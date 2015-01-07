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январь 2015
Результаты поиска в том же окне + картинки
SerRu
7 января 2015, 23:00

1) Как сделать так, чтобы результаты поиска по сайту открывались в том же окне, а не в новом?

2) В сниппетах есть "По возможности обогащать сниппеты следующей информацией:".

У меня интернет-магазин, к каждому товару есть картинка. Как бы сделать так, чтобы в сниппете в обязательном порядке появлялась картинка товара?

Сейчас вместо картинок товара - пустота, alt у всех картинок прописан.

7 комментариев
Упрощение индексации
Арсений О.
12 января 2015, 12:28

Добрый день! В последник темах firstlena.pershina сообщала, что скоро будет упрощена индексация для поиска по сайту. Хотелось бы узнать точнее о сроках и о том, где об изменениях будет объявлено в первую очередь (блог, подписка и проч). Спасибо.

2 комментария
Динамический адрес сайта
Дмитрий Романчук
12 января 2015, 12:40

5 декабря я задавал вопрос:

У меня IP адрес сайта находится в диапазоне 91.222.136.0 - 91.222.139.255

Как это правильно указать в настройках поиска и индексирования?

Спасибо

На что получил ответ:  

 

(^_^)

Добрый день! Я правильно понимаю, что у вас динамический адрес сайта?

(^_^)

 

Если так, то пока нельзя, но мы постараемся поддержать эту функциональность в ближайшую неделю или две.

У МЕНЯ ВОПРОС: 

Неделя-две прошла)

Есть ли решения для динамических адресов, очень нужно)

2 комментария
Не выводит результаты поиска в ie 9
Евгений
15 января 2015, 19:35

 www.sksi.ru. Internet exploler 9 вообще не реагирует на запросы... Выводится совершенно пустая страница результатов поиска.  Какие-нибудь варианты решения данной проблемы имеются? 

6 комментариев
Список исключений
agrawind
16 января 2015, 14:18

Хранится, грубо говоря, на серверах Яндекса же? Я правильно понимаю, что при его редактировании код формы обновлять не надо? Насколько он вообще необходим при наличии robots.txt?

2 комментария
Заголовок не указан
Удалённый пользователь
16 января 2015, 14:21

Я не панимаю как ползивитца

1 комментарий
Не выводятся результаты поиска
Дмитрий Александрович
16 января 2015, 14:24

Доброго времени суток! На моем сайте не выводятся результаты поиска. Вместо них пишет "Результаты загружаются..." и все.

Сайт: http://lasmet.ru/search.php

Поправка: проблема наблюдается только в браузере Опера

 

 

1 комментарий
Исключить из поиска комментарии
Владислав Пестерев
16 января 2015, 14:32

1. Подскажите, как исключить из поиска комментарии?

2. Как сделать поиск, который ищет по определённым разделам сайта только в названиях статей?

1 комментарий
Неправильно работает поиск.
mik-spb1
16 января 2015, 14:35

Здравствуйте. Сайт www.mikspb.ru. Старый поиск не работает. Скрин того, что происходит с сайтом при подключении поиска.

Не подскажете в чем может быть причина? И еще я выбрал картинку лупы возле панели поиска, а на сайте отображается почему-то кнопка "Найти". Почему так?

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Настройка пагинации для ИМ
Ильгиз
16 января 2015, 14:37

Добрый день вопрос про пагинацию, как правильно ее настроить максимально эффективно. 

 

На данный момент ссыли имеют вид http://stroylandiya.ru/catalog/stroimaterialy/krepezhnye-izdeliia/?page=2 и закрыты от индексации в роботсе командой дисалоу *?

Но как я понимаю от этого страдает перелинковка? Или можно оставить все как есть?

1 комментарий
Кастомизация страницы поиска
droidgamesru
19 января 2015, 15:57

Приветствую. Поставил поиск на https сайта https://droidgames.com/ . Вот пример поиска - https://droidgames.com/yandex/?searchid=2196348&text=droidgames&web=0


Как можно кастомизировать страницу поиска чтоб поставить свой логотип? Возможно ли такое? В настройках поиска эти настройки были заблокированы. Как разблокировать

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настройки дизайна,дизайн
забыл под какой учетной записью создавал поиск
seo65
21 января 2015, 18:14

забыл под какой учетной записью создавал поиск яндекс для сайта. Как вспомнить? есть только форма на сайте, она работает. Хотел изменить, но не нахожу учетку.

name="searchid" value="1830860"

Что делать?
2 комментария
В новом поиске отображаются не все результаты
pulsplus
21 января 2015, 18:35

Здравствуйте! Перед НГ поставили на сайте http://pulsplus.ru/ поиск Яндекса.

Сейчас выяснили, что в новом поиске отображаются далеко не все результаты.

Вот как было http://pulsplus.ru/lady/search/index.php?q=Крупенько&s=

И вот, что стало http://pulsplus.ru/search/index.php?searchid=2192966&text=Крупенько Марина&web=0#

Коллеги, буду  признательна, если подскажете причину, такой разницы.

 

1 комментарий
Индексация новых страниц старого сайта
seo.sevreestr.gov
27 января 2015, 13:08

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста решение моей проблемы. 

Добавил Яндекс.Поиск на статичный сайт (вручную написанный код html, никакой CMS, все ссылки вида mysite.ru/page1.html).

После установки CMS (MODx), все пути сайта на собственные страницы лишились окончания *.html (т.е. приняли вид mysite.ru/page1), но Я.Поиск до сих пор выводит результаты поиска на ранее проиндексированные странички с окончанием *.html, которые уже не сущестсвуют (только сохранённые копии).

Возможно мне стоит дождаться заново своей очереди на индексацию роботом? Удалит ли он все "битые" ссылки и проиндексирует всё заново?

 

Так же пробовал удалять поиск по сайту и устанавливать заново, но проблема в том, что при повторном добавлении сайта, выводятся в результат поиска все те же старые странички с *.html.

Я так понимаю это из-за того, что в первый раз я добавил mysite.ru, и зеркалом был www.mysite.ru, а сейчас же я установил основным адресом у себя на сервере www.mysite.ru, и теперь, как я считаю, Я.Поиск считает его зеркалом и выводит мне результаты по старому поиску mysite.ru. Т.е. добавляю новый адрес сайта, и моментально получаю результаты индексирования по старому адресу, т.к. новый был когда-то зеркалом.

Подскажите, как решить проблему! Спасибо Вашей команде!

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