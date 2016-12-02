На Яндекс.Картах появились панорамы пяти московских площадок Третьяковской галереи в высоком качестве. На них можно рассмотреть экспонаты музея — от «Троицы» Андрея Рублёва и «Девочки с персиками» Серова до «Чёрного квадрата» Малевича и полотен в мастерской Васнецова.
Яндекс.Карты обновили и дополнили панорамы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Смоленска, Ярославля, Владимира и Суздаля. Автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше побывал в городах осенью 2016 года.
На новых панорамах Екатеринбурга можно посмотреть на Ельцин Центр, пройтись по набережной Городского пруда, Октябрьской площади и пешеходному участку Красноармейской улицы.
Также на новых снимках с высоким разрешением можно увидеть, например, реконструированный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде
набережную Днепра в Смоленске
памятник Владимиру Святославичу и архиепископу Феодору во Владимире
Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.
Яндекс обновил панорамы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также городов Красноярского края.
В последний раз панорамы Санкт-Петербурга снимались в 2013 году — с тех пор город сильно изменился. В этом году панорамомобиль впервые проехал по всему Западному скоростному диаметру, Сосновому Бору и Мге, повторно сфотографировал многие районы Санкт-Петербурга и населённые пункты области.
В Ленинградской области панорамомобиль сфотографировал объекты, ранее не попадавшие в кадр — например, новые микрорайоны Гатчины и Сестрорецка. В Выборге можно полюбоваться видами с башни замка, а в Сосновом Бору — побродить по сказочным улочкам детского городка Андерсенград.
Летом 2016 года проходили съёмки панорам Красноярского края. Панорамомобиль заново сфотографировал улицы Красноярска, а также побывал на севере края — в Норильске и Дудинке.
На снимках Красноярска теперь есть здания и сооружения, построенные за последние два года — именно столько прошло с последнего обновления панорам города. Это новые торговые центры, жилые новостройки — например, на Южном берегу и в микрорайоне Покровский, а также четвёртый мост через Енисей, открывшийся прошлой осенью.
Панорамы Норильска и Дудинки появились на Яндекс.Картах впервые. Снимки покажут, как выглядят аэропорт в Норильске и порт в Дудинке, позволят прогуляться по улицам и площадям обоих городов и осмотреть спортивные и культурные объекты: например, ледовый дворец в Кайеркане или самый северный в мире театр в Норильске.
Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.
За несколько дней до Нового года часто случается что-нибудь необычное и интересное. На Яндекс.Картах, например, появились ёлки, вот такие:
Это не просто так — 27 и 28 декабря мы проводим квест. Задача проста: нужно отыскать на карте ёлку и сделать снимок экрана. Деревья выросли не повсюду — искать их стоит поблизости от городских достопримечательностей.
Кстати, удобно, что 3D-модели достопримечательностей на Яндекс.Картах выглядят почти как настоящие и очень заметны. А в мобильном приложении их можно ещё и осмотреть с разных сторон — и подобрать для снимка выигрышный ракурс.
Снимок экрана с ёлкой отправьте на 2017@yandex-team.ru. Автор каждого семнадцатого письма получит подарок — месячную подписку на Яндекс.Музыку. Особенно повезёт тем, чьё письмо окажется десятым или сотым — для них мы приготовили подписку на целый год. Подписка даёт доступ ко всей фонотеке без рекламы, позволяет загружать любимые треки в телефон и слушать музыку в более высоком качестве.
В день можно прислать только один снимок ёлки. А вот отправить два письма в разные дни не возбраняется — мы проведём отдельные розыгрыши. Вы даже можете использовать одну и ту же ёлку — но найти две разных будет интереснее.
Итоги подведём 29 декабря — и напишем каждому участнику.
Ждём первых писем!
Ёлки появились на карте Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы и Челябинска.
Каждый день мы разыгрываем 225 подписок на месяц и две годовых подписки. Полные условия акции здесь. Отправляя письмо на 2017@yandex-team.ru, вы соглашаетесь с ними.
Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты для Windows 10. Это универсальное приложение: оно работает на всех устройствах на этой платформе — смартфонах, планшетах и компьютерах.
Приложение содержит подробные карты России и многих зарубежных стран. Карты 1863 городов доступны в офлайн-режиме. Если заранее загрузить карту на устройство, то просматривать её и искать адреса и организации можно даже без доступа в интернет. Все карты в приложении — векторные, поэтому они не займут много места. Например, карта Москвы весит 159 мегабайт, а карта Санкт-Петербурга и Ленобласти — 261 мегабайт.
С помощью Яндекс.Карт легко найти нужное, будь то продуктовый магазин, круглосуточная аптека, кинотеатр или банкомат. Приложение покажет все подходящие организации на карте и о каждой сообщит подробности: часы работы, контакты, возможность оплаты картой, а в случае с кафе, барами и ресторанами — и средний чек. Окончательно определиться с выбором помогут фотографии и отзывы других посетителей.
До выбранного места можно построить маршрут — автомобильный, пешеходный или общественным транспортом. Автомобилистам Яндекс.Карты предложат путь в объезд пробок, а во время движения будут показывать подсказки — например, о предстоящих манёврах. Те, кто передвигается на общественном транспорте, с помощью Карт смогут узнать, какой автобус или троллейбус им нужен, где в него сесть и где — выйти.
Во многих городах Яндекс.Карты позволяют следить за общественным транспортом «вживую» — так же, как в приложении Яндекс.Транспорт. Можно уточнить, где сейчас находятся нужные автобус, троллейбус, трамвай или маршрутка и через сколько они прибудут на остановку.
Яндекс.Карты для Windows 10 можно загрузить в магазине Microsoft.