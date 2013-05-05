Каждый качественный сайт содержит свою уникальную информацию, и именно на нее владельцы сайта обычно и хотят обратить внимание посетителей, в том числе и при помощи поиска. Например, если ваш сайт посвящен музыкальным инструментам, то вряд ли кто-то, набирая в поиске для сайта «синтез», собирается искать «синтез белка», скорее всего, речь идет о синтезаторе. Если же перед нами сайт магазина, который предлагает пользователю товары только нескольких конкретных моделей, то, конечно же, нежелательно давать посетителям такого сайта подсказки о товарах, которых нет в наличии. И, наоборот, важно показать, какой же товар вы точно найдете на сайте.









Для этого несколько месяцев назад мы уже добавили в настройки Яндекс.Поиска для сайта возможность вручную редактировать подсказки: менять их местами, добавлять или удалять. Но этого часто было недостаточно, так как грамотно вручную отредактировать весь поисковый саджест для сайта казалось очень непростой задачей, можно было лишь расставить необходимые акценты в тех позициях, какие считались наиболее важными.



Теперь же мы запустили абсолютно новый алгоритм формирования базы поисковых подсказок, который основан на анализе контента вашего сайта, а также на анализе поисковых запросов ваших пользователей: поиск сам будет различать, как часто встречается данное слово на сайте и где оно располагается в тексте, насколько часто оно используется в поисковых запросах пользвателей. Это позволит сконцентрировать внимание посетителей на том контенте, который есть на сайте, и не отвлекать их внимание на то, чего на сайте нет.



В свою очередь, такой подход позволит избегать ложных подсказок и учитывать интересы как владельцев сайта, так и пользователей, помогая им приблизиться к их поисковому счастью.

Новый механизм подбора поисковых подсказок работает автоматически, и вам не потребуется включать эту опцию где-то в интерфейсе настроек. Со временем, если контент сайта меняется, будет меняться и база поисковых подсказок для вашего сайта. При этом все настроенные вами в конструкторе Поиска для сайта подсказки останутся на своих позициях.

Команда сервиса Яндекс.Поиск для сайта

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