1) Как сделать так, чтобы результаты поиска по сайту открывались в том же окне, а не в новом?

2) В сниппетах есть "По возможности обогащать сниппеты следующей информацией:".

У меня интернет-магазин, к каждому товару есть картинка. Как бы сделать так, чтобы в сниппете в обязательном порядке появлялась картинка товара?

Сейчас вместо картинок товара - пустота, alt у всех картинок прописан.