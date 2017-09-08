ADFOX усиленно готовились к началу нового сезона и вот результат — несколько отличных новостей сразу.

Итак, новость первая .

Начали тестировать технологию разблокировки рекламы на площадках клиентов ADFOX. Новая технология будет срабатывать исключительно для форматов, не ухудшающих пользовательский опыт. Мы имеем в виду фиксированные блоки без звука и расхлопов — блоки, которые не мешают работать с сайтом, поэтому, как правило, не раздражают его аудиторию.

Сейчас наше решение находится на стадии бета-тестирования, и мы прилагаем все усилия, чтобы прийти к оптимальному результату. Мы понимаем и разделяем желание пользователей защититься от агрессивных, назойливых и шокирующих форматов рекламы. Поэтому уже предложили российскому профессиональному сообществу разработать стандарты качественной интернет-рекламы. Они позволят максимально учесть специфику пользователей, исторически сложившийся контекст и интересы площадок. Таким образом мы рассчитываем стабилизировать баланс между счастьем пользователей и развитием индустрии.

Если вы хотите присоединиться к эксперименту, напишите нам. В ответ мы поделимся с вами подробной инструкцией по доработкам на стороне площадки, а в ближайшем времени — вернемся с рассказом о разработанных стандартах.

Новость вторая . Приглашаем вас проверить в деле ещё один новый инструмент — прогнозирование трафика. Сервис предсказывает открутку рекламной кампании, учитывая настройки размещения и анализируя статистику по площадке. А затем выдаёт вам результат:

Прогнозатор поможет ускорить и упростить работу с прямыми продажами: оценить доступность инвентаря для определённой кампании, спланировать размещение и, если нужно, изменить его параметры. Сейчас он работает в режиме закрытого бета-тестирования. Осенью прямые продажи традиционно растут, так что сейчас самое время воспользоваться возможностями нового инструмента. А нам будет очень полезна ваша обратная связь для совершенствования сервиса.

Подробнее о прогнозировании трафика читайте в помощи. Чтобы протестировать новый модуль, напишите в службу поддержки или обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру.

Ну и наконец, новость третья : для таргетирования рекламных кампаний в ADFOX теперь доступны сегменты из Аудиторий — как собственные, так и внешних поставщиков данных. Основное преимущество этой интеграции в том, что в интерфейсе ADFOX вы сможете напрямую выбирать и использовать сегменты внешних DMP, которые предпочитают рекламодатели — в том числе в Яндекс.Дисплее.

В справке Аудиторий вы найдете контакты внешних поставщиков, которые сейчас подключены к сервису. В отличие от собственных данных, данные внешних поставщиков предоставляются за отдельную плату — в интерфейсе для каждого сегмента DMP будет указана стоимость за тысячу показов (CPM).

Чтобы использовать эти сегменты, вам потребуется связать аккаунт Яндекса, в котором вы работаете с Аудиториями, с аккаунтом ADFOX по этой инструкции. Более подробно об использовании Аудиторий в ADFOX мы расскажем на следующей неделе — следите за новостями!