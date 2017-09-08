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сентябрь 2017
Прогнозирование трафика, разблокировка качественной рекламы и интеграция с Аудиториями — новости ADFOX в сентябре
adv
8 сентября 2017, 15:00

ADFOX усиленно готовились к началу нового сезона и вот результат — несколько отличных новостей сразу.

Итак, новость первая

Начали тестировать технологию разблокировки рекламы на площадках клиентов ADFOX. Новая технология будет срабатывать исключительно для форматов, не ухудшающих пользовательский опыт. Мы имеем в виду фиксированные блоки без звука и расхлопов — блоки, которые не мешают работать с сайтом, поэтому, как правило, не раздражают его аудиторию.

Сейчас наше решение находится на стадии бета-тестирования, и мы прилагаем все усилия, чтобы прийти к оптимальному результату. Мы понимаем и разделяем желание пользователей защититься от агрессивных, назойливых и шокирующих форматов рекламы. Поэтому уже предложили российскому профессиональному сообществу разработать стандарты качественной интернет-рекламы. Они позволят максимально учесть специфику пользователей, исторически сложившийся контекст и интересы площадок. Таким образом мы рассчитываем стабилизировать баланс между счастьем пользователей и развитием индустрии.

Если вы хотите присоединиться к эксперименту, напишите нам. В ответ мы поделимся с вами подробной инструкцией по доработкам на стороне площадки, а в ближайшем времени — вернемся с рассказом о разработанных стандартах.

Новость вторая. Приглашаем вас проверить в деле ещё один новый инструмент — прогнозирование трафика. Сервис предсказывает открутку рекламной кампании, учитывая настройки размещения и анализируя статистику по площадке. А затем выдаёт вам результат: 

Прогнозатор поможет ускорить и упростить работу с прямыми продажами: оценить доступность инвентаря для определённой кампании, спланировать размещение и, если нужно, изменить его параметрыСейчас он работает в режиме закрытого бета-тестирования. Осенью прямые продажи традиционно растут, так что сейчас самое время воспользоваться возможностями нового инструмента. А нам будет очень полезна ваша обратная связь для совершенствования сервиса.

Подробнее о прогнозировании трафика читайте в помощи. Чтобы протестировать новый модуль, напишите в службу поддержки или обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру.

Ну и наконец, новость третья: для таргетирования рекламных кампаний в ADFOX теперь доступны сегменты из Аудиторий — как собственные, так и внешних поставщиков данных. Основное преимущество этой интеграции в том, что в интерфейсе ADFOX вы сможете напрямую выбирать и использовать сегменты внешних DMP, которые предпочитают рекламодатели — в том числе в Яндекс.Дисплее.

В справке Аудиторий вы найдете контакты внешних поставщиков, которые сейчас подключены к сервису. В отличие от собственных данных, данные внешних поставщиков предоставляются за отдельную плату — в интерфейсе для каждого сегмента DMP будет указана стоимость за тысячу показов (CPM).

Чтобы использовать эти сегменты, вам потребуется связать аккаунт Яндекса, в котором вы работаете с Аудиториями, с аккаунтом ADFOX по этой инструкции. Более подробно об использовании Аудиторий в ADFOX мы расскажем на следующей неделе — следите за новостями!

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Сегменты Яндекс.Аудиторий стали доступны в интерфейсе ADFOX
Александра (Яндекс)
14 сентября 2017, 17:47

Теперь для таргетирования рекламных кампаний в ADFOX вы сможете использовать как собственные данные о пользователях на ваших площадках, так и данные внешних поставщиков: для этого мы добавили в интерфейс отдельную вкладку с сегментами из Яндекс.Аудиторий.

Преимущество такой интеграции, в первую очередь, в том, что для таргетирования рекламных кампаний напрямую из ADFOX станут доступны данные из внешних DMP, которые обычно используют рекламодатели – в том числе в Яндекс.Дисплее.

В справке Аудиторий вы найдете контакты внешних поставщиков, которые сейчас подключены к сервису. В отличие от собственных данных, данные внешних поставщиков предоставляются за отдельную плату — в интерфейсе для каждого сегмента DMP будет указана стоимость за тысячу показов (CPM).

 

Что еще умеют Аудитории

Для начала, в Аудиториях можно создавать сегменты на основе загружаемых данных – адресов электронной почты, номеров мобильных телефонов или ID мобильных устройств. Используя собственные вычислительные мощности, сервис умеет распознавать этих пользователей на вашем сайте.   

Анализируя поведение пользователей на площадке – например, с помощью Метрики или AppMetrica – вы можете проследить, как их интересы отражаются на поведении. Скажем, владельцы определенной модели авто будут проводить больше времени в разделах, посвященных именно этой модели, а футбольные болельщики будут чаще просматривать трансляции матчей, где играет «их» команда. На основе информации из счетчиков в Аудиториях также можно объединять пользователей со сходным поведением в сегменты, чтобы предлагать рекламодателям более узкие и точные таргетинги.

