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Плюс 32 к Яндекс.Диску

У многих современных смартфонов неплохие камеры. Настолько неплохие, что отдельный фотоаппарат часто не нужен: в большинстве ситуаций можно обойтись телефоном. Единственное ограничение — память. Если вы много фотографируете, место на телефоне рано или поздно придётся освобождать для новых снимков.

Мобильное приложение Яндекс.Диска умеет автоматически загружать в облако сделанные на телефон фотографии и видео. Когда память аппарата подойдёт к концу — порой это происходит в самый неожиданный момент, — галерею можно смело очистить. Ничего важного не потеряется: снимки будут сохранены на Диске.

Если вы хотите перенести на Диск свой мобильный фотоархив, вам, скорее всего, потребуется место. Тем, кто с 3 апреля по 3 июля 2017 года включит автозагрузку в приложении Диска для Android и iOS и загрузит хотя бы один файл, мы предоставим дополнительные 32 гигабайта пространства — бесплатно и навсегда.

Включить автозагрузку можно в настройках приложения. Снимки и видео будут загружаться в папку «Фотокамера» — она создаётся автоматически. Способ загрузки вы выбираете сами: если у вас безлимитный мобильный интернет — по сотовой сети, а если трафик ограничен, то через Wi-Fi.

Файлы на Яндекс.Диске доступны с любого устройства, у которого есть подключение к сети. Даже если в вашем фотоархиве тысячи снимков, отыскать нужное будет легко: Диск раскладывает фотографии по дате и месту съёмки и умеет собирать их в фотоальбомы, а любой снимок можно отредактировать во встроенном редакторе.

55 комментариев
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Сон Флинн
3 апреля 2017, 15:13
Не плохо яндекс :) Поставил приложение, получил 32гб, удалил приложение :)
Обновлено 3 апреля 2017, 15:13
©ШвЕц АрTёМ
3 апреля 2017, 20:05
Сон Флинн,
ну может хотя бы 50 % так не сделают и будут пользоваться диском.. игра стоит свеч..
Сон Флинн
4 апреля 2017, 06:40
©ШвЕц АрTёМ,
так и есть, даже %95 не сделают так как делаю я, ну нету у меня смартфона просто...
HelleK
4 апреля 2017, 21:20
Сон Флинн,
приложение делается для удобства клиентов. Это всего лишь способ привлечь доп клиентов. Когда-нибудь вы поймёте что хранить файлы в облаке у одной компании удобней чем на локалке и тут уже бесплатности закончатся. Это игра вдолгую) Яндекс лет 5-10 вполне может платить за хранение ваших файлов в облаке)
Сон Флинн
5 апреля 2017, 02:00
HelleK,
У вас какой то странный опус для отвлечения внимания. Я ещё не настолько стар, чтобы через 5-10 лет не увидеть закат яндекса :) Хранить файлы в локалке намного проще и самое главное безопаснее :)
HelleK
5 апреля 2017, 03:52
Сон Флинн,
1) Отвлечения внимания от чего? 2) При самом обывательском использовании данных, конечно прощще, а что насчет совместного использования данных внутри команды? А когда разработка ПО или ещё чего ведётся с разных компов, на работе один, дома другой. Таскать с собой диск что ли?
3) Безопаснее с точки зрения утечки данных? Бесспорно) А что на счет бэкапов? Если я правильно понимаю, то то что хранится в облаке бэкапится регулярно, а может быть у них даже есть копия полная, на случай, если диск просто сдохнет (мне хочется в это верить:) А вот физический носитель скорее помрёт от тряски или падения. 
Сон Флинн
5 апреля 2017, 06:49
HelleK,
Почему то мой физический носитель, который хранится в ноуте и который я ежедневно таскаю, трясу и езжу с ним на велике по самым ядерным росийским дорогам, за 7 с половиной лет ещё не помер ;) Правда я и не пользуюсь виндовыми файловыми системами просто потому, что я люблю линукс. Вы даже не в курсе от чего могут помереть сегодняшние носители. Уж явно не от тряски. Использовать Ядиск для разработки ПО? Не смешите. Есть GitHub проверенный не одним годом работы. Есть так же доступ к рабочему серверу, на локальный сервер так же можно установить GitHub и не париться по поводу утраты данных. Т.к  копия разрабатываемого ПО всегда будет храниться у каждого разработчика учавствующего в проекте.
HelleK
6 апреля 2017, 01:11
Сон Флинн,
если ваш ноут не особо тяжелый, то ещё можно понять аргумент. Мой старичок кг под 6 весит, намаялся я его таскать))
Если об SSD речь, то не от тряски, а HDD же более чувствительный?
Код-то да, на гитхабе, а если нужно хранить ещё кучу медиа данных? Каждый раз по SSH подключаться не айс, даже через GUI. А тут как бы всё синхронизировалось и файлы даже без сети под рукой. Мы пока дропбоксом пользуемся, но думаю, что при расширении компании будем на Я.Д переходить. Альтернатив пока не видно. Мэйл.облако лично у меня сильно медленней  дропбокса
Сон Флинн
6 апреля 2017, 08:39
HelleK,
Ноут старенький но игровой, 5кг с копейками + в сумку ещё всякая фигня набирается и того до 7 кг. Hdd обычная крутящаяся механика. Ну вот практика показывает, что перебои по питанию намного чаще убивает hdd, чем тряска в отключенном состоянии. Я и не говорю, что ядиск плох. Пользуйтесь на здоровье :) Но локальная копия всё равно должна быть. Всё равно нельзя доверять яндексу критически важные данные. Ведь он может их удалить посчитав, что эти файлы угроза безопасности яндекса. Выбирать вам! Я больше привык к ssh и rsync - удобно и надёжно для синхронизации между каталогами и тысячами машин в сети.
HelleK
6 апреля 2017, 20:51
Сон Флинн,
не знал про перебои в питании, к счастью обошлось) Совершенно согласен по локалке, так же храню. Пожалуй основная функция дропбокса и ядиска для меня были это именно синхронизация между машинами, а не хранение в облаке. Я правильно понимаю, что вы rsync именно для этого и используете? Не знал про такую технологию
Сон Флинн
7 апреля 2017, 18:02
HelleK,
Я rsync'ом обычно копирую когда много много файлов и каждый из них более 1 гб. Плюс в том, что при обычном копировании временный "tmp" каталог всегда упирается в количество оперативки и места на hdd,  rsync'ом таких проблем нет. По крайней мере так оно работает в никсовых системах. Rsync довольно старая программа и известная. Просто надо поискать в поиске яндекса.
HelleK
8 апреля 2017, 16:58
Сон Флинн,
ОК, спасибо!
Sysi1806
сегодня, 17:48
Сон Флинн,
Понимаю

stormy18rus
3 апреля 2017, 16:09
А что насчет Windows Phone?
Никита
3 апреля 2017, 16:55
stormy18rus,
бонус выдается за факт автозагрузки фото из мобильного приложения Яндекс.Диск на любой платформе. 
vmsunh
22 июня 2017, 16:19
Никита,
Я бы усовешенствовал автозагрузку видео. Чтобы оно сохранялось, даже если не была еще нажата кнопка завершения, например во время съемки у тебя вырывают телефон.
Владислав
25 июня 2017, 10:00
vmsunh,
Поддерживаю
kopandres
3 апреля 2017, 16:14
Здравствуйте, разработчики Яндекс.диска!


Столкнулся с неидеальностью работы Яндекс.диска, буду рад если исправите:
* На компьютере перенес фото из папки "Фотокамера" в другие директории хранения (в т.ч. вне Яндекс.диска)
* На устройствах (айфон/айпед) при этом фотографии не удалял
* После очередной синхронизации Яндекс.диск повторно загрузил в папку "Фотокамера" ранее перемещенные/удаленные фотографии
* Автозагрузка на всех устройствах включена



