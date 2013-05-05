Как подобрать оптимальную тему для сайта, чтобы она была эффективная, и вообще для чего это нужно?
Добрый день, пытаюсь прикрутить поиск на сайт, проблема в том, что никак не хочет работать поиск на русском языке, если вводить поисковой запрос транслитом, то все отлично, а если искать на русском, то запрос преобразовывается в кракозябры, например, %D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4. При этом тестовый поиск ищет на русском отлично. В чем проблема, может кто нибудь сталкивался?
Не очень понимаю что делать - на всех своих сайтах поиск прекрасно работал, а тут ни в какую не хочет выводить результаты отдельной страницей.
Где копать? http://gidpodarkov.ru - уже ифрейм для выдачи поставил - ничего не показывает, не понимаю, в чем косяк, выручайте!
Как избавиться от повторяющего URLа?
Постоянно появляются в результатах поиска с датой не соответствующей действительности.
При формировании скриптов указывал, что кодировка страниц будет windows-1251. В результате получил такой код (на стр. результатов поиска):
<div id="ya-site-results" onclick="return {'tld': 'ru', 'language': 'ru', 'encoding': 'windows-1251', 'htmlcss': '1.x', 'updatehash': true}"></div><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script
Испытал (тестовая страница http://www.teplo3000.spb.ru/test3.asp) - поиск выдает кракозябры ((, видно что результат в кодировке UTF-8..... что делать?
(пробовал даже исправлять s.charset='utf-8' на s.charset='windows-1251')
Здравствуйте. Интересует следующее как организовать на форуме IPB 3.4 возможность поиска от Яндекса? есть моды для поиска гугла а вот Яндекса может кто делал?
Имеем портал с несколькими поддоменами. Задача: встроить яндекс поиск на портал.
При создании "Поиска" можно указать несколько поддоменов, это ок. А вот с выводом результатов проблемы, т.к. там необходимо указывать страницу результатов в виде http://domen.com/search
В моем случае поиск будет работать по нескольким поддоменам и результаты поиска нужно выводить на каждый поддомен, возможно ли такое?
Каждый качественный сайт содержит свою уникальную информацию, и именно на нее владельцы сайта обычно и хотят обратить внимание посетителей, в том числе и при помощи поиска. Например, если ваш сайт посвящен музыкальным инструментам, то вряд ли кто-то, набирая в поиске для сайта «синтез», собирается искать «синтез белка», скорее всего, речь идет о синтезаторе. Если же перед нами сайт магазина, который предлагает пользователю товары только нескольких конкретных моделей, то, конечно же, нежелательно давать посетителям такого сайта подсказки о товарах, которых нет в наличии. И, наоборот, важно показать, какой же товар вы точно найдете на сайте.
Для этого несколько месяцев назад мы уже добавили в настройки Яндекс.Поиска для сайта возможность вручную редактировать подсказки: менять их местами, добавлять или удалять. Но этого часто было недостаточно, так как грамотно вручную отредактировать весь поисковый саджест для сайта казалось очень непростой задачей, можно было лишь расставить необходимые акценты в тех позициях, какие считались наиболее важными.
Теперь же мы запустили абсолютно новый алгоритм формирования базы поисковых подсказок, который основан на анализе контента вашего сайта, а также на анализе поисковых запросов ваших пользователей: поиск сам будет различать, как часто встречается данное слово на сайте и где оно располагается в тексте, насколько часто оно используется в поисковых запросах пользвателей. Это позволит сконцентрировать внимание посетителей на том контенте, который есть на сайте, и не отвлекать их внимание на то, чего на сайте нет.
В свою очередь, такой подход позволит избегать ложных подсказок и учитывать интересы как владельцев сайта, так и пользователей, помогая им приблизиться к их поисковому счастью.
Новый механизм подбора поисковых подсказок работает автоматически, и вам не потребуется включать эту опцию где-то в интерфейсе настроек. Со временем, если контент сайта меняется, будет меняться и база поисковых подсказок для вашего сайта. При этом все настроенные вами в конструкторе Поиска для сайта подсказки останутся на своих позициях.
Команда сервиса Яндекс.Поиск для сайта
Подсказываем правильно
Яндекс.Поиск для сайта теперь автоматически учитывает контент сайта при составлении поисковых подсказок.
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Вставляю в HTML-страницу "Поиск по сайту". Во всех браузерах (проверял оперу, хром, лису, сафари и др.) отображается нормально. В IE8 такая картина (красное пятно в центре). Верстка страницы - табличная. Прошу помощи!
После поиска удаляются ссылки в следующем за поиском блоке. Причем только если в поисковом запросе есть русский текст, если искать английский, то все в порядке.
Т.е. было:
<a href=asd.php>Test</a>
а стало:
Test</a>