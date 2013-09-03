В большом поиске Яндекса нет поисковых подсказок для запросов категории "18+", но очень хотелось видеть такие подсказки на собственном сайте с поиском от Яндекса. Возможно ли такое реализовать?

Просто странно получается. Сайт с контентом 18+, а поиск "стесняется" показывать на нём подсказки...

P.S.: Планируется ли в будущем дать возможность владельцам сайтов, использующим Яндекс.Поиск для сайта кастомизировать результаты поиска, например, в результатах поиска разрешить выводить превью видео или фото (данные можно брать из микроразметки страниц)?