 декабря 2015, 20:06

Добрый день.
Интересная ситуация, прошу прояснить.
Значит, провёл эксперимент в субботу 24 окт и в субботу 31 окт.
В первую субботу поставил два баннера директ на двух страницах: показов 83606
Во вторую поставил RTB вместо них: показов 37781, доход такой же, с разницей 20 руб.
Предполагал, что при таком количестве показов как в первую субботу, доход должен быть в 2 раза больше при RTB!!
Почему просмотров меньше и соответственно доход?
Спасибо.

8 комментариев
Использование рекламных сетей
worldautoschool
10 декабря 2015, 10:37

Здравствуйте.
Появилась рекламная сеть contema.ru или уже давно появилось, я заметил только сейчас. Как к ней относится РСЯ, не посчитает ли рекламу с неё как накрутку? Можно ли её пользоваться как рекламодатель?

Спасибо!

8 комментариев
Гостевой доступ
solovnik77
17 декабря 2015, 22:31

Подскажите, есть гостевой доступ к настройке рекламных объявлений.

3 комментария
Рекламной сети Яндекса 10 лет
baoizm
22 декабря 2015, 08:22
22 декабря 2005 года — 3652 дня назад — у Яндекса появилась собственная рекламная сеть. Первыми участниками РСЯ стали развлекательный сайт Adme.ru, туристический портал Travel.ru и издание о компьютерных технологиях 3DNews.ru. Все трое до сих пор в числе наших партнеров.

Десять лет назад Рекламная сеть Яндекса объединила сайты, где показывались объявления Директа, по сути являясь дополнительным продуктом для тогда уже популярного сервиса контекстной рекламы. Сегодня это уже крупнейшая сеть в рунете, в которой есть решения для монетизации на всех платформах с помощью всех форматов, включая inpage-видео и нативную рекламу в приложениях.

Мы собрали таймлайн из некоторых интересных достижений и фич 2005-2015, чтобы вместе с вами оглянуться на эти десять лет и поднять тост за продолжение успешного партнёрства в будущем.

  • За первые три года аудитория сайтов в составе РСЯ больше чем вдвое переросла аудиторию поиска Яндекса.
  • 2007. Начались экспериментальные показы рекламы с учетом интересов пользователей. Через год учет интересов работал на большинстве площадок сети, а к 2012 году мы активно использовали уже семь разновидностей поведенческого таргетинга, включая автоматический ретаргетинг и социально-демографические портреты аудитории на основе данных Крипты.
  • 2008. Мы запустили технологию проверки видимости объявлений, благодаря которой показы засчитываются только при условии, что более 50% площади баннера было в зоне видимости не менее двух секунд. Такой подход позволяет обеспечить объективную статистику партнерам и повысить ценность размещения для рекламодателей.
  • 2011. За показы рекламы на тематических площадках стала отвечать система машинного обучения Матрикснет, позволяющая очень точно прогнозировать вероятность клика и отбирать для показа наиболее эффективные объявления. В течение первой недели после внедрения Матрикснета кликабельность объявлений выросла в среднем на 22%.
  • 2012. Стартовали продажи медийных баннеров в RTB-аукционе.
  • 2013. В сети появились первые варианты иллюстрированных объявлений Директа. А в 2014 году мы запустили новые интерактивные контекстные блоки с большими картинками — постеры.
  • 2015. Список форматов РСЯ пополнился видеорекламой и различными предложениями для монетизации на мобильных платформах. Сегодня наша линейка продуктов выглядит уже вот так. Кроме того, в этом году мы успешно провели интеграцию с ADFOX SSP и продолжаем развивать решения для монетизации трафика вместе с командой ADFOX.

Если вернуться к объемам и цифрам, на партнерских сайтах происходит более 60 миллиардов показов рекламных блоков в месяц. По данным comScore, наша месячная аудитория составляет 95,4% от всех интернет-пользователей в России. Ну а по нашим собственным подсчетам, только в прошлом квартале партнеры сети заработали на размещении блоков РСЯ сумму, близкую к 10% российского рынка интернет-рекламы.


Спасибо, что стали партнёрами Рекламной сети и помогаете нам расти и развиваться. Вместе мы сможем добиться гораздо большего.
40 комментариев
Санкции против Яндекса
zufargaripv
23 декабря 2015, 11:10

Сегодня, 22 декабря, появилась информация, что министерство юстиции США внесло Яндекс деньги в санкционный список. Вопрос такого плана, как отразится данный факт на выплатах и отразится ли вообще? Не коснутся ли в дальнейшем санкции Рекламную сеть Яндекса? Спасибо за ответ.

2 комментария
Графики в подробной статистике по площадке
alexxxst
23 декабря 2015, 11:43

Нет флэша, ну никакого вообще... как быть?

Неужели без него совсем никак? Неудобно без графиков, приходится табличку в эксель копировать, чтобы отчёты смотреть... что за прошлый век?

2 комментария
Насчет договора
predatorvan79
23 декабря 2015, 11:47

Добрый день! Сегодня сходил в банк, а там мне сказали, что нужен договор с РСЯ № такой то, так как он указан в банковском переводе. В личном кабинете в финансовой информации стоит ссылка на договор https://yandex.ru/legal/oferta_yan_ch/?lang=ru, достаточно ли ее распечатать и им предоставить или нужно запрос в поддержку РСЯ написать, чтобы они мне копию договора предоставили? 

4 комментария
Как узнать всю заработной сумму
znleha
23 декабря 2015, 11:51

Здравствуйте.

Заработанную сумму видно только за текущий месяц. Хочу узнать всю заработанную сумму, за тот период, что не было выплат.

Подскажите, где это можно посмотреть?

Спасибо.

35 комментариев
Насчет выплат
predatorvan79
28 декабря 2015, 17:47

Добрый день! В этом месяце получил выплату. До первой выплаты, я знал когда достигну порога 150$. Теперь, не понятно как узнать когда сумма достигнет порога. В адсенс проще, стоит не выплаченная сумма. Подскажите пожалуйста как можно посмотреть не выплаченную сумму? 

18 комментариев