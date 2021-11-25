Получить награду «Хорошее место» стало проще!

Каждый год Яндекс.Бизнес вручает награду «Хорошее место» бизнесам с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей. В этом году мы обновили правила получения. Рассказываем.

Кстати, сам знак и наклейку «Хорошего места» мы тоже обновили. Посмотрите, какие красивые!

Правила сейчас Правила раньше Нужно: • Входить в список бизнесов, которые участвуют в награждении. • Иметь рейтинг компании в Яндексе от 4,5. • Иметь знак «Информация подтверждена владельцем» в карточке компании. Нужно: • Входить в список бизнесов, которые участвуют в награждении. • Иметь рейтинг компании в Яндексе от 4,4. • Иметь знак «Информация подтверждена владельцем» в карточке компании. • Входить в 10% лучших организаций в категории в своём регионе.

Как видите, правила стали проще и понятнее. А теперь давайте к главному.

Когда «Хорошее место — 2021»?

Подводить итоги начнём в декабре. Так что, если вы подходите по всем критериям, но всё ещё не получили знак «Информация подтверждена владельцем» для карточки вашей компании, самое время сделать это до 15 декабря. Что для этого нужно, рассказываем здесь.

А само награждение будет в феврале. Победители получат специальную отметку в карточке компании, а также наклейку, которую можно наклеить на дверь или в витрину, чтобы все знали, что ваше место — хорошее.

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