Если вы хотите найти на сайте тех, кто уже видел баннер или ролик рекламодателя, чтобы, например, снизить или увеличить частоту показов или показать им другой креатив, вы можете объединить таких пользователей в сегмент с использованием пикселя Яндекс.Аудиторий.

А еще на основе ваших собственных сегментов сервис умеет находить похожих пользователей, используя технологию look-alike. Используйте такие сегменты, чтобы увеличивать охват рекламных кампаний: при этом вы можете получить меньший охват с большей точностью или наоборот.

Сегменты можно сочетать друг с другом, используя условия И/ИЛИ, и создавать более прицельные таргетинги — например, настраивая look-alike по сегменту с базой ID устройств или комбинируя сегменты из Метрики с пикселем Яндекс.Аудиторий.

Как подключить

Свяжите аккаунт Яндекса, в котором вы работаете с Аудиториями, с аккаунтом ADFOX по этой инструкции. Чтобы начать использовать данные от внешних DMP, необходимо подписать дополнительное соглашение к договору на ADFOX: для этого отправьте нам письмо на accounts@adfox.ru.

Подробнее о работе с сегментами читайте в помощи Аудиторий, а о таргетировании в ADFOX – в помощи сервиса.

6 комментариев
Яндекс.Аудитории,ADFOX,Внешние DMP
Сертификация по ADFOX и РСЯ открыта для специалистов
Александра (Яндекс)
20 сентября 2017, 16:13

Теперь вы сможете проверить, насколько хорошо вы умеете работать с РСЯ и ADFOX, и получить от Яндекса именной сертификат специалиста.

Зачем нужна сертификация?

 

Настоящие профессионалы — один из самых мощных драйверов развития рынка. В поиске решений своих задач они первыми тестируют новые технологии и инструменты, изучают и оптимизируют бизнес-процессы, постоянно ищут баланс между затратами ресурсов и качеством результата — и так выводят профессиональное сообщество на новый уровень.

 

Наряду с обучением, сертификация помогает адекватно оценивать профессиональные знания и навыки — как ваши, так и ваших сотрудников, — выявлять «пробелы» и зоны роста, более глубоко погружаться в сервисы и детальнее разбираться в том, как они работают. И, в конечном счете, повышать доходы от рекламы на ваших площадках.

Для кого?

Для специалистов по закупке трафика и владельцев площадок — сайтов и приложений.

Сертификат Яндекса подтверждает профессионализм специалистов и таким образом дает им возможный вектор развития и конкурентные преимущества на рынке труда. Издателям сертификация помогает подтвердить или даже повысить квалификацию сотрудников, эффективнее монетизировать инвентарь, освоить продвинутую функциональность ADFOX и РСЯ и продемонстрировать рекламодателям высокий уровень владения технологиями.

Какие еще преимущества дает статус сертифицированного специалиста?

Статус подтверждает, что мы доверяем опыту и профессиональной экспертизе специалистов: поэтому мы планируем приглашать их одними из первых оценить и протестировать бета-версии новых инструментов. А еще мы будем организовывать для них специальные мероприятия, чтобы вместе обсуждать актуальные вызовы рынка.

Как пройти сертификацию?

Успешно сдать тест. Приступить к нему вы можете с любого логина Яндекс.Паспорта. Обязательно проверьте, чтобы ваши имя и фамилия были указаны верно - поменять их в сертификате будет нельзя. Если вместо имени и фамилии вы укажете что-то другое, сертификат может быть аннулирован, а запас попыток на логине восстановится только тогда, когда истечет срок действия сертификата.

Тесты состоят из вопросов с одним или несколькими правильными ответами. Вопросы сгруппированы по темам: чтобы получить статус сертифицированного специалиста, необходимо преодолеть минимальный порог правильных ответов по каждой из них. Если у вас критичный недобор знаний по 1-2 темам, вы не сможете получить сертификат, пока не изучите их достаточно хорошо и не пересдадите тест. Кроме теоретических знаний вам также пригодятся практические навыки работы с рекламой на различных площадках.

На прохождение теста дается несколько попыток: если вам не удастся сдать тест с первого раза, вы сможете попробовать пересдать его через неделю. Следующие попытки будут доступны с интервалом в три месяца каждая.

Сертификат действителен в течение 12 месяцев. Затем тестирование нужно будет пройти заново, чтобы ваш статус оставался актуальным: в течение года функциональности сервисов могут существенно измениться – как и бизнес-задачи, которые вам придется решать. В соответствии с этим мы планируем регулярно обновлять вопросы в тестах. Новая попытка сдачи станет доступна за 30 дней до истечения срока сертификата.

Как получить сертификат?

В Личном кабинете его можно скачать и распечатать, разместить с помощью кода вставки на сайте или в резюме, а также поделиться им в соцсетях. Каждому сертификату присваивается уникальный номер, по которому можно проверить его подлинность.

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РСЯ,ADFOX,Сертификация