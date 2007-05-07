Блог Яндекса
май 2007
Спамооборона для Microsoft Exchange (бета)
7 мая 2007, 14:22
Без преувеличения можно сказать: дождались. «Спамооборона» поступила на рынок серверных антиспам-решений два года назад, а первые обсуждения версии для MS Exchange начались в прошлом году. И всё это время техническая поддержка регулярно получала вопросы: когда? Так когда же? Отвечаем: сегодня. Сегодня «Спамооборона» для Microsoft Exchange становится доступна для открытого бета-тестирования. А значит, можно пробовать, примериваться, оценивать и получать удовольствие от результата. Потестировать «Спамооборону» просто: заполните форму на сайте ЗАО «ДиалогНаука», загрузите дистрибутив, установите, запустите и наслаждайтесь! Настройка производится в два клика — тот, кто умеет настраивать Exchange, с настройками «Спамообороны» справится наверняка. А для тех, кто MS Exchange не пользуется, у нас уже давно есть версии для других почтовых серверов. Спам? Какой спам? Сева Глущенко, менеджер проекта «Спамооборона»
Виртуальная визитка — эффективный способ привлечения клиентов
8 мая 2007, 11:04
За время, прошедшее с момента запуска «виртуальной визитки» (странички с контактной информацией, которая открывается по ссылке «Адрес и телефон» под рекламным объявлением), количество рекламодателей, воспользовавшихся новой услугой, уже перевалило за 25%, а количество раздаваемых «виртуальных визиток» превышает 350 тысяч в месяц. Учитывая такую популярность новой услуги, мы решили разнообразить контактные данные рекламодателей новыми полями и предоставить новые возможности нашим пользователям. Теперь с виртуальной визитки можно звонить по Skype, не вставая с кресла (этим занимаются 2% пользователей), писать по e-mail (более чем 1% пользователей лень произносить какие-то звуки), болтать с помощью самых распространенных мессенджеров (доступны ICQ, Jabber, GTalk, Mail.ru Агент), читать дополнительную информацию с подробным описанием товаров и услуг, которые предлагает рекламодатель. Конечно, никуда не делись и прежние возможности — можно звонить с любого телефона, смотреть на схему проезда на Яндекс.Картах (их внимательно изучают 11% пользователей), печатать бумажный вариант визитки (2% пользователей уже делают это), переходить на сайт рекламодателя для более подробного ознакомления (17% пользователей так и поступают). Получается, что «виртуальная визитка» является крайне эффективным способом привлечения клиентов, к тому же она доступна и тем, у кого еще нет сайта. Попробуйте сами!Антон Попов, менеджер проектов отдела рекламных технологий
Итоги конкурса "Памятник Платону Щукину"
14 мая 2007, 19:29
Здравствуйте, меня зовут Лера Страза, я саппорт. Как и было обещано, подвожу итоги конкурса памятников. Итак, если верить нашим математикам, то победил эскиз памятника, предложенный самой службой поддержки и опубликованный в предыдущем посте, поэтому он не считается. Настоящим же победителем по соотношению оценок и голосов стал проект под названием "Платон и кариатиды" (автор: Александр Пушкарев, Пенза): Так как на этом мы остановиться не могли, в процессе проверки было решено учредить три дополнительных номинации, в связи с чем у нас есть еще три победителя, ура :) В номинации "Пляски с бубном" победила работа "Заклинания Великого Платона" (автор: Денис Желнин, ООО "АДВЕКОН", Санкт-Петербург): В номинации "Охват территории" победила работа "Проект комплекса и памятник Платону" (автор - Vetra): И, наконец, в номинации "Самое оригинальное исполнение" победила работа про голубую пирамидку (автор - снова Денис Желнин, ООО "АДВЕКОН", Санкт-Петербург). И эта работа - первая в моем личном хит-параде: Победителей ждут призы от Яндекса, в ближайшее время мы уточним у них почтовые адреса для бандеролей. Спасибо всем участникам конкурса! Если будут нужны стройматериалы, знакомые архитекторы или промышленные альпинисты, мы обратимся к вам за помощью.Лера Страза, служба поддержки пользователей
Миллион рекламных объявлений
22 мая 2007, 12:30
31 июля 2001 года в Яндекс.Директе было размещено рекламное объявление под номером 1. Потом, естественно, — объявление под номером 2, и так постепенно дошло до миллионного. Миллионное объявление появилось 11 мая 2007 года. Вот так, всего 2110 дней — и уже целый миллион. К сожалению, само объявление не сохранилось. Оно было создано (а потом удалено) компанией AdLabs-Украина, когда они добавляли объявления в заказ 708958. Произошло это знаменательное событие около двух часов дня по московскому времени. Следующим рубежом, который предстоит Директу, будет тоже миллион объявлений — но только существующих, не удаленных пользователями. Пока таких — около 900000.Алексей Амилющенко, любитель больших чисел