Можете сделать доработку, чтобы такой ситуации не возникало?
Сейчас приходится чистку папки Фотокамера "вручную синхронизировать" с удалением этих же фото на девайсах, которыми они сняты, что не удобно по своей сути + затруднительно когда в Фотокамеру сливаются фото с нескольких устройств.
Никита
5 апреля 2017, 10:33
kopandres,
Здравствуйте! После удаления фотографии не должны повторно загружаться на Диск. 
Укажите, пожалуйста, какой логин вы используете для авторизации в Диске, мы все проверим.
kopandres
7 апреля 2017, 09:44
Никита,
kopandres логин. Менее 2 месяцев назад последний раз этот кейс возникал. Детали готов обсуждать по одноименному e-mail (чтобы не загружать блог подробностями)
ibarcovsky
3 апреля 2017, 18:44
Такое предложение уже было несколько лет назад, чем я тогда сразу же воспользовался, сейчас думал, что это только для новых пользователей. Однако загрузил фотографию и ура - плюс еще 32 Гб. Спасибо, Яндекс! 
Костиков Кирилл
3 апреля 2017, 19:28
большое спасибо! активно пользуюсь яндекс-диском, остался на нем из-за бонусных 200гб ранее. ЯДиск как основное облако сейчас мое, а дропбокс для всякого мусора.


Спасибо!
Андрей Козловский
3 апреля 2017, 21:58
Dropbox, при загрузке фотографий, к себе загружает оригиналы, при этом запрашивая как то их из медиатеки icloud, яндекс диск так не умеет, и это оснавная причина им не пользоваться для загрузки фотографий. А жаль...
HelleK
4 апреля 2017, 21:21
Андрей Козловский,
а Я.Диск не пережимает фотки что ли? Не оригиналы скачивает с мобилы?
Андрей Козловский
4 апреля 2017, 22:12
HelleK,
На ios при включении медиатеки icloud на устройстве лежат тока превьюшки фотографий, при открытии фотографии она подгружается из облака. Диск скачивает к себе вот эти привьюшки, а дропбокс оригиналы.
HelleK
4 апреля 2017, 22:20
Андрей Козловский,
да, действительно стрёмно) Хорошо, что не пользуюсь icloud'ом)
xxxaaa11asdasd
3 апреля 2017, 21:58
Аж 32 гебе !!! Маил вообще 1ТБ не за что давал. А тут я вам ещё свои фотки должен слать.
zurapa
4 апреля 2017, 12:04
xxxaaa11asdasd,
пришли фото своей стиральной машины, как сделал я. А место лишним не бывает.
HelleK
4 апреля 2017, 21:24
xxxaaa11asdasd,
владелец мэйла дарит дачи за несколько миллиардов рублей нашему премьеру (согласно информации в сети). Вот только за этот 1ТБ вы из своих налогов уже заплатили, ну или недополучили в виде стипендии/пособия/пенсии
bpm
3 апреля 2017, 22:22
Расскажите, пожалуйста, веб-версии Яндекс-Диска о том, что ESR ветка (в данный момент это 45.8.0) Firefox является актуальной и не надо бухтеть про "ваш браузер устарел" и предлагать его обновить.


