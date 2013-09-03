Клуб Яндекс.Поиска для сайта

сентябрь 2013
Поисковые подсказки для сайтов с контентом 18+
lenkino.com
3 сентября 2013, 13:53

В большом поиске Яндекса нет поисковых подсказок для запросов категории "18+", но очень хотелось видеть такие подсказки на собственном сайте с поиском от Яндекса. Возможно ли такое реализовать?

Просто странно получается. Сайт с контентом 18+, а поиск "стесняется" показывать на нём подсказки...

 

P.S.: Планируется ли в будущем дать возможность владельцам сайтов, использующим Яндекс.Поиск для сайта кастомизировать результаты поиска, например, в результатах поиска разрешить выводить превью видео или фото (данные можно брать из микроразметки страниц)? 

4 комментария
контент,поисковые подсказки,видео,картинки
Ошибки указываемые валидатором
Наталья
4 сентября 2013, 13:39

При проверке валидатором http://validator.w3.org находит одну ошибку и два предупреждения, ругаясь на установленный код поиска:

Line 331, Column 756document type does not allow element "style" here

… /></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no…


The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).

One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error)
.

 

Как сие лечить?

2 комментария
код формы,валидатор,код для вставки на сайт
Договор на пользование Яндекс.Поиском для сайта
Удалённый пользователь
9 сентября 2013, 12:38

Доброе утро!

 

Подскажите, как можно официально оформить соглашение\договор об использовании Сервиса на своём сайте?

1 комментарий
лицензионное соглашение,договор,использование,условия использования
Конфликт с браузерами
REL777
14 сентября 2013, 18:53

Поиск в браузере IE работает нормально, а в мазиле, опере, яндекс браузере не работает сайт http://autoruk.ru/. Может подскажете в чем проблема?

3 комментария
ie,конфликт,браузер
Исключение картинок из результатов поиска
ISlepuchin
18 сентября 2013, 12:17

Добрый день.

Вопрос в следующем: сейчас в результатах поиска по кулинарному сайту по многим запросам кроме ссылок на страницы с соответствующими рецептами присутствуют также ссылки на отдельные фотографии из этих рецептов. Хотелось бы исключить эти картинки из результатов поиска по сайту, поскольку они мешают нормальной навигации пользователей. В настройках поиска не увидел подобных возможностей.

6 комментариев
результаты поиска,настройки дизайна,дизайн,картинки
Изменение формы поиска
Александр
18 сентября 2013, 17:42

Как можно изменить внешний фид формы поиска? (хочетсябольше, чем позволяют существующие настройки)

по крайней мере хочется изменить ширину блока (сейчас он вылазит за рамки сайта)

 

 

2 комментария
дизайн,настройки дизайна,форма поиска,внешний вид
Не работает функция "Ещё с сайта"
Удалённый пользователь
20 сентября 2013, 11:36

Низнаю у меня одного не работает функция "Еще с сайта" или у всех? Вылазит ошибка:

Not Found

The requested URL /sitesearch was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

И причём не только у меня, - у всех пользователей моего сайта. А всё остальное работает. Или может кто знает как убрать эту функцию вообще.

1 комментарий
еще с сайта
Можно ли изменить оператор по умолчанию в поисковом запросе?
Удалённый пользователь
20 сентября 2013, 17:19

По умолчанию "И", а мне нужно "в одном предложении"

1 комментарий
оператор,язык поисковых запросов
Обновление индекса сайта
Александр
22 сентября 2013, 23:53

Добрый вечер. Подскажите, как часто в поиск добавляются новые страницы сайта?

22 комментария
обновление индекса,новые страницы,индексирование,индексация,индекс
Стенд Яндекс.Поиска для сайта на YAC: ответим на ваши вопросы!
Елена Першина
23 сентября 2013, 08:50

Разработчики и менеджеры Яндекс.Поиск для сайта будут рады видеть вас на стенде сервиса  на конференции YAC .

Если у вас есть вопросы по использованию поиска – приходите и спрашивайте!

Если вы любите живое общение, или вам просто есть о чем с нами поговорить – у вас есть уникальная возможность вживую увидеть и пообщаться практически со всей командой разработки нашего сервиса!

Если же Вы стали настоящим специалистом по настройке и оформлению Поиска для сайта, то вам стоит принять участие в викторине, которая также пройдет на стенде сервиса. За правильные ответы на вопросы участники смогут получить призы.

Подробные условия викторины мы опубликуем в ближайшее время.

 

Команда Яндекс.Поиска для сайта

Мы любим общаться!

результаты поиска,оформление,настройки дизайна,YAC,дизайн,CSS,стенд,конференция
Не происходит изменение параметров поиска сайта и сервиса "Поделиться в соцсетях" на Wordpress
ndrox
24 сентября 2013, 16:08

Здравствуйте. После того, как я свой сайт http://pokusam.ru переделал на Wordpress, появилась следующая проблема. Поиск по сайтам открывает результаты на странице Яндекса, а не внутри самого сайта, что неудобно. При изменении страницы выдачи и вставке обновленного кода на сайт изменения не происходит. Страница поиска: http://pokusam.ru/?page_id=71Аналогично и сервис "Поделиться в соцсетях" не реагирует на изменение параметров. Обновлял, вставлял код на страницу, в результате выдается вариант по умолчанию. До перехода на Wordpress таких проблем не было. Яндекс.Пингер для Wordpress установлен и настроен.

Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.

3 комментария
результаты поиска,на странице Яндекса,в домене Яндекса,Wordpress
Поиск по сайту
Андрей В.
27 сентября 2013, 16:00

Доброго времени суток, не подскажите почему Поиск по сайту не находит текст со страницы, которая проиндекирована (по крайней мере, в Вебмастере она присутствует в списке проиндексированных страниц)?

4 комментария
результаты поиска,индексирование,индексация,страницы в поиске