Круглые и другие на спутниковых картах Яндекса
22 мая 2007, 17:21
Сегодня мы запустили спутниковые снимки Москвы на Яндекс.Картах. В процессе подготовки, кроме обычных домов и улиц, нами была обнаружена группа подозрительно совершенных объектов. Объединяет их то, что они совершенно круглые. Представляем всё круглое. Круглые дома, их два таких в Москве: Довженко, 6 Нежинская, 13 Пруд Железная дорога Тоже что-то круглое Много маленьких круглых Кроме того, мы с напряжением следим за другим сюжетом, разворачивающимся на севере Москвы. Встретятся ли самолетик и кораблик? Маша Циркуль, менеджер аномальных кругов
Обновите вашу Оперу
23 мая 2007, 10:33
Для серфинга в интернете можно пользоваться разными программами. Вторым по популярности среди посетителей Яндекса браузером является Opera — им пользуется каждый десятый из многомиллионной аудитории Яндекса. Для тех, у кого установлена эта норвежская программа, у нас есть хорошие новости. В недавно вышедшей версии 9.2 искать в Яндексе можно прямо из браузера: поисковая строка Яндекса есть на каждой новой создаваемой вкладке. Яндекс появился также и в «выбиралке» поисковых машин на панели инструментов браузера. Пока новой версией пользуются порядка 20% любителей Оперы. Обновляйтесь активнее! Юрий Вечер, любитель театра и Оперы
Яндекс продолжает поддерживать олимпиадное движение
25 мая 2007, 11:35
В Яндексе продолжает набирать обороты программа поддержки молодых дарований. Нынешней весной школьники со всей России, пройдя четыре предварительных тура, собрались на всероссийских олимпиадах, чтобы определить сильнейших в каждой параллели. Яндекс стал спонсором двух всероссийских олимпиад школьников - по информатике и по математике XIX Всероссийская олимпиада школьников по информатике проходила в Челябинске в стенах Южно-Уральского Государственного Университета. Участники олимпиады получили памятные грамоты и сувениры, а призёры получили от Яндекса ценные книги по программированию, которые помогут ребятам углубить свои знания и продолжить изучать эту дисциплину после окончания школы. XXXIII Всероссийская олимпиада школьников по математике проходила в Майкопе, столице Республики Адыгея. На церемонии закрытия олимпиады все участники и призёры получили подарки, грамоты и дипломы, а Яндекс отметил тех, кто сам редко поднимается на пьедестал почета - наставников - преподавателей и учителей, которые подготовили ребят и довели их до призовых первых мест. Под аплодисменты зала на сцену вышли педагоги из 9 городов России, и им были вручены почетные грамоты «Я наставник». Помимо двух всероссийских олимпиад, в апреле Яндекс поддержал Чемпионат Урала по программированию, где студенты из уральских вузов соревновались в командном зачете. Одной из важнейших составляющих хорошего программистского соревнования являются задачи – они должны быть сложными и иметь изящное решение. Программисты Яндекса, в прошлом сами студенты-олимпиадники, составили для Чемпионата несколько интересных задач, и авторы лучших решений получили призы от Яндекса.Борис Мегорский, менеджер образовательных программ
Пятницкое путешествие
25 мая 2007, 17:01
Поскольку сегодня пятница, выберем северо-западное направление и по Пятницкому шоссе отправимся на рыбалку. Как подсказывают Яндекс.Словари, шоссе названо в честь села Пятница, к которому и лежит наш путь. Берем линейку. Отметка ноль – на развязке МКАД и Волоколамского шоссе. Далее по Пятницкому до отметки 45 км – там деревня Курилово и поворот налево. Дорога к Пятнице У 53 км можно оставить машину. А дальше – вплавь. Говорят, что, если доплыть до бухточки (отметка 56 км), там будет здорово клевать. > Вон в тот заливчик Кстати, для мгновенного попадания в Пятницу лучше воспользоваться поиском по карте – одно слово, и вы уже на месте! А еще можно найти деревню Рыбное и платформу Карасево. Пользуйтесь поиском по карте и ищите любимые места, теперь вам доступны и их спутниковые снимки. Хороших выходных!Маша, с линейкой и удочкой
Облегчаем поисковую выдачу
29 мая 2007, 13:10
Страница с результатами поиска Яндекса за последние 12 месяцев показывалась почти 7 миллиардов раз. Очевидно, что такая посещаемая страница должна быть очень легкой, ведь пользователям комфортнее работать с быстро загружающимся ресурсом, а нам приятно экономить пользовательский трафик. Несколько месяцев назад мы решили небольшими шагами оптимизировать «самую популярную» страницу и сегодня рады поделиться результатом — она стала легче более, чем на треть. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем продолжать облегчать страницу Александр Моисеев, разработчик интерфейсов
Сбор весеннего урожая игр
30 мая 2007, 20:12
Подводим итоги весеннего сезона региональных игр Яндекс.Кубка.
"Плюсы" и "минусы" Автофокуса
31 мая 2007, 17:42
Уже больше года назад в Яндекс.Директе появился инструмент Автофокус. Суть его работы состоит в оптимизации ключевых слов для каждого конкретного рекламного объявления. Когда объявление будет вот-вот отключено за низкий СTR, в дело вмешивается Автофокус и оказывает первую "медицинскую" помощь. Исходные ключевые слова, разумеется, остаются без изменений. Но реклама-то показывается "по включению", а запросы пользователей часто содержат кроме заданных рекламодателем ключевых слов какие-нибудь уточнения (не просто "кондиционеры", а "кондиционеры ремонт" или "кондиционеры отзывы"). Иногда именно эти уточнения "виноваты" в том, что кликов по объявлению нет. Автофокус "вычитает" такие дополняющие слова - показ объявления по ключевым словам с этими дополнениями прекращается. Отсюда термин - "минус-слова". Если, несмотря на все усилия, "пациент, скорее, мертв", добавляются плюс-слова, то есть слова, которые по статистике добавляют объявлению кликабельности. После таких манипуляций довольно часто объявления получают вторую жизнь. Мы решили определить рейтинг минус- и плюс-слов и проанализировали 50 тысяч объявлений, составивших 21 тысячу рекламных кампаний. Оказалось, что логика у Автофокуса хотя и машинная, но квалифицированный человек, располагая данными статистики, в большинстве случаев действовал бы также. Вот список 30 самых употребляемых минус-слов: скачивать, реферат, г, программа, сайт, бесплатный, москва, работа, 2006, продажа, фото, 2, игра, курсовой, россия, mp3, 1, ru, история, система, тема, управление, развитие, магазин, песня, год, цена, книга, карта, ооо. Набор слов (и цифр) для человека хаотичный. Есть слова вполне очевидные - такие, как "бесплатный", "реферат", "скачивать". Их особенно ценят любители халявы, а объявления в Директе, как правило, предлагают конкретный коммерческий продукт. Цифры тоже не должны шокировать - если пользователи ищут информацию о программе "Дом-2", то, наверное, не будут кликать на объявление о продаже загородных домов. Но в рейтинг попали и "продающие", вроде бы, слова. Почему? Давайте обратимся к примерам рекламных объявлений. Автотехцентр Toyota! Компьютерная диагностика! Весь спектр ремонта! Гарантия качества! Исходное ключевое слово "toyota". Среди прочих Автофокус исключил слово "продажа". Человек, склонный к анализу, принял бы точно такое решение. Продажей интересуются в первую очередь люди, которые только выбирают машину. Само собой, о ремонте на стадии выбора автомобиля никто не думает. Бали, Сингапур Роскошные отели и отличный сервис. Singapore Air, Трансаэро. Туроператор. Исходное ключевое слово "мальдивы". Минус-слово "цена". Скорее всего, те пользователи, которые искали "мальдивы цены" уже определились с местом отдыха и не кликали в объявление, где предлагался отдых на конкурирующих курортах. Хит-парад плюс-слов выглядит так: москва, петербург, санкт, россия, телефон, бесплатный, московский, центр, скачивать, продажа, украина, автомобиль, ru, работа, система, екатеринбург, язык, лечение, спб, киев, сайт, игра, магазин, г, предприятие, управление, год, отдых, интернет, цена. Выясняется, что Автофокус добавляет не только "продающие" слова (что вполне предсказуемо) и названия городов (юзеры часто ищут товар именно в своем регионе), но и слова, к покупке, казалось бы, не стимулирующие: "бесплатный", "скачать", "игры". Все для Nokia отборные игры, приложения, фильмы, приколы. Бесплатно! Исходное слово "Nokia". Плюс-слово "бесплатно". Действительно, бесплатный телефон вряд ли кто надеется получить. Запрос же "Nokia бесплатно", скорее всего, вводит тот, кто ищет бесплатные игры, фильмы и т.п. для своего телефона. Мелодии и Java игры Мелодии и рингтоны по 0,99$; реалтоны и видео по 1,99$; Java-игры - 3$ Автофокус дополнил ключевую конструкцию "wap ссылка" словом "игры". И ведь очень правильно сделал! Запрос "wap ссылки" очень широкий, ссылок много, но объявление пользовалось успехом лишь у тех, кто искал игры для телефона. Мы советуем пользоваться "Автофокусом" всем рекламодателям, потому что этот инструмент не вмешивается в ход кампании, а просто пытается спасти рекламное объявление. Иногда удается, иногда нет. Но почему бы не побороться? Тем более, усилий никаких прикладывать не требуется - Автофокус работает по умолчанию в каждой рекламной кампании.Алексей Амилющенко, фокусник
Словарь Ушакова в подлиннике
31 мая 2007, 18:25
«Толковый словарь русского языка», работа над которым началась в 1928 г., вышел под редакцией Д. Н. Ушакова в 1935-1940 гг. В составлении словаря принимали участие ведущие русские лингвисты. Словарь Ушакова преследует нормативные лексикографические, стилистические, орфографические и орфоэпические задачи: указывать корректное словоупотребление, правильное образование словоформ, правильное произношение слов и отдельных форм. Хотя словарь не претендует на исчерпывающий охват всех слоев лексики русского языка, составители в полной мере учитывали семантику каждого включенного слова, тщательно фиксировали устаревающие и вновь возникающие значения. В плане корректности толкований ушаковский словарь и по сей день остается лучшим толковым словарем русского языка, незаменимым справочником при работе с текстами XIX — первой половины XX в. Поэтому спрос на этот справочник не прекращается: он регулярно переиздается в печатной форме и столь же регулярно раскупается. Текст, представленный в Яндекс.Словарях, — это не первая электронная версия Словаря Ушакова: несколько вариантов уже появились на компакт-дисках и в Интернете. Но это первая версия, которой можно пользоваться без оглядки на печатное издание. Мы провели сверку существующих цифровых версий словаря с печатным первоисточником и с удивлением обнаружили, что даже в лучших из них количество расхождений (ошибок, необоснованных замен, оговоренных и неоговоренных сокращений и т.д.) исчисляется не сотнями и не тысячами, а сотнями тысяч! Вот пример корректорской считки произвольно выбранной страницы. Она вся испещрена исправлениями: Другие страницы ничем не лучше, а подчас и хуже. А ведь речь идет об издании нормативного словаря! Стремясь избежать подобных огрехов, коллектив Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» в течение нескольких лет готовил новое электронное издание словаря Ушакова. Именно это издание опубликовано в Яндекс.Словарях в рамках программы Яндекса по созданию электронной библиотеки справочной литературы.И.А.Пильщиков, член редакции службы Яндекс.Словари, к. ф. н., главный редактор ФЭБ
Мой Круг напомнит о днях рождения
31 мая 2007, 20:08
Это только у грустного крокодила Гены «день рожденья только раз в году». У каждого из нас десятки одноклассников, коллег и просто знакомых. Нам почти каждую неделю есть кого поздравлять - только иногда, к сожалению, мы об этом забываем. Вернее, забывали раньше. С сегодняшнего дня пользователи сервиса Мой Круг могут не только посмотреть все даты рождения знакомых из первого круга, но и заранее написать поздравления, которые именинники получат в правильный день. При этом можно выбрать любую открытку из каталога Яндекс.Открытки или нарисовать свою собственную при помощи Яндекс.Красок. Для того чтобы подготовить открытку и набрать текст поздравления, достаточно одного клика. В общем, чтобы теперь пропустить день рождения друзей, надо постараться. Серьезно так постараться. N.B. До сих пор Мой Круг был, по существу, автономным сервисом Яндекса. Начало интеграции положено. Дальше будет больше - обещаем!Сергей Кабанов, аналитик Моего Круга