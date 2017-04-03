Плюс 32 к Яндекс.Диску

У многих современных смартфонов неплохие камеры. Настолько неплохие, что отдельный фотоаппарат часто не нужен: в большинстве ситуаций можно обойтись телефоном. Единственное ограничение — память. Если вы много фотографируете, место на телефоне рано или поздно придётся освобождать для новых снимков.

Мобильное приложение Яндекс.Диска умеет автоматически загружать в облако сделанные на телефон фотографии и видео. Когда память аппарата подойдёт к концу — порой это происходит в самый неожиданный момент, — галерею можно смело очистить. Ничего важного не потеряется: снимки будут сохранены на Диске.

Если вы хотите перенести на Диск свой мобильный фотоархив, вам, скорее всего, потребуется место. Тем, кто с 3 апреля по 3 июля 2017 года включит автозагрузку в приложении Диска для Android и iOS и загрузит хотя бы один файл, мы предоставим дополнительные 32 гигабайта пространства — бесплатно и навсегда.

Включить автозагрузку можно в настройках приложения. Снимки и видео будут загружаться в папку «Фотокамера» — она создаётся автоматически. Способ загрузки вы выбираете сами: если у вас безлимитный мобильный интернет — по сотовой сети, а если трафик ограничен, то через Wi-Fi.

Файлы на Яндекс.Диске доступны с любого устройства, у которого есть подключение к сети. Даже если в вашем фотоархиве тысячи снимков, отыскать нужное будет легко: Диск раскладывает фотографии по дате и месту съёмки и умеет собирать их в фотоальбомы, а любой снимок можно отредактировать во встроенном редакторе.