Спасибо.
vmsunh
22 июня 2017, 16:22
bpm,
 Я на XP сижу старыми Опарами и Фоксами пользуюсь. Не ограничивайте пользователей никак! АСТАНАВИТЕСЬ!
Happy
4 апреля 2017, 00:11
размер имеет значение, но все же автозагрузка - это не синхронизация
ruslanimos
4 апреля 2017, 12:42
А я установил и оставил. Сейчас моб. приложение намного интереснее стало (я уже пару лет как не пользовался Я.Диском). Теперь самое время начать ;)
Никита
5 апреля 2017, 10:35
ruslanimos,
Спасибо за добрый отзыв! Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного! =)
Андрей Юрьевич
4 апреля 2017, 13:06
Уже все получено.  Спасибо !!!
chiwell
4 апреля 2017, 23:59
Спасибо :)
Станет ли приложение универсальным, то есть для Windows 10 / Windows 10 Mobile?
Обновлено 5 апреля 2017, 00:02
Никита
6 апреля 2017, 11:25
chiwell,
в ближайших планах такого решения не будет. Но мы обязательно подумаем над этим. 
Владислав
18 апреля 2017, 04:57
Никита,
давно пора бы начать. Как никак единый магазин Виндовс.
ostmaster
5 апреля 2017, 00:09
А если ты давно юзаешь ЯндексДиск, но привык снимать на планшет, а не смартфон, довольствуйся 10... или покупай.
Никита
5 апреля 2017, 17:50
ostmaster,
дополнительное место будет выдано как за автозагрузку фотографий с телефона, так и с планшета. 
ostmaster
5 апреля 2017, 18:58
Никита,
У меня включена и так автозагрузка по wi-fi. Только там уже некуда загружать было, теперь все ок. Спасибо
Владимир Варламов
5 апреля 2017, 15:40
На android 4.4 вместо "вернуться назад" постоянно сворачивается. Включил автозагрузку - сернулось, нажал вверху птичку (в режиме выбора, но чего? я же только включил приложение) - свернулось и т.д почти на все действия
Никита
6 апреля 2017, 11:28
Владимир Варламов,
мы сможем вам подсказать, если опишите проблемные сценарии более подробно.
Приложение сворачивается не только по кнопке "Назад", но и по другим действиям, в которых вы этого не ожидаете, верно? В каких конкретно?
Заранее спасибо! 
Никита Давидюк
6 апреля 2017, 11:24
Хорошая новость., спасибо!
Алексей Денисов
6 апреля 2017, 13:58
Уважаемые разработчики, спасибо огромное за дополнительное место на диске, но есть ряд проблем которые меня отталкивают от яндекса:
1. Раздел все фото очень не удобно сделан, просматривать фотки тяжело. Сделайте меняющийся маштаб с ползунком чтобы легко было искать фотки. ( как в веб так и в приложении, в облаке маил лучше сделано) 
2. Очень долго удаляются и загружаюься файлы в маил все быстрее. 
Я очень уважаю вашу компанию и ваш подход. Прошу вас уделите этим моментам внимание!

anisimandr
6 апреля 2017, 19:00
Спасибо большое! 
Ранее полученные 200гб сделали почту яндекса очень востребованной у меня, а операции с архивами очень удобными!!! Не могу не отметить постоянное стремление развиваться!
Хочу поделиться пожеланием-когда файлы загружены на диск, сортировка раскидывает их в разные места! Например я сделал фотографию и одновременно загрузил картинку из сети. Для меня эти 2 изображения запомнились как одновременные и я хочу видеть их в одном месте. Но видимо диск разделяет их по дате создания (или у картинки не забита дата создания) и мне приходится рыскать по всему диску. В идеале должна быть возможность выбора метода сортировки!
Спасибо!
Амалия
10 апреля 2017, 16:08
anisimandr,
Добрый день. Попробуйте раздел Лента - там файлы сортируются по типу и по времени загрузки. Вы видите последние файлы, которые загрузили/ с которыми работали. 
vovchik072
7 апреля 2017, 16:52
Проблема!!! не дают мне 32гб что эт такое всё сделал скачал установил сделал снимок загрузил на диск и всё)))) радуйся своими 10 гб в чём дело???

vovchik072
7 апреля 2017, 16:58
Загрузил более 6 снимкоф с телефона 32гб не дали! что не так ответьте мне!!!
Амалия
10 апреля 2017, 16:05
vovchik072,
Добрый день, фото должны загрузиться автоматически из галереи вашего телефона. Для этого необходимо, чтобы в галереи была хоть одна фотография/видео. 
Роман Петерсон
14 апреля 2017, 23:32
Всё это здорово и даже замечательно, но вот зачем вы похоронили Я.Фотки? Прекрасный был сервис, просто не имел себе равных, и автозагрузка с устройства отлично бы с ним сочеталась - а вы его заморозили :(
fwtome
16 апреля 2017, 18:25
Роман Петерсон,
Яростно плюсую.
Артём
21 апреля 2017, 22:42
Вопрос почему вы прогноири акцию с Windows phone?
Владислав
23 апреля 2017, 05:46
Артём,
Скачайте приложение в Windows Store и будет счастье. Всё работает 🙂
tyrboloto
19 июля 2017, 15:02
делайте 50  гигов на шару как на МЕГА , а так уже интересно но все же мега лучше . 