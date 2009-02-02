Блог Яндекса
февраль 2009
Много погоды хорошей и разной
2 февраля 2009, 16:22
Яндекс.Погода подготовила своим пользователям сразу несколько приятных сюрпризов.
Доклады с Я.Субботника
6 февраля 2009, 18:28
31 января 2009 года прошел Я.Субботник — «Верстка, API и другое…».
Яндекс.Пробки в автонавигаторах
6 февраля 2009, 19:12
Две недели назад появилась версия навигационной программы Автоспутник с Яндекс.Пробками внутри. Пользователи получили возможность прокладывать маршрут в объезд пробок. Но первая версия работала только на мобильных телефонах и коммуникаторах. С этой недели Автоспутник с Яндекс.Пробками можно установить также на специализированные автонавигаторы.
Яндекс.Каталог на украинском языке
10 февраля 2009, 14:59
Где-то год назад команда Каталога взялась за подготовку локализованной версии сервиса на украинском языке. За это время у нас сформировалась команда редакторов, которые описали более 6000 ресурсов, адаптировали тематический и региональный рубрикаторы для украинских пользователей. В новый каталог вошла большая часть ресурсов из украинского среза Яндекс.Каталога, были подобраны и описаны сайты только на украинском языке, а также внесены основные русскоязычные ресурсы, которые могут быть интересны украинским пользователям. Размещен украинский каталог по адресу yaca.yandex.ua. Предложить сайт для регистрации в украинском каталоге можно через форму. Яндекс.Каталог українською мовою Десь рік тому команда Каталогу взялася за підготовку локалізованої версії сервісу українською мовою. За цей час у нас сформувалася команда редакторів, які описали понад 6000 ресурсів, адаптували тематичний і регіональний рубрикатори для українських користувачів. До нового каталогу увійшла значна частина ресурсів з українського сегмента Яндекс.Каталогу, підібрано та описано україномовні сайти, а також внесено основні російськомовні ресурси, які можуть бути цікаві українським користувачам. Український каталог розміщено за адресою yaca.yandex.ua. Запропонувати сайт до реєстрації в українському каталозі можна через форму. Олексій Остроумов, вивчаю українську
Калушата, калушата, тонкая шпация!
10 февраля 2009, 20:12
Как известно, трекинг измеряется в тысячных долях круглой шпации, трекинг для двух символов равнозначен кернингу. Одна круглая шпация равна двум полукруглым и четырем (или пяти?) тонким шпациям. Неизвестно, кому это известно, однако жили-были в одном уже совсем не стартапе умные роботы-деталисты. Дело было аккурат после новогодних каникул, которые в те времена были сильно короче, и это отчасти оправдывает предмет дискуссии и её участников. Бумага, как мы знаем, стерпит, а срок давности позволяет раскрыть некоторые тайны этой нешуточной служебной переписки ведущих сотрудников, не имеющих однако никакого отношения к типографике. Итак, начало января 2002 года, Москва, маленький уютный офис на улице Вавилова. From: klm To: "Top Yandex" (для верховного руководства компании) [далее опущено] Sent: Thursday, January 03, 2002 3:06 PM Subject: Новый год - новая морда [далее опущено] ... 3. На всех проектах надо добавить в копирайт год 2002 ... From: ava Sent: Thursday, January 03, 2002 5:26 PM ... При прошлых обсуждениях, насколько я помню, пришли к мысли, что правильно копирайт писать так:
Copyright © 1997 - 2002 "Яндекс"Здесь "1997" - год старта проекта. From: leo***** Sent: Wednesday, January 09, 2002 5:35 PM А еще лучше
Copyright © 1997-2002 «Яндекс»потому что нет такого символа в русском языке - " From: ava Sent: Wednesday, January 09, 2002 5:40 PM Это уже эстетство... Кавычки, что русские, что буржуйские - все равно кавычки, а вот про пробелы - не уверен. Есть где-нибудь каноническое описание написания этого дела? From: motto Sent: Wednesday, January 09, 2002 5:42 PM Раз пошла такая пьянка.. Сейчас стоит длинное тире между годами, ничем не отбитое. Это правильно? В общем, все пошли искать "Справочник редактора и корректора"... From: leo***** Sent: Wednesday, January 09, 2002 5:50 PM Буржуйские кавычки не примет ни один уважающий себя корректор приличного журнала или книги. Сам сталкивался много раз. Бывают три типа дефисов/тире и пробелов - короткие, средние и длинные. Если я правильно помню, между цифрами полагается короткое тире (т.е. "длинный дефис" , отбитое очень короткими пробелами (шпациями). К сожалению, HTML этого не поддерживает, поэтому я никогда не пишу пробелы в данной ситуации - это ближе к каноническим типографским правилам. Кстати, только лень мешает ставить нормальные длинные тире, а не дефисы, в ситуации, когда они нужны. From: ibo***** Sent: Wednesday, January 09, 2002 6:14 PM Если быть точным, я ставлю среднее тире (–), мне оно кажется более аккуратным и по размеру близким к печатному. Моду на длинное тире (—) ввела студия, но оно, по-моему, слишком длинное. From: ava Sent: Wednesday, January 09, 2002 6:12 PM К сожалению, не только лень, но и любимый всеми Микрософт. Объясню: почтовые клиенты этой известной фирмы (Outlook Express, например) заменяют русские кавычки на угловые скобки. В итоге скопированная страница, отосланная почтой, будет отображена некрасиво, что, по-моему, хуже, чем если бы там были бы английские кавычки, которые не изменятся. ЗЫ. Да и не думаю я, что типографские требования применимы к интернету. From: den***** Sent: Wednesday, January 09, 2002 6:27 PM Вот что написано в книжке Львовского по ТеХу1: Всего бывают 4 зверя: - дефис (hyphen) - короткое тире (en-dash) - длинное тире (em-dash) - знак "минус" Минус стоит особняком, он встречается только в математических формулах. Дефис ставится в тех местах, где он называется дефисом. Далее цитата: "В русских текстах рекомендуется использовать длинное тире в качестве тире как такового, а короткое тире -- в сочетаниях типа "я вернусь через 2-3 часа" ... (обратите внимание на отсутствие пробелов вокруг тире). Длинное тире, напротив, должно быть окружено пробелами с обоих сторон (этого требует не TeX, но принятые в России типографские правила)." Итог: видимо, совсем канонический вид должен выглядеть так:
Copyright © 1997–2002 «Яндекс»или если с "ёлочками":
Copyright © 1997–2002 "Яндекс"From: leo***** Sent: Wednesday, January 09, 2002 6:38 PM Спасибо, Денис, за то, что нашел эту цитату. Именно ее я и имел в виду. Как известно, техническая интеллигенция черпала культурные познания из Литературной газеты, а полиграфические - из упомянутой книжки Продолжаю настаивать, что елочки must die. From: den***** Sent: Wednesday, January 09, 2002 6:48 PM Прошу прощения, я описАлся -- не "ёлочки", а "лапки". Ещё раз чтобы не было путаницы: "лапки" - это " "ёлочки" - это « и » From: jane Sent: Wednesday, January 09, 2002 7:18 PM В твоей версии текста копирайта я бы таки предложила поставить пробелы вокруг тире. По мнению Розенталя2, именно так, с пробелами, пишется тире, которое заменяет по смыслу слова "от... до". Вот если, как в твоем примере, тире заменяет слово "или" (два-три часа), его бы действительно пишут с короткими пробелами (т.е. для HTML - без пробелов вовсе). А если при этом еще и числа написать словами, а не цифрами - вообще нужно будет дефис ставить. Во как все запущено. From: ava Sent: Wednesday, January 09, 2002 7:30 PM Дык. Хочется раз и навсегда решить этот вопрос, записать правила указания копирайта в свод правил по созданию проекта и не возвращаться этому разговору каждый год. Таки:
Copyright © 1997–2002 «Яндекс»При этом "1997" - год создания проекта. Все согласны? From: jane Sent: Wednesday, January 09, 2002 7:33 PM Я же уже написала, что нет. Что, по моему мнению, там нужны пробелы From: ava Sent: Wednesday, January 09, 2002 7:54 PM На самом деле мне тоже больше импонирует вариант с пробелами From: leo***** Sent: Wednesday, January 09, 2002 8:10 PM На самом деле, там нужен не пробел, а тонкая шпация (т.е. четверть кегля), поэтому более правильно - без пробела. From: klm Sent: Thursday, January 10, 2002 7:06 PM Экая тонкая шпация вышла! Предлагаю поставить пробел и жить счастливо. From: ava Sent: Thursday, January 10, 2002 9:32 PM Отныне и навеки: копирайт мы пишем нижеуказанным образом. Для русских страниц:
Copyright © 1997 – 2002 «<a href="http://www.yandex.ru/">Яндекс</a>»Для английских страниц:
Copyright © 1997 – 2002 "<a href="http://www.yandex.ru/">Yandex"Здесь "1997" - год запуска проекта. From: leo***** Sent: Friday, January 11, 2002 1:57 PM Ни в коей мере не оспаривая принятого решения, отмечу тем не менее, что оно совершенно не адекватно напряженности состоявшегося мозгового штурма. Любой хакер, вскрывший корпоративную переписку, сможет заподозрить нас в неполном служебном соответствии. Страшно предположить, но если об этом обсуждении и его результатах узнает Волож, мы можем лишиться премии. Чтобы предотвратить такое неблагоприятное развитие событий, предлагаю писать > копирайт так:
<nobr>Copyright © 1997<font size=-2> </font>–<font size=-2>
Яндекс.Фотки для iPhone/iPod touch версия 1.0
11 февраля 2009, 15:32
Сегодня в App Store вышел продукт Яндекса для устройств Apple: Яндекс.Фотки для iPhone/iPod touch. Это фотоклиент с возможностью фотографировать, загружать фотографии на сервис, редактировать данные о фотографии и публиковать снимки на Я.ру.
Я.Субботник: «Верстка, API и другое...» (видео)
12 февраля 2009, 21:16
31 января 2009 года прошел первый Я.Субботник: "Верстка, API и другое...".
Яндекс.Краски стали домашними
13 февраля 2009, 17:41
У Яндекс.Красок появилась настольная версия. В чем её преимущества? Во-первых, теперь, чтобы порисовать в Красках, не требуется даже подключение к Сети. Во-вторых, вы можете сохранять рисунки на своем компьютере или закончить рисунок позже – когда придет вдохновение, так как файлы будут доступны для редактирования. В-третьих, свои рисунки вы можете установить в качестве скринсейвера. Кроме того, Краски теперь работают с фотографиями. Вы можете загрузить несколько фотографий и сделать из них коллаж, разместив их на холсте в любом положении и размере, украсив их рисунками по своему усмотрению и добавив надпись.
День взаимного тяготения
14 февраля 2009, 14:06
Любой праздник становится настоящим, если помогает выспаться. И раз 14 февраля в этом году объявлен выходным днём, можно считать его праздником и сделать себе подарок. Например, купить пластырь: Или зажечь: Пока мы рисовали сердца, нам пришло в голову, что с этого года День взаимного тяготения (бывший Валентинов) объявляется праздником с плавающей датой. Теперь его можно отмечать каждый день, через день или, например, по субботам. Главное — дарить подарки.
Нарушаешь ПДД? Заплати в ГИБДД!
19 февраля 2009, 15:45
Сколько неоплаченных штрафов за разворот в неположенном месте или за движение по велосипедной дорожке скопилось в бардачке вашего автомобиля? Некогда дойти до сберкассы?
Лучший подарок – это книга
20 февраля 2009, 12:39
В преддверии праздников, сначала мужского, а потом и женского, мы решили сделать подарок всем и сразу.
Вспомнить всё на Маркете
26 февраля 2009, 17:13
Если вы пользуетесь Яндекс.Маркетом, то у вас, возможно, бывали такие случаи, когда вы: