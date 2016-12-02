Яндекс обновил панорамы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также городов Красноярского края.

В последний раз панорамы Санкт-Петербурга снимались в 2013 году — с тех пор город сильно изменился. В этом году панорамомобиль впервые проехал по всему Западному скоростному диаметру, Сосновому Бору и Мге, повторно сфотографировал многие районы Санкт-Петербурга и населённые пункты области.

В Ленинградской области панорамомобиль сфотографировал объекты, ранее не попадавшие в кадр — например, новые микрорайоны Гатчины и Сестрорецка. В Выборге можно полюбоваться видами с башни замка, а в Сосновом Бору — побродить по сказочным улочкам детского городка Андерсенград.

Летом 2016 года проходили съёмки панорам Красноярского края. Панорамомобиль заново сфотографировал улицы Красноярска, а также побывал на севере края — в Норильске и Дудинке.

На снимках Красноярска теперь есть здания и сооружения, построенные за последние два года — именно столько прошло с последнего обновления панорам города. Это новые торговые центры, жилые новостройки — например, на Южном берегу и в микрорайоне Покровский, а также четвёртый мост через Енисей, открывшийся прошлой осенью.

Панорамы Норильска и Дудинки появились на Яндекс.Картах впервые. Снимки покажут, как выглядят аэропорт в Норильске и порт в Дудинке, позволят прогуляться по улицам и площадям обоих городов и осмотреть спортивные и культурные объекты: например, ледовый дворец в Кайеркане или самый северный в мире театр в Норильске.

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.