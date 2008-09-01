Блог Яндекса
сентябрь 2008
Пять дней знаний
1 сентября 2008, 10:44
Первого сентября начинаются занятия во всех школах страны, в том числе — во II Российской школе по информационному поиску (RuSSIR'2008), которая пройдет в Таганроге. В течение пяти дней около ста участников школы прослушают курсы про структуры данных и обработку естественного языка в задачах информационного поиска, про извлечение фактов, поиск изображений, а также поиск по блогам. Кроме занятий и конференции в программе — футбольный матч между студентами и преподавателями, вечеринки и экскурсии. Павел Браславский
Что нового на украинских Яндекс.Картах
2 сентября 2008, 18:19
Сегодня у Яндекс.Карт много новостей — новая карта мира и карта Европы, и у нас, украинского Яндекса, тоже есть чем поделиться! В составе карты Европы появилась подробная карта Украины, которая включает в себя: - 19 карт городов с точностью до дома; - для Киева, Запорожья и Харькова свежие спутниковые снимки высокого разрешения; - обновления карт Киева и Крыма. Карта стран Европы и Украины в том числе настолько подробная, что видны автомобильные и железные дороги, железнодорожные станции, а также населенные пункты вплоть до поселков сельского типа. За полгода работы мы добавили к ранее опубликованным семи городам (Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Харьков) двенадцать новых (Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Кировоград, Николаев, Новый свет, Севастополь, Симферополь, Судак, Сумы, Ужгород, Херсон). Теперь вы можете не только совершать увлекательные виртуальные путешествия по всей Украине, но и строить маршруты своих поездок, выбирать для них подходящие дороги, измерять расстояния между точками на карте. Например, мы уже запланировали поездку в Софиевский парк, который находится в Умани — аккурат по маршруту из киевского офиса Яндекса в одесский. Так что теперь искать киевских яндексоидов, выехавших в Одессу, нужно здесь :) И конечно нам очень нравится находить на спутниках своих родных городов не только наши офисы и дома, но и разные интересности. С удовольствием делимся ими с вами: - на этом стадионе в Киеве будут проходить матчи Евро 2012 - в таком ракурсе одна из старых башен возле киевского арсенала чем-то похожа на красный бант! - знакомьтесь - «пьяный» дом в Запорожье - а вот так по-доброму улыбается наблюдателям из космоса дом на Салтовке в Харькове Найдите и вы что-то интересное для себя на наших новых картах! Александр Лапюк, менеджер Яндекс.Карт в Украине
В постели с Яндексом
5 сентября 2008, 19:00
Говорят, что есть люди, которые почти никогда не отдыхают. Трудоголики что ли. То есть даже во сне они продолжают решать и анализировать, творить и рефакторить. Вот и компьютеры в Яндексе, даже если засыпают, не перестают отрабатывать важные процессы. И в момент наступления глубокого сна на их экранах проявляется то, что могло бы привидеться Яндексу, спи он на самом деле. Несмотря на обилие информации о толкованиях сновидений, мы все же решились вынести эти очень личные картинки за пределы офисов. Теперь вы можете скачать (для Windows | для Mac OS) и наблюдать* на своем экране сны неспящего Яндекса. Такой вот неожиданный скринсейвер. Спасибо Студии Артемия Лебедева за астральное проецирование и осознанные сновидения. P.S. Если Вы хотите поделиться скринсейвером с друзьями, опубликуйте этот код в своем блоге: ___ * — Скринсейвер устанавливается щелчком правой кнопки мышки на скачанном файле и выбором параметра «установить».
Чат для Я.Онлайна для Mac OS X и Linux
5 сентября 2008, 19:01
Прошло чуть менее недели с момента запуска новой версии программы Я.Онлайн. Мы собрали ваши отзывы и пожелания и вот оно, первое обновление. Чат для Я.Онлайна теперь также доступен и для операционной системы Mac OS X — скачать его можно на странице nano.yandex.ru/project/online. Версию для дистрибутива Linux вы можете собрать самостоятельно, скачав исходные тексты программы по ссылке выше. Напомним также, что полную версию пакета Я.Онлайн с Чатом и уведомлениями о новых письмах для Windows можно скачать на странице программы. Кстати, сегодня там появился вариант с антивирусной защитой Касперского в комплекте, а в самом Онлайне исправлен ряд ошибок — если что-то не работало, то стоит попробовать новую версию. Мы очень благодарны всем, кто помогает нам развивать Я.Онлайн. Спасибо :)
Вертолеты и Метеоры на Яндекс.Расписаниях
11 сентября 2008, 13:45
Одним из направлений развития молодого сервиса Яндекс.Расписания является привлечение перевозчиков, заинтересованных в размещении своих данных в интернете. И такие находятся, несмотря на то, что ситуация с общественным транспортом в России, увы, далека от идеальной. Некоторые примеры интересных маршрутов по России можно найти уже сейчас. Скажем, Костромское Авиапредприятие осуществляет рейсы из Костромы в Юрьевец на вертолете МИ-8, а Восточно-Сибирское речное пароходство предоставляет каждому желающему возможность проехать из Иркутска в Братск на легендарном судне на подводных крыльях «Метеор». Все эти относительно необычные средства транспорта теперь можно включать в планируемый маршрут поездки. Правда, недолго — уже наступила осень, и скоро в Иркутской области закончится навигация, а костромские дачники уже реже будут выходить из своих теплых квартир. Но вертолеты и «Метеоры» вернутся к нам весной — и их уже будут ждать поезда, самолеты, электрички и автобусы. По крайней мере, некоторые.
Индексация форумов в поиске по блогам
15 сентября 2008, 16:30
Поиск по блогам Яндекса давно уже индексирует не только блоги, но и форумы и все остальное, у чего есть RSS. Индексирует не всегда хорошо — все выдают RSS по принципу «кто во что горазд». Мы написали специальные плагины для популярных форумов, выдающие «удобный» для нас RSS. Удобство заключается в том, что всё разбито на посты (стартовый пост темы) и комментарии (остальные посты в теме) и — главное — есть «листалка»: выдается не просто 20 самых свежих записей, но и предыдущие страницы. Выгода для владельцев форумов очевидна, форум будет проиндексирован хорошо и целиком, и искать по нему можно будет с помощью Яндекса. Вы сможете или поставить форму для поиска по вашему форуму, которая ведет на поиск по блогам, или получать xml с результатами поиска и оформить все в своем дизайне. Зачем это нужно Яндексу — тоже понятно: мы хотим хорошо индексировать. Плагины работают для форумов на движках PHPBB, Invision Power Board, vBulletin и доступны на Яндекс.Нано в качестве проекта с открытым кодом, распространяемого по лицензии BSD.
Уведомления от социальных сетей для Я.Онлайна
15 сентября 2008, 18:33
Сегодня в рамках проекта Яндекс.Нано для Я.Онлайна стали доступны модули уведомлений от социальных сетей Одноклассники и ВКонтакте. Новые модули можно устанавливать как отдельно (в этом случае также будет установлен сам Я.Онлайн), так и поверх уже установленного ранее Я.Онлайна. После установки и авторизации в социальных сетях, вы сможете сразу же узнавать о новых cообщениях на Одноклассниках и ВКонтакте. На экране будут появляться уведомления, содержащие имя отправителя и текст сообщения. Кроме того, вы сможете получать уведомления, если вас пригласили в группу или отметили на фотографии в сети ВКонтакте. Скачать новые модули уведомлений можно на странице http://nano.yandex.ru/project/social Общайтесь больше :)
@yandex.com
18 сентября 2008, 19:54
Когда мы собираемся за границу, обычно заранее заботимся о том, где будем жить. Как оказалось, не все гостиницы готовы бронировать номера для тех, кто присылает заявку с адреса в зоне ru или ua. Мы решили избавить наших пользователей от неудобств — теперь каждый владелец почтового ящика на Яндексе может пользоваться адресом @yandex.com. Привычные @yandex.ru, @yandex.ua, @narod.ru, @ya.ru и новый @yandex.com — это все адреса одного и того же ящика на Почте. Чтобы получатели видели именно адрес @yandex.com, его нужно выбрать адресом по умолчанию в настройках.
Есть ли жизнь в блогосфере? Яндекс знает.
26 сентября 2008, 11:00
Почти год назад мы были в гостях на киевском Blogcamp CIS 2007. Были не с пустыми руками, а со специальным исследованием блогосферы, в котором рассказали о среднестатистическом украинском блоггере и сравнили его с российским. Получилось интересно и немного неожиданно. 18 октября на Blogcamp CEE 2008 мы снова будем говорить о блогосфере — о том, как она росла в течение этого года, как изменялась активность блоггеров, о крупнейших блогохостингах и конечно о том, кто и какие они — эти блоггеры. Лучше всех об этом знают Антон Волнухин и Рома Иванов, они и расскажут, и на вопросы ответят. Интересно? Тогда регистрируйтесь и приезжайте в Киев 18-19 октября, будем знакомиться. А ещё лучше — привозите и вы что-то интересное. Или даже просто идею — о чём хочется поговорить-послушать. На Blogcamp каждый участник может выступить со своей темой, для этого достаточно вписать её в пустую таблицу расписания утром первого дня конференции. Например, вот так: А вот так на Blogcamp знакомятся: Но лучше, конечно, лично ;) До встречи на Blogcamp!
Миллион кликов социальным сетям
30 сентября 2008, 17:38
Неделю назад на главной странице Яндекса мы запустили показ уведомлений от социальных сервисов Одноклассники, ВКонтакте и Livejournal. Результаты превзошли наши ожидания: за первую неделю пользователи сделали 1 000 000 переходов на эти сервисы. Доли переходов распределились следующим образом: Одноклассники - 52%, ВКонтакте - 42%, LiveJournal - 6%. Правда, нашлись и такие пользователи, которые попросили сделать возможность отключения показа уведомлений. Сделали. Многие сервисы Яндекса, в первую очередь поиск, построены на раздаче трафика на внешние по отношению к Яндексу сайты: обычно информационная потребность пользователя удовлетворяется посредством перехода на какой-либо сайт. Мы считаем этот подход правильным и стремимся в соответствии с ним создавать новые и развивать существующие сервисы. Главная страница (или «морда», как мы внутри ее называем) до последнего времени выполняла роль страницы-посредника, где пользователь задает запрос или переходит на какой-либо сервис Яндекса. Теперь она становится входом не только на сервисы Яндекса, но и на другие популярные ресурсы.
«Яндекс.Расписания» предоставляют информацию по цене билетов и наличию мест на авиарейсы
30 сентября 2008, 19:50
На прошлой неделе «Яндекс.Расписания» начали демонстрировать пользователям совершенно новую для себя информацию — помимо собственно расписаний, теперь можно увидеть также наличие мест на авиарейсы и приблизительную цену билета. Например, из Магадана в Москву 13 октября можно купить билет за 16950 рублей на рейс SU784 компании «Аэрофлот». На момент написания этого текста по данному тарифу доступны 4 места. Из Туры в Красноярск 15 октября полетит АН-26, в котором пока 9 свободных мест по цене 7130 рублей. А пока вы осваиваете воздушные пространства, коллектив «Яндекс.Расписаний» работает над предоставлением вам новых возможностей. Следите за анонсами!