Яндекс.Бизнес

Яндекс.Бизнес

Получить награду «Хорошее место» стало проще!

Каждый год Яндекс.Бизнес вручает награду «Хорошее место» бизнесам с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей. В этом году мы обновили правила получения. Рассказываем.

Кстати, сам знак и наклейку «Хорошего места» мы тоже обновили. Посмотрите, какие красивые!

Правила сейчас

Правила раньше

Нужно:

• Входить в список бизнесов, которые участвуют в награждении.

• Иметь рейтинг компании в Яндексе от 4,5.

• Иметь знак «Информация подтверждена владельцем» в карточке компании.

Нужно:

• Входить в список бизнесов, которые участвуют в награждении.

• Иметь рейтинг компании в Яндексе от 4,4.

• Иметь знак «Информация подтверждена владельцем» в карточке компании. 

• Входить в 10% лучших организаций в категории в своём регионе.

Как видите, правила стали проще и понятнее. А теперь давайте к главному.

Когда «Хорошее место — 2021»?

Подводить итоги начнём в декабре. Так что, если вы подходите по всем критериям, но всё ещё не получили знак «Информация подтверждена владельцем» для карточки вашей компании, самое время сделать это до 15 декабря. Что для этого нужно, рассказываем здесь.

А само награждение будет в феврале. Победители получат специальную отметку в карточке компании, а также наклейку, которую можно наклеить на дверь или в витрину, чтобы все знали, что ваше место — хорошее.

В кабинет бизнеса ⟶ 

15 комментариев
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Максимус profmon2013. Ru
вчера, 13:59
Подписываюсь под всем что связано с выполненным работами ООО ПрофМонтаж(без сучка и задоринки) 
Алексей Здоренко
вчера, 15:17
Добрый день. Подскажите пожалуйста юридические компании ооо входят в список бизнесов, которые участвуют в награждении ?
Александр
вчера, 23:13
Алексей Здоренко,
Полный список компаний на странице https://yandex.ru/support/business-priority/manage/stiker.html?utm_source=sprav&utm_medium=blog&utm_campaign=yagoodplace 
Олеся С
вчера, 15:46
А когда добавят конные клубы? 
Прохор Прошкин
вчера, 16:33
где посмотреть список бизнесов?
Александр
вчера, 23:14
Прохор Прошкин,
полный список опубликован в справочных материалах Яндекса https://yandex.ru/support/business-priority/manage/stiker.html?utm_source=sprav&utm_medium=blog&utm_campaign=yagoodplace
stroitelnyi-1
вчера, 17:34
Строительные магазины опять мимо ((
Леонов Роман, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН MOE-FOTO.NET
вчера, 19:50
Типографии тоже мимо - спасибо(((
Олег Уфимцев
вчера, 20:37
В своём регионе водить в 10% а как быть если по России, без конкретного региона Бизнес.
Обновлено вчера, 20:38
Александр
вчера, 23:12
Олег Уфимцев,
В этом году правило по 10% отменили. Теперь достаточно иметь 4,5, и соблюсти остальные условия 
Автошкола Джек
вчера, 21:39
Автошколы и  образовательные организации не входят в допущенные категории? 
Не будет возможности получить значек?
Александр
вчера, 23:16
Автошкола Джек,
автошкол нет в списке организации, которые участвуют в награждении. Полный список доступен по ссылке https://yandex.ru/support/business-priority/manage/stiker.html?utm_source=sprav&utm_medium=blog&utm_campaign=yagoodplace
Игорь Мирный
сегодня, 00:22
Игорь Мирный 
watch-help
сегодня, 00:40
Ремонт часов добавьте пожалуйста!
orlovafashion
сегодня, 02:17
Здравствуйте, а когда добавят категорию бизнеса ателье и химчистки?)