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Copyright © 1997-2002 «Яндекс»

Copyright © 1997–2002 «Яндекс»

Copyright © 1997–2002 "Яндекс"

Copyright © 1997–2002 «Яндекс»

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Как из­вест­но, тре­кинг из­ме­ря­ет­ся в ты­сяч­ных до­лях круг­лой шпа­ции, тре­кинг для двух сим­во­лов рав­но­зна­чен кер­нин­гу. Од­на круг­лая шпа­ция рав­на двум по­лу­круг­лым и че­ты­рем (или пя­ти?) тон­ким шпа­ци­ям. Не­из­вест­но, ко­му это из­вест­но, од­на­ко жи­ли-бы­ли в од­ном уже со­всем не стар­та­пе ум­ные ро­бо­ты-де­та­ли­с­ты. Де­ло бы­ло ак­ку­рат пос­ле но­во­год­них ка­ни­кул, ко­то­рые в те вре­ме­на бы­ли силь­но ко­ро­че, и это от­час­ти оправ­ды­ва­ет пред­мет дис­кус­сии и её участ­ни­ков. Бу­ма­га, как мы зна­ем, стер­пит, а срок дав­нос­ти по­зво­ля­ет рас­крыть не­ко­то­рые тай­ны этой не­шу­точ­ной слу­жеб­ной пе­ре­пис­ки ве­ду­щих со­труд­ни­ков, не име­ю­щих од­на­ко ни­ка­ко­го от­но­ше­ния к ти­по­гра­фи­ке. Итак, на­ча­ло ян­ва­ря 2002 го­да, Моск­ва, ма­лень­кий уют­ный офис на ули­це Ва­ви­ло­ва.... 3. На всех проектах надо добавить в копирайт год 2002 ...... При прошлых обсуждениях, насколько я помню, пришли к мысли, что правильно копирайт писать так:Здесь "1997" - год старта проекта.А еще лучшепотому что нет такого символа в русском языке - "Это уже эстетство... Кавычки, что русские, что буржуйские - все равно кавычки, а вот про пробелы - не уверен. Есть где-нибудь каноническое описание написания этого дела?Раз пошла такая пьянка.. Сейчас стоит длинное тире между годами, ничем не отбитое. Это правильно? В общем, все пошли искать "Справочник редактора и корректора"...Буржуйские кавычки не примет ни один уважающий себя корректор приличного журнала или книги. Сам сталкивался много раз. Бывают три типа дефисов/тире и пробелов - короткие, средние и длинные. Если я правильно помню, между цифрами полагается короткое тире (т.е. "длинный дефис" , отбитое очень короткими пробелами (шпациями). К сожалению, HTML этого не поддерживает, поэтому я никогда не пишу пробелы в данной ситуации - это ближе к каноническим типографским правилам. Кстати, только лень мешает ставить нормальные длинные тире, а не дефисы, в ситуации, когда они нужны.Если быть точным, я ставлю среднее тире (–), мне оно кажется более аккуратным и по размеру близким к печатному. Моду на длинное тире (—) ввела студия, но оно, по-моему, слишком длинное.К сожалению, не только лень, но и любимый всеми Микрософт. Объясню: почтовые клиенты этой известной фирмы (Outlook Express, например) заменяют русские кавычки на угловые скобки. В итоге скопированная страница, отосланная почтой, будет отображена некрасиво, что, по-моему, хуже, чем если бы там были бы английские кавычки, которые не изменятся. ЗЫ. Да и не думаю я, что типографские требования применимы к интернету.Вот что написано в книжке Львовского по ТеХу1: Всего бывают 4 зверя: - дефис (hyphen) - короткое тире (en-dash) - длинное тире (em-dash) - знак "минус" Минус стоит особняком, он встречается только в математических формулах. Дефис ставится в тех местах, где он называется дефисом. Далее цитата: "В русских текстах рекомендуется использовать длинное тире в качестве тире как такового, а короткое тире -- в сочетаниях типа "я вернусь через 2-3 часа" ... (обратите внимание на отсутствие пробелов вокруг тире). Длинное тире, напротив, должно быть окружено пробелами с обоих сторон (этого требует не TeX, но принятые в России типографские правила)." Итог: видимо, совсем канонический вид должен выглядеть так:или если с "ёлочками":Спасибо, Денис, за то, что нашел эту цитату. Именно ее я и имел в виду. Как известно, техническая интеллигенция черпала культурные познания из Литературной газеты, а полиграфические - из упомянутой книжки Продолжаю настаивать, что елочки must die.Прошу прощения, я описАлся -- не "ёлочки", а "лапки". Ещё раз чтобы не было путаницы: "лапки" - это " "ёлочки" - это « и »В твоей версии текста копирайта я бы таки предложила поставить пробелы вокруг тире. По мнению Розенталя2, именно так, с пробелами, пишется тире, которое заменяет по смыслу слова "от... до". Вот если, как в твоем примере, тире заменяет слово "или" (два-три часа), его бы действительно пишут с короткими пробелами (т.е. для HTML - без пробелов вовсе). А если при этом еще и числа написать словами, а не цифрами - вообще нужно будет дефис ставить. Во как все запущено.Дык. Хочется раз и навсегда решить этот вопрос, записать правила указания копирайта в свод правил по созданию проекта и не возвращаться этому разговору каждый год. Таки:При этом "1997" - год создания проекта. Все согласны?Я же уже написала, что нет. Что, по моему мнению, там нужны пробелыНа самом деле мне тоже больше импонирует вариант с пробеламиНа самом деле, там нужен не пробел, а тонкая шпация (т.е. четверть кегля), поэтому более правильно - без пробела.Экая тонкая шпация вышла! Предлагаю поставить пробел и жить счастливо.Отныне и навеки: копирайт мы пишем нижеуказанным образом. Для русских страниц:Для английских страниц:Здесь "1997" - год запуска проекта.Ни в коей мере не оспаривая принятого решения, отмечу тем не менее, что оно совершенно не адекватно напряженности состоявшегося мозгового штурма. Любой хакер, вскрывший корпоративную переписку, сможет заподозрить нас в неполном служебном соответствии. Страшно предположить, но если об этом обсуждении и его результатах узнает Волож, мы можем лишиться премии. Чтобы предотвратить такое неблагоприятное развитие событий, предлагаю писать > копирайт так: