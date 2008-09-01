Сегодня у Яндекс.Карт много новостей — новая карта мира и карта Европы, и у нас, украинского Яндекса, тоже есть чем поделиться! В составе карты Европы появилась подробная карта Украины, которая включает в себя: - 19 карт городов с точностью до дома; - для Киева, Запорожья и Харькова свежие спутниковые снимки высокого разрешения; - обновления карт Киева и Крыма. Карта стран Европы и Украины в том числе настолько подробная, что видны автомобильные и железные дороги, железнодорожные станции, а также населенные пункты вплоть до поселков сельского типа. За полгода работы мы добавили к ранее опубликованным семи городам (Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Харьков) двенадцать новых (Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Кировоград, Николаев, Новый свет, Севастополь, Симферополь, Судак, Сумы, Ужгород, Херсон). Теперь вы можете не только совершать увлекательные виртуальные путешествия по всей Украине, но и строить маршруты своих поездок, выбирать для них подходящие дороги, измерять расстояния между точками на карте. Например, мы уже запланировали поездку в Софиевский парк, который находится в Умани — аккурат по маршруту из киевского офиса Яндекса в одесский. Так что теперь искать киевских яндексоидов, выехавших в Одессу, нужно здесь :) И конечно нам очень нравится находить на спутниках своих родных городов не только наши офисы и дома, но и разные интересности. С удовольствием делимся ими с вами: - на этом стадионе в Киеве будут проходить матчи Евро 2012 - в таком ракурсе одна из старых башен возле киевского арсенала чем-то похожа на красный бант! - знакомьтесь - «пьяный» дом в Запорожье - а вот так по-доброму улыбается наблюдателям из космоса дом на Салтовке в Харькове Найдите и вы что-то интересное для себя на наших новых картах! Александр Лапюк, менеджер Яндекс.Карт в